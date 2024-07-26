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Здоровье

+1 серьезная причина бросить курить — опухоли головы и шеи (и даже рак языка)! Они опасны для мозга? Легко выявляются? Всегда нужна операция? Спросили онкологов

27 июля — Всемирный день борьбы против опухолей головы и шеи (ОГШ). В эту группу патологий входят несколько типов рака, включая и рак языка, и злокачественную опухоль губы (кто знал, что такое бывает?). В преддверии и в поддержку даты, призванной повысить онконастороженность, поговорили с экспертами образовательного проекта для онкологов «Школа Павленко» онкохирургами Александром Гузем и Шамилем Мусиным — о главных триггерах, симптомах заболевания, методах профилактики и — важно! — разрушении стигмы о хирургическом лечении и невозможности реконструировать организм. 

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Коротко об ОПШ

Опухоли головы и шеи — достаточно разнородная группа опухолей, объединенная общей локализацией в конкретной зоне тела. Это рак губы, полости рта, глотки, гортани, больших слюнных желез, щитовидной железы, а также злокачественные опухоли кожи и мягких тканей области головы и шеи. 

  • Рак щитовидной железы, как правило, диагностируется на ранних стадиях и в силу биологических особенностей при адекватном лечении имеет благоприятный прогноз. 
  • Рак больших слюнных желез занимает небольшую долю в структуре опухолей головы и шеи и так же обычно диагностируется на ранних стадиях. 
  • Рак губы, полости рта, глотки и гортани объединены общим понятием плоскоклеточный рак головы и шеи (ПРГШ). Именно в этой группе опухолей наблюдается высокая запущенность, которая достигает 70%, —  на момент обращения за медицинской помощью распространенность опухолевого процесса у 70% пациентов соответствует 3–4-й стадии. 

Кто в зоне риска (и насколько она велика)

Рак головы и шеи занимает 6-е место в структуре общей заболеваемости онкологическими патологиями. Здесь мы говорим суммарно, включая все органы (рак гортани, слизистой оболочки полости рта и так далее). Конечно, раком головы и шеи страдают и женщины, и мужчины, но все же в большинстве случаев он встречается у вторых: основной фактор риска — курение, а мужчины курят статистически больше, чем женщины. 

! Наиболее часто встречающееся заболевание — рак гортани. На втором месте следует рак слизистой оболочки полости рта.

В чем коварство ситуации и можно ли потерять голос

Основная проблема, которая связана с опухолями головы и шеи, — позднее обращение к врачу. К сожалению, люди приходят за помощью на 3-й или 4-й стадии, даже несмотря на то, что опухоли имеют наружную локализацию, то есть они довольно хорошо заметны (например, чтобы увидеть рак языка, достаточно включить фонарик в телефоне и надеть перчатку для осмотра). А на поздней стадии вариантов лечения остается уже немного, можно даже сказать, что остаются только нещадящие вмешательства — те, которые связаны с серьезными изменениями функционирования органов и внешнего вида человека.

Объясним на примере. Голова и шея — центр локализации важнейших анатомических структур: таких, как лицевой нерв, периферические нервы, гортанные нервы. Первый обеспечивает работу мимической мускулатуры лица, вторые — голосообразование. ОГШ могут задеть их, но оперативное сохранение и безопасная работа с данными нервами позволяют избежать нарушения мимики и потери голоса и избавиться от онкозаболевания!

В своевременной постановке диагноза важная роль отводится врачам так называемого первичного контакта — тем, кто могут первыми, до приема у онколога или хирурга заподозрить рак этой локализации. Например, стоматологам, терапевтам, ЛОР-врачам, челюстно-лицевым хирургам. Эти специалисты чаще онкологов контактируют с пациентами и должны вовремя увидеть тревожные сигналы, сообщить о них человеку и направить его к специалисту.

И именно поэтому так важна осведомленность об ОГШ. Глобальная задача для профессионального сообщества — рассказывать про рак головы и шеи, потому что о нем общество до сих пор очень мало знает. Многие люди даже не задумываются, что может быть рак языка или, к примеру, рак миндалины. Думают, что все пройдет, не обращают внимание на важные симптомы. В результате — та самая поздняя стадия заболевания и очень сложное (но перспективное!) лечение.

Sergii Gnatiuk

На что обращать внимание врачам первичного контакта и пациентам

Обратиться к онкологу на консультацию можно (и нужно), если есть хотя бы один из симптомов:

  • Изменения в голосе (тембре, громкости etc.);
  • Локальное онемение мягких тканей головы;
  • Неприятные ощущения в верхних дыхательных путях (без признаков ОРВИ);
  • Неприятные ощущения при приеме пищи (боль, сложность в глотании);
  • Неравномерные неприятные ощущения в ушах;
  • Постоянные носовые кровотечения;
  • Постоянный налет или высыпания во рту;
  • Ранка внутри рта или носа, которая не заживает больше 2 недель;
  • Шишка / отек на лице или голове.

Как проходит лечение и реабилитация при опухолях головы и шеи

 Специализированная помощь пациентам, которые страдают от опухолей головы и шеи, оказывается в России на мировом уровне (в техническом плане мы не отличаемся от других развитых стран!), и сейчас существуют возможности для комбинированного лечения опухолей головы и шеи. В зависимости от стадии, это может быть лучевая или химио-лучевая терапия. Если же говорить о хирургическом лечении, то врачи могут провести постоперационную реконструкцию с помощью собственных тканей человека или искусственных материалов. То есть не только сделать операцию, удалив опухоль, но и вернуть человеку возможность спокойно говорить, дышать и в принципе вести активную социальную жизнь.

Онкохирургу важно сделать три вещи:

  1. Восстановить пострадавшую функцию максимально, насколько это возможно;
  2. Сохранить внешность человека;
  3. Получить хорошие онкологические результаты.

В этом вопросе очень важна реабилитация (при обращении вовремя госпитализация может занять всего 4 дня). Поэтому современное отделение опухолей головы и шеи — отделение, в котором выполняются и операции, и реконструкции (при возможности одномоментно!).

Реконструкция включена в программу ОМС. Так как это не вопрос эстетики, а вопрос качества жизни, то люди получают все необходимое по программе госгарантий. Например, голосовые протезы или пластины для реконструкции нижней челюсти.

Важность психологической поддержки пациентов

Бывает, что люди отказываются от хирургического вмешательство из-за страха операции и недостатка знаний о симптомах заболеваний. В таких случаях очень важно, чтобы онколог был не только онкологом, но еще и психологом, который должен донести до пациента все возможности реконструкции, объяснить важность операции, успокоить. Как вариант: показать фото или видео, чтобы человеку стало понятнее, как ему может помочь медицина.

Бывает, что человек испытывают психологические сложности уже после операции, боится рецидива. В таком случае хорошо, если в диспансере работает кабинет психолога, посещение которого бесплатно для пациентов и врачей. Тогда при необходимости врач направит к специалисту пациентов, которые переживают, что болезнь вернется. Кому-то достаточно одного разговора, кому-то нужен целый курс таких бесед — все люди по-разному это переживают, но наша задача —  не оставить их один на один со своими страхами.

Редакция напоминает, что данный материал не может использоваться для целей самодиагностики. Только консультация специалиста дает представление о диагнозе, медицинской услуге и необходимости ее получения.

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