Какие исследования пройти в 40, если хотите жить долго (и красиво)? А на какие не тратить деньги?

В 40 лет походы по врачам только начинаются. Шутка (с долей правды)! Почему именно после четвертого десятка приходит пора большого исследования всего организма от легких до щитовидки, какие тесты сдавать обязательно (а какие — буквально раз в пятилетку) и для чего домашний ресерч окружности талии, веса, роста и образа жизни (не только женщинам, но и мужчинам!) — рассказывает акушер-гинеколог клиники «Евроонко» Виктория Цымбал.
40+ — тот период в организме женщины, когда уменьшается количество гормонов-эстрогенов, а вслед за этим:
- снижаются защитные механизмы сосудистой системы и ЦНС;
- замедляется липидный обмен и начинается перераспределение жировой ткани в область живота;
- истончаются кожа и слизистые, появляются морщины; кожа и слизистые истончаются, появляются морщины.
Поэтому главная задача после достижения 40 лет — не только предупредить развитие рака, выявить риски сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний, но и сохранить здоровье и красоту.
С чего начать?
- Вспомнить первый день последней менструации и записать все менструации в течение 6 последних месяцев, оценить их регулярность;
- Измерить рост и вес, вычислить индекс массы тела. Для этого есть специальная формула: ИМТ= вес (кг) / рост (м)2.. Если этот показатель больше 25, то стоит задуматься о коррекции образа жизни и начать вести пищевой дневник (минимум 5–7 дней) с указанием всей употребляемой пищи и жидкости.
- Измерить окружность талии — найти среднюю точку между нижним краем последнего прощупываемого ребра и верхней части гребня подвздошной кости и провести сантиметровую ленту через нее. В норме окружность должна быть не более 80 см.
- Если дома есть тонометр — измерить артериальное давление утром и вечером в спокойном состоянии.
- Оценить свой уровень физической активности и длительность сна.
Далее
Следующим этапом будем посещение врача-гинеколога (все собранные выше сведения нужно сообщить ему). Доктор назначит:
- исследование гинекологического материала методом жидкостной цитологии и выполнение кольпоскопии с целью скрининга рака шейки матки. Выполняется 1 раз в 3 года;
- УЗИ органов малого таза (выполняется на 5–7 день менструального цикла) 1 раз в год;
- УЗИ молочных желез (выполняется на 5–12 день менструального цикла) 1 раз в год;
- маммографию (выполняется на 5–12 день менструального цикла) 1 раз в 2 года.
Плюс для оценки состояния репродуктивной системы, исключения раннего «выключения» яичников врач проведет оценку гормонального фона. На 3–5 день цикла нужно будет сдать анализы на уровень фолликулостимулирующего гормона, эстрадиола и пролактина.
А для выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний и эндокринных нарушений будут изучаться следующие показатели (исследования рекомендуется проходить раз в 1 год):
- общий анализ крови (здесь важный показатель для каждой женщины и особенно для любительниц диет — гемоглобин);
- биохимический анализ крови: АЛТ, АСТ, билирубин общий и прямой, общий белок, креатинин, мочевая кислота, глюкоза, инсулин, ферритин, сывороточное железо, витамин В12, фолиевая кислота, 25-ОН витамин D, С-реактивный белок;
- общий анализ мочи;
- оценку липидного спектра: общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП;
- определение уровня ТТГ;
- УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез (для исключения образований и нарушение функции органа);
- рентгенографию легких;
- анализ кала на скрытую кровь (FOB GOLD test);
- УЗИ органов брюшной полости;
- ЭКГ.
Не тратить время (и деньги)
Первый из ненужных анализов — регулярный мазок на онкоцитологию. При нормальных показателях он берется раз в 2-3 года, не чаще.
То же самое касается анализа на вирус папилломы человека (ВПЧ). Если у пациентки он не был выявлен, то в течение 5 лет его не стоит сдавать повторно.
Лишним исследованием, на мой взгляд, является и регулярный посев на флору из цервикального канала. Рутинно каждой женщине он не нужен. Достаточно выполнить флороценоз (то есть посмотреть состояние флоры), и только если обнаружена устойчивая инфекция, то назначить посев.
Тесты на ЗППП, если женщина не планирует беременность, не меняет партнера, не имеет жалоб, тоже неинформативны и не нужны для оценки состояния пациента.
И снова ЗОЖ
Одной диагностики недостаточно для того, чтобы человек чувствовал себя хорошо — важен, разумеется, и образ жизни (это база самочувствия!). Женщинам возрастной группы 18-64 лет советую уделять физической нагрузке средней интенсивности 150 минут в неделю. Это могут быть танцы, аэробика и фитнес, различные онлайн-упражнения. Если речь идет о высокоинтенсивных тренировках (бег, прыжки на скакалке, плавание) — достаточно 75 минут в неделю. При этом любую физическую активность следует начинать постепенно, прислушиваясь к своему организму.
Существует много клубов и сообществ по интересам, где можно достигнуть определенных успехов в спорте и приобрести новых знакомых. Йога, пилатес, велоезда, активный туризм — вариантов очень много. Основа здоровья, не только психологического, но и физического — социальная активность и общение. Поэтому будьте открыты новому!
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