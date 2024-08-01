5 вопросов о страховании жизни и здоровья. Зачем (и кому) оформлять? Что такое инвестиции на дожитие? Страховая поможет только деньгами или даже найдет врача?

Как справедливо отметил классик, человек внезапно смертен. А еще совершенно неожиданно и в самый неподходящий момент может заболеть или получить травму, что сильно помешает, к примеру, выплачивать кредит, преумножать свои накопления в банке, оплачивать учебу детей и помогать родителям. Как обезопасить себя и близких на случай непредвиденных сложностей, застраховав свою жизнь и здоровье — разбираемся в нашем материале.
Что такое страхование жизни и здоровья
Это финансовый инструмент, который работает так: страхователь и страховая компания заключают договор, по которому застрахованное лицо (сам страхователь или другой указанный им человек) получает единоразовую или систематические выплаты от страховой компании, если наступает определенное событие (страховой случай):
- болезнь;
- травма;
- смерть;
- достижение определенного возраста (дожитие).
Такую выплату страховая делает не просто так, а за обусловленную договором сумму (страховую премию), которую ей платит страхователь.
Какие факторы влияют на стоимость страховки
- Возраст застрахованного. Как правило, для людей почтенного возраста, чьи жизнь и здоровье подвержены большим рискам, страховки стоят больше;
- Здоровье застрахованного. Если в анамнезе уже есть серьезные заболевания, значит, страховая уже видит «опасность», что придется выплачивать компенсации. Из-за этого изначальная сумма договора становится выше.
- Характер работы застрахованного. И снова: выше риски, дороже договор.
- Количество рисков, покрываемых договором. Чем их больше, тем дороже;
- Срок договора. Чем дольше, тем меньше размер взносов.
Как можно застраховать жизнь
Есть несколько вариантов.
- Рисковое страхование
Срок: как правило, от 1 месяца до 1 года
Как понято из названия, здесь предполагается защита человека или его семьи от неожиданных или рисковых событий, которые и являются страховым случаем: травмы, болезни, получения временной нетрудоспособности или инвалидности, ухода из жизни. Важное условие: случится это должно в период действия договора.
Если речь идет о вреде здоровью, то страховое возмещение получает застрахованный, а если наступила смерть — выплата идет выгодоприобретателю, который назван в договоре. Обычно к такому виду страхования прибегают, если оформлена ипотека, чтобы не перекладывать все платежи на плечи наследников (страховой полис компенсирует ущерб по оставшемуся долгу), если работа / образ жизни связаны с определенными опасностями.
- Накопительное страхование жизни (НСЖ)
Срок: от 5 лет
Нужно тем, у кого есть большая денежная цель — к примеру, накопить на дом, путешествие или образование детей. Страхователь платит премию, страховая компания вкладывает деньги в безрисковые (!) активы, и в итоге по окончании действия страховки человек получает накопленную сумму + проценты. А если в течение действия страховки со страхователем произойдет несчастный случай, то компания выплатит ему возмещение. При уходе человека она продолжит делать взносы и затем передаст накопленную сумму выгодоприобретателю.
- Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ)
Срок: в среднем от 3 до 5 лет
Здесь схема тоже несколько похожа на накопительное страхование. Человек передает определенные суммы страховой, а она вкладывает их в финансовые инструменты как с низким, так и (вот отличие от НСЖ!) с высоким риском, но более высокой доходностью — программу инвестирования выбирает сам клиент. Это значит, что на выходе возможен и нулевой прирост капитала, и стопроцентный, но точно его предугадать нельзя. Хорошая новость: в минус это не работает, клиенту возвращается, в худшем случае, та же сумма, которую он внес.
Когда (и если) человек доживает до окончания действия договора, то получает весь приумноженный капитал с процентами. А если со страхователем что-то случилось, то это обстоятельство, опять же, компенсируется.
- Добровольное пенсионное страхование
Срок: определяется в каждом индивидуальном кейсе
Все как в накопительном страховании жизни, только тут другая и очень конкретная цель — обеспечить себе дополнительные средства на веселый заслуженный отдых. До пенсии страхователь делает страховые взносы, а, став пенсионером, получает выплату либо пожизненно, либо в течение определенного срока (вариант определяется договором). Если пенсионер уходит из жизни до окончания договора, то оставшуюся сумму получает выгодоприобретатель.
Как застраховать здоровье
Здесь тоже можно выбрать или оформить и то, и то.
- От болезней и несчастных случаев
Срок: от пары дней до нескольких лет
Залог того, что, если застрахованное лицо столкнется с серьезной проблемой (заболеванием или травмой), требующей дорогостоящего лечения, расходы на диагностику, терапию и реабилитацию будут покрыты страховой компанией. В зависимости от условий договора, страховая:
- оплачивает расходы на медицинскую помощь;
- организует оказание пострадавшему медицинской помощи, перевозит в родную страну (если страховой случай произошел за рубежом) и оплачивает лечебно-диагностические расходы.
Этот вид страхования достаточно часто выбирают спортсмены, активные путешественники, а также люди, у которых в семейном анамнезе были сложные заболевания (к примеру, кто-то в семье болел раком).
! Страхование от болезней и несчастных случаев входит в рисковое страхование жизни.
- Медицинское: обязательное (ОМС) и добровольное (ДМС)
Срок: в среднем 1 год
Если очень упрощенно: отношения по ОМС возникают между человек и государством, а вот в ДМС страхователь вступает самостоятельно, если хочет, чтобы покрывались не только базовые медицинские услуги, но и, допустим, вызов врача на дом, приемы у стоматолога, специальные анализы, консультации конкретных специалистов и так далее. Страхователь сам формирует список услуг, которые будут включены в ДМС и, в зависимости от их объема, определяется сумма страховки.
Кто получает страховые выплаты в случае смерти застрахованного
Если в договоре не назван конкретный человек, которому переходит право на получение страховых выплат, то такой человек определяется среди наследников умершего.
Здесь принципиальный момент! Если договор заключен страхователем (С) в пользу выгодоприобретателя (А), который не является застрахованным лицом (В) или если договор заключен в пользу страхователя (С хочет стать еще и А), который не является при этом застрахованным лицом (B), то на такие манипуляции необходимо согласие застрахованного лица.
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