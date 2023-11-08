Что помогает забеременеть? Врач-гинеколог — о работе с психосоматикой, ключевых анализах и «правильных» днях для зачатия

Когда искреннее желание стать родителем сталкивается с суровой реальностью неудачных попыток — важно не сдаваться и не паниковать. Вполне возможно, что надо просто поменять стратегию! Как часто вести половую жизнь, почему пора расслабиться, не фиксироваться на одной цели и не пытаться превратить организм в идеальную лабораторию, какой тест на фертильность пройти (внимание: диагноз он не поставит!) и когда все-таки идти к репродуктологу — рассказал врач-гинеколог Дмитрий Лубнин в лонгселлере «Добрая книга будущей мамы» от издательства «Эксмо».
Как беременеть?
Беременность не обязательно случается в результате полового акта, направленного на введение спермы в половые пути женщины в определенные дни цикла. Формула беременности кажется на первый взгляд довольно простой, но надо признать, что сложение всех элементов к беременности приводит не всегда.
Я умышленно ухожу от подробного описания медицинских и физиологических аспектов беременности, так как на опыте убедился, что нет ничего лучше для этого процесса, чем просто правильная беседа с женщиной или парой. Как только в сознании женщины формируется зачаток плана «я начинаю беременеть», в организме начинают происходить процессы, часто направленные против основной цели. Как же абсурдно звучат рекомендации по беременности, вот, к примеру, если у вас матка отклонена «кзади», после полового акта надо вставать «березкой» или подкладывать под ягодицы подушку и не вставать до утра. Вспомните, еще раз, что, как правило, беременность, которая потом оказывается нежелательной, так как она нежданная, возникает от половых актов, случившихся не в комфортных условиях супружеской кровати, а совсем наоборот.
Я, наоборот, всегда советую превратить период беременности не в целенаправленное мероприятие или проект, а начать вносить разнообразие в половую жизнь, сосредоточиться на том, как доставить друг другу больше удовольствия. Помогает этому важный и довольно вдохновляющий посыл — я объясняю, что после наступления беременности секса в жизни будет становиться все меньше и меньше, а на какое-то время он может прекратиться вовсе (по медицинским показаниям). После родов часто бывает не до секса, в том прекрасном и беззаботном виде, который можно реализовать сейчас, поэтому, говорю я, любите друг друга сейчас так, как будто это последняя возможность получить все удовольствие от секса перед длительным воздержанием .
И тут, опомнившись от нахлынувших фантазий, меня часто спрашивают: «А если ничего не получится, что делать? Мне и лет вон уже сколько, и вокруг все подружки давно родили, да и родственники уже давят. У двух моих знакомых тоже вот ничего не предпринимали, а потом оказалось, что они совсем не смогут забеременеть».
Согласен, вопрос логичен, и тогда надо просто договориться, что, если беременность не наступает более одного года для женщины младше 30 лет и 6 месяцев, для женщины старше 30 лет, надо начать проводить углубленное обследование, а до этого момента смысла никакого нет. Эти сроки взяты не из головы, и у них нет никакой условности, просто на самом деле диагноз «бесплодие» ставится только в случае, если беременность не наступает в течение одного года при наличии регулярной половой жизни.
А что такое регулярная половая жизнь — тут может быть много субъективных оценок. Для кого-то регулярность — это 1 раз в неделю, но зато постоянно, а для другой пары каждый день. В целом репродуктологи считают, что достаточно иметь 3 половых акта в неделю, чтобы можно было назвать такую половую жизнь регулярной. Если же не получается держать такой ритм из месяца в месяц и сил хватает на несколько половых актов на выходных, тогда все же стоит обозначить заранее ту неделю, когда у вас по плану должна быть овуляция, и сконцентрировать силы именно на ней.
Так как именно женщины следят за менструальным циклом, ради всего святого, не сообщайте своим мужчинам, что у вас «близится овуляция» и на этой неделе надо поднапрячься. Для большинства мужчин, как бы они ни хотели детей, это очень грустно звучит, поэтому просто как-то особенно соблазняете его именно тогда, когда надо, способов вы, думаю, придумаете множество, да и сами отвлекитесь именно на эффект соблазнения и последующий секс, а не на шпионскую операцию по ловле желанных сперматозоидов.
Все, что я описал выше касательно подсчета даты овуляции, имеет значение только для тех пар, у которых половая жизнь довольно нерегулярная. Если же три раза в неделю получается — не заморачивайтесь на этот счет и любите друг друга, помня, что впереди вас могут ждать большие паузы в этом увлекательном занятии.
Важнейший на мой взгляд вопрос — можно ли употреблять алкоголь во время планирования беременности? И тут, пусть на меня ополчится вся медицинская общественность, я напишу — я даже рекомендую, но немного. Наверное, ничто так быстро не повышает настроение дам, как пара глотков шампанского, дающих соответствующую легкость, правильную степень расслабленности и блеск в глазах — как раз именно то состояние, которое как раз и подходит для хорошего чувственного секса, результатом которого может быть беременность. Намного хуже беременеть в усталом, грустном и зажатом состоянии, когда все мысли о беременности и работе и совсем нет правильного азарта. Доза же алкоголя в виде половины бокала шампанского или вина не оказывает никакого отрицательного воздействия на яйцеклетки и сперматозоиды, поэтому, как говорил Парацельс, «все яд, имеет значение доза».
Конечно, я не призываю пить алкоголь ежедневно и тем более дополнять этот процесс курением и «прочими излишествами», но для блеска глаз даже полезно, и это я пишу особенно для тех барышень, которые подчас превращают свой организм в стерильную лабораторию, избегая всех возможных интоксикаций в попытке создать идеальные условия для зачатия.
И еще немного о беременности. Вот есть у нее одна особенность — наступать преимущественно в тех ситуациях, когда ее не жду. Не знаю, как это объяснить с научной точки зрения, но никогда не бывает полной уверенности, что беременность случится, ни у пары, ни у доктора, помогавшего процессу зачатия. Всегда до последнего есть сомнения в том, что чудо случилось . Это важное знание, которое поможет вам в процессе беременности. Не ждите беременности, не делайте тесты на овуляцию и не считайте дни, не думайте о зачатии в процессе полового акта и, конечно, не ждите задержки месячных. Как я писал выше, просто любите друг друга, и все.
Формула беременности
Опираясь только на те знания, которыми располагает современная наука, можно написать краткую формулу наступления беременности, которую в дальнейшем мы будем использовать для решения поставленной перед нами задачи.
Итак, для того чтобы наступила беременность, необходимо:
- у женщины был хотя бы один работающий яичник,
- в этом яичнике должны правильно протекать все процессы, что отражается в: созревании фолликула, созревании яйцеклетки (она должна иметь правильный набор хромосом), овуляции (разрыв фолликула с выходом яйцеклетки из нее), образовании на месте лопнувшего фолликула желтого тела, которое просуществует в яичнике достаточное время и будет в необходимом количестве вырабатывать прогестерон,
- хотя бы одна проходимая маточная труба с сохраненной функциональной активностью,
- матка, у которой должна быть сохранена полость достаточного объема,
- в полости матки должен быть эндометрий (слизистая оболочка матки), имеющий нормальную структуру и функциональную активность,
- в шейке матки должен быть проходимый канал, а слизь в этом канале не должна инактивировать сперматозоиды, то есть они должны иметь возможность проникнуть через этот канал в полость матки,
- сперматозоиды должны быть в достаточном количестве, иметь хорошую подвижность, и среди них должны быть сперматозоиды с нормальной структурой, несущие нормальный генетический материал,
- правильное объединение генетического материала яйцеклетки и сперматозоида с образованием нормального набора хромосом (46 ХХ или 46 ХY),
- иммунная система матери не должна воспринимать сперматозоиды или эмбрион как инородное вещество, активируя при этом защитные силы организма,
- у женщины не должно быть заболеваний или состояний, препятствующих наступлению беременности,
- женщина не должна принимать препараты или вещества или подвергаться воздействию различных внешних воздействий, нарушающих процесс зачатия и развития беременности.
На самом деле это очень поверхностный и крайне упрощенный список условий, приводящий к наступлению беременности, но в этом списке есть именно то, что мы можем проверить в процессе обследования бесплодной пары. По сути, это план, которого необходимо придерживаться, ставя галочки напротив каждого проверенного пункта.
Как вам станет понятно из последующего повествования, только в процессе подробного разговора с доктором, осмотра на кресле и УЗИ можно оценить большую часть этих факторов и поставить предварительный диагноз, то есть установить вероятную причину бесплодия и назначить дополнительное обследование.
Причины бесплодия разделяют на отдельные группы, и мы будем рассматривать их именно таким образом.
Всего выделяют 6 основных причин бесплодия, но классификаций бесплодия намного больше:
- Эндокринный фактор
- Трубный фактор (другое название трубно-перитонеальное бесплодие)
- Мужской фактор
- Маточный фактор
- Иммунологический фактор
- Необъяснимое бесплодие
В отношении последних двух факторов (иммунологический и необъяснимое бесплодие) до сих пор существуют неоднозначные мнения. Часть репродуктологов считают, что этих факторов нет, другие их признают. Я думаю, что истина лежит, как всегда, где-то посередине. Факторы бесплодия в моем списке выстроены в порядке убывания по частоте встречаемости, то есть эндокринный фактор бесплодия считается наиболее частой причиной возникновения трудностей с наступлением беременности.
Психологический тест на бесплодие
Когда ко мне обращается пациентка с бесплодием, я всегда начинаю просто с плана обследования. Он состоит только из четырех пунктов: наличие овуляции, проходимость хотя бы одной маточной трубы, нормальное состояние матки, нормальные показатели спермограммы. При регулярном цикле предполагается наличие овуляции, матку я оцениваю во время УЗИ. Проходимость маточных труб предполагается ненарушенной, если у пациентки не было хламидиоза, гонореи, операций на брюшной полости, не было апоплексии яичника и нет признаков наружного эндометриоза . Если хотя бы что-то из этого было, можно сделать снимок маточных труб или под рентгеном, или с помощью УЗИ (первый вариант предпочтительнее). Далее остается спермограмма + МАР-тест и, желательно, оценка фрагментации ДНК сперматозоидов (методом TUNEL). Особое внимание в спермограмме надо уделять количеству морфологически нормальных сперматозоидов. При их выраженном снижение (менее 3%) оптимально сразу же рассматривать ЭКО-ИКСИ.
Короче, все обследование бесплодной пары можно уложить в 1 месяц. Далее, при выявлении проблемы можно начать ее исправлять: стимулировать овуляцию, делать попытку восстановить маточные трубы (редко, конечно, это помогает, но все же), чинить матку, удаляя из нее полипы, миомы, перегородки, синехии, и пытаться улучшить показатели спермограммы.
Когда выявляется конкретная причина, становится проще: есть план работы, и понятно, в каком направлении двигаться. Но в четверти случаев бесплодия никаких очевидных причин отсутствия беременности обнаружить не удается. Тогда наступает момент, когда надо поговорить...
В целом, согласно всем клиническим рекомендациям, при отсутствии беременности в течение года (или 6 месяцев у женщин старше 30 лет) и при исключении описанных выше четырех причин, семейную пару следует отправлять к репродуктологу для решения вопроса о применении вспомогательных репродуктивных технологий (инсеминация, ЭКО). То есть гинеколог не должен держать таких пациентов у себя, проводя им бессмысленные обследования, и лечить несуществующие болезни.
Поэтому, возвращаясь к повествованию, после того, как я выполняю план обследования, я предлагаю поговорить. И разговор начинаю с очень простого вопроса: вам забеременеть или дети? Да, многих этот вопрос ставит в тупик, им кажется, что это одно и то же, но это совсем разные по сути глаголы. Далее мы начинаем разговаривать о том, что за желанием забеременеть часто стоят совсем разные цели и задачи. Я заметил, что часто задаю одни и те же вопросы, поэтому решил сделать психологический тест, который поможет разобраться в себе и понять, что на самом деле хочет ваш организм. Именно это истинное желание и определяет вашу возможность забеременеть, и его надо услышать.
Тест Лубнина
- Сколько лет вы пытаетесь забеременеть?
а) менее года
б) от 1 до 3-х лет
в) более 3-х лет
- Если вы не можете забеременеть более года, почему не обратились к репродуктологу для прохождения ЭКО?
а) обратилась, ЭКО проходили, но неудачно
б) нам никто не предлагал, а сами мы и не подумали
в) мы решили пока подождать с ЭКО
г) ЭКО для нас неприемлемо, все должно быть естественным
- Чего вы на самом деле хотите? (Надо подумать и ответить так, как отзовется в душе, помните, ваш ответ никто не увидит, и вас не осудят за него.)
а) я хочу быть матерью, у меня сейчас уже нет других интересов в жизни, «открылось окно для материнства»: есть время, желание, материальные возможности (даже если нет, то это не так важно)
б) я хочу быть матерью в целом, но сейчас не самое удачное для меня время, может быть немного позже, когда я решу определенные проблемы: буду лучше понимать перспективы на будущее, решу материальные задачи, окончу обучение, получу повышение, куплю квартиру, закончу ремонт
в) наверное, я хочу стать матерью, но пока остро это не ощущаю, но понимаю, что надо беременеть, так как (возраст поджимает, давят родственники, у всех подруг есть дети и мне пора)
г) на самом деле я не хочу беременеть, у меня уже своя сложившаяся жизнь, свой уют с мужем и нам друг друга достаточно, понимаю, что беременность может ухудшить жизнь, изменить ее так, что я буду страдать, а не радоваться
- Можете ли вы открыто говорить то, что вы на самом деле хотите или не хотите, не боясь осуждения со стороны родных, близких, знакомых, общества?
а) да, могу и всегда так поступаю, живу в полной гармонии с собой
б) могу, но все же есть люди, с которыми я не искренна и стараюсь говорить то, что их не расстроит или то, что они хотят услышать, чтобы не лезли в душу
в) нет не могу, понимаю, что если узнают, что я на самом деле думаю, меня осудят, перестанут общаться, разведутся
г) я никогда не задумывалась, что у меня могут быть мысли и желания, отличные от того, что я декларирую вслух
- У вас есть страх беременности и/или материнства?
а) нет, я понимаю все риски и принимаю их; если что, справимся со всем
б) я не боюсь самой беременности и родов, но я боюсь родить больного ребенка и по- том не справиться с этим, не знаю, как себя от этого защитить
в) я не боюсь беременности, но я боюсь материнства (справлюсь ли я, буду ли хорошей матерью, боюсь послеродовой депрессии, боюсь, что муж окажется плохим отцом и/или не окажет поддержку)
г) я боюсь самой беременности, так как: у меня уже есть негативный опыт (выкидыш, внематочная, ребенок погиб и т .п .), боюсь рожать, боюсь различных осложнений, боюсь, что беременность изменит мой внешний вид и я уже не смогу быть такой, как сейчас (что неприемлемо для меня и/или для мужа), боюсь, что муж меня бросит, пока я буду беременной, так как не будет достаточной поло- вой жизни, изменюсь внешне, буду уделять много внимания ребенку
- У вас есть эмоциональная травма, связанная с беременностью (важно вспомнить, не отвечайте сразу)?
а) нет, никаких травм не было
б) мне пришлось наблюдать: больных детей, случаи осложнений беременности, последствия послеродовой депрессии, брошенных мужьями подруг и/или знакомых, изменившихся внешне и/или ментально женщин после родов — да, это произвело на меня впечатление, я об этом, возможно, думаю, но все же понимаю, что все это частные случаи
в) да, я слышала в свой адрес слова от врачей: с этим ты никогда не забеременеешь, будет трудно или невозможно забеременеть или выносить, после такого не беременеют, шансов на беременность нет, про беременность забудь, тебе теперь только усыновлять; родственники (мать) упрекали вас в том, что беременность вами испортила их жизнь; родственники или близкие «проклинали» или угрожали, что вы «не мать» и никогда не станете матерью, или не сможете забеременеть, или вам нельзя беременеть
- У вас есть вера в то, что вы можете забеременеть?
а) да, я в этом не сомневаюсь, просто мне надо немного помочь
б) в целом да, но что-то мне кажется, что мы зашли в тупик, я начинаю отчаиваться
в) на самом деле за все эти годы лечения и обследования я уже не верю, что мы когда-то забеременеем, все перепробовали, сменили много врачей, но ничего, однако, вдруг, может быть ...
е) если честно, я даже несколько побаиваюсь, что беременность наступит, мне спокойнее время от времени проходить обследования, посещать врачей, по сути создавать видимость того, что мы занимаемся этой проблемой, но я как-то знаю, что ничего не получится скорее всего.
- Какое у вас желание решить проблему бесплодия?
а) в целом хотелось бы, но без фанатизма
б) я активно решаю проблему — прохожу обследования, пытаюсь разобраться в проблеме, выполняю рекомендации врачей
в) я просто мечтаю скорее забеременеть: делаю тесты на овуляцию, считаю дни, живу половой жизнью только для зачатия, думаю об этом постоянно
г) если честно, мне все равно, возможно, я даже не хочу, чтобы наступила беременность
Если на большинство вопросов вы отвечаете «а» — все нормально, ваш путь к репродуктологу, возможно, проблема вашего бесплодия в тех тонких нюансах, которые проявляются только в процессе создания эмбриона и при его подсадке.
Если периодически отвечаете «б», не говоря уже об «в» и «г», вам обязательно надо идти к репродуктивному психологу и разбираться с этими проблемами . Кстати, план визита у вас уже есть — он четко сформулирован в ответах, которые вы выбрали. Все эти ситуации, описанные в ответах б, в, г могут быть самостоятельными причинами бесплодия . Однако надо не забывать, что проблема может быть сочетанной, то есть может быть и, к примеру, плохая спермограмма, и психогенный фактор, поэтому одно не исключает другого, и в такой ситуации надо объединять репродуктолога и психолога.
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