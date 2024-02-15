Лазерная расческа, спа-щетка и лимфодренажная плитка: 5 новых маст-хэвов для красивых (и густых) волос

Чтобы голова в прямом и переносном смысле не болела, вкладываем в отношения с шевелюрой (от кончиков до фолликулов) весь свой энтузиазм, организуем hi-tech уход в термошапке, проводим оксигенирующий пилинг и осваиваем биомассаж!
Массажная щетка
Казалось бы, рук всегда было достаточно, чтобы вымыть голову. Но предела совершенству нет — привычный ритуал может стать удобнее, приятнее и тщательнее благодаря специальной щеточке. Конструкция с прочными силиконовыми зубчиками равномерно распределит шампунь, бальзам или кондиционер, деликатно и в то же время основательно очистит эпидермис (актуалочка для тех, кому приходится мыть голову каждый день, и / или обладателей кожи жирного типа!), не травмируя, но распутывая непослушные пряди.
А еще щетка отлично подходит для массажа в домашних условиях. Выполняйте аккуратные круговые движения по линиям роста волос от лба к затылку — это улучшит микроциркуляцию, обменные процессы и питание волосяных фолликул, простимулирует рост волос и их естественную регенерацию.
Электрическая термошапка
Если вы уже домашний (не диванный) профи в уходе за волосами, то пора знакомиться с этим девайсом. Шапка с термоэффектом усиливает действие масок, бальзамов и сывороток, и, спасибо эффекту тепла, их активные компоненты проникают глубоко под чешуйки, запуская внутри процессы омоложения и восстановления. И пряди уже выглядят не по-зимнему уставшими, а по-весеннему гладкими, блестящими и готовыми к расцвету жизни.
Кстати, приятность здесь еще и в том, что уходовые средства можно держать меньше — скорость воздействия питательных элементов шапка увеличивает в 2 раза! В эпоху турбо-скоростного режима, когда между деловой встречей и светским раутом не больше часа, чтобы привести себя в порядок, самое то.
Пилинг
Увлажняет и очищает верхний слой эпидермиса, открывая доступ для кислорода и питательных веществ. А еще пилинг помогает освободить кожу от остатков стайлинговых средств, чешуек перхоти и излишков себума, дольше сохраняет волосы легкими и свежими. Массаж при использовании средства активизирует метаболизм в коже головы, что отлично поддерживает функцию фолликул и способствует формированию крепких и здоровых волосяных стержней.
Наталия Жегалова
разработчик средств для кожи головы и волос Clear Derma Therapy, кандидат химических наук
«Для жирной кожи подойдет пилинг, в составе которого есть элементы-"регуляторы" выработки кожного сала, например, молочная и лимонная кислота. Они “растворяют” загрязнения и снижают жирность без пересушивания, а также мягко стимулируют обновление клеток эпидермиса. А для чувствительной кожи выбирайте средства с успокаивающими компонентами, например пантенолом и маслом чайного дерева».
Лазерная расческа
Аппарат с низкоинтенсивным излучением лазера в сочетании с эффектом хромотерапии зеленым цветом увлажняет и питает кожу головы, поскольку ускоряет кровообращение и кислородоснабжение в глубоких структурах эпидермиса, дермы и волос. Эти процессы, в свою очередь, укрепляют активные и пробуждают «спящие» луковицы.
В итоге новые волосы растут более плотными, крепкими и блестящими (а старые меньше ломаются и выпадают), и шевелюра в целом становится более густой и упругой. Но моментальный эффект после одного раза не ждите, здесь важны регулярность и системность. Какая частота процедуры подойдет именно вам (стандартная — 3-4 раза в неделю 1,5-2 месяца), лучше обсудить с врачом-трихологом и любимым цирюльником.
Керамическая плитка
Отличное средство для лимфодренажного биомассажа: уменьшает отечность, снимает усталость, улучшает кровообращение и помогает волосам расти. Процедура с помощью этого девайса состоит из трех этапов.
- Узким краем плитки точечно пройдитесь от затылка к ушам. Откроются пути для оттока лимфы, чтобы она не застаивалась на одном месте.
- Широкой частью плитки двигайтесь зигзагами от лба к затылку по всей поверхности головы. Затем волнистым ребром сделайте по 4 движения вверх-вниз по затылку с каждой стороны. После — широкой стороной с зубчиками неторопливо порисуйте по всей голове круги (без надавливания!). Запустится движение лимфотока.
- Нанесите уходовое средство для роста волос или укрепляющее масло и широкой стороной плитки проведите в одном направлении от лба к затылку, по 3 подхода с каждой стороны. Эффект роста и укрепления волос, полученный активизацией лимфы, усилится.
Редакция напоминает, что бьюти-устройства, средства и практики могут иметь противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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