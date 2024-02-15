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Здоровье

Лазерная расческа, спа-щетка и лимфодренажная плитка: 5 новых маст-хэвов для красивых (и густых) волос

Чтобы голова в прямом и переносном смысле не болела, вкладываем в отношения с шевелюрой (от кончиков до фолликулов) весь свой энтузиазм, организуем hi-tech уход в термошапке, проводим оксигенирующий пилинг и осваиваем биомассаж!

Щетка для мытья, расчесывания и распутывания волос, 680 рублей
Clarette

Щетка для мытья, расчесывания и распутывания волос, 680 рублей

Массажная щетка

Казалось бы, рук всегда было достаточно, чтобы вымыть голову. Но предела совершенству нет — привычный ритуал может стать удобнее, приятнее и тщательнее благодаря специальной щеточке. Конструкция с прочными силиконовыми зубчиками равномерно распределит шампунь, бальзам или кондиционер, деликатно и в то же время основательно очистит эпидермис (актуалочка для тех, кому приходится мыть голову каждый день, и / или обладателей кожи жирного типа!), не травмируя, но распутывая непослушные пряди. 

А еще щетка отлично подходит для массажа в домашних условиях. Выполняйте аккуратные круговые движения по линиям роста волос от лба к затылку — это улучшит микроциркуляцию, обменные процессы и питание волосяных фолликул, простимулирует рост волос и их естественную регенерацию.

Термошапка, 1700 рублей
TaShe

Термошапка, 1700 рублей

Электрическая термошапка

Если вы уже домашний (не диванный) профи в уходе за волосами, то пора знакомиться с этим девайсом. Шапка с термоэффектом усиливает действие масок, бальзамов и сывороток, и, спасибо эффекту тепла, их активные компоненты проникают глубоко под чешуйки, запуская внутри процессы омоложения и восстановления. И пряди уже выглядят не по-зимнему уставшими, а по-весеннему гладкими, блестящими и готовыми к расцвету жизни.

Кстати, приятность здесь еще и в том, что уходовые средства можно держать меньше — скорость воздействия питательных элементов шапка увеличивает в 2 раза! В эпоху турбо-скоростного режима, когда между деловой встречей и светским раутом не больше часа, чтобы привести себя в порядок, самое то.

Пилинг для кожи головы, от 379 рублей
Clear Derma Therapy

Пилинг для кожи головы, от 379 рублей

Пилинг

Увлажняет и очищает верхний слой эпидермиса, открывая доступ для кислорода и питательных веществ. А еще пилинг помогает освободить кожу от остатков стайлинговых средств, чешуек перхоти и излишков себума, дольше сохраняет волосы легкими и свежими. Массаж при использовании средства активизирует метаболизм в коже головы, что отлично поддерживает функцию фолликул и способствует формированию крепких и здоровых волосяных стержней. 

Наталия Жегалова

разработчик средств для кожи головы и волос Clear Derma Therapy, кандидат химических наук

«Для жирной кожи подойдет пилинг, в составе которого есть элементы-"регуляторы" выработки кожного сала, например, молочная и лимонная кислота. Они “растворяют” загрязнения и снижают жирность без пересушивания, а также мягко стимулируют обновление клеток эпидермиса. А для чувствительной кожи выбирайте средства с успокаивающими компонентами, например пантенолом и маслом чайного дерева». 

Лазерная расческа массажер от выпадения волос Hair Rejuvenator HS588, 10 900 рублей
Gezatone

Лазерная расческа массажер от выпадения волос Hair Rejuvenator HS588, 10 900 рублей

Лазерная расческа

Аппарат с низкоинтенсивным излучением лазера в сочетании с эффектом хромотерапии зеленым цветом увлажняет и питает кожу головы, поскольку ускоряет кровообращение и кислородоснабжение в глубоких структурах эпидермиса, дермы и волос. Эти процессы, в свою очередь, укрепляют активные и пробуждают «спящие» луковицы.

В итоге новые волосы растут более плотными, крепкими и блестящими (а старые меньше ломаются и выпадают), и шевелюра в целом становится более густой и упругой. Но моментальный эффект после одного раза не ждите, здесь важны регулярность и системность. Какая частота процедуры подойдет именно вам (стандартная — 3-4 раза в неделю 1,5-2 месяца), лучше обсудить с врачом-трихологом и любимым цирюльником.

Массажная плитка для головы Bicassa Head Plate, от 2868 рублей
AYURA

Массажная плитка для головы Bicassa Head Plate, от 2868 рублей

Керамическая плитка

Отличное средство для лимфодренажного биомассажа: уменьшает отечность, снимает усталость, улучшает кровообращение и помогает волосам расти. Процедура с помощью этого девайса состоит из трех этапов.

  1. Узким краем плитки точечно пройдитесь от затылка к ушам. Откроются пути для оттока лимфы, чтобы она не застаивалась на одном месте.
  2. Широкой частью плитки двигайтесь зигзагами от лба к затылку по всей поверхности головы. Затем волнистым ребром сделайте по 4 движения вверх-вниз по затылку с каждой стороны. После — широкой стороной с зубчиками неторопливо порисуйте по всей голове круги (без надавливания!). Запустится движение лимфотока.
  3. Нанесите уходовое средство для роста волос или укрепляющее масло и широкой стороной плитки проведите в одном направлении от лба к затылку, по 3 подхода с каждой стороны. Эффект роста и укрепления волос, полученный активизацией лимфы, усилится.

Редакция напоминает, что бьюти-устройства, средства и практики могут иметь противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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