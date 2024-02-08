Что такое биопсихология и как вылечить (и омолодить) кожу с помощью телесно-ориентированной терапии?

Что такое биопсихология и как она связана с психосоматикой?

Биопсихология – раздел психологии, который изучает, как мозг, нейротрансмиттеры (активные химические вещества, передающие нервные импульсы по телу) и гормоны влияют на наше поведение, мысли и чувства.

Результаты исследований биопсихологов особенно важны для дерматологов, так как кожная и нервная системы формируются из одного эмбрионального листка (части организма в зародыше) и развиваются под влиянием одинаковых гормонов и нейротрансмиттеров.

Как чувства влияют на работу организма?

Научные данные о взаимосвязи психики и соматики легли в основу NICES – концепции нервно-иммуно-кожно-эндокринологической системы. Изменения в ее работе приводят к гормональным нарушениям, неконтролируемому неспецифическому воспалению, повышению секреции нейротрансмиттеров, нейропептидов (соединений-регуляторов метаболизма, синтезируемых в нервных клетках) и нейтрофинов (белков, отвечающих за жизнь нейронов). Это становится спусковым механизмом для развития психических и дерматологических проблем, которые влияют друг на друга.

Например, выброс корой надпочечников гормонов-глюкокортикостероидов в ответ на стресс вызывает в организме целый каскад химических реакций:

Снижается синтез липидов: повреждается защитный барьер кожи, она становится сухой и тусклой, поскольку влага начинает испаряться неконтролируемо; Подавляется уровень цитокинов (молекул, отвечающих за рост и жизнь клеток): кожа хуже восстанавливается, повреждения заживают медленнее. Усиливается выработка сала: повышается жирность кожи, обостряется акне.

Именно поэтому повышенная тревожность, тяжелый эмоциональный фон, депрессия становятся триггером:

атопического дерматита;

акне;

замедления восстановления тканей после травм, а также косметологических процедур и пластических операций;

розацеа;

псориаза;

экземы;

обезвоженности.

Закономерность работает и в обратную сторону: чем больше положительных эмоций мы испытываем, тем выше уровень гормонов счастья, которые также влияют на нашу красоту. Например, эндорфины ускоряют процессы регенерации. Поэтому так важно сохранять спокойствие и пребывать в хорошем настроении перед и после пластической операции.