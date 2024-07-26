+1 серьезная причина бросить курить — опухоли головы и шеи (и даже рак языка)! Они опасны для мозга? Легко выявляются? Всегда нужна операция? Спросили онкологов

27 июля — Всемирный день борьбы против опухолей головы и шеи (ОГШ). В эту группу патологий входят несколько типов рака, включая и рак языка, и злокачественную опухоль губы (кто знал, что такое бывает?). В преддверии и в поддержку даты, призванной повысить онконастороженность, поговорили с экспертами образовательного проекта для онкологов «Школа Павленко» онкохирургами Александром Гузем и Шамилем Мусиным — о главных триггерах, симптомах заболевания, методах профилактики и — важно! — разрушении стигмы о хирургическом лечении и
невозможности реконструировать организм.
Коротко об ОПШ
Опухоли головы и шеи — достаточно разнородная группа опухолей, объединенная общей локализацией в конкретной зоне тела. Это рак губы, полости рта, глотки, гортани, больших слюнных желез, щитовидной железы, а также злокачественные опухоли кожи и мягких тканей области головы и шеи.
- Рак щитовидной железы, как правило, диагностируется на ранних стадиях и в силу биологических особенностей при адекватном лечении имеет благоприятный прогноз.
- Рак больших слюнных желез занимает небольшую долю в структуре опухолей головы и шеи и так же обычно диагностируется на ранних стадиях.
- Рак губы, полости рта, глотки и гортани объединены общим понятием плоскоклеточный рак головы и шеи (ПРГШ). Именно в этой группе опухолей наблюдается высокая запущенность, которая достигает 70%, — на момент обращения за медицинской помощью распространенность опухолевого процесса у 70% пациентов соответствует 3–4-й стадии.
Кто в зоне риска (и насколько она велика)
Рак головы и шеи занимает 6-е место в структуре общей заболеваемости онкологическими патологиями. Здесь мы говорим суммарно, включая все органы (рак гортани, слизистой оболочки полости рта и так далее). Конечно, раком головы и шеи страдают и женщины, и мужчины, но все же в большинстве случаев он встречается у вторых: основной фактор риска — курение, а мужчины курят статистически больше, чем женщины.
! Наиболее часто встречающееся заболевание — рак гортани. На втором месте следует рак слизистой оболочки полости рта.
В чем коварство ситуации и можно ли потерять голос
Основная проблема, которая связана с опухолями головы и шеи, — позднее обращение к врачу. К сожалению, люди приходят за помощью на 3-й или 4-й стадии, даже несмотря на то, что опухоли имеют наружную локализацию, то есть они довольно хорошо заметны (например, чтобы увидеть рак языка, достаточно включить фонарик в телефоне и надеть перчатку для осмотра). А на поздней стадии вариантов лечения остается уже немного, можно даже сказать, что остаются только нещадящие вмешательства — те, которые связаны с серьезными изменениями функционирования органов и внешнего вида человека.
Объясним на примере. Голова и шея — центр локализации важнейших анатомических структур: таких, как лицевой нерв, периферические нервы, гортанные нервы. Первый обеспечивает работу мимической мускулатуры лица, вторые — голосообразование. ОГШ могут задеть их, но оперативное сохранение и безопасная работа с данными нервами позволяют избежать нарушения мимики и потери голоса и избавиться от онкозаболевания!
И именно поэтому так важна осведомленность об ОГШ. Глобальная задача для профессионального сообщества — рассказывать про рак головы и шеи, потому что о нем общество до сих пор очень мало знает. Многие люди даже не задумываются, что может быть рак языка или, к примеру, рак миндалины. Думают, что все пройдет, не обращают внимание на важные симптомы. В результате — та самая поздняя стадия заболевания и очень сложное (но перспективное!) лечение.
На что обращать внимание врачам первичного контакта и пациентам
Обратиться к онкологу на консультацию можно (и нужно), если есть хотя бы один из симптомов:
- Изменения в голосе (тембре, громкости etc.);
- Локальное онемение мягких тканей головы;
- Неприятные ощущения в верхних дыхательных путях (без признаков ОРВИ);
- Неприятные ощущения при приеме пищи (боль, сложность в глотании);
- Неравномерные неприятные ощущения в ушах;
- Постоянные носовые кровотечения;
- Постоянный налет или высыпания во рту;
- Ранка внутри рта или носа, которая не заживает больше 2 недель;
- Шишка / отек на лице или голове.
Как проходит лечение и реабилитация при опухолях головы и шеи
Специализированная помощь пациентам, которые страдают от опухолей головы и шеи, оказывается в России на мировом уровне (в техническом плане мы не отличаемся от других развитых стран!), и сейчас существуют возможности для комбинированного лечения опухолей головы и шеи. В зависимости от стадии, это может быть лучевая или химио-лучевая терапия. Если же говорить о хирургическом лечении, то врачи могут провести постоперационную реконструкцию с помощью собственных тканей человека или искусственных материалов. То есть не только сделать операцию, удалив опухоль, но и вернуть человеку возможность спокойно говорить, дышать и в принципе вести активную социальную жизнь.
Онкохирургу важно сделать три вещи:
- Восстановить пострадавшую функцию максимально, насколько это возможно;
- Сохранить внешность человека;
- Получить хорошие онкологические результаты.
В этом вопросе очень важна реабилитация (при обращении вовремя госпитализация может занять всего 4 дня). Поэтому современное отделение опухолей головы и шеи — отделение, в котором выполняются и операции, и реконструкции (при возможности одномоментно!).
Важность психологической поддержки пациентов
Бывает, что люди отказываются от хирургического вмешательство из-за страха операции и недостатка знаний о симптомах заболеваний. В таких случаях очень важно, чтобы онколог был не только онкологом, но еще и психологом, который должен донести до пациента все возможности реконструкции, объяснить важность операции, успокоить. Как вариант: показать фото или видео, чтобы человеку стало понятнее, как ему может помочь медицина.
Бывает, что человек испытывают психологические сложности уже после операции, боится рецидива. В таком случае хорошо, если в диспансере работает кабинет психолога, посещение которого бесплатно для пациентов и врачей. Тогда при необходимости врач направит к специалисту пациентов, которые переживают, что болезнь вернется. Кому-то достаточно одного разговора, кому-то нужен целый курс таких бесед — все люди по-разному это переживают, но наша задача — не оставить их один на один со своими страхами.
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