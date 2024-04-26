18+
  • Здоровье
  • Здоровье
Здоровье

8 вопросов о здоровье ног. Каблуки-убийцы, шишки на стопах и вся правда об индивидуальных стельках

Помните, единственную цель Кэрри Брэдшоу после перелома (вспоминаем первый сезон «И просто так»)? Снова встать на шпильки. Ролевую модель всех времен поймут те, кому больно носить любимые сабы и босоножки, мокасины и лоферы из-за плоскостопия, деформаций косточек пальцев и других особенностей анатомии (да, не всегда они являются заболеваниями). Почему строение ног меняется, можно ли это предотвратить и когда помогут упражнения, когда — стельки, и когда — хирургия, мы попросили объяснить травматолога-ортопеда, хирурга Алексея Олейника.

Master1305

Существует более 30 различных патологий стопы и голеностопного сустава. Многие люди рождаются с предрасположенностью к тем или иным заболеваниям: например, плоскостопием страдает 40-60% населения (диагноз есть у каждого второго подростка в возрасте 12 лет). Кстати, плоскостопие — не медицинский термин, а обывательское, очень размытое, определение. Это симптом, который можно сравнить с болью в животе, причиной которой может быть много: от газообразования до рака.

Почему все зациклены на плоскостопии?

Это какая-то постсоветская история, связанная с призывом в армию, ведь из-за него юношу могли освободить от срочной службы. Хотя само слово «плоскостопие» к дальнейшему действию не должно побуждать, не надо срочно начинать делать специальные упражнения, заказывать ортопедические стельки. Это просто обозначает, что какой-то из сводов стопы отличается от нормы, он более плоский.

А что насчет шишек на стопе?

На вальгусную деформации первого пальца стопы или Hallux Valgus приходится до 80% всех патологий. По статистике она встречается у 1% населения мира, при этом у 3% женщин и мужчин от 16 до 30 лет. Количество людей с халлюкс вальгус старше 60 — 16%, то есть их значительно больше, чем среди людей молодого и среднего возраста. 

Насколько процесс деформации опасен?

Со многими проблемами можно жить без лечения, так как ноги не всегда болят, нет физического дискомфорта. Ткани и кости меняются у всех по-разному, это индивидуальный процесс. Но есть важная возрастная ремарка: как правило, почти все заболевания стопы, которые встречаются у молодых людей как врожденные или возникшие после какой-то травмы, у пожилых носят дегенеративный характер. К ним можно отнести, например, артроз, плосковальгусную деформацию стопы, разрыв ахиллова сухожилия.

Tattoboo

Какие триггер-факторы влияют на деформацию ног?

Для некоторых это ношение узкой или просто неудобной обуви (в том числе на высоком каблуке!), потому что приходится ставить ногу в не то функциональное положение, которое предназначено природой. Все равно, что вместо еды есть гвозди, а потом удивляться, как заработали язву.

Есть и другие причины, врожденные:

  1. Соотношение длин первой, второй плюсневой кости (кости стопы, расположенные в середине ее переднего отдела);
  2. Форма головки самой плюсневой кости;
  3. Угол наклона суставной поверхности;
  4. Гиперэластичность мягких тканей (кстати, в этом случае вальгусная деформация стопы встречается в 3-4 раза чаще);
  5. Взаимодействие среднего и заднего голеностопа: стиль ходьбы, бега — от этого зависит то, как нагрузка ложится на стопу. 

Как (и когда) можно исправить проблему?

Если людей не беспокоят боли, то они редко обращаются к врачу. А когда приходят, то вылечить консервативным путем заболевание стопы уже невозможно. Главный критерий для целого ряда деформаций — является ли она эластичной. Если можно, грубо говоря исправить палец, то есть взять и отодвинуть его рукой и он вернется в нормальное положение, то теоретически деформация лечится консервативно — за счет укрепления мышц, упражнений. Но это не более, чем у 15% пациентов.

Алексей Олейник

травматолог-ортопед, хирург

«Рассчитывать на то, что поправит ситуацию какой-либо фиксатор или бинтование, все равно, что надеяться вырастить недостающий палец втиранием чудо-мази. Своим пациентам я говорю, что по критериям доказательной медицины эффективна только хирургическая операция. Все остальное: шины, ночные фиксаторы — можете пробовать. Но на практике, люди, которым это помогло, мне не встречались».

Tattoboo

Значит ли это, что хирургическое вмешательство показано всегда?

Самый главный тезис специалистов по хирургии стопы: «нет болей — нет операции». Мы стараемся не оперировать, когда у человека нет жалоб, даже если иногда внешне кажется, что его стопа отличается от нормы. Потому что поменялось само понимание нормы и сегодня считается, что имеют место быть разные варианты анатомии.

Если женщина стесняется косточки на стопе или молоткообразных пальцев — отказывается от открытой обуви, туфель на каблуках, то это, конечно, ухудшает качество жизни. Но если нет физического дискомфорта, то речь идет о красоте. А здесь уже нужна пластическая коррекция, которая (как и любое другое вмешательство) имеет риск снизить функциональность ноги.

Можно ли вернуться на каблуки после операции?

Да, конечно, если человек может и хочет. Я спокойно к этому отношусь. Хотите — ходите на каблуках, но это может быть провоцирующим рецидив фактором. Запретов я не ставлю. В среднем в 3% случаев возникает рецидив, палец опять начинает искривляться. Это происходит в течение 10 лет, патология развивается медленно. Есть много факторов, которые мы не можем учесть. Ведь первый палец — это только один элемент. Есть еще патологии заднего отдела стопы, среднего и это все взаимосвязано. Много очень сочетанных проблем.

Самая простая и надежная рекомендация, которая работает и помогает избавиться от боли и дискомфорта при деформации — подбор удобной и комфортной для конкретного человека обуви.

Как выбирать обувь и стельки?

По своим субъективным ощущениям, чтобы вам была обязательно было комфортно (к сожалению, комфортно — не всегда означает модно!). Размер также имеет значение: обувь должна быть по ноге, ее необходимо примерять лично. Тем, у кого ноги отекают, разумно подбирать туфли вечером, когда отек максимален.

Ортопедические стельки уже прочно вошли в наш обиход. Но они целесообразны только для ряда случаев. Например, чтобы помочь изменить или перераспределить нагрузку, улучшить амортизацию, одну часть стопы вывести из-под нагрузки, а другую — больше нагрузить. Скомпенсировать давление в процессе шага и биомеханически.

Есть два пути. Либо в магазине купить готовые ортопедические стельки, носить их и отталкиваться от своих ощущений (при этом понимайте риск получить дополнительный дискомфорт из-за того, что стельки не подходят). Или сначала идти на консультацию к ортопеду. Он разберется в причине боли, осмотрит ногу и разумно оценит необходимость в жестких или мягких стельках.  Спойлер: индивидуальные ортопедические стельки однозначно имеет смысл заказывать при плосковальгусной деформации стопы.

Редакция напоминает, что материал не может использоваться для самодиагностики, а медицинские услуги имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление о диагнозе, услуге и необходимости ее получения.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: