Как (все-таки) выспаться в белые ночи? Вот 9 медицинских лайфхаков

Маска для сна

Самый простой вариант избавиться от того, что больше всего мешает в белые ночи — от света! Маска не просто создает ощущение темноты и помогает быстрее уснуть, но и расслабляет глаза и лицо, благодаря чему уменьшаются головные боли и проявления мигрени. Среди всего разнообразия варианты, заслуживающие искреннего лайка — модели из натурального хлопка или льна, которые ко всему прочему дают коже дышать, не отпечатываются на ней и не раздражают (ни кожу, ни вас).

Блэкаут шторы

Вариант для продвинутых искателей качественного сна, который позволяет улучшить его на гормональном уровне. Как это работает? В отсутствие света в организме легче синтезируются два важных гормона: мелатонин, отвечающий за сон, и соматотропин, повышающий стрессоустойчивость организма. А блэкаут шторы темноту как раз дают, настоящая дарк-фэнтези! Перед покупкой ткань лучше проверить и попробовать просветить ее фонариком или телефоном — лучи не должны проникать сквозь изделие.

Беруши или наушники

Если хочется максимальной депривации («спасибо» шумным гуляющим под окнами) — найдите средство, защищающее от лишних звуков, себе по душе и используйте, когда действительно есть необходимости. Это могут быть знакомые всем беруши или наушники (не обычные, а именно для сна). Бывают даже шлемы для сна, но спать в них далеко не всем удобно.

А «убаюкивающие» устройства с белым шумом — только ваш выбор. Есть исследования pro et contra, но самое главное, что надо учесть — мозг быстро привыкает к белому шуму, используемому на постоянной основе, и вы рискуете поставить свой сон в зависимость еще от одного условия.