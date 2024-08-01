5 вопросов о страховании жизни и здоровья. Зачем (и кому) оформлять? Что такое инвестиции на дожитие? Страховая поможет только деньгами или даже найдет врача?

Что такое страхование жизни и здоровья

Это финансовый инструмент, который работает так: страхователь и страховая компания заключают договор, по которому застрахованное лицо (сам страхователь или другой указанный им человек) получает единоразовую или систематические выплаты от страховой компании, если наступает определенное событие (страховой случай):

болезнь;

травма;

смерть;

достижение определенного возраста (дожитие).

Такую выплату страховая делает не просто так, а за обусловленную договором сумму (страховую премию), которую ей платит страхователь.

Какие факторы влияют на стоимость страховки

Возраст застрахованного. Как правило, для людей почтенного возраста, чьи жизнь и здоровье подвержены большим рискам, страховки стоят больше;

Здоровье застрахованного. Если в анамнезе уже есть серьезные заболевания, значит, страховая уже видит «опасность», что придется выплачивать компенсации. Из-за этого изначальная сумма договора становится выше.

Характер работы застрахованного. И снова: выше риски, дороже договор.

Количество рисков, покрываемых договором. Чем их больше, тем дороже;

Срок договора. Чем дольше, тем меньше размер взносов.

Как можно застраховать жизнь

Есть несколько вариантов.

Рисковое страхование

Срок: как правило, от 1 месяца до 1 года

Как понято из названия, здесь предполагается защита человека или его семьи от неожиданных или рисковых событий, которые и являются страховым случаем: травмы, болезни, получения временной нетрудоспособности или инвалидности, ухода из жизни. Важное условие: случится это должно в период действия договора.

Если речь идет о вреде здоровью, то страховое возмещение получает застрахованный, а если наступила смерть — выплата идет выгодоприобретателю, который назван в договоре. Обычно к такому виду страхования прибегают, если оформлена ипотека, чтобы не перекладывать все платежи на плечи наследников (страховой полис компенсирует ущерб по оставшемуся долгу), если работа / образ жизни связаны с определенными опасностями.