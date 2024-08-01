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Здоровье

5 вопросов о страховании жизни и здоровья. Зачем (и кому) оформлять? Что такое инвестиции на дожитие? Страховая поможет только деньгами или даже найдет врача?

Как справедливо отметил классик, человек внезапно смертен. А еще совершенно неожиданно и в самый неподходящий момент может заболеть или получить травму, что сильно помешает, к примеру, выплачивать кредит, преумножать свои накопления в банке, оплачивать учебу детей и помогать родителям. Как обезопасить себя и близких на случай непредвиденных сложностей, застраховав свою жизнь и здоровье — разбираемся в нашем материале.

Roman Samborskyi

Что такое страхование жизни и здоровья

Это финансовый инструмент, который работает так: страхователь и страховая компания заключают договор, по которому застрахованное лицо (сам страхователь или другой указанный им человек) получает единоразовую или систематические выплаты от страховой компании, если наступает определенное событие (страховой случай):

  • болезнь;
  • травма;
  • смерть;
  • достижение определенного возраста (дожитие).

Такую выплату страховая делает не просто так, а за обусловленную договором сумму (страховую премию), которую ей платит страхователь.

Какие факторы влияют на стоимость страховки

  • Возраст застрахованного. Как правило, для людей почтенного возраста, чьи жизнь и здоровье подвержены большим рискам, страховки стоят больше;
  • Здоровье застрахованного. Если в анамнезе уже есть серьезные заболевания, значит, страховая уже видит «опасность», что придется выплачивать компенсации. Из-за этого изначальная сумма договора становится выше.
  • Характер работы застрахованного. И снова: выше риски, дороже договор.
  • Количество рисков, покрываемых договором. Чем их больше, тем дороже;
  • Срок договора. Чем дольше, тем меньше размер взносов.

Как можно застраховать жизнь

Есть несколько вариантов.

  • Рисковое страхование

Срок: как правило, от 1 месяца до 1 года

Как понято из названия, здесь предполагается защита человека или его семьи от неожиданных или рисковых событий, которые и являются страховым случаем: травмы, болезни, получения временной нетрудоспособности или инвалидности, ухода из жизни. Важное условие: случится это должно в период действия договора. 

Если речь идет о вреде здоровью, то страховое возмещение получает застрахованный, а если наступила смерть — выплата идет выгодоприобретателю, который назван в договоре. Обычно к такому виду страхования прибегают, если оформлена ипотека, чтобы не перекладывать все платежи на плечи наследников (страховой полис компенсирует ущерб по оставшемуся долгу), если работа / образ жизни связаны с определенными опасностями.

  • Накопительное страхование жизни (НСЖ)

Срок: от 5 лет

Нужно тем, у кого есть большая денежная цель — к примеру, накопить на дом, путешествие или образование детей. Страхователь платит премию, страховая компания вкладывает деньги в безрисковые (!) активы, и в итоге по окончании действия страховки человек получает накопленную сумму + проценты. А если в течение действия страховки со страхователем произойдет несчастный случай, то компания выплатит ему возмещение. При уходе человека она продолжит делать взносы и затем передаст накопленную сумму выгодоприобретателю.

  • Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ)

Срок: в среднем от 3 до 5 лет

Здесь схема тоже несколько похожа на накопительное страхование. Человек передает определенные суммы страховой, а она вкладывает их в финансовые инструменты как с низким, так и (вот отличие от НСЖ!) с высоким риском, но более высокой доходностью — программу инвестирования выбирает сам клиент. Это значит, что на выходе возможен и нулевой прирост капитала, и стопроцентный, но точно его предугадать нельзя. Хорошая новость: в минус это не работает, клиенту возвращается, в худшем случае, та же сумма, которую он внес.

Когда (и если) человек доживает до окончания действия договора, то получает весь приумноженный капитал с процентами. А если со страхователем что-то случилось, то это обстоятельство, опять же, компенсируется.

Если у страховой компании отзовут лицензию, то она должна: расторгнуть договор и вернуть взносы / переуступить договор другой страховой компании. Но если этого не произошло, то средства вы вернете только в рамках взыскания долга по банкротству компании. Так что выбирать страховщика по ИСЖ и НСЖ нужно максимально надежного.
  • Добровольное пенсионное страхование

Срок: определяется в каждом индивидуальном кейсе 

Все как в накопительном страховании жизни, только тут другая и очень конкретная цель — обеспечить себе дополнительные средства на веселый заслуженный отдых. До пенсии страхователь делает страховые взносы, а, став пенсионером, получает выплату либо пожизненно, либо в течение определенного срока (вариант определяется договором). Если пенсионер уходит из жизни до окончания договора, то оставшуюся сумму получает выгодоприобретатель.

А вот добровольные пенсионные накопления, в отличие от капиталов ИСЖ и НСЖ, страхуются. Если у банка отзовут лицензию, то застрахованному лицу выплатят гарантийное возмещение до 2,8 миллионов рублей.
Roman Samborskyi

Как застраховать здоровье

Здесь тоже можно выбрать или оформить и то, и то.

  • От болезней и несчастных случаев

Срок: от пары дней до нескольких лет

Залог того, что, если застрахованное лицо столкнется с серьезной проблемой (заболеванием или травмой), требующей дорогостоящего лечения, расходы на диагностику, терапию и реабилитацию будут покрыты страховой компанией. В зависимости от условий договора, страховая:

  • оплачивает расходы на медицинскую помощь;
  • организует оказание пострадавшему медицинской помощи, перевозит в родную страну (если страховой случай произошел за рубежом) и оплачивает лечебно-диагностические расходы.

Этот вид страхования достаточно часто выбирают спортсмены, активные путешественники, а также люди, у которых в семейном анамнезе были сложные заболевания (к примеру, кто-то в семье болел раком).

! Страхование от болезней и несчастных случаев входит в рисковое страхование жизни. 

  • Медицинское: обязательное (ОМС) и добровольное (ДМС)

Срок: в среднем 1 год

Если очень упрощенно: отношения по ОМС возникают между человек и государством, а вот в ДМС страхователь вступает самостоятельно, если хочет, чтобы покрывались не только базовые медицинские услуги, но и, допустим, вызов врача на дом, приемы у стоматолога, специальные анализы, консультации конкретных специалистов и так далее. Страхователь сам формирует список услуг, которые будут включены в ДМС и, в зависимости от их объема, определяется сумма страховки.

Кто получает страховые выплаты в случае смерти застрахованного

Если в договоре не назван конкретный человек, которому переходит право на получение страховых выплат, то такой человек определяется среди наследников умершего.

Здесь принципиальный момент! Если договор заключен страхователем (С) в пользу выгодоприобретателя (А), который не является застрахованным лицом (В) или если договор заключен в пользу страхователя (С хочет стать еще и А), который не является при этом застрахованным лицом (B), то на такие манипуляции необходимо согласие застрахованного лица.

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