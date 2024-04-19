«Хочу есть, ругаться, лежать и плакать»: как избавиться от симптомов ПМС (и вовремя заподозрить ПМДР!)

«То ли цветов и музыки, то ли... ». Многие женщины за 1-2 недели до начала цикла понимают классика, как никто. Предменструальный синдром, он же ПМС (внимание, это особое медицинское состояние!) входит в жизнь тянущей болью, перепадами настроения и стремительным падением любви ко всему сущему. Как спасаться? Спойлер: не обезболом и шоколадом едиными!
Предменструальный синдром (ПМС) — весьма распространенное заболевание или болезненное состояние здоровья, сопровождающееся эмоциональным и физиологическим дискомфортом. Почти 48% женщин репродуктивного возраста во всем мире страдают ПМС, и 20% его проявления весьма затрудняют повседневную жизнь.
Что вызывает предменструальный синдром
Научные исследования не нашли однозначное объяснение, есть несколько теорий (не исключено, что часто факторы действуют в качестве комбо).
Циклические изменения гормонов
Многие эксперты считают, что ПМС возникает из-за диспропорции уровня гормонов: избытка эстрогена и дефицита прогестерона.
Химические изменения в мозге
Связанная теория говорит о том, что все завязано на колебании уровня эстрогена в течение цикла. Как только количество гормона снижается, в организме происходит выброс нейромедиатора норадреналина, что уменьшает выработку дофамина и серотонина. Эти, в свою очередь, отражается на ухудшении настроения и качестве сна (одни из самых распространенных симптомов ПМС).
Существующие психические расстройства
Если химические изменения в мозге, о которых говорилось выше, усугубляются, то. по мнению некоторых ученых, возникают проблемы с психическим здоровьем. Развивается тревожность, депрессивные состояния, биполярное расстройство. Они замыкают круг причин и последствий ПМС.
Образ жизни
К потенциальным факторам риска относятся:
- вредные привычки, в частности, курение и употребление алкоголя;
- употребление большого количества продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли;
- отсутствие регулярной физической активности;
- сбитый режим сна и бодрствования.
Симптомы ПМС
Отличие синдрома от единичного предменструального дискомфорта в том, что первый появляется перед началом практически (иногда судьба балует) каждого цикла. Как правило, только одним симптомом дело не ограничивается, чаще речь идет о нескольких.
Эмоциональные симптомы
Изменения в психоэмоциональном самочувствии обычно включают:
- тревожность;
- злость и раздражительность;
- изменения аппетита (пониженную или повышенную тягу к еде, особенно к сладкому);
- нарушения режима сна (усталость и проблемы с засыпанием);
- подавленность (часто грустное настроение сопровождается желанием поплакать);
- непредсказуемые эмоциональные всплески;
- желание побыть в одиночестве;
- неудовлетворенность своей внешностью;
- повышение или снижение либидо;
- когнитивные сложности: проблемы с концентрацией и запоминанием.
Физические симптомы
Обычно проявляются в виде:
- вздутия и спазмов в области живота;
- дискомфорта в груди и отека молочных желез;
- высыпаний на лице и теле;
- запоров;
- тошноты;
- головной боли и боли в спине и пояснице;
- колебаний веса.
К другим состояниям, которые могут сопровождаться подобными симптомами, относятся: анемия, эндометриоз, заболевание щитовидной железы, синдром раздраженного кишечника (СРК), синдром хронической усталости.
Когда появляются симптомы ПМС?
Средняя продолжительность менструального цикла около 28 дней. В этом случае:
- Овуляция происходит примерно на 14-й день, в середине цикла.
- Симптомы ПМС проявляются в любое время после овуляции (хотя обычно они начинаются за неделю до месячных) и могут продержаться примерно 5 дней после начала менструации в 28-й день цикла.
Облегчение симптомов ПМС
Хотя от ПМС нет лекарства, есть способы облегчить его симптомы. Вот, что рекомендуют специалисты клиники Мейо (одного из крупнейших лечебных и исследовательских центров в мире):
- Измените свою диету (больше цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей и молочки, если к лактозе вы толерантны). Снизьте до минимума или до нуля кофе и алкоголь.
- Ешьте небольшими порциями и чаще, чтобы поддержать ощущение сытости.
- Ограничьте соль, чтобы уменьшить вздутие живота и задержку жидкости.
- Включите физические упражнения в свой распорядок дня: занимайтесь не менее 30 минут быстрой ходьбой, ездой на велосипеде, плаванием или другой аэробной деятельностью большую часть дней в неделю.
- Снизьте стресс: попробуйте йогу и массаж.
- Высыпайтесь (спать нужно не меньше 8 часов, помним об этом!).
- Практикуйте мышечную релаксацию или упражнения по глубокому дыханию, чтобы уменьшить головные боли, беспокойство или проблемы со сном (бессонницу).
- Записывайте свои симптомы в течение нескольких месяцев, чтобы определить причины и время появления недомогания. Это позволит вам и врачу подобрать правильную стратегию терапии.
Эксперты клиники отметили, что иногда ПМС облегчают следующие средства (но научных данных пока недостаточно, чтобы говорить об их универсальности и результативности):
- Витаминные добавки. Магний, витамин Е и витамин B6.
- Лекарственные растения. Гинкго, имбирь, масло вечерней примулы и зверобой.
- Иглоукалывание.
К профессиональным медицинским методам работы с тяжелым течением ПМС относятся, как правило, лекарственные решения: противозачаточные средства, антидепрессанты или успокаивающие препараты, включая селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина.
Может это ПМДР?
Предменструальное дисфорическое расстройство (ПМДР) — гораздо более тяжелая форма ПМС у женщин детородного возраста. Медицина относит его к числу тяжелых хронических заболеваний. Хорошая новость в том, что проявления ПМДР можно облегчить, а само расстройство — вылечить, как и ПМС.
Диагностирует проблему только и исключительно врач, проводя чек-ап гормонального профиля, собирая анамнез и семейную медицинскую историю по женской линии. Возможно, доктор попросит вести в течение определенного времени дневник, отражая в нем все изменения в самочувствии и указывая, какие обстоятельства им сопутствуют (даже разрыв с бойфрендом и горящий дедлайн).
Симптомы ПМДР (опять же, они возникают из-за колебаний гормонов и анти-ЗОЖ) выражаются в:
- сильной грусти и выраженном беспокойстве;
- приступах плача и паники;
- гневе и раздражительности;
- внезапных сменах настроения;
- усталости;
- отсутствии интереса к повседневной деятельности и хобби;
- бессоннице;
- проблемах с мышлением или концентрацией внимания;
- переедании или отсутствии аппетита;
- болезненных спазмах и вздутии живота;
- отечности.
Иногда ПМДР сопровождается паранойей (гинеколог порекомендует обратиться к пси-специалисту, особенно если состоянию сопутствуют проблемы связанные с депрессией, травмой или стрессом), аллергическими реакциями и даже глазными инфекциями — их лечение тоже потребует подключения профильного врача.
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