Добрые дела: как поддержать и поздравить с Новым годом людей, которые борются с серьезными заболеваниями?

«Милосердие детям»

Фонд исполняет заветные новогодние желания своих подопечных — тяжело больных и имеющих ограниченные возможности здоровья детей, сирот и детей в сложной семейной ситуации. Письма Деду Морозу они уже написали! А еще фонд помогает одиноким пожилым людям — их тоже можно (и нужно) поздравить.

Как принять участие (и узнать все подробности): выбрать подарок на сайте и там же заполнить специальную форму.

«Дом с маяком»

Хоспис оказывает поддержку тяжело больным детям, молодым взрослым и их семьям — чтобы ни одна, даже самая тяжелая болезнь не забирала у людей радость жизни и тепло близких. К праздникам собирают и доставляют под елку более 1000 подарков.

Что можно подарить:

подарок из списка; другой презент (но нужно предварительно согласовать его с хосписом).

Как принять участие:

привезти подарки или оформить их доставку в будни с 10:30 до 19:30 в стационар Детского хосписа «Дом с маяком» (г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 30)

Срок сбора:

До 7 декабря.