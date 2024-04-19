«Хочу есть, ругаться, лежать и плакать»: как избавиться от симптомов ПМС (и вовремя заподозрить ПМДР!)

Предменструальный синдром (ПМС) — весьма распространенное заболевание или болезненное состояние здоровья, сопровождающееся эмоциональным и физиологическим дискомфортом. Почти 48% женщин репродуктивного возраста во всем мире страдают ПМС, и 20% его проявления весьма затрудняют повседневную жизнь.

Что вызывает предменструальный синдром

Научные исследования не нашли однозначное объяснение, есть несколько теорий (не исключено, что часто факторы действуют в качестве комбо).

Циклические изменения гормонов

Многие эксперты считают, что ПМС возникает из-за диспропорции уровня гормонов: избытка эстрогена и дефицита прогестерона.

Химические изменения в мозге

Связанная теория говорит о том, что все завязано на колебании уровня эстрогена в течение цикла. Как только количество гормона снижается, в организме происходит выброс нейромедиатора норадреналина, что уменьшает выработку дофамина и серотонина. Эти, в свою очередь, отражается на ухудшении настроения и качестве сна (одни из самых распространенных симптомов ПМС).

Существующие психические расстройства

Если химические изменения в мозге, о которых говорилось выше, усугубляются, то. по мнению некоторых ученых, возникают проблемы с психическим здоровьем. Развивается тревожность, депрессивные состояния, биполярное расстройство. Они замыкают круг причин и последствий ПМС.

Образ жизни

К потенциальным факторам риска относятся: