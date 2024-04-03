Какие исследования пройти в 40, если хотите жить долго (и красиво)? А на какие не тратить деньги?

Не тратить время (и деньги)

Первый из ненужных анализов — регулярный мазок на онкоцитологию. При нормальных показателях он берется раз в 2-3 года, не чаще.

То же самое касается анализа на вирус папилломы человека (ВПЧ). Если у пациентки он не был выявлен, то в течение 5 лет его не стоит сдавать повторно.

Лишним исследованием, на мой взгляд, является и регулярный посев на флору из цервикального канала. Рутинно каждой женщине он не нужен. Достаточно выполнить флороценоз (то есть посмотреть состояние флоры), и только если обнаружена устойчивая инфекция, то назначить посев.

Тесты на ЗППП, если женщина не планирует беременность, не меняет партнера, не имеет жалоб, тоже неинформативны и не нужны для оценки состояния пациента.

И снова ЗОЖ

Одной диагностики недостаточно для того, чтобы человек чувствовал себя хорошо — важен, разумеется, и образ жизни (это база самочувствия!). Женщинам возрастной группы 18-64 лет советую уделять физической нагрузке средней интенсивности 150 минут в неделю. Это могут быть танцы, аэробика и фитнес, различные онлайн-упражнения. Если речь идет о высокоинтенсивных тренировках (бег, прыжки на скакалке, плавание) — достаточно 75 минут в неделю. При этом любую физическую активность следует начинать постепенно, прислушиваясь к своему организму.

Существует много клубов и сообществ по интересам, где можно достигнуть определенных успехов в спорте и приобрести новых знакомых. Йога, пилатес, велоезда, активный туризм — вариантов очень много. Основа здоровья, не только психологического, но и физического — социальная активность и общение. Поэтому будьте открыты новому!

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