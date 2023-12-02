Добрые дела: как поддержать и поздравить с Новым годом людей, которые борются с серьезными заболеваниями?

Каждый из нас может стать Дедом Морозом или Снегурочкой (и речь совсем не о переодевании) — и устроить настоящий праздник для тех, у кого болезнь очень старается его забрать. Вот медицинские благотворительные фонды и службы, которые уже открыли сбор новогодних подарков для своих подопечных — от малышей до бабушек и дедушек. Список будет пополняться!
AdVita
Фонд поддержки людей с онкологическими заболеваниями собирает подарки для 1400 взрослых пациентов 5 клиник — НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой, НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова, НМИЦ им. В. А. Алмазова, Городской клинической больницы №31 и Онкологического центра им. Н. П. Напалкова.
Что можно подарить:
- Раскраски антистресс и цветные карандаши
- Красивые блокноты
- Чай листовой черный без добавок (не в пакетиках)
- Красивые новогодние носки (мягкие, не давящая резинка)
- Гирлянды
- Термокружки и бутылки для воды
- Наборы для творчества для взрослых (кроме пазлов)
- Красивые шопперы
- Пледы
- Крем для рук
Как принять участие:
- привезти подарки в будни с 10:00 до 19:00 в офис AdVita (г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., 77, оф. 2, в будние дни) или в любой день с 9:00 до 21:00 — в благотворительный магазин «Легко-Легко» (г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д.10);
- оформить заказ на подарки из списка в любом интернет-магазине с доставкой в офис AdVita с 10:00 до 19:00.
Срок сбора:
До 11 декабря.
«Хоспис на дому»
Петербургская медицинская служба оказывает паллиативную медицинскую помощь и психологическую поддержку тяжелобольным людям и их близким. Каждый месяц на сопровождении специалистов не менее 70 семей, которых важно окружить заботой и вниманием, а в декабре — поздравить с Новым годом.
Что можно подарить:
- Постельное белье 1,5 спальное из 100% хлопка (поплин или сатин)
- Небольшие мягкие пледы
- Мягкие носки: без резинки, приятные на ощупь
- Гигиеническую помаду
- Крем для рук (лучше для чувствительной кожи)
- Свечи в банке с запахами дерева, ванили, сандала
- Палочки-благовония с подставкой с запахами дерева, ванили, сандала
- Валики размером примерно 10х30 с лавандой и другими травами
Как принять участие:
- привезти подарки в будни с 10:00 до 18:00 в офис «Хосписа на дому» (г. Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д. 5 к.1, офис находится с торца здания);
- оформить заказ на подарки из списка любом интернет-магазине с доставкой в офис «Хосписа на дому» с 10:00 до 18:00.
Срок сбора:
До 25 декабря.
«Долго и счастливо»
Благотворительный фонд помощи пожилым людям в сложной жизненной ситуации готовит подарки для бабушек и дедушек, которым придется встречать праздники в больнице.
Что можно подарить:
Список со всеми деталями здесь.
Как принять участие:
Привезти подарки в офис фонда или заказать с доставкой в будни с 12:00 до 17:00 (г. Санкт-Петербург, пер. Щербаков, д. 12, офис 208, деловой центр «Владимирский», вход через арку, 2 этаж).
Срок сбора:
До 22 декабря.
«Милосердие детям»
Фонд исполняет заветные новогодние желания своих подопечных — тяжело больных и имеющих ограниченные возможности здоровья детей, сирот и детей в сложной семейной ситуации. Письма Деду Морозу они уже написали! А еще фонд помогает одиноким пожилым людям — их тоже можно (и нужно) поздравить.
Как принять участие (и узнать все подробности): выбрать подарок на сайте и там же заполнить специальную форму.
«Дом с маяком»
Хоспис оказывает поддержку тяжело больным детям, молодым взрослым и их семьям — чтобы ни одна, даже самая тяжелая болезнь не забирала у людей радость жизни и тепло близких. К праздникам собирают и доставляют под елку более 1000 подарков.
Что можно подарить:
- подарок из списка;
- другой презент (но нужно предварительно согласовать его с хосписом).
Как принять участие:
привезти подарки или оформить их доставку в будни с 10:30 до 19:30 в стационар Детского хосписа «Дом с маяком» (г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 30)
Срок сбора:
До 7 декабря.
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