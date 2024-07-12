Какие ЗОЖ-тренды определяют 2024 и что есть смысл практиковать: херкл-дурклинг (???), собер-любопытство и фэнси-фитнес

Херкл-дурклинг

Труднопроизносимое словосочетание пришло из шотландского языка, подарившего миру оригинал: hurkle-durkling, а популяризовал его TikTok. Означает же херкл-дурклинг воплощенное в жизнь решение подольше поваляться в кровати, хотя пора вставать. Но это не про лень и битье баклуш, а про принципиальный отказ от спешки и социальных требований каждую секунду быть куражным и экстрапродуктивным.

Тут есть риск! От осознанного лежания до развивающейся прокрастинации можно дойти довольно быстро. Поэтому нужно четко знать, почему формируется привычка откладывать дела на потом и как с ней бороться.

Собер-любопытство

В оригинале это называетcя sober cu­ri­ousity — интерес к трезвости или заинтересованность в ней. Люди, решившие претворить в жизнь такую парадигму мышления, сознательно ограничивают употребление крепких (или не очень) напитков на определенный срок, чтобы научиться управлять своими коктейльными решениями. А еще некоторые адепты собер-любопытства ведут дневники, в которых описывают реакции ума и тела на позиции с разным abv — помогает взглянуть на себя (почти или полностью) трезвого по-новому!

Высокий потенциал такого подхода доказывать даже не нужно! И, кстати, он весьма разнообразен: можно как отказаться от алкоголя полностью, так и перейти на слабоалкогольные варианты или осознать всю прелесть моктелей, то есть совсем не пьянящих (0% спирта!) беллини, кир роялей, тоников, мартини etc.

Фэнси-фитнес

Эстетики в духе gym girl / boy и working out motivation держат топ-позиции в Pinterest, локальные и глобальные бренды выпускают спортшик-коллекции, а клубы переосмысляют все: от дизайна залов до стиля соцсетей. И, на самом деле, в этом нет ничего дурного (если не злоупотреблять фэшн-потребительством). Наоборот, круто, что спорт становится в прямом смысле привлекательным, а мода адаптируется к нему, и специальная спортивная одежда становится красивой и безопасной.

Самые трендовые виды спорта: теннис (ох, уж эта эпидемия теннискора после «Претендентов»), сквош (фитнес высшего общества) и фридайвинг (медитация на глубине вод!). Так что выбираем физнагрузку по душе и идем тренироваться.

Hi-tech антиэйджинг

Не стареть, а молодеть — цель на все времена, поэтому можно назвать это вечным трендом или уже бьюти-классикой. Чтобы сбросить 10 лет, пластические хирурги предлагают липофилинг, резекцию DAO и SMAS-лифтинг, а косметологи — радиочастотный лифтинг, фототерапию, биоревитализацию и PRP. А сейчас завирусилась информация об омоложении инъекциями молок лосося (практикуют Ким Кардашьян и Дженнифер Энистон!)— и вот вам хинт, как выбрать хорошего врача — спросите что это такое. Правильный ответ: вводить в лицо сперму рыб никто не будет, речь идет об уколах молекулы под названием полидезоксирибонуклеотид, которую получают из биоматериала лососевых. На самом деле многообещающее средство-реконструктор кожи, которое стимулирует синтез коллагена и стирает следы старения. И медицине оно известно уже больше 10 лет!

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