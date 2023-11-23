Разговор «об этом»: как обсуждать с ребенком взросление и отвечать на деликатные вопросы?

А проблема действительно есть?

На первый взгляд может показаться, что проблемы как бы и нет. Но соцопросы демонстрируют совершенно иную картину. Например, при опросе женщин, которые родились с 1970 по 2000 года, выяснилось, что половину респонденток никто не предупреждал об изменениях в организме, и при первой менструальной крови девушки думали, что они умирают. Наиболее подготовленными оказались дети медиков, что логично. И такая история продолжается и по сей день, хотя, казалось бы, мы живем в век тотального Интернета.

Одна из очевидных причин — в преемственности поколений. Если в семье не принято экологично передавать информацию о половом взрослении, нет доверительной атмосферы при обсуждении деликатных тем с родителями, то вполне вероятно, что у женщины нет опыта подобных бесед, и велик шанс, что она будет избегать этих разговоров с дочкой.

Данный пробел в отношениях между мамой и дочерью очень важно устранять и попробовать настроить диалог! Даже если в начале обсуждения подступает ком к горлу, сложно подобрать слова и объяснить все нюансы.

С чего начать?

В первую очередь маме необходимо разобраться со своими неловкостями и страхами, принять, что менструация — это абсолютно естественный процесс, в котором нет ничего постыдного. Возможно, есть смысл обратиться к психотерапевту, чтобы проработать негативные установки, осознать, откуда они взялись и избавиться от них. При этом может поддержать мысль, что это делается ради дочери, ради налаживания доверительных отношений с ней — самого ценного, что может быть в материнстве.

Каждая девочка начинает взрослеть в своем возрасте, тем не менее, потихоньку начинать знакомить дочь с физиологией можно уже в 8-9 лет. Но возможно, что ребенок проявит интерес к этой теме раньше, например, увидев прокладку или тампон, рекламу по телевизору и так далее. Здесь важно удовлетворить интерес, рассказать простыми словами про средства женской гигиены.

В этом возрасте диалог лучше всего вести медленно, говорить ясно, четко, доброжелательно, без оценочных суждений, я-сообщениями. Идеально, если получится рассказать свой опыт через описание чувств и тревог. Важно давать дочери возможность отвечать и высказывать свое мнение, задавать вопросы. Ни в коем случае нельзя запугивать, манипулировать, унижать и вымучивать обещания, чтобы потом не использовать фразы «ты обещала и мы договорились!» Ведь это все та же манипуляция.

Может быть, стоит спросить, что сама дочь знает об этой теме? Вдруг она расскажет вам что-то неожиданное? Это прекрасная возможность скорректировать ее представления о женском теле. И подойти не с позиции, что менструация — это что-то запрещенное, противное и грязное, а со стороны восхищения телесностью, опыта, который проживают абсолютно все женщины, возможности в будущем стать мамой. В принципе, и одного такого разговора может хватить.

Но если дочь захочет развивать разговор дальше, на помощь могут прийти специальные детские книги о половом воспитании, их сейчас очень много. Например, книги Ольги Валяевой «Давайте поговорим про это» и «Разговор с дочерью . Твое тело меняется».

В моменты проявления интереса нужно быть вместе с ребенком (читать, смотреть видеоуроки вместе), параллельно объясняя что и как. При этом мама может опираться на свой опыт, а там, где становится сложно рассказать или вспомнить, как это было, обратиться к специальной литературе или образовательным продуктам. Как правило, такие разговоры — это моменты близости, которые остаются надолго в памяти ребенка.