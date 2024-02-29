Сезон простуд и аллергий: чем защитить себя от кашля, чихания и «сухого глаза»?

Весне и трендовым «Кажется, я простыл», «Что-то цветет? Глаза чешутся» — дорогу! Обсудили с экспертами, в чем польза и опасность промывания носа, стоит ли принимать антигистаминные препараты, чтобы накопить «антиаллергический» ответ и почему важно заставлять себя снимать на ночь дневные линзы, даже если хочется уснуть прямо за просмотром кино.
Как лечить грипп (и точно ли это он)?
рассказывает врач-инфекционист, ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова
Начнем с того, что формулировки «простыл на первом весеннем ветерке», «подхватил ОРВИ» и «загрипповал» нельзя считать синонимами. Это разные симптомы и заболевания. Для зимне-весеннего сезона характерна высокая активность риновирусов, аденовирусов, энтеровирусов, парагриппа и гриппа А, В, С (встречается редко и переносится легко) и D (распространен в животном мире и не «перескакивает» на людей, но ведь все помнят изменивший этому правилу птичий грипп?). Нередко встречаются и микс-инфекции, когда причиной заболевания становится не один возбудитель, а их сочетание.
Что объединяет эти инфекции? То, что на глазок не определить, вирус или бактерия стали их провокаторами — нужна молекулярная диагностика. По генетическому материалу из носо- или ротоглотки врач в течение суток может узнать, какой агент стал причиной заболевания. Причем это доступно не только в научных исследованиях, но и в обычной, рутинной медицинской практике. Практически все лаборатории предлагают исследование методом ПЦР, который позволяет обнаружить разные вирусы, включая, конечно, и коронавирус, из одного мазка.
Без знания природы заболевания — лечение может быть неэффективным. Но каким бы ни был диагноз, антибиотики принимать не следует ни для профилактики, ни для терапии, поскольку на вирусы они не действуют от слова совсем. Бороться с болезнью можно и нужно с врачом. А при симптомах респираторной инфекции, стоит подумать и об окружающих и вызвать доктора на дом, чтобы не распространять инфекцию.
И пока медик в пути, выполняйте правила самопомощи:
- Обязательно проветривайте комнату — приток прохладного свежего воздуха поможет снизить содержание патогенов в помещении;
- При кашле, чихании используйте одноразовые бумажные платки, обязательно чаще мойте руки, промывайте рот и носоглотку;
- Обильное питье — обязательный атрибут лечения инфекций дыхательных путей, но вот специально подогревать любую жидкость (сок, компот, морс) для заболевшего не нужно. При воспалении слизистой ротоглотки прохладные напитки, наоборот, лучше, так как облегчают чувство дискомфорта. Кстати, мороженое совсем не под запретом, поскольку тоже хорошо помогает уменьшить боль в горле.
Что делать с заложенным носом?
рассказывает врач-оториноларинголог Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Ким
Заложенность — один из самых частых симптомов при заболеваниях носа. Причин тут множество (точную установит доктор!) — от безобидных, которые не несут серьезной угрозы здоровью и лечатся в домашних условиях, до довольно опасных, таких как полипы и опухоли носа. ⠀
Разберем основные способы борьбы с недомоганием:
- Сосудосуживающие капли
Используются при остром насморке или при выраженном аллергическом рините как «скорая помощь». Необходимо помнить, что их нельзя использовать дольше 5–7 дней из-за угрозы привыкания. Также средство следует применять с особой осторожностью при беременности, артериальной гипертензии, проблемах с сердцем.
- Местные гормональные назальные спреи
Эффект от их использования наступает через несколько дней. Препараты уменьшают выработку медиаторов воспаления и снижают воспалительную реакцию, при этом действуя локально (поэтому изменений в гормональном уровне не бойтесь, лишь очень небольшое количество спрея может попасть в кровь!).
- Антигистаминные препараты
Устраняют ринорею (когда из носа обильно течет жидкая слизь похожая на воду) и в меньшей степени — заложенность носа при аллергическом рините, а вот при остром насморке не так полезны.
- Назальные спреи с морской водой
Они избавляют от заложенности за счет удаления слизи и уменьшения отека слизистой оболочки полости носа. Еще одним популярным методом избавления от заложенности является промывание носа, для которого использовать теплую кипяченую воду, физраствор или раствор фурациллина.
При этом важно помнить, что у этой процедуры есть и серьезный недостаток — она значительно повышает риск возникновения острого среднего отита, потому что жидкость, может попасть в слуховую трубу. Также вводимый под давлением раствор рискует проникнуть и в пазухи носа (выйти назад он не может!). Каким бы стерильным ни был препарат, который вы используете, пробыв какое-то время в пазухе, он станет причиной образования гнойных масс. Поэтому лучше всего промывание доверить врачу.
Можно предупредить аллергию?
рассказывает врач-аллерголог-иммунолог Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Светлана Билибина
Распространенность сезонных форм аллергий растет во всем мире — по разным данным ими страдают от 10 до 30 % населения Земли. Немаловажно отметить, что и активность проявлений реакций в сезон пыления распространенных аллергенов также растет.
Сезонная аллергия — это воспалительное заболевание слизистых оболочек дыхательных путей, обусловленное повышенной чувствительностью к пыльце растений. Чаще всего оно проявляется ринитом и/или конъюнктивитом, реже развивается бронхиальная астма и другие формы «немедленной» (иммуноглобулин Е-зависимой) аллергии.
Нужно ли принимать антигистаминные препараты за 2–3 недели до начала периода пыления, чтобы лучше контролировать аллергию? Нет, в этом нет необходимости. Создать некий «противоаллергический ресурс» для организма таким образом не получится. Происходит это потому, что аллергия — реакция «немедленного» типа, то есть симптомы появляются от нескольких минут до 2 часов после контакта с аллергеном, и за короткое время (как правило, за несколько часов) исчезают, если такой контакт исключен.
Аллерген не накапливается в организме, как многие думают. Если человек с сезонным ринитом уезжает в другую страну, где деревья не пылят, он быстро забывает о своей проблеме. Однако лечение заболевания действительно назначают заранее, если сложно предугадать начало цветения в конкретном регионе (например, в более южных районах уже может активно пылить и с ветром пыльца может прилетать и в ваш регион). Основная цель назначения
антигистаминных препаратов в данном случае — «перехватить» сезон пыления, начать лечение и не допустить усугубление первых симптомов. Поэтому мы рекомендуем следить за календарями пыления растений, чтобы максимально точно знать, когда ожидать проявления аллергии у себя и начинать симптоматическую терапию.
Кстати, есть метод, который способен на длительное время, а возможно и навсегда или вылечить аллергию, или точно значительно ее уменьшить, и таким образом создать тот самый «противоаллергический ресурс». Это аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), то есть лечение теми веществами, которые виновны в возникновении реакции у конкретного человека. АСИТ переключает иммунный ответ с неправильного (агрессивного по отношению к определенной пыльце) на нормальный. И больше береза и другие деревья, распускающие свои листочки, в мае не раздражают в прямом и переносном смысле.
Как справиться с синдромом сухого глаза?
врач-офтальмолог Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Сергей Начинкин
В эпоху тотальной цифровизации различные гаджеты сопровождают нас везде. Вместе с неоспоримой пользой и удобством которые они приносят в нашу жизнь, есть и обратная сторона — постоянно увеличивающаяся нагрузка на зрение. Согласно отчету ВОЗ, количество людей в развитых странах, страдающих жалобами на сухость глаз или сухой конъюнктивит превышает отметку 80%.
Выделяют две группы причин, приводящих к этому состоянию:
- Внешние, влияющие на скорость испарения слезной пленки с поверхности роговицы.
К ним чаще всего относятся:
- Длительная работа с компьютером и различными гаджетами, уменьшающая частоту мигательных движений во время напряженной работы, из-за чего происходит быстрое испарение и разрушение слезной пленки;
- Неправильное ношение контактных линз (пренебрежение правилом их регулярной смены, сон в линзах, несоблюдение рекомендаций по гигиене и стерильности);
- Сухой воздух в помещении;
- Вредные факторы на производстве (грязь, излучение от аппаратов и т.д.).
- Внутренние, влияющие на уровень секреции увлажняющей жидкости.
В их список входят эндокринные, аутоиммунные, аллергические заболевания. Нередко сухими в данном случае становятся не только глазные яблоки, но и веки — появляется чувство жжения, покраснения края век, сухие корочки на ресницах.
Лечение синдрома «сухого глаза» состоит в полной диагностике причины появления жалоб (изучении медицинской истории, образа жизни человека и так далее) и назначении капель от сухости глаз, массаже век, использовании антисептиков для профилактики вторичной инфекции (ведь слезная пленка играет еще и защитную роль!).
Не менее важные пункты: контроль за микроклиматом на рабочем месте, баланс между рабочим временем, проведенным за монитором, и вне его (в идеале давать глазам отдых каждые 40 минут!), а также, повторимся, аккуратное ношение и хранение контактных линз.
Редакция напоминает, что материал не может использоваться для самодиагностики, а медицинские услуги имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление о диагнозе, медицинской услуге и необходимости ее получения.
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