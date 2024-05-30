Как снять стресс? Поможет ли отказ от кофе, зачем нужна «нора» и что делать с мячами-ежиками — спросили психолога

Как ни странно, стресс вызывают даже самые радостные моменты. Объяснение простое — психика не всегда вывозит любые сильные эмоции. Получается, факторы риска окружают нас и со светлой, и с темной стороны, а значит, вероятность перегореть повышается в 2 раза. Как вовремя отловить подступающий кризис и какими средствами его предупредить, снизить и даже сбросить — рассказала консультант и психолог Наталья Керре в книге «Это не усталость!».
«Если вы загоняйтесь, то не загоняйтесь»? Нет.
Нередко можно услышать потрясающий совет: «Просто забей и возьми себя в руки». Совет этот прекрасен, но, к сожалению, малоэффективен. По двум причинам: стресс — нормальная реакция любого живого человека. Причем не только на негативные события, но и на радостные, хорошие. Стресс обеспечивает приспособление организма к меняющимся жизненным обстоятельствам, а в современном мире, учитывая огромный поток информации и постоянное изменение вводных данных, это особо актуально.
Проблема только в том, чтобы организм, переживая стресс, не перестарался и механизм защиты не стал механизмом самоуничтожения. Как тут не вспомнить многократно проверенные временем истины: «Все есть яд, и все есть лекарство; то и другое определяет доза» (доктор Парацельс) и «Лучшее — враг хорошего» (народное творчество).
А кроме того, иногда на тип и степень выраженности переживания стресса влияют сложные факторы, которые невозможно устранить по щелчку пальцев и за один день. Хорошо, если человек настолько «прокачан» и опытен, что может справиться со стрессом самостоятельно. Но так бывает далеко не всегда: иногда человек даже не сразу может узнать стресс, скрывающийся за другими масками, и не всегда может справиться самостоятельно. Тогда нужна помощь специалистов.
Ни то ни другое не говорит о вас ничего плохого. Стресс, особенно перешедший в хроническое состояние, — штука сложная и коварная. И обращаться за помощью, когда переживаешь стресс, с которым не можешь справиться самостоятельно, стыдно не больше, чем обращаться к терапевту, когда болеешь ОРВИ.
Чем поддержать себя и снизить стресс прямо сейчас, когда кажется, что жизнь пытается ущипнуть вас ниже талии
- Выберите кофе без кофеина. Если сможете отказаться от него в пользу травяного чая — вы вообще герой. Но! Не забываем, что излишний героизм — путь получения стресса, а не избавления от него.
Сделайте паузу перед тем, протянуть руку к кофейному автомату или к банке с кофе. Удивительно, как много взрослых и осознанных людей в стрессе пьют кофе, причем в огромных количествах. Понаблюдайте за собой: а не из их ли вы числа? Если вы не в силах отказаться от кофе, хотя бы сократите его количество — уже будет хорошо. Даже если в состоянии стресса вы сможете на минуту затормозить и вместо кофе выпить стакан воды — будет отлично.
- Принимайте ванну или душ, когда есть возможность. Да, прямо среди дня. Выбирайте комфортную температуру. У всех в качестве антистресса работают разные температурные режимы. Кому-то, чтобы успокоиться и расслабиться, нужна почти ледяная вода, а кому-то, наоборот, практически кипяток.
- Перестаньте мучить ноги неудобной обувью. Даже если кажется, что она красивая и сексуальная, но неудобная, — откажитесь от нее. Возможно, вы даже не задумывались, насколько важно, чтобы то, что надето на ноги, не жало, не давило, не вызывало потливость.
На ступнях много нервных окончаний — и это не миф и не эзотерика. Голова и без того занята решением множества вопросов; не надо нагружать ее задачами, как стоять, ходить, сидеть и шевелить пальцами в слишком тесной обуви. Дома обзаведитесь парой небольших резиновых мячей-ежиков (небольшие шипованные мячики). Они продаются в любом спортивном отделе и стоят копейки. Катайте их ступнями, когда нужно расслабиться или сосредоточиться для решения задачи — в любой момент, когда вы испытываете стресс или он уже на подходе. Если вы сейчас на работе — снимите обувь и пошевелите пальцами ног под столом. Да, не совсем по протоколу, но если вы не на приеме в посольстве, вряд кого-то этим шокируете. А собраться с мыслями и успокоиться будет легче, вот увидите.
Вообще хождение босиком — полезная привычка для тех, кто хочет легче справляться со стрессами. Кроме чисто физиологических бонусов, вы еще и увеличиваете «сцепление» с землей, что работает и на психологическом уровне, наглядно демонстрируя мозгу, что вы крепко стоите на ногах. Это, в отличие от массажа, не стоит ни копейки, а работает хорошо.
- Если чувствуете, что тревожность рядом, — отправляйтесь гулять. Если есть возможность — прямо сейчас, нет — после напряженного дня. Этот прием работает только с острыми стрессами или в самом начале затяжного. С хроническим эффект будет слабее, но тоже не нулевым. Старайтесь, чтобы шаги были равномерными и каждый шаг «продыхивался» (вдох-выдох). Постарайтесь сосредоточиться на дыхании и ходьбе, а не на беспокоящих мыслях.
В отличие от того же бега, который может не подходить по здоровью, который можно просто не любить, или , например, им неудобно заняться в нужный вам момент — нельзя же выйти на пробежку в офисном костюме, — прогулка после работы доступна всем. Это простой вариант разгрузки и медитации.
Только уделяйте ходьбе не меньше получаса, лучше — час-полтора. Идеально, если есть возможность гулять по аллее парка или лесной тропинке. Но и городская улица при отсутствии альтернативы вполне подойдет. Задача даже не насытить мозг кислородом (хотя и это тоже), сколько поймать нехитрый ритм и полностью сосредоточиться на нем. Часто люди, подверженные стрессам, думают, что слишком заняты и загружены для простой вечерней прогулки (а избы все горят, а кони все скачут...).
Полчаса прогулки в день — уже существенный (и абсолютно бесплатный) вклад в профилактику стресса. Кстати, увидите, насколько легче будут решаться задачи и восприниматься непростые обстоятельства, если вы введете эту привычку как регулярную. И если вы мне не верите — что мешает хотя бы попробовать?
- Обзаведитесь «местом силы» и, если не можете посетить его немедленно, представьте его образ или посмотрите на него на фотографии или видео в телефоне. Если вы верующий — таким местом может стать храм. Если религия не ваш антистрессовый метод — может быть все что угодно. Деревня, рядом с которой у вас дача, музей в центре города, кафе с одним столиком в переулке.
Главное, чтобы в этом месте вы чувствовали себя максимально безопасно. Такие места не делают вас слабым. Они дают возможность перевести дух. Вы должны знать, что на свете есть место, куда вы можете сбежать. Помните, что даже у самых сильных хищников есть своя нора. Хорошо, если такое место — ваш дом. Но если это не так или основная ваша проблема находится вне дома — нет ничего плохого, чтобы поискать «место тишины» где-то еще.
Как «отловить» стресс
Конечно, оптимальный вариант — если вы ловите стресс на подходе, когда только начинаете испытывать его, и не даете ему перейти в стадию хронического. Во-первых, последствий для здоровья будет меньше: разница — воздействовал стресс пару часов или три года. Во-вторых, организм за века существования человека на планете научился прятать то, что доставляет дискомфорт. Если полностью побороть не сможет — припрячет так, что замучаетесь раскапывать. За бессонницей, проблемами со сном и аппетитом, а то и хронической депрессией. Иногда чтобы понять, с чего все началось, требуется не один год. Нужны ли вам такие заботы, если можно справиться гораздо меньшими усилиями?
Вы можете подумать, что все логично: есть «переживательная» ситуация, значит, есть стресс. Стресс, конечно, будет, но он может остаться на уровне нормальной физиологической реакции «немного подвигаться, чтобы приспособиться к новым условиям», т. е. не станет разрушительным. Иногда люди в ситуации, казалось бы, критической могут не испытывать негативный стресс, а порой какая-то мелочь типа отдавленной в метро ноги запускает длительное переживание. Все очень индивидуально, и лучше ориентироваться не на условную тяжесть воздействия по теоретической шкале, а на личные ощущения.
Если вы ловите физиологические изменения или чувствуете, что психика загружена по максимуму, а вы не сможете это не почувствовать, — не теряйте времени, работайте над профилактикой воздействий стресса. Времени это пока займет немного, а нервная система будет вам благодарна, даже если стресс зацепил по краешку.
И снова скажу: слушайте себя. Ваша стрессовая реакция («бей/замри/беги») зависит не только от ситуации, но и от личных особенностей, опыта детства и даже наличия сопутствующих заболеваний. Будет хорошо, если вы потратите какое-то время, чтобы понаблюдать за реакциями тела в разных ситуациях, изучите их, научитесь распознавать и дадите выход, максимально близкий к тому, что требуется:
бей — лимитированный выплеск агрессии в спарринге с тренером или на неодушевленных предметах;
замри — найти возможность оказаться вне стрессовой ситуации, хотя бы на пять минут — да хотя бы сбежать в туалет, подышать там, подержать руки под струей воды, а не бросаться сразу решать все вопросы;
беги — запланировать бег в прямом смысле или длительную прогулку, подняться на свой этаж пешком вместо лифта.
Даже если не получится отработать программу сразу же, ничто не мешает позже воспроизвести ее в памяти и пройти до конца, не оставлять нереализованной, зависшей, как в перегруженном компьютере.
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