6 удивительных фактов о вашем иммунитете: бактерии спасают здоровье, слюна лечит и чем меньше ухода — тем лучше коже

Аборигены и пришельцы

Приземлившихся на поверхность человеческого тела пришельцев ожидает тропический климат, груды отживших клеток, трещины, незнакомые озера, леса — отличное место для множества аборигенов, которые уютно устроились и не хотят делиться ни с кем. Часто здесь просто нет места для новеньких. Большая часть бактерий на нашей коже приносит пользу. Например, они создают особую среду, производя ферменты, с которыми непосредственно сталкиваются пришельцы.

Эти бактерии долго выискивали подходящее место обитания в человеческом теле. Тем, что обретаются на носу, отнюдь не по вкусу погодные условия в подмышке. Определенные бактерии не переносят прямых солнечных лучей, падающих на лысину, поэтому селятся в кишечнике.

Мыло и макияж

Чтобы система не развалилась, нам следует прилагать усилия — давать бактериям спокойно пожить. Вода и мыло, а уж тем более дезинфицирующие средства — друзья и враги в одном лице. Переизбыток грязи на коже позволит новым бактериям пустить корни, что может привести к опасным инфекционным заболеваниям. Избыточное использование мыла не только разрушает среду обитания бактерий, но и убивает многих из них.

Даже из-за макияжа некоторые бактерии могут перестать размножаться, что приводит к изменению среды на поверхности кожи и вынуждает бактерии покидать насиженные места. Эту проблему иногда называют болезнью стюардесс, так как те на протяжении многих часов должны иметь свежий и безупречный макияж. Когда исчезают благотворные бактерии, чужеродные бактерии и грибки заселяют освободившиеся территории. Еще более усиленные уходовые процедуры запускают порочный круг, а ведь все, что необходимо коже, — это вода и кислород.

Вирусный расизм

Название вирусов часто соответствует месту их первого появления. Вот почему, например, говорят о лихорадке долины Рифт, вирусе Марбург, вирусе Крым- Конго, лихорадке Ласса. Вирусы особенно подвержены идеям расизма. Например, Трамп долгое время называл коронавирус «китайским вирусом» или «кунг-гриппом». Испанский грипп 1918 года в Польше окрестили «болезнью большевиков», «немецким гриппом» в Бразилии и «бразильским» — в Сенегале.

В названиях инфекций можно увидеть образы национальных врагов — они упрощают сложные события, обусловленные распространением инфекции, и нередко выступают в качестве политического инструмента. Это тем легче сделать, чем более угрожающими оказываются заболевания, вызываемые определенным вирусом.