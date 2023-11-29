Полезные игры: что улучшает память, прокачивает мозг и даже помогает при аутизме?

То, что раньше было принято считать просто развлечением, стало классным методом обучения и социализации и настоящей терапией для детей и молодых взрослых с нарушениями развития — рассказали нам эксперты Фонда «Обнаженные сердца» клинический психолог Татьяна Морозова и детский невролог Святослав Довбня.
Что такое игра и как она влияет на развитие детей и взрослых?
Игра — это самое увлекательное для детей любого возраста занятие. Недаром психологи называют ее ведущей деятельностью или «работой» ребенка. Но помимо того, что игра — это развлечение, она также критически важна для детского развития.
Нужно понимать, что игровая активность — это спонтанная инициатива ребенка, а не выполнение инструкций взрослых. В ней ребенок может сам делать выбор и делиться своими идеями с другими участниками. И именно поэтому игра — это не только удовольствие для ребенка, но и универсальный способ, при помощи которого дети познаются окружающий мир. Успешные программы обучения детей в любой области — от спорта до академических навыков, всегда включают игру.
Игры — способ познать себя, окружающих и социальный мир. Они создают необходимый контекст для освоения коммуникативных и языковых навыков. Через них ребенок учится и социальным нормам — инициирует общение, действует по очереди, учится предлагать и принимать мнение, приобретает умение решать проблемы, учится следовать правилам, а также отстаивать свою точку зрения перед другими, выигрывать и принимать проигрыш, быть членом команды, помогать и просить помощь. Ребенок «примеряет» новые социальные роли и выполняет самые разные задачи, например, приготовление пищи, стирка, глажка, ремонт автомобиля, воспитание и лечение детей.
В процессе игры дети проявляют не только те чувства, которые доставляют им радость, но и негативные эмоции, с которыми они не всегда могут справиться. Играя, они учатся справляться со своими страхами, контролировать негативные чувства и управлять своими эмоциями. Дети также учатся договариваться: они обсуждают правила, а это требует переговоров и сотрудничества.
Исследования показывают, что активные методы обучения, к которым относится и обучение в процессе игры, помогают успешно получать новые знания и взрослым людям. Но жизнь взрослого человека – это не только обучение новым навыкам, в ней есть место для отдыха и для досуга, и игры — прекрасный способ проведения свободного времени. Невозможно «заставить» человека играть в «полезные» игры. Все зависит от интересов и склонностей, возможностей и особенностей. Существует огромное количество игр — активных и настольных, командных и тех, в которые можно играть одному.
Чем игра помогает детскому и взрослому мозгу?
В последние десятилетия ученые в разных странах много говорят и пишут про пластичность детского мозга. Это означает, что опыт, который получает ребенок, влияет на формирование и устойчивость нейронных связей (другими словами — влияет на развитие мозга ребенка). Пластичность — это не хорошо и не плохо. Переживаемый стресс, насилие и депривация влияют на развитие детского мозга, но это негативное влияние. Позитивный, разнообразный опыт, возможность общаться, играть и исследовать новое влияет на развитие мозга ребенка — позволяет развивать и укреплять нейронные связи. Мозг взрослого человека менее пластичен, однако взрослые люди также осваивают новые навыки и оттачивают уже имеющиеся. Мы уже отмечали, что взрослые люди не только учатся или работают. Игра, как часть досуга, может помочь справиться со скукой и стрессом, поддерживать физическую и умственную активность, а также наслаждаться общением.
Как игра используется для помощи детям с нарушениями развития?
- Обучение через игру
Для детей с нарушениями развития игра часто используется как контекст для достижения поставленных целей. Эти цели могут быть различными, в зависимости от потребностей ребенка — например, для ребенка с церебральным параличом важно развивать умение пользоваться рукой, захватывая и перемещая предметы, или его/ее целью является улучшение координации или баланса. Задачей специалиста будет подобрать интересные для ребенка игры /активности, соответствующие его/ее уровню развития, и использовать их для достижения поставленных целей. Это мотивирует ребенка. Играть гораздо интереснее, чем выполнять инструкцию взрослого «протяни руку», «стой ровно» или «возьми предмет и положи его». Для ребенка, которому сложно самостоятельно удерживать положение тела (сидеть, стоять или передвигаться без поддержки), важно использовать специальное оборудование, в частности, специальную коляску со столиком, приспособления, помогающие лучше пользоваться руками и так далее.
Для детей, имеющих значительные трудности с использованием речи, обучение использованию средств альтернативной и/или дополнительной коммуникации (АДК) также проходит в игровой форме — ребенок учится просить, отказываться, делать выбор, комментировать, задавать вопросы и отвечать на них, используя средство АДК. Выбор задач и способа коммуникации осуществляется на основе проведенной оценки, а обучение часто носит игровой характер.
- Обучение играть
У многих аутичных детей существуют сложности с игрой. Она развивается с задержкой, может носить повторяющийся характер (ребенок совершает одни и те же действия игрушкой, либо проигрывает только ограниченное количество сюжетов), некоторые дети не готовы впустить в свою игру другого человека. Эти трудности напрямую связаны с так называемыми «ключевыми дефицитами аутизма» — сложностями в социальном взаимодействии и коммуникации, ригидностью и повторяющимся поведением. Поэтому в случае аутизма обучение ребенка играть и взаимодействовать в процессе игры является очень важным.
- Игровая психотерапия
Это один из методов психотерапевтической работы с детьми, имеющими эмоциональные или поведенческие нарушения. Игровая терапия отличается от обычной игры тем, что представляет собой специально организованную игровую деятельность, направленную на преодоление имеющихся у ребенка трудностей, например, последствий переживаемого стресса, страхов, тревоги, трудностей в адаптации.
Такая терапия используется в разных психотерапевтических направлениях /школах — психодинамической терапии/психоанализе, поведенческой терапии, недирективной игровой психотерапии и других.
Как игра помогает детям с аутизмом?
В 90-е исследователи обнаружили очень специфичные отличия в игре у детей с аутизмом по сравнению с другими детьми аналогичного возраста.
Игра развивается у аутичных детей с задержкой, взаимодействие с партнером может быть затруднено, ребенка сложнее вовлечь, удержать его/ее внимание, Аутичные дети часто проявляют меньше инициативы, реже вступают в коммуникацию и делятся своими идеями во время игры. Некоторым детям непросто осваивать новые способы действия с игрушками, у многих детей игра носит ригидный и повторяющийся характер. Исследования показывают, что уровень игры ребенка связан с уровнем его/ее когнитивных навыков, а также определяет развитие его/ее языка и речи. Развитие совместного внимания и вовлеченности также являются важными предикторами языкового развития. Получается, что работа, направленная на развитие игры, коммуникации и совместного внимания, помогает преодолевать ключевые дефициты, свойственные детям с аутизмом.
Игра — основной способ или дополнение программы реабилитации/обучения/лечения?
Не существует единой программы помощи/обучения или реабилитации, который подойдет любому ребенку с любыми нарушениями развития. Некоторые дети нуждаются в приеме медикаментозных препаратов, другим детям необходимо использование специального оборудования для передвижения или коммуникации, современная медицина способна помочь в восстановлении зрения и слуха. На сегодняшний день существуют медикаменты, которые помогают улучшить концентрацию внимания, снизить тревогу, повлиять на мышечный тонус и так далее. Известно также, что нет медикаментов, которые способны повлиять на развитие языка и речи или «устранить» аутизм.
Ребенку с особенностями развития важно осваивать новые навыки — самостоятельно передвигаться, общаться, играть, принимать пищу, одеваться etc. И эти навыки развиваются в процессе выполнения реальных задач, часто в игровом контексте. Именно поэтому игра является очень важной частью процесса обучения и реабилитации. Некоторые способности развиваются в процессе выполнения повседневных активностей (приема пищи, одевания, поддержания гигиены). И эти важные задачи также можно сделать для ребенка более приятными и увлекательными, если добавить в их выполнение элементы игры.
Что такое программа JASPER?
JASPER (это аббревиатура из терминов «совместное внимание», «символическая игра», «вовлеченность» и «регуляция»). Автор программы — профессор Конни Казари, одна из основательниц Центра исследований и программ помощи при аутизме Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Программа направлена на обучение ребенка взаимодействию с партнером по игре, помогает осваивать навыки коммуникации и языка, развивает вовлеченность и совместное внимание. Участие в программе также способствует развитию инициативы и гибкости.
До начала вмешательства специалист с помощью разработанных инструментов оценивает развитие игровых и коммуникативных навыков ребенка, а также уровень его/ее совместного внимания и вовлеченности. Это помогает определить цели вмешательства, соответствующие уровню развития ребенка. Специалист подбирает мотивирующие игрушки, основываясь на уровне развития навыков ребенка в данный момент. Обучение в программе JASPER происходит во время игры.
Как выглядит обучающая сессия? Окружение организовано таким образом, чтобы обеспечить мотивацию ребенка и тем самым создать условия для плавного перехода к игре. Игрушки соответствуют уровню развития ребенка, они расставлены определенным образом и «ожидают» ребенка. Все это сделано для того, чтобы ребенок проявил интерес и начал играть.
Взрослый и ребенок начинают играть. Взрослый реагирует на действия ребенка: например, если ребенок решил поместить внутрь дома несколько фигурок людей, взрослый подхватывает эту идею и поступает так же: он имитирует действия ребенка и включается в общение. Если ребенок теряет вовлеченность, взрослый помогает ребенку вернуть заинтересованность. Кроме того, взрослый создает ребенку возможности для освоения новых игровых и коммуникативных навыков.
Эффективность JASPER была неоднократно подтверждена в ходе исследований, результаты которых показывают, что по сравнению с контрольными группами, у детей, принимавших участие в программе, наблюдаются статистически значимое улучшения в развитии коммуникации и языка (результат программы сохраняется в течение нескольких лет после ее завершения):
- увеличивается количество коммуникативных инициатив и растет словарный запас;
- дети, принимавшие участие в программе, демонстрируют больше гибкости и разнообразия в игре.
Исследования также показывают, что стратегии JASPER могут успешно использоваться не только специалистами (например, логопедами, психологами или специальными педагогами), но и родителями, воспитателями дошкольных учреждений и тьюторами/специальными помощниками. Существуют детально описанные программы обучения для специалистов и родителей, разработаны методы оценки точности следования стратегиям, используемым в программе. Все это позволяет поддерживать высокое качество работы с детьми.
JASPER существует уже 20 лет, в России уже 4 года ее реализует Фонд «Обнаженные сердца», и за эти годы сотни детей с аутизмом прошли данную программу. Кстати, по программе, роли игры и взаимодействию с ребенком через этот процесс — есть русскоязычная версия руководства от профессора Конни Казари.
Существуют ли игровые техники, способные помочь взрослым людям с РАС?
PEERS — одна из наиболее результативных программ (разработана в университете Калифорнии группой ученых под руководством Элизабет Логесон), направленная на развитие социальных навыков и навыков коммуникации аутичных подростков и молодых взрослых, которая также использует игровые методы обучения. Для обучения различным социальным навыкам (начинать и поддерживать диалог, просить и отказываться, вести себя в определенных социальных ситуациях, соблюдать правила этикета и т.д.) используются специально созданные ролевые игры. Программа проводится в малых группах, где подростки т молодые взрослые учатся тому, как нужно и как не нужно поступать в определенных социальных ситуациях. Недавно появился также вариант программы PEERS для дошкольников.
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