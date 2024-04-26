8 вопросов о здоровье ног. Каблуки-убийцы, шишки на стопах и вся правда об индивидуальных стельках

Существует более 30 различных патологий стопы и голеностопного сустава. Многие люди рождаются с предрасположенностью к тем или иным заболеваниям: например, плоскостопием страдает 40-60% населения (диагноз есть у каждого второго подростка в возрасте 12 лет). Кстати, плоскостопие — не медицинский термин, а обывательское, очень размытое, определение. Это симптом, который можно сравнить с болью в животе, причиной которой может быть много: от газообразования до рака.

Почему все зациклены на плоскостопии?

Это какая-то постсоветская история, связанная с призывом в армию, ведь из-за него юношу могли освободить от срочной службы. Хотя само слово «плоскостопие» к дальнейшему действию не должно побуждать, не надо срочно начинать делать специальные упражнения, заказывать ортопедические стельки. Это просто обозначает, что какой-то из сводов стопы отличается от нормы, он более плоский.

А что насчет шишек на стопе?

На вальгусную деформации первого пальца стопы или Hallux Valgus приходится до 80% всех патологий. По статистике она встречается у 1% населения мира, при этом у 3% женщин и мужчин от 16 до 30 лет. Количество людей с халлюкс вальгус старше 60 — 16%, то есть их значительно больше, чем среди людей молодого и среднего возраста.

Насколько процесс деформации опасен?

Со многими проблемами можно жить без лечения, так как ноги не всегда болят, нет физического дискомфорта. Ткани и кости меняются у всех по-разному, это индивидуальный процесс. Но есть важная возрастная ремарка: как правило, почти все заболевания стопы, которые встречаются у молодых людей как врожденные или возникшие после какой-то травмы, у пожилых носят дегенеративный характер. К ним можно отнести, например, артроз, плосковальгусную деформацию стопы, разрыв ахиллова сухожилия.