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«Хочу есть, ругаться, лежать и плакать»: как избавиться от симптомов ПМС (и вовремя заподозрить ПМДР!)

«То ли цветов и музыки, то ли... ». Многие женщины за 1-2 недели до начала цикла понимают классика, как никто. Предменструальный синдром, он же ПМС (внимание, это особое медицинское состояние!) входит в жизнь тянущей болью, перепадами настроения и стремительным падением любви ко всему сущему. Как спасаться? Спойлер: не обезболом и шоколадом едиными!

Предменструальный синдром (ПМС) — весьма распространенное заболевание или болезненное состояние здоровья, сопровождающееся эмоциональным и физиологическим дискомфортом. Почти 48% женщин репродуктивного возраста во всем мире страдают ПМС, и 20% его проявления весьма затрудняют повседневную жизнь.

Что вызывает предменструальный синдром

Научные исследования не нашли однозначное объяснение, есть несколько теорий (не исключено, что часто факторы действуют в качестве комбо).

Циклические изменения гормонов

Многие эксперты считают, что ПМС возникает из-за диспропорции уровня гормонов: избытка эстрогена и дефицита прогестерона. 

Химические изменения в мозге

Связанная теория говорит о том, что все завязано на колебании уровня эстрогена в течение цикла. Как только количество гормона снижается, в организме происходит выброс нейромедиатора норадреналина, что уменьшает выработку дофамина и серотонина. Эти, в свою очередь, отражается на ухудшении настроения и качестве сна (одни из самых распространенных симптомов ПМС).

Существующие психические расстройства

Если химические изменения в мозге, о которых говорилось выше, усугубляются, то. по мнению некоторых ученых, возникают проблемы с психическим здоровьем. Развивается тревожность, депрессивные состояния, биполярное расстройство. Они замыкают круг причин и последствий ПМС.

Образ жизни

К потенциальным факторам риска относятся:

  • вредные привычки, в частности, курение и употребление алкоголя;
  • употребление большого количества продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли;
  • отсутствие регулярной физической активности;
  • сбитый режим сна и бодрствования.

Симптомы ПМС

Отличие синдрома от единичного предменструального дискомфорта в том, что первый появляется перед началом практически (иногда судьба балует) каждого цикла. Как правило, только одним симптомом дело не ограничивается, чаще речь идет о нескольких.

Эмоциональные симптомы

Изменения в психоэмоциональном самочувствии обычно включают:

  • тревожность;
  • злость и раздражительность;
  • изменения аппетита (пониженную или повышенную тягу к еде, особенно к сладкому);
  • нарушения режима сна (усталость и проблемы с засыпанием);
  • подавленность (часто грустное настроение сопровождается желанием поплакать);
  • непредсказуемые эмоциональные всплески;
  • желание побыть в одиночестве;
  • неудовлетворенность своей внешностью;
  • повышение или снижение либидо;
  • когнитивные сложности: проблемы с концентрацией и запоминанием.

Физические симптомы

Обычно проявляются в виде:

  • вздутия и спазмов в области живота;
  • дискомфорта в груди и отека молочных желез;
  • высыпаний на лице и теле;
  • запоров;
  • тошноты;
  • головной боли и боли в спине и пояснице;
  • колебаний веса.

К другим состояниям, которые могут сопровождаться подобными симптомами, относятся: анемия, эндометриоз, заболевание щитовидной железы, синдром раздраженного кишечника (СРК), синдром хронической усталости.

Когда появляются симптомы ПМС? 

Средняя продолжительность менструального цикла около 28 дней. В этом случае:

  1. Овуляция происходит примерно на 14-й день, в середине цикла.
  2. Симптомы ПМС проявляются в любое время после овуляции (хотя обычно они начинаются за неделю до месячных) и могут продержаться примерно 5 дней после начала менструации в 28-й день цикла. 
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Облегчение симптомов ПМС

Хотя от ПМС нет лекарства, есть способы облегчить его симптомы. Вот, что рекомендуют специалисты клиники Мейо (одного из крупнейших лечебных и исследовательских центров в мире):

  1. Измените свою диету (больше цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей и молочки, если к лактозе вы толерантны). Снизьте до минимума или до нуля кофе и алкоголь.
  2. Ешьте небольшими порциями и чаще, чтобы поддержать ощущение сытости.
  3. Ограничьте соль, чтобы уменьшить вздутие живота и задержку жидкости.
  4. Включите физические упражнения в свой распорядок дня: занимайтесь не менее 30 минут быстрой ходьбой, ездой на велосипеде, плаванием или другой аэробной деятельностью большую часть дней в неделю. 
  5. Снизьте стресс: попробуйте йогу и массаж.
  6. Высыпайтесь (спать нужно не меньше 8 часов, помним об этом!).
  7. Практикуйте мышечную релаксацию или упражнения по глубокому дыханию, чтобы уменьшить головные боли, беспокойство или проблемы со сном (бессонницу).
  8. Записывайте свои симптомы в течение нескольких месяцев, чтобы определить причины и время появления недомогания. Это позволит вам и врачу подобрать правильную стратегию терапии.

Эксперты клиники отметили, что иногда ПМС облегчают следующие средства (но научных данных пока недостаточно, чтобы говорить об их универсальности и результативности):

  1. Витаминные добавки. Магний, витамин Е и витамин B6.
  2. Лекарственные растения. Гинкго, имбирь, масло вечерней примулы и зверобой. 
  3. Иглоукалывание.

К профессиональным медицинским методам работы с тяжелым течением ПМС относятся, как правило, лекарственные решения: противозачаточные средства, антидепрессанты или успокаивающие препараты, включая селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина.

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Может это ПМДР?

Предменструальное дисфорическое расстройство (ПМДР) — гораздо более тяжелая форма ПМС у женщин детородного возраста. Медицина относит его к числу тяжелых хронических заболеваний. Хорошая новость в том, что проявления ПМДР можно облегчить, а само расстройство — вылечить, как и ПМС.

Диагностирует проблему только и исключительно врач, проводя чек-ап гормонального профиля, собирая анамнез и семейную медицинскую историю по женской линии. Возможно, доктор попросит вести в течение определенного времени дневник, отражая в нем все изменения в самочувствии и указывая, какие обстоятельства им сопутствуют (даже разрыв с бойфрендом и горящий дедлайн).

Симптомы ПМДР (опять же, они возникают из-за колебаний гормонов и анти-ЗОЖ) выражаются в: 

  • сильной грусти и выраженном беспокойстве;
  • приступах плача и паники;
  • гневе и раздражительности;
  • внезапных сменах настроения;
  • усталости;
  • отсутствии интереса к повседневной деятельности и хобби;
  • бессоннице;
  • проблемах с мышлением или концентрацией внимания;
  • переедании или отсутствии аппетита;
  • болезненных спазмах и вздутии живота;
  • отечности.

Иногда ПМДР сопровождается паранойей (гинеколог порекомендует обратиться к пси-специалисту, особенно если состоянию сопутствуют проблемы связанные с депрессией, травмой или стрессом), аллергическими реакциями и даже глазными инфекциями — их лечение тоже потребует подключения профильного врача.

Редакция напоминает, что материал не может использоваться для самодиагностики. Только консультация специалиста дает представление о диагнозе, медицинское услуге и необходимости ее получения.

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