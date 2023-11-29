Полезные игры: что улучшает память, прокачивает мозг и даже помогает при аутизме?

Что такое игра и как она влияет на развитие детей и взрослых?

Игра — это самое увлекательное для детей любого возраста занятие. Недаром психологи называют ее ведущей деятельностью или «работой» ребенка. Но помимо того, что игра — это развлечение, она также критически важна для детского развития.

Нужно понимать, что игровая активность — это спонтанная инициатива ребенка, а не выполнение инструкций взрослых. В ней ребенок может сам делать выбор и делиться своими идеями с другими участниками. И именно поэтому игра — это не только удовольствие для ребенка, но и универсальный способ, при помощи которого дети познаются окружающий мир. Успешные программы обучения детей в любой области — от спорта до академических навыков, всегда включают игру.

Игры — способ познать себя, окружающих и социальный мир. Они создают необходимый контекст для освоения коммуникативных и языковых навыков. Через них ребенок учится и социальным нормам — инициирует общение, действует по очереди, учится предлагать и принимать мнение, приобретает умение решать проблемы, учится следовать правилам, а также отстаивать свою точку зрения перед другими, выигрывать и принимать проигрыш, быть членом команды, помогать и просить помощь. Ребенок «примеряет» новые социальные роли и выполняет самые разные задачи, например, приготовление пищи, стирка, глажка, ремонт автомобиля, воспитание и лечение детей.

В процессе игры дети проявляют не только те чувства, которые доставляют им радость, но и негативные эмоции, с которыми они не всегда могут справиться. Играя, они учатся справляться со своими страхами, контролировать негативные чувства и управлять своими эмоциями. Дети также учатся договариваться: они обсуждают правила, а это требует переговоров и сотрудничества.

Исследования показывают, что активные методы обучения, к которым относится и обучение в процессе игры, помогают успешно получать новые знания и взрослым людям. Но жизнь взрослого человека – это не только обучение новым навыкам, в ней есть место для отдыха и для досуга, и игры — прекрасный способ проведения свободного времени. Невозможно «заставить» человека играть в «полезные» игры. Все зависит от интересов и склонностей, возможностей и особенностей. Существует огромное количество игр — активных и настольных, командных и тех, в которые можно играть одному.

Чем игра помогает детскому и взрослому мозгу?

В последние десятилетия ученые в разных странах много говорят и пишут про пластичность детского мозга. Это означает, что опыт, который получает ребенок, влияет на формирование и устойчивость нейронных связей (другими словами — влияет на развитие мозга ребенка). Пластичность — это не хорошо и не плохо. Переживаемый стресс, насилие и депривация влияют на развитие детского мозга, но это негативное влияние. Позитивный, разнообразный опыт, возможность общаться, играть и исследовать новое влияет на развитие мозга ребенка — позволяет развивать и укреплять нейронные связи. Мозг взрослого человека менее пластичен, однако взрослые люди также осваивают новые навыки и оттачивают уже имеющиеся. Мы уже отмечали, что взрослые люди не только учатся или работают. Игра, как часть досуга, может помочь справиться со скукой и стрессом, поддерживать физическую и умственную активность, а также наслаждаться общением.

Как игра используется для помощи детям с нарушениями развития?

Обучение через игру

Для детей с нарушениями развития игра часто используется как контекст для достижения поставленных целей. Эти цели могут быть различными, в зависимости от потребностей ребенка — например, для ребенка с церебральным параличом важно развивать умение пользоваться рукой, захватывая и перемещая предметы, или его/ее целью является улучшение координации или баланса. Задачей специалиста будет подобрать интересные для ребенка игры /активности, соответствующие его/ее уровню развития, и использовать их для достижения поставленных целей. Это мотивирует ребенка. Играть гораздо интереснее, чем выполнять инструкцию взрослого «протяни руку», «стой ровно» или «возьми предмет и положи его». Для ребенка, которому сложно самостоятельно удерживать положение тела (сидеть, стоять или передвигаться без поддержки), важно использовать специальное оборудование, в частности, специальную коляску со столиком, приспособления, помогающие лучше пользоваться руками и так далее.

Для детей, имеющих значительные трудности с использованием речи, обучение использованию средств альтернативной и/или дополнительной коммуникации (АДК) также проходит в игровой форме — ребенок учится просить, отказываться, делать выбор, комментировать, задавать вопросы и отвечать на них, используя средство АДК. Выбор задач и способа коммуникации осуществляется на основе проведенной оценки, а обучение часто носит игровой характер.

Обучение играть

У многих аутичных детей существуют сложности с игрой. Она развивается с задержкой, может носить повторяющийся характер (ребенок совершает одни и те же действия игрушкой, либо проигрывает только ограниченное количество сюжетов), некоторые дети не готовы впустить в свою игру другого человека. Эти трудности напрямую связаны с так называемыми «ключевыми дефицитами аутизма» — сложностями в социальном взаимодействии и коммуникации, ригидностью и повторяющимся поведением. Поэтому в случае аутизма обучение ребенка играть и взаимодействовать в процессе игры является очень важным.

Игровая психотерапия

Это один из методов психотерапевтической работы с детьми, имеющими эмоциональные или поведенческие нарушения. Игровая терапия отличается от обычной игры тем, что представляет собой специально организованную игровую деятельность, направленную на преодоление имеющихся у ребенка трудностей, например, последствий переживаемого стресса, страхов, тревоги, трудностей в адаптации.

Такая терапия используется в разных психотерапевтических направлениях /школах — психодинамической терапии/психоанализе, поведенческой терапии, недирективной игровой психотерапии и других.