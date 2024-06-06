Оргазм для ушей: что такое «сексуальный голос» и как его добиться

Какие простые упражнения помогут нам получить красивый расслабленный грудной голос?

Первое — настраиваем дыхание. Правильное дыхание — это основа нашего звучания. Это голос — красивый, приятный, рождающийся без напряжения. Найдите такое положение тела, в котором вам будет комфортно вдыхать, и протестируйте себя. Вы сейчас вдыхаете грудью, так что у вас поднимаются плечи и перенапрягается гортань. Или, может быть, вы дышите «животом», когда на вдохе он надувается, а на выдохе вы из него, словно из воздушного шарика, выпускаете воздух. Каждый раз, вдыхая и выдыхая, следите за тем, что происходит с телом. Если плечи напрягаются, сразу помните о том, что напряженные плечи дают напряжение в связках, напряжение в гортани. И тогда никакой красивый голос и звук не родится. Поэтому с помощью правильного дыхания мы сбрасываем пар и ненужное напряжение.

Второе — делаем голос ниже. Следующий важный элемент красивого, привлекательного и, если хотите, манящего и сексуального звучания – это тембр голоса, это связки. Вначале подготовим гортань к звучанию. Первое, что мы делаем — это снимаем блоки и зажимы с этой области. Здесь нам помогут обычные зевки. Подойдите к зеркалу и зевните так, чтобы язычок мягкого неба спрятался, а глотка превратилась в «трубу». В таком положении мышцы мягкого неба приходят в движение и тонус, помогая звучать более объемно. Затем положите руку себе на грудь и помычите. На выдохе выпускайте долгое мычание и обращайте внимание на то, где находится звук. Идеально, если его удается почувствовать в области груди. Постарайтесь опустить звук голоса именно сюда. В груди находится резонатор, полость, пустота, где звук разливается, как эхо, приобретая нужный объем. Если говорите только связками, то вы и устанете быстро, и голос будет звучать напряженно и безжизненно.

Третье — обращаем внимание на четкость речи. Красивое привлекательное сексуальное звучание невозможно без четкости. Если мы будем зажевывать слова и звуки, это будет звучать так себе. За четкость у нас отвечает язык. Чтобы «взбодрить» свою дикцию и вернуть четкое звучание, выполняйте простые упражнения для языка. Например, закрытым ртом делаем круговые движения языком, слово чистим зубы. 5-7 раз по часовой стрелке и 5-7 раз против часовой стрелке. Или попробуйте «толчки» или «уколы» языком попеременно в правую и левую щеки (на большой скорости) — повторить 5-8 раз.

И четвертое — темп речи. Очарование не имеет ничего общего со спешкой. Быстрая речь исключает вовлеченность и глубину общения. Хотите звучать так, чтобы привлекать к себе и своим словам внимание? Говорите в среднем темпе или – периодически – в замедленном, в зависимости от того эффекта, который вы хотите произвести на собеседников. Безусловно, темп речи всегда будет зависеть от вашей эмоциональности, от вашего психологического настроя, от того, что происходит в вашей жизни в этот момент. От того, насколько вы в контакте с вашим визави.

Навык говорить уверенно и неспешно можно натренировать. Например, берете любой художественный текст и читаете его определенным образом: произносите слово, далее сохраняете паузу – и пауза по длине равна тому времени, которое вы потратили на произнесение слова. Поначалу вам покажется, что это скучно, захочется поскорее сбежать и ускориться. Держите себя в руках, помните, для чего вы это упражнение делаете. Вас ждет сексуальное звучание.

Есть еще одна важная составляющая сексуального голоса – это улыбка. Она позволяет звуку стать более объемным и свободным. Создает легкость и настроение. А в дополнение отлично сработают два небольших секрета: умейте держать зрительный контакт и называйте собеседника по имени.

В завершение сделаю еще одну важную ремарку. Глубокий, манящий, свободный голос с игрой интонаций подойдет для вечеринки, но точно не для формальных мероприятий. А вот на сцене, на конференции, на рабочих совещаниях в речи важна директивность, точность, никакой плавности, восходящих заигрывающе-вопросительных и соблазнительных нот. Тут у вас ведь и цели другие: донести информацию, быть интересным собеседником и докладчиком.

Так что выполняйте упражнения для голоса постоянно, настраивайтесь на звучание. Такое, которое будет подходить под каждый конкретный момент. Ведь красивый голос — это управляемый голос.