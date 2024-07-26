+1 серьезная причина бросить курить — опухоли головы и шеи (и даже рак языка)! Они опасны для мозга? Легко выявляются? Всегда нужна операция? Спросили онкологов

Коротко об ОПШ

Опухоли головы и шеи — достаточно разнородная группа опухолей, объединенная общей локализацией в конкретной зоне тела. Это рак губы, полости рта, глотки, гортани, больших слюнных желез, щитовидной железы, а также злокачественные опухоли кожи и мягких тканей области головы и шеи.

Рак щитовидной железы, как правило, диагностируется на ранних стадиях и в силу биологических особенностей при адекватном лечении имеет благоприятный прогноз.

Рак больших слюнных желез занимает небольшую долю в структуре опухолей головы и шеи и так же обычно диагностируется на ранних стадиях.

Рак губы, полости рта, глотки и гортани объединены общим понятием плоскоклеточный рак головы и шеи (ПРГШ). Именно в этой группе опухолей наблюдается высокая запущенность, которая достигает 70%, — на момент обращения за медицинской помощью распространенность опухолевого процесса у 70% пациентов соответствует 3–4-й стадии.

Кто в зоне риска (и насколько она велика)

Рак головы и шеи занимает 6-е место в структуре общей заболеваемости онкологическими патологиями. Здесь мы говорим суммарно, включая все органы (рак гортани, слизистой оболочки полости рта и так далее). Конечно, раком головы и шеи страдают и женщины, и мужчины, но все же в большинстве случаев он встречается у вторых: основной фактор риска — курение, а мужчины курят статистически больше, чем женщины.

! Наиболее часто встречающееся заболевание — рак гортани. На втором месте следует рак слизистой оболочки полости рта.

В чем коварство ситуации и можно ли потерять голос

Основная проблема, которая связана с опухолями головы и шеи, — позднее обращение к врачу. К сожалению, люди приходят за помощью на 3-й или 4-й стадии, даже несмотря на то, что опухоли имеют наружную локализацию, то есть они довольно хорошо заметны (например, чтобы увидеть рак языка, достаточно включить фонарик в телефоне и надеть перчатку для осмотра). А на поздней стадии вариантов лечения остается уже немного, можно даже сказать, что остаются только нещадящие вмешательства — те, которые связаны с серьезными изменениями функционирования органов и внешнего вида человека.

Объясним на примере. Голова и шея — центр локализации важнейших анатомических структур: таких, как лицевой нерв, периферические нервы, гортанные нервы. Первый обеспечивает работу мимической мускулатуры лица, вторые — голосообразование. ОГШ могут задеть их, но оперативное сохранение и безопасная работа с данными нервами позволяют избежать нарушения мимики и потери голоса и избавиться от онкозаболевания!

В своевременной постановке диагноза важная роль отводится врачам так называемого первичного контакта — тем, кто могут первыми, до приема у онколога или хирурга заподозрить рак этой локализации. Например, стоматологам, терапевтам, ЛОР-врачам, челюстно-лицевым хирургам. Эти специалисты чаще онкологов контактируют с пациентами и должны вовремя увидеть тревожные сигналы, сообщить о них человеку и направить его к специалисту.

И именно поэтому так важна осведомленность об ОГШ. Глобальная задача для профессионального сообщества — рассказывать про рак головы и шеи, потому что о нем общество до сих пор очень мало знает. Многие люди даже не задумываются, что может быть рак языка или, к примеру, рак миндалины. Думают, что все пройдет, не обращают внимание на важные симптомы. В результате — та самая поздняя стадия заболевания и очень сложное (но перспективное!) лечение.