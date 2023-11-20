6 удивительных фактов о вашем иммунитете: бактерии спасают здоровье, слюна лечит и чем меньше ухода — тем лучше коже

За что отвечает иммунитет, говорит само его название: по-латински immunis — «свободный от»: от непрошеных гостей окружающей среды. Да, у тела особый менеджмент гостеприимства: работает не по принципу «добро пожаловать», а под девизом «Лучше перестраховаться, чем недостраховаться». У нашей системы защиты особенное! Ведь она совершенствовалась миллионы лет — читаем об этом в книге «Иммуногид» от профессора-вирусолога Хендрика Штрика (издательство МИФ).
Аборигены и пришельцы
Приземлившихся на поверхность человеческого тела пришельцев ожидает тропический климат, груды отживших клеток, трещины, незнакомые озера, леса — отличное место для множества аборигенов, которые уютно устроились и не хотят делиться ни с кем. Часто здесь просто нет места для новеньких. Большая часть бактерий на нашей коже приносит пользу. Например, они создают особую среду, производя ферменты, с которыми непосредственно сталкиваются пришельцы.
Эти бактерии долго выискивали подходящее место обитания в человеческом теле. Тем, что обретаются на носу, отнюдь не по вкусу погодные условия в подмышке. Определенные бактерии не переносят прямых солнечных лучей, падающих на лысину, поэтому селятся в кишечнике.
Мыло и макияж
Чтобы система не развалилась, нам следует прилагать усилия — давать бактериям спокойно пожить. Вода и мыло, а уж тем более дезинфицирующие средства — друзья и враги в одном лице. Переизбыток грязи на коже позволит новым бактериям пустить корни, что может привести к опасным инфекционным заболеваниям. Избыточное использование мыла не только разрушает среду обитания бактерий, но и убивает многих из них.
Даже из-за макияжа некоторые бактерии могут перестать размножаться, что приводит к изменению среды на поверхности кожи и вынуждает бактерии покидать насиженные места. Эту проблему иногда называют болезнью стюардесс, так как те на протяжении многих часов должны иметь свежий и безупречный макияж. Когда исчезают благотворные бактерии, чужеродные бактерии и грибки заселяют освободившиеся территории. Еще более усиленные уходовые процедуры запускают порочный круг, а ведь все, что необходимо коже, — это вода и кислород.
Вирусный расизм
Название вирусов часто соответствует месту их первого появления. Вот почему, например, говорят о лихорадке долины Рифт, вирусе Марбург, вирусе Крым- Конго, лихорадке Ласса. Вирусы особенно подвержены идеям расизма. Например, Трамп долгое время называл коронавирус «китайским вирусом» или «кунг-гриппом». Испанский грипп 1918 года в Польше окрестили «болезнью большевиков», «немецким гриппом» в Бразилии и «бразильским» — в Сенегале.
В названиях инфекций можно увидеть образы национальных врагов — они упрощают сложные события, обусловленные распространением инфекции, и нередко выступают в качестве политического инструмента. Это тем легче сделать, чем более угрожающими оказываются заболевания, вызываемые определенным вирусом.
Слюна-дезинфектор
Слюна обладает множеством талантов! Лизоцим разрушает клеточные стенки некоторых бактерий. Лактоферрин захватывает молекулы железа, чтобы чужие бактерии хуже росли и размножались. Гистатины сдерживают размножение бактерий и грибков. А еще — антитела, которые, как репейник, повисают на бактериях и тормозят их продвижение, пока не прибудут клетки, которые высвободят их и сожрут.
Так что неудивительно, что народная мудрость рекомендует плюнуть на ранку и место укуса насекомого. Слюна — дезинфектор при первой помощи. С одним ограничением: она работает только у данного человека. У каждого человека во рту индивидуальная флора, и то, что благотворно для него, у другого может вызвать опасное заражение крови. Итак, осторожно: своя слюна — да, мамина — нет!
Космонавты и троянский конь
Бактерии развили сверхспособности в вечной попытке найти подходящих хозяев и выжить в сражении против иммунной армии. Некоторые используют длинный хвост, чтобы быть более юркими (например, бактерия холеры), другие получили маленькие волоски по всей поверхности, как, например, микроб Proteus, который прячется в закисших тряпках. Волоски нужны ему, чтобы передвигаться, цепляться и «ощущать» окружающую среду. Есть такие, которые прячутся в клетки организма, как троянский конь (микроплазмы), или те, которые используют слизистую оболочку в качестве камуфляжа.
Многие бактерии вне тела живут недолго. Бактерии сибирской язвы и некоторые другие более хитры: они задерживаются в почве в виде крошечных спор и засыпают, иногда на годы. У них есть только то, что необходимо для выживания: генетический материал и несколько белков, упакованных как еда для космонавтов — никакой воды и скоропортящихся продуктов. Однажды поднимается пыль и заносит споры в чьи-нибудь легкие. Там бактерии оживают и раскрывают свои способности.
Иммунная толерантность
Когда речь заходит об иммунной системе, можно говорить прямо: без иммунной толерантности никого из нас не было бы. Каждой системе необходим орган управления. Так и у иммунной системы есть контролирующий орган, обеспечивающий порядок и понятные правила. Когда клетки организма замечают чрезмерную иммунную реакцию, они сами снижают свою реактивность.
Подумайте: эмбрион в материнской утробе генетически является наполовину мамой, но наполовину и папой — а значит, чем-то чужим. Если бы существовал только один принцип иммунной защиты, беременность стала бы невозможна. Казалось бы, материнская иммунная система должна отторгать эмбрион, как это происходит при пересадке органов. Тем не менее этого не случается. Вот он — впечатляющий признак адаптивности иммунной системы.
Между иммунной системой матери и иммунной системой эмбриона существует как бы перемирие. Плацента образует защитный барьер между матерью и ребенком, и поэтому полномасштабная иммунная активность против эмбриона исключена. Вдобавок ко всему, в целях защиты эмбриона иммунная система матери на время беременности ослабляется. Это одна из причин, почему в этот период чаще возникают инфекционные болячки и почему беременные считаются группой риска по многим (особенно вирусным) заболеваниям.
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