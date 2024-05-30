Как снять стресс? Поможет ли отказ от кофе, зачем нужна «нора» и что делать с мячами-ежиками — спросили психолога

Чем поддержать себя и снизить стресс прямо сейчас, когда кажется, что жизнь пытается ущипнуть вас ниже талии

Выберите кофе без кофеина. Если сможете отказаться от него в пользу травяного чая — вы вообще герой. Но! Не забываем, что излишний героизм — путь получения стресса, а не избавления от него.

Сделайте паузу перед тем, протянуть руку к кофейному автомату или к банке с кофе. Удивительно, как много взрослых и осознанных людей в стрессе пьют кофе, причем в огромных количествах. Понаблюдайте за собой: а не из их ли вы числа? Если вы не в силах отказаться от кофе, хотя бы сократите его количество — уже будет хорошо. Даже если в состоянии стресса вы сможете на минуту затормозить и вместо кофе выпить стакан воды — будет отлично.

Принимайте ванну или душ, когда есть возможность. Да, прямо среди дня. Выбирайте комфортную температуру. У всех в качестве антистресса работают разные температурные режимы. Кому-то, чтобы успокоиться и расслабиться, нужна почти ледяная вода, а кому-то, наоборот, практически кипяток.

Выбирайте комфортную температуру. У всех в качестве антистресса работают разные температурные режимы. Кому-то, чтобы успокоиться и расслабиться, нужна почти ледяная вода, а кому-то, наоборот, практически кипяток. Перестаньте мучить ноги неудобной обувью. Даже если кажется, что она красивая и сексуальная, но неудобная, — откажитесь от нее. Возможно, вы даже не задумывались, насколько важно, чтобы то, что надето на ноги, не жало, не давило, не вызывало потливость.

На ступнях много нервных окончаний — и это не миф и не эзотерика. Голова и без того занята решением множества вопросов; не надо нагружать ее задачами, как стоять, ходить, сидеть и шевелить пальцами в слишком тесной обуви. Дома обзаведитесь парой небольших резиновых мячей-ежиков (небольшие шипованные мячики). Они продаются в любом спортивном отделе и стоят копейки. Катайте их ступнями, когда нужно расслабиться или сосредоточиться для решения задачи — в любой момент, когда вы испытываете стресс или он уже на подходе. Если вы сейчас на работе — снимите обувь и пошевелите пальцами ног под столом. Да, не совсем по протоколу, но если вы не на приеме в посольстве, вряд кого-то этим шокируете. А собраться с мыслями и успокоиться будет легче, вот увидите.

Вообще хождение босиком — полезная привычка для тех, кто хочет легче справляться со стрессами. Кроме чисто физиологических бонусов, вы еще и увеличиваете «сцепление» с землей, что работает и на психологическом уровне, наглядно демонстрируя мозгу, что вы крепко стоите на ногах. Это, в отличие от массажа, не стоит ни копейки, а работает хорошо.

Если чувствуете, что тревожность рядом, — отправляйтесь гулять. Если есть возможность — прямо сейчас, нет — после напряженного дня. Этот прием работает только с острыми стрессами или в самом начале затяжного. С хроническим эффект будет слабее, но тоже не нулевым. Старайтесь, чтобы шаги были равномерными и каждый шаг «продыхивался» (вдох-выдох). Постарайтесь сосредоточиться на дыхании и ходьбе, а не на беспокоящих мыслях.

В отличие от того же бега, который может не подходить по здоровью, который можно просто не любить, или , например, им неудобно заняться в нужный вам момент — нельзя же выйти на пробежку в офисном костюме, — прогулка после работы доступна всем. Это простой вариант разгрузки и медитации.

Только уделяйте ходьбе не меньше получаса, лучше — час-полтора. Идеально, если есть возможность гулять по аллее парка или лесной тропинке. Но и городская улица при отсутствии альтернативы вполне подойдет. Задача даже не насытить мозг кислородом (хотя и это тоже), сколько поймать нехитрый ритм и полностью сосредоточиться на нем. Часто люди, подверженные стрессам, думают, что слишком заняты и загружены для простой вечерней прогулки (а избы все горят, а кони все скачут...).

В итоге мозг и нервная система в целом работают как мышца, которую напрягают и не дают расслабиться. Если хотите уточнить детали — спросите у спортсменов, чем чреваты «забитые» мышцы. В общих чертах, если не расслабляться, а только напрягаться, продуктивность (предмет гордости дисциплинированных людей) постепенно снижается, со временем до нуля, и появляется постоянное чувство тревоги.

Полчаса прогулки в день — уже существенный (и абсолютно бесплатный) вклад в профилактику стресса. Кстати, увидите, насколько легче будут решаться задачи и восприниматься непростые обстоятельства, если вы введете эту привычку как регулярную. И если вы мне не верите — что мешает хотя бы попробовать?

Обзаведитесь «местом силы» и, если не можете посетить его немедленно, представьте его образ или посмотрите на него на фотографии или видео в телефоне. Если вы верующий — таким местом может стать храм. Если религия не ваш антистрессовый метод — может быть все что угодно. Деревня, рядом с которой у вас дача, музей в центре города, кафе с одним столиком в переулке.

Главное, чтобы в этом месте вы чувствовали себя максимально безопасно. Такие места не делают вас слабым. Они дают возможность перевести дух. Вы должны знать, что на свете есть место, куда вы можете сбежать. Помните, что даже у самых сильных хищников есть своя нора. Хорошо, если такое место — ваш дом. Но если это не так или основная ваша проблема находится вне дома — нет ничего плохого, чтобы поискать «место тишины» где-то еще.