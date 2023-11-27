Что ждет инклюзивный баскетбол в ближайшем будущем? Рассказываем о супер-вдохновляющих планах на сезон 2023/2024!

Проект поддержки спорта для игроков с нарушениями слуха, интеллекта и опорно-двигательного аппарата «тихий!баскетбол» от РФБ в сезоне 2023/2024 продолжит работу по двум направлениям:

Адаптации под потребности игроков; Масштабирования и привлечения в спорт большего числа людей.

Что ждет каждое направление адаптивного баскетбола?

Баскетбол слабослышащих. В декабре в Архангельске — первый Суперкубок по баскетболу 3х3 среди глухих (12 мужских и 8 женских команд), интегрированный в классический Winline Чемпионат России по баскетболу 3х3.

Баскетбол для лиц с нарушениями интеллекта (ЛИН). Проект поддержки детей с ментальными нарушениями стартует в декабре вместе со Специальной Олимпиадой России. В течение года ребята посетят домашние игры команд их региона, поучаствуют в мастер-классах известных игроков и почувствуют себя частью баскетбольного комьюнити.

Баскетбол игроков с поражениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Лига сильных людей по баскетболу 3х3 на колясках вернется в марте 2024. Предыдущий сезон был настолько успешным, что теперь играть будут уже не 15, а 20 команд!