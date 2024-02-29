Сезон простуд и аллергий: чем защитить себя от кашля, чихания и «сухого глаза»?

Как лечить грипп (и точно ли это он)?

рассказывает врач-инфекционист, ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова

Начнем с того, что формулировки «простыл на первом весеннем ветерке», «подхватил ОРВИ» и «загрипповал» нельзя считать синонимами. Это разные симптомы и заболевания. Для зимне-весеннего сезона характерна высокая активность риновирусов, аденовирусов, энтеровирусов, парагриппа и гриппа А, В, С (встречается редко и переносится легко) и D (распространен в животном мире и не «перескакивает» на людей, но ведь все помнят изменивший этому правилу птичий грипп?). Нередко встречаются и микс-инфекции, когда причиной заболевания становится не один возбудитель, а их сочетание.

Что объединяет эти инфекции? То, что на глазок не определить, вирус или бактерия стали их провокаторами — нужна молекулярная диагностика. По генетическому материалу из носо- или ротоглотки врач в течение суток может узнать, какой агент стал причиной заболевания. Причем это доступно не только в научных исследованиях, но и в обычной, рутинной медицинской практике. Практически все лаборатории предлагают исследование методом ПЦР, который позволяет обнаружить разные вирусы, включая, конечно, и коронавирус, из одного мазка.

Без знания природы заболевания — лечение может быть неэффективным. Но каким бы ни был диагноз, антибиотики принимать не следует ни для профилактики, ни для терапии, поскольку на вирусы они не действуют от слова совсем. Бороться с болезнью можно и нужно с врачом. А при симптомах респираторной инфекции, стоит подумать и об окружающих и вызвать доктора на дом, чтобы не распространять инфекцию.

И пока медик в пути, выполняйте правила самопомощи:

Обязательно проветривайте комнату — приток прохладного свежего воздуха поможет снизить содержание патогенов в помещении; При кашле, чихании используйте одноразовые бумажные платки, обязательно чаще мойте руки, промывайте рот и носоглотку; Обильное питье — обязательный атрибут лечения инфекций дыхательных путей, но вот специально подогревать любую жидкость (сок, компот, морс) для заболевшего не нужно. При воспалении слизистой ротоглотки прохладные напитки, наоборот, лучше, так как облегчают чувство дискомфорта. Кстати, мороженое совсем не под запретом, поскольку тоже хорошо помогает уменьшить боль в горле.

Весной наш иммунитет «не просаживается» и «не ослабевает», а защищает нас каждую минуту. Основная задача- не мешать иммунной системе неправильными действиями, и, тем более, не пытаться ее стимулировать приемом иммуномодуляторов, большинство из которых, кстати, не имеют доказанной эффективности.