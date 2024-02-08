Что такое биопсихология и как вылечить (и омолодить) кожу с помощью телесно-ориентированной терапии?

Привычка хмуриться превращается в морщину между бровями, а обострение тревожного расстройства провоцирует рецидив акне или розацеа? Как связаны психосоматика и здоровье кожи, и почему комбо из косметологических процедур и работы с психологом преображает нас изнутри и снаружи — рассказываем вместе с главным врачом GMT Clinic Мариной Голубевой.
Что такое биопсихология и как она связана с психосоматикой?
Биопсихология – раздел психологии, который изучает, как мозг, нейротрансмиттеры (активные химические вещества, передающие нервные импульсы по телу) и гормоны влияют на наше поведение, мысли и чувства.
Результаты исследований биопсихологов особенно важны для дерматологов, так как кожная и нервная системы формируются из одного эмбрионального листка (части организма в зародыше) и развиваются под влиянием одинаковых гормонов и нейротрансмиттеров.
Как чувства влияют на работу организма?
Научные данные о взаимосвязи психики и соматики легли в основу NICES – концепции нервно-иммуно-кожно-эндокринологической системы. Изменения в ее работе приводят к гормональным нарушениям, неконтролируемому неспецифическому воспалению, повышению секреции нейротрансмиттеров, нейропептидов (соединений-регуляторов метаболизма, синтезируемых в нервных клетках) и нейтрофинов (белков, отвечающих за жизнь нейронов). Это становится спусковым механизмом для развития психических и дерматологических проблем, которые влияют друг на друга.
Например, выброс корой надпочечников гормонов-глюкокортикостероидов в ответ на стресс вызывает в организме целый каскад химических реакций:
- Снижается синтез липидов: повреждается защитный барьер кожи, она становится сухой и тусклой, поскольку влага начинает испаряться неконтролируемо;
- Подавляется уровень цитокинов (молекул, отвечающих за рост и жизнь клеток): кожа хуже восстанавливается, повреждения заживают медленнее.
- Усиливается выработка сала: повышается жирность кожи, обостряется акне.
Именно поэтому повышенная тревожность, тяжелый эмоциональный фон, депрессия становятся триггером:
- атопического дерматита;
- акне;
- замедления восстановления тканей после травм, а также косметологических процедур и пластических операций;
- розацеа;
- псориаза;
- экземы;
- обезвоженности.
Закономерность работает и в обратную сторону: чем больше положительных эмоций мы испытываем, тем выше уровень гормонов счастья, которые также влияют на нашу красоту. Например, эндорфины ускоряют процессы регенерации. Поэтому так важно сохранять спокойствие и пребывать в хорошем настроении перед и после пластической операции.
Как определить уровень воздействия стресса на кожу?
Врачи эстетической медицины все чаще предлагают интегративный подход к преображения, подключая к работе не только специалистов смежных специальностей, но и психологов и психотерапевтов. Американский дерматолог и психиатр Роберт Гриземер разработал индекс влияния эмоций на различные дерматологические заболевания. Например, согласно ему, атопический дерматит развивается за секунды после стресса, крапивница — за минуты, а розацеа — в течение нескольких дней.
Чем поможет психолог при коррекции несовершенств внешности?
Телесно-ориентированная терапия — один из наиболее эффективных способов работы с психологическими травмами, стрессом и другими психосоматическими проявлениями. Это универсальная техника (противопоказаний и ограничений по возрасту у нее нет), в рамках которой тело становится главным инструментом для восстановления эмоционального здоровья.
На сеансе (обычно он длятся до 1,5 часов) пациент и психолог работают над поиском причин дерматологической проблемы, исследуют эмоциональные триггеры, которые провоцируют обострения, и человек учится с ними справляться и принимать свои особенности, если полностью избавиться от заболевания невозможно.
Специалисты телесно-ориентированной терапии могут придерживаться разных подходов и сочетать разные методики, например:
- Холистический массаж, или палсинг — диагностику мышечных зажимов и работу с их устранением. Во время процедуры биопсихолог совершает плавные покачивающие движения, темп и ритм которых соответствует пульсу малыша в утробе матери, создавая ощущение спокойствия и безопасности.
- Биодинамику — восстановление баланса в организме через работу с пульсацией и энергетическими процессами в теле (здесь речь не о космических эзотерических силах, а об обмене веществ!). Техники биодинамики помогают найти причину, из-за которой появилась проблема или болезнь.
- Биологическое декодирование — изучение того, как болезнь отражается на состоянии тела, и создание стратегии по выживанию организма в новых условиях, созданных недугом. Подход разработал доктор Райка Герд Хаммер, создавший теорию причин и следствий заболевания.
Почему полезно (и красиво) совмещать косметологию и психологию и как это происходит на практике?
Проблемы с кожей нередко создают психологическое напряжение, провоцируют повышенную раздражительность и склонность к самообвинению. Люди могут ограничивать социальные контакты, выбирать изоляцию вместо новых знакомств и встреч с друзьями. Из-за этого страдает самооценка и уверенность в себе. Возникает замкнутый круг: подавленное и одновременно нестабильное эмоциональное состояние не только не способствует лечению, но может и затруднять его, делать более продолжительным.
Поэтому врач-дерматолог-косметолог может порекомендовать пациенту обратиться за консультацией к психологу или психотерапевту. Замечательно, если специалист в области ментального здоровья ведет прием в той же клинике — это значит, что он особенно глубоко погружен в тему биопсихологии и психосоматики и сможет подобрать правильное лечение в связке эстетической и антиэйдж-терапией.
Так внутреннее спокойствие влияет на внешность и наоборот. Например, использование техник аутотренинга, релаксации и медитаций способствует прогрессу в борьбе с псориазом. А другие исследования показывают (и наша практика подтверждает!) — когда человек видит, что после косметологических протоколов воспаления и высыпания проходят, это снижает его тревожность, возвращает хорошее настроение, уверенность в себе и своей красоте!
Текст: Наталья Афонасьева
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление об услуге и необходимости ее получения.
Комментарии (0)