Лазерная расческа, спа-щетка и лимфодренажная плитка: 5 новых маст-хэвов для красивых (и густых) волос

Массажная щетка

Казалось бы, рук всегда было достаточно, чтобы вымыть голову. Но предела совершенству нет — привычный ритуал может стать удобнее, приятнее и тщательнее благодаря специальной щеточке. Конструкция с прочными силиконовыми зубчиками равномерно распределит шампунь, бальзам или кондиционер, деликатно и в то же время основательно очистит эпидермис (актуалочка для тех, кому приходится мыть голову каждый день, и / или обладателей кожи жирного типа!), не травмируя, но распутывая непослушные пряди.

А еще щетка отлично подходит для массажа в домашних условиях. Выполняйте аккуратные круговые движения по линиям роста волос от лба к затылку — это улучшит микроциркуляцию, обменные процессы и питание волосяных фолликул, простимулирует рост волос и их естественную регенерацию.