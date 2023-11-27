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Что ждет инклюзивный баскетбол в ближайшем будущем? Рассказываем о супер-вдохновляющих планах на сезон 2023/2024!

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Успех инициативы по развитию адаптивного направления уже оценила Международная Федерация Баскетбола (FIBA). В этом году благодаря Лиге сильных людей по баскетболу 3х3 на колясках игроки из 15 команд попали в рейтинг Play FIBA! В новом сезоне Российская Федерация Баскетбола (РФБ) планирует развивать дисциплину 3х3 среди глухих, спорт на колясках и расширять доступность для детей с интеллектуальными особенностями.

InnaSakun

Проект поддержки спорта для игроков с нарушениями слуха, интеллекта и опорно-двигательного аппарата «тихий!баскетбол» от РФБ в сезоне 2023/2024 продолжит работу по двум направлениям:

  1. Адаптации под потребности игроков;
  2. Масштабирования и привлечения в спорт большего числа людей.

Что ждет каждое направление адаптивного баскетбола?

Баскетбол слабослышащих. В декабре в Архангельске — первый Суперкубок по баскетболу 3х3 среди глухих (12 мужских и 8 женских команд), интегрированный в классический Winline Чемпионат России по баскетболу 3х3.

Баскетбол для лиц с нарушениями интеллекта (ЛИН).  Проект поддержки детей с ментальными нарушениями стартует в декабре вместе со Специальной Олимпиадой России. В течение года ребята посетят домашние игры команд их региона, поучаствуют в мастер-классах известных игроков и почувствуют себя частью баскетбольного комьюнити.  

Баскетбол игроков с поражениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Лига сильных людей по баскетболу 3х3 на колясках вернется в марте 2024. Предыдущий сезон был настолько успешным, что теперь играть будут уже не 15, а 20 команд!

Баскетбол на колясках: почему все (наконец-то!) заговорили об инклюзивном спорте и кто в Петербурге развивает его?

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