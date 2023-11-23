Разговор «об этом»: как обсуждать с ребенком взросление и отвечать на деликатные вопросы?

Несмотря на то, что на дворе XXI век, менструация все еще остается темой табуированной, и многие женщины не знают, как рассказать о ней дочери или вовсе надеются, что «все само образуется» . В честь грядущего Дня матери (26 ноября!) — Ирина Мансо, психофизиолог, основатель Академии PRO Женское, автор проекта для мам и дочек «Расскажи мне, мама!» дала инструкцию, как выстроить доверительные отношения с ребенком, избавиться от собственных страхов и без стеснения использовать правильные термины.
А проблема действительно есть?
На первый взгляд может показаться, что проблемы как бы и нет. Но соцопросы демонстрируют совершенно иную картину. Например, при опросе женщин, которые родились с 1970 по 2000 года, выяснилось, что половину респонденток никто не предупреждал об изменениях в организме, и при первой менструальной крови девушки думали, что они умирают. Наиболее подготовленными оказались дети медиков, что логично. И такая история продолжается и по сей день, хотя, казалось бы, мы живем в век тотального Интернета.
Одна из очевидных причин — в преемственности поколений. Если в семье не принято экологично передавать информацию о половом взрослении, нет доверительной атмосферы при обсуждении деликатных тем с родителями, то вполне вероятно, что у женщины нет опыта подобных бесед, и велик шанс, что она будет избегать этих разговоров с дочкой.
Данный пробел в отношениях между мамой и дочерью очень важно устранять и попробовать настроить диалог! Даже если в начале обсуждения подступает ком к горлу, сложно подобрать слова и объяснить все нюансы.
С чего начать?
В первую очередь маме необходимо разобраться со своими неловкостями и страхами, принять, что менструация — это абсолютно естественный процесс, в котором нет ничего постыдного. Возможно, есть смысл обратиться к психотерапевту, чтобы проработать негативные установки, осознать, откуда они взялись и избавиться от них. При этом может поддержать мысль, что это делается ради дочери, ради налаживания доверительных отношений с ней — самого ценного, что может быть в материнстве.
Каждая девочка начинает взрослеть в своем возрасте, тем не менее, потихоньку начинать знакомить дочь с физиологией можно уже в 8-9 лет. Но возможно, что ребенок проявит интерес к этой теме раньше, например, увидев прокладку или тампон, рекламу по телевизору и так далее. Здесь важно удовлетворить интерес, рассказать простыми словами про средства женской гигиены.
В этом возрасте диалог лучше всего вести медленно, говорить ясно, четко, доброжелательно, без оценочных суждений, я-сообщениями. Идеально, если получится рассказать свой опыт через описание чувств и тревог. Важно давать дочери возможность отвечать и высказывать свое мнение, задавать вопросы. Ни в коем случае нельзя запугивать, манипулировать, унижать и вымучивать обещания, чтобы потом не использовать фразы «ты обещала и мы договорились!» Ведь это все та же манипуляция.
Может быть, стоит спросить, что сама дочь знает об этой теме? Вдруг она расскажет вам что-то неожиданное? Это прекрасная возможность скорректировать ее представления о женском теле. И подойти не с позиции, что менструация — это что-то запрещенное, противное и грязное, а со стороны восхищения телесностью, опыта, который проживают абсолютно все женщины, возможности в будущем стать мамой. В принципе, и одного такого разговора может хватить.
Но если дочь захочет развивать разговор дальше, на помощь могут прийти специальные детские книги о половом воспитании, их сейчас очень много. Например, книги Ольги Валяевой «Давайте поговорим про это» и «Разговор с дочерью . Твое тело меняется».
Как подобрать слова?
Важно проговорить и подготовить дочь к тому, что ее тело будет меняться, появятся первые признаки полового взросления. К примеру, прежде, чем начнется менструация, вырастут волосики в подмышечных впадинах и на лобке, ее тело поменяет формы, бедра станут более широкими, женственными, начнет расти грудь, можно будет заметить появление белесоватых выделений. Все это яркие признаки того, что примерно через полгода-год начнется менструация, и девочка станет уже девушкой.
Главная задача мамы — заложить правильное отношение к физиологии. Поэтому стоит называть вещи своими именами, менструация — это менструация, а не «тетушка из Краснодара приехала», «ЭТИ дни», «красный день календаря» и так далее. Это поможет девочке относиться к себе достойно, принимать свое меняющееся тело, гордиться тем, что она родилась женщиной. А ведь все это кирпичики высокой самооценки и, как следствие, начало счастливой, наполненной жизни. И такое отношение закладывает именно мама через свое бережное отношение и любовь.
Тем не менее, я знаю, что некоторым из вас — и, возможно, нашим подросткам, — может быть некомфортно обсуждать любые телесные процессы, не говоря уже о такой деликатной теме, как менструальный цикл. Ниже привожу небольшую выдержку из гайда «Топ-7 страхов мамы перед разговором с взрослеющей дочерью» от нашей просветительской программы «Расскажи мне, мама!»:
«Я поделюсь с вами некоторыми способами преодоления "чувства отвращения", когда вы будете разговаривать с вашей дочерью о ее менструальном цикле: про кровь, слизь и все остальное.
Произнесите сейчас: "цервикальная слизь", "менструальная кровь". Теперь повторите это еще раз (вслух — без обмана!): "цервикальная слизь", "менструальная кровь". На самом деле, чем чаще вы будете произносить эти слова, тем менее запретными они будут вам казаться, и тем увереннее вы сможете их обсуждать со своей дочерью.
Кстати, то же самое можно сказать и о правильных анатомических названиях частей тела (например, "влагалище", "вульва", "половые губы", "матка", "шейка матки" — да, даже "клитор"). Несмотря на то, что может возникнуть соблазн использовать для этих частей тела и биологических процессов милые прозвища, это может создать у наших дочерей впечатление, что произносить такие названия вслух — это что-то постыдное, что отбивает у них желание принимать эти части тела такими, какие они есть (а это здоровые, нормальные, биологически обусловленные части тела и функции!).
Чем увереннее вы сможете разговаривать об этих вещах со своей дочерью, тем меньше у нее будет искушения чувствовать, что есть что-то постыдное в ее женском здоровье и анатомии, и тем увереннее она будет чувствовать себя, обращаясь к вам за информацией и ответами».
Как общение влияет на физиологию?
Мало кто задумывается, что женщины по своей природе очень цикличны. Зная и понимая, как устроен женский организм, можно научиться жить в ритме циклов и быть в ресурсе намного чаще, чем обычно. И чем раньше начать, тем счастливее будет жизнь. Например, в первые два дня менструации женский организм остается без активной поддержки гормональной системы, так что именно в это время стоит особенно проявить заботу и любовь к себе. Если есть такая возможность — спланировать свой график таким образом, чтобы в эти пару дней дать себе отдых, замедлиться и побыть в покое и тишине. Такой выходной даст намного больше сил, чем любой другой свободный день. Попробуйте сделать небольшой шаг навстречу к себе и проследите, как будет меняться состояние.
Если уже сейчас мамы начнут экологично и адекватно передавать дочкам все свои знания о женской физиологии, делиться опытом взросления и превращения в молодую девушку, вырастет новое осознанное поколение женщин, ценящих себя и свою женскую природу. Так что это стратегически важная история.
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