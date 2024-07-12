Какие ЗОЖ-тренды определяют 2024 и что есть смысл практиковать: херкл-дурклинг (???), собер-любопытство и фэнси-фитнес

В погоне за здоровьем и красотой главное — не споткнуться о модные (и спорные!) тенденции. Что в этом году и в ближайшем будущем точно задает тон в заботе о себе и как понять, какие новинки становятся маст-хэвом, а какие — красным флагом? Выясняем, чем опасна гиперзабота об организме, критически проходимся по «Оземпику», философствуем о пользе моктейлей, красивой спортивной одежды и полюбившейся тиктоку философии херкл-дурклинга и объясняем суть (старых!) открытий в косметологии — кто еще не прочитал про инъекции половых клеток лосося?
Забота о микробиоме кишечника
В медицине нет спора: разнообразие и полезность бактерий, населяющих наш кишечник, действительно во многом влияет на организм. Если что-то не в порядке, то возможны и диабет второго типа, и ожирение, и болезни почек, и повышение риска некоторых видов рака. Но это не значит, что формировать здоровый микробиом нужно непременно экстравагантными методами вроде пищевого укуса (это вообще табу), БАДами и лекарствами, как предлагают рилс-эксперты. Как ни странно, все гораздо проще (подтверждают доктора!): работайте над уменьшением стресса, ограничьте в рационе животные жиры, выбирайте органическую еду вместо полуфабрикатов и периодически давайте кишечнику почувствовать легкий голод.
P.S. При этом помним, что не все в нашем теле конструируется через кишечник: огромную роль играет каждый орган!
Супплементы
Инфотренд на алармизмы («что-то стало канцерогеном», «обнаружен очередной фактор старения») уже почти что нейропрограммиррует нас: не верьте в силы собственного организма, сам он не справится — нужны полезные добавки. На деле же не-лекарственные капсулы не дают никаких гарантий. К примеру:
- Популярные добавки магния не доказали окончательно и бесповоротно свою эффективность в решении проблем со сном.
- То же самое касается связи цинка и кожи. Нет достаточных данных, подтверждающих, что цинк эффективен как монотерапия дерматологических заболеваний.
- Из всех витаминов группы B, считающихся необходимыми для нормальной функции мозга, самое большое внимание уделено только витаминам B6, B9 и B12. Повод усомниться в том, что попытках стать гением
миллиардером, плейбоем, филантропомнужно принимать B-комплексы без консультации с врачом.
- В ряде случае добавки витамина С (казалось бы, это синоним иммуноусилителя!) могут снизить эффективность препаратов для лечения рака.
«Оземпик»-обсессия
Препарат, ослабляющий чувство голода, вызвал бум среди худеющих в 2023 и, разумеется, волна токсичной любви к нему перекочевала в нынешние времена. На самом деле (да, повторим еще раз!) прямое показание для применения «Оземпика» — лечение сахарного диабета. Второй вариант, реализуемый только по решению консилиума врачей — борьба с ожирением (диагностированным состоянием, а не просто лишними килограммами). Но, увы, желание получить красивую цифру на весах без прокачки дисциплины, восстановления нормальных отношений с едой и записи в спортзал (без них, кстати, после отмены лекарства случится откат) пересиливает рассудок. И рецептурное (!) лекарство таинственным образом пропадает с полок. А люди с диабетом страдают.
Что делать, если вес стоит? Проконсультироваться с хорошим эндокринологом и диетологом. Вот, к примеру, наш справочник врачей, которым можно доверять.
Херкл-дурклинг
Труднопроизносимое словосочетание пришло из шотландского языка, подарившего миру оригинал: hurkle-durkling, а популяризовал его TikTok. Означает же херкл-дурклинг воплощенное в жизнь решение подольше поваляться в кровати, хотя пора вставать. Но это не про лень и битье баклуш, а про принципиальный отказ от спешки и социальных требований каждую секунду быть куражным и экстрапродуктивным.
Тут есть риск! От осознанного лежания до развивающейся прокрастинации можно дойти довольно быстро. Поэтому нужно четко знать, почему формируется привычка откладывать дела на потом и как с ней бороться.
Собер-любопытство
В оригинале это называетcя sober curiousity — интерес к трезвости или заинтересованность в ней. Люди, решившие претворить в жизнь такую парадигму мышления, сознательно ограничивают употребление крепких (или не очень) напитков на определенный срок, чтобы научиться управлять своими коктейльными решениями. А еще некоторые адепты собер-любопытства ведут дневники, в которых описывают реакции ума и тела на позиции с разным abv — помогает взглянуть на себя (почти или полностью) трезвого по-новому!
Высокий потенциал такого подхода доказывать даже не нужно! И, кстати, он весьма разнообразен: можно как отказаться от алкоголя полностью, так и перейти на слабоалкогольные варианты или осознать всю прелесть моктелей, то есть совсем не пьянящих (0% спирта!) беллини, кир роялей, тоников, мартини etc.
Фэнси-фитнес
Эстетики в духе gym girl / boy и working out motivation держат топ-позиции в Pinterest, локальные и глобальные бренды выпускают спортшик-коллекции, а клубы переосмысляют все: от дизайна залов до стиля соцсетей. И, на самом деле, в этом нет ничего дурного (если не злоупотреблять фэшн-потребительством). Наоборот, круто, что спорт становится в прямом смысле привлекательным, а мода адаптируется к нему, и специальная спортивная одежда становится красивой и безопасной.
Самые трендовые виды спорта: теннис (ох, уж эта эпидемия теннискора после «Претендентов»), сквош (фитнес высшего общества) и фридайвинг (медитация на глубине вод!). Так что выбираем физнагрузку по душе и идем тренироваться.
Hi-tech антиэйджинг
Не стареть, а молодеть — цель на все времена, поэтому можно назвать это вечным трендом или уже бьюти-классикой. Чтобы сбросить 10 лет, пластические хирурги предлагают липофилинг, резекцию DAO и SMAS-лифтинг, а косметологи — радиочастотный лифтинг, фототерапию, биоревитализацию и PRP. А сейчас завирусилась информация об омоложении инъекциями молок лосося (практикуют Ким Кардашьян и Дженнифер Энистон!)— и вот вам хинт, как выбрать хорошего врача — спросите что это такое. Правильный ответ: вводить в лицо сперму рыб никто не будет, речь идет об уколах молекулы под названием полидезоксирибонуклеотид, которую получают из биоматериала лососевых. На самом деле многообещающее средство-реконструктор кожи, которое стимулирует синтез коллагена и стирает следы старения. И медицине оно известно уже больше 10 лет!
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