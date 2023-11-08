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Что помогает забеременеть? Врач-гинеколог — о работе с психосоматикой, ключевых анализах и «правильных» днях для зачатия

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Когда искреннее желание стать родителем сталкивается с суровой реальностью неудачных попыток — важно не сдаваться и не паниковать. Вполне возможно, что надо просто поменять стратегию! Как часто вести половую жизнь, почему пора расслабиться, не фиксироваться на одной цели и не пытаться превратить организм в идеальную лабораторию, какой тест на фертильность пройти (внимание: диагноз он не поставит!) и когда все-таки идти к репродуктологу — рассказал врач-гинеколог Дмитрий Лубнин в лонгселлере «Добрая книга будущей мамы» от издательства «Эксмо».

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Как беременеть?

Беременность не обязательно случается в результате полового акта, направленного на введение спермы в половые пути женщины в определенные дни цикла. Формула беременности кажется на первый взгляд довольно простой, но надо признать, что сложение всех элементов к беременности приводит не всегда.

Я умышленно ухожу от подробного описания медицинских и физиологических аспектов беременности, так как на опыте убедился, что нет ничего лучше для этого процесса, чем просто правильная беседа с женщиной или парой. Как только в сознании женщины формируется зачаток плана «я начинаю беременеть», в организме начинают происходить процессы, часто направленные против основной цели. Как же абсурдно звучат рекомендации по беременности, вот, к примеру, если у вас матка отклонена «кзади», после полового акта надо вставать «березкой» или подкладывать под ягодицы подушку и не вставать до утра. Вспомните, еще раз, что, как правило, беременность, которая потом оказывается нежелательной, так как она нежданная, возникает от половых актов, случившихся не в комфортных условиях супружеской кровати, а совсем наоборот.

Безусловно, надо отметить, что, учитывая короткий срок жизни яйцеклетки (всего 48 часов), половой акт ближе к середине цикла имеет больше шансов стать результативным. Чем больше времени проходит после момента овуляции, тем шанс холостого выстрела возрастает, но это совсем не означает, что надо всю энергию, питаемую вашим желанием стать матерью, вкладывать в пару половых актов в нужные дни.

Я, наоборот, всегда советую превратить период беременности не в целенаправленное мероприятие или проект, а начать вносить разнообразие в половую жизнь, сосредоточиться на том, как доставить друг другу больше удовольствия. Помогает этому важный и довольно вдохновляющий посыл — я объясняю, что после наступления беременности секса в жизни будет становиться все меньше и меньше, а на какое-то время он может прекратиться вовсе (по медицинским показаниям). После родов часто бывает не до секса, в том прекрасном и беззаботном виде, который можно реализовать сейчас, поэтому, говорю я, любите друг друга сейчас так, как будто это последняя возможность получить все удовольствие от секса перед длительным воздержанием .

И тут, опомнившись от нахлынувших фантазий, меня часто спрашивают: «А если ничего не получится, что делать? Мне и лет вон уже сколько, и вокруг все подружки давно родили, да и родственники уже давят. У двух моих знакомых тоже вот ничего не предпринимали, а потом оказалось, что они совсем не смогут забеременеть».

Согласен, вопрос логичен, и тогда надо просто договориться, что, если беременность не наступает более одного года для женщины младше 30 лет и 6 месяцев, для женщины старше 30 лет, надо начать проводить углубленное обследование, а до этого момента смысла никакого нет. Эти сроки взяты не из головы, и у них нет никакой условности, просто на самом деле диагноз «бесплодие» ставится только в случае, если беременность не наступает в течение одного года при наличии регулярной половой жизни.

А что такое регулярная половая жизнь — тут может быть много субъективных оценок. Для кого-то регулярность — это 1 раз в неделю, но зато постоянно, а для другой пары каждый день. В целом репродуктологи считают, что достаточно иметь 3 половых акта в неделю, чтобы можно было назвать такую половую жизнь регулярной. Если же не получается держать такой ритм из месяца в месяц и сил хватает на несколько половых актов на выходных, тогда все же стоит обозначить заранее ту неделю, когда у вас по плану должна быть овуляция, и сконцентрировать силы именно на ней.

Так как именно женщины следят за менструальным циклом, ради всего святого, не сообщайте своим мужчинам, что у вас «близится овуляция» и на этой неделе надо поднапрячься. Для большинства мужчин, как бы они ни хотели детей, это очень грустно звучит, поэтому просто как-то особенно соблазняете его именно тогда, когда надо, способов вы, думаю, придумаете множество, да и сами отвлекитесь именно на эффект соблазнения и последующий секс, а не на шпионскую операцию по ловле желанных сперматозоидов.

Все, что я описал выше касательно подсчета даты овуляции, имеет значение только для тех пар, у которых половая жизнь довольно нерегулярная. Если же три раза в неделю получается — не заморачивайтесь на этот счет и любите друг друга, помня, что впереди вас могут ждать большие паузы в этом увлекательном занятии.

Важнейший на мой взгляд вопрос — можно ли употреблять алкоголь во время планирования беременности? И тут, пусть на меня ополчится вся медицинская общественность, я напишу — я даже рекомендую, но немного. Наверное, ничто так быстро не повышает настроение дам, как пара глотков шампанского, дающих соответствующую легкость, правильную степень расслабленности и блеск в глазах — как раз именно то состояние, которое как раз и подходит для хорошего чувственного секса, результатом которого может быть беременность. Намного хуже беременеть в усталом, грустном и зажатом состоянии, когда все мысли о беременности и работе и совсем нет правильного азарта. Доза же алкоголя в виде половины бокала шампанского или вина не оказывает никакого отрицательного воздействия на яйцеклетки и сперматозоиды, поэтому, как говорил Парацельс, «все яд, имеет значение доза».

Конечно, я не призываю пить алкоголь ежедневно и тем более дополнять этот процесс курением и «прочими излишествами», но для блеска глаз даже полезно, и это я пишу особенно для тех барышень, которые подчас превращают свой организм в стерильную лабораторию, избегая всех возможных интоксикаций в попытке создать идеальные условия для зачатия.

Отдельно мне хотелось посоветовать не паниковать в случае, если вы забеременели и вдруг вспомнили, что в этом цикле у вас был корпоратив, свадьба подруги, и вам лечили зуб, и во всех этих мероприятиях вы были несдержанны, а стоматолог прописывал вам прием антибиотика. С самой высокой долей вероятности на эмбрион все эти «излишества» не повлияли. Есть довольно небольшой перечень лекарственных препаратов (рутинно их назначают крайне редко), заболеваний и внешних химических и физических воздействий, которые имеют доказанный тератогенный эффект (то есть могут приводить к порокам развития), и среди них нет алкоголя в умеренных дозах и пары сигарет с подружкой на крыльце.

И еще немного о беременности. Вот есть у нее одна особенность — наступать преимущественно в тех ситуациях, когда ее не жду. Не знаю, как это объяснить с научной точки зрения, но никогда не бывает полной уверенности, что беременность случится, ни у пары, ни у доктора, помогавшего процессу зачатия. Всегда до последнего есть сомнения в том, что чудо случилось . Это важное знание, которое поможет вам в процессе беременности. Не ждите беременности, не делайте тесты на овуляцию и не считайте дни, не думайте о зачатии в процессе полового акта и, конечно, не ждите задержки месячных. Как я писал выше, просто любите друг друга, и все.

Master1305

Формула беременности

Опираясь только на те знания, которыми располагает современная наука, можно написать краткую формулу наступления беременности, которую в дальнейшем мы будем использовать для решения поставленной перед нами задачи.

Итак, для того чтобы наступила беременность, необходимо:

  • у женщины был хотя бы один работающий яичник,
  • в этом яичнике должны правильно протекать все процессы, что отражается в: созревании фолликула, созревании яйцеклетки (она должна иметь правильный набор хромосом), овуляции (разрыв фолликула с выходом яйцеклетки из нее), образовании на месте лопнувшего фолликула желтого тела, которое просуществует в яичнике достаточное время и будет в необходимом количестве вырабатывать прогестерон,
  • хотя бы одна проходимая маточная труба с сохраненной функциональной активностью,
  • матка, у которой должна быть сохранена полость достаточного объема,
  • в полости матки должен быть эндометрий (слизистая оболочка матки), имеющий нормальную структуру и функциональную активность,
  • в шейке матки должен быть проходимый канал, а слизь в этом канале не должна инактивировать сперматозоиды, то есть они должны иметь возможность проникнуть через этот канал в полость матки,
  • сперматозоиды должны быть в достаточном количестве, иметь хорошую подвижность, и среди них должны быть сперматозоиды с нормальной структурой, несущие нормальный генетический материал,
  • правильное объединение генетического материала яйцеклетки и сперматозоида с образованием нормального набора хромосом (46 ХХ или 46 ХY),
  • иммунная система матери не должна воспринимать сперматозоиды или эмбрион как инородное вещество, активируя при этом защитные силы организма,
  • у женщины не должно быть заболеваний или состояний, препятствующих наступлению беременности,
  • женщина не должна принимать препараты или вещества или подвергаться воздействию различных внешних воздействий, нарушающих процесс зачатия и развития беременности.

На самом деле это очень поверхностный и крайне упрощенный список условий, приводящий к наступлению беременности, но в этом списке есть именно то, что мы можем проверить в процессе обследования бесплодной пары. По сути, это план, которого необходимо придерживаться, ставя галочки напротив каждого проверенного пункта.

Как вам станет понятно из последующего повествования, только в процессе подробного разговора с доктором, осмотра на кресле и УЗИ можно оценить большую часть этих факторов и поставить предварительный диагноз, то есть установить вероятную причину бесплодия и назначить дополнительное обследование.

Причины бесплодия разделяют на отдельные группы, и мы будем рассматривать их именно таким образом.

Всего выделяют 6 основных причин бесплодия, но классификаций бесплодия намного больше:

  1. Эндокринный фактор
  2. Трубный фактор (другое название трубно-перитонеальное бесплодие)
  3. Мужской фактор
  4. Маточный фактор
  5. Иммунологический фактор
  6. Необъяснимое бесплодие

В отношении последних двух факторов (иммунологический и необъяснимое бесплодие) до сих пор существуют неоднозначные мнения. Часть репродуктологов считают, что этих факторов нет, другие их признают. Я думаю, что истина лежит, как всегда, где-то посередине. Факторы бесплодия в моем списке выстроены в порядке убывания по частоте встречаемости, то есть эндокринный фактор бесплодия считается наиболее частой причиной возникновения трудностей с наступлением беременности.

Master1305

Психологический тест на бесплодие

Когда ко мне обращается пациентка с бесплодием, я всегда начинаю просто с плана обследования. Он состоит только из четырех пунктов: наличие овуляции, проходимость хотя бы одной маточной трубы, нормальное состояние матки, нормальные показатели спермограммы. При регулярном цикле предполагается наличие овуляции, матку я оцениваю во время УЗИ. Проходимость маточных труб предполагается ненарушенной, если у пациентки не было хламидиоза, гонореи, операций на брюшной полости, не было апоплексии яичника и нет признаков наружного эндометриоза . Если хотя бы что-то из этого было, можно сделать снимок маточных труб или под рентгеном, или с помощью УЗИ (первый вариант предпочтительнее). Далее остается спермограмма + МАР-тест и, желательно, оценка фрагментации ДНК сперматозоидов (методом TUNEL). Особое внимание в спермограмме надо уделять количеству морфологически нормальных сперматозоидов. При их выраженном снижение (менее 3%) оптимально сразу же рассматривать ЭКО-ИКСИ.

Короче, все обследование бесплодной пары можно уложить в 1 месяц. Далее, при выявлении проблемы можно начать ее исправлять: стимулировать овуляцию, делать попытку восстановить маточные трубы (редко, конечно, это помогает, но все же), чинить матку, удаляя из нее полипы, миомы, перегородки, синехии, и пытаться улучшить показатели спермограммы.

Когда выявляется конкретная причина, становится проще: есть план работы, и понятно, в каком направлении двигаться. Но в четверти случаев бесплодия никаких очевидных причин отсутствия беременности обнаружить не удается. Тогда наступает момент, когда надо поговорить...

В целом, согласно всем клиническим рекомендациям, при отсутствии беременности в течение года (или 6 месяцев у женщин старше 30 лет) и при исключении описанных выше четырех причин, семейную пару следует отправлять к репродуктологу для решения вопроса о применении вспомогательных репродуктивных технологий (инсеминация, ЭКО). То есть гинеколог не должен держать таких пациентов у себя, проводя им бессмысленные обследования, и лечить несуществующие болезни.

Анализы на антитела к ХГч, антиспермальные антитела, совместимость по HLA, бакпосевы из всех мест, лечение инфекций, лечение хронического эндометрита, коррекция «гормонального фона», стимуляция овуляции у пациентов с наличие своей овуляции, назначение Дюфастона с 16 по 25 день цикла для поддержания второй фазы, прием контрацептивов с последующей их отменой, чтобы «забеременеть на отмену», коррекция дефицитов, обследование на наследственные тромбофилии — все это и многое другое не имеет отношения к выявлению причин бесплодия и не лечат его . Все это «держит» пациента у гинеколога и не дает ему двигаться дальше. Все это крадет у пары время. Все это лишний раз демотивирует женщину, усугубляя ее веру в наличие у нее бесплодия и цементируя ее пораженческие настроения.

Поэтому, возвращаясь к повествованию, после того, как я выполняю план обследования, я предлагаю поговорить. И разговор начинаю с очень простого вопроса: вам забеременеть или дети? Да, многих этот вопрос ставит в тупик, им кажется, что это одно и то же, но это совсем разные по сути глаголы. Далее мы начинаем разговаривать о том, что за желанием забеременеть часто стоят совсем разные цели и задачи. Я заметил, что часто задаю одни и те же вопросы, поэтому решил сделать психологический тест, который поможет разобраться в себе и понять, что на самом деле хочет ваш организм. Именно это истинное желание и определяет вашу возможность забеременеть, и его надо услышать.

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Тест Лубнина

  • Сколько лет вы пытаетесь забеременеть?

а) менее года

б) от 1 до 3-х лет

в) более 3-х лет

  • Если вы не можете забеременеть более года, почему не обратились к репродуктологу для прохождения ЭКО?

а) обратилась, ЭКО проходили, но неудачно

б) нам никто не предлагал, а сами мы и не подумали

в) мы решили пока подождать с ЭКО

г) ЭКО для нас неприемлемо, все должно быть естественным

  • Чего вы на самом деле хотите? (Надо подумать и ответить так, как отзовется в душе, помните, ваш ответ никто не увидит, и вас не осудят за него.)

а) я хочу быть матерью, у меня сейчас уже нет других интересов в жизни, «открылось окно для материнства»: есть время, желание, материальные возможности (даже если нет, то это не так важно)

б) я хочу быть матерью в целом, но сейчас не самое удачное для меня время, может быть немного позже, когда я решу определенные проблемы: буду лучше понимать перспективы на будущее, решу материальные задачи, окончу обучение, получу повышение, куплю квартиру, закончу ремонт

в) наверное, я хочу стать матерью, но пока остро это не ощущаю, но понимаю, что надо беременеть, так как (возраст поджимает, давят родственники, у всех подруг есть дети и мне пора)

г) на самом деле я не хочу беременеть, у меня уже своя сложившаяся жизнь, свой уют с мужем и нам друг друга достаточно, понимаю, что беременность может ухудшить жизнь, изменить ее так, что я буду страдать, а не радоваться

  • Можете ли вы открыто говорить то, что вы на самом деле хотите или не хотите, не боясь осуждения со стороны родных, близких, знакомых, общества?

а) да, могу и всегда так поступаю, живу в полной гармонии с собой

б) могу, но все же есть люди, с которыми я не искренна и стараюсь говорить то, что их не расстроит или то, что они хотят услышать, чтобы не лезли в душу

в) нет не могу, понимаю, что если узнают, что я на самом деле думаю, меня осудят, перестанут общаться, разведутся

г) я никогда не задумывалась, что у меня могут быть мысли и желания, отличные от того, что я декларирую вслух

  • У вас есть страх беременности и/или материнства?

а) нет, я понимаю все риски и принимаю их; если что, справимся со всем

б) я не боюсь самой беременности и родов, но я боюсь родить больного ребенка и по- том не справиться с этим, не знаю, как себя от этого защитить

в) я не боюсь беременности, но я боюсь материнства (справлюсь ли я, буду ли хорошей матерью, боюсь послеродовой депрессии, боюсь, что муж окажется плохим отцом и/или не окажет поддержку)

г) я боюсь самой беременности, так как: у меня уже есть негативный опыт (выкидыш, внематочная, ребенок погиб и т .п .), боюсь рожать, боюсь различных осложнений, боюсь, что беременность изменит мой внешний вид и я уже не смогу быть такой, как сейчас (что неприемлемо для меня и/или для мужа), боюсь, что муж меня бросит, пока я буду беременной, так как не будет достаточной поло- вой жизни, изменюсь внешне, буду уделять много внимания ребенку

  • У вас есть эмоциональная травма, связанная с беременностью (важно вспомнить, не отвечайте сразу)?

а) нет, никаких травм не было

б) мне пришлось наблюдать: больных детей, случаи осложнений беременности, последствия послеродовой депрессии, брошенных мужьями подруг и/или знакомых, изменившихся внешне и/или ментально женщин после родов — да, это произвело на меня впечатление, я об этом, возможно, думаю, но все же понимаю, что все это частные случаи

в) да, я слышала в свой адрес слова от врачей: с этим ты никогда не забеременеешь, будет трудно или невозможно забеременеть или выносить, после такого не беременеют, шансов на беременность нет, про беременность забудь, тебе теперь только усыновлять; родственники (мать) упрекали вас в том, что беременность вами испортила их жизнь; родственники или близкие «проклинали» или угрожали, что вы «не мать» и никогда не станете матерью, или не сможете забеременеть, или вам нельзя беременеть

  • У вас есть вера в то, что вы можете забеременеть?

а) да, я в этом не сомневаюсь, просто мне надо немного помочь

б) в целом да, но что-то мне кажется, что мы зашли в тупик, я начинаю отчаиваться

в) на самом деле за все эти годы лечения и обследования я уже не верю, что мы когда-то забеременеем, все перепробовали, сменили много врачей, но ничего, однако, вдруг, может быть ...

е) если честно, я даже несколько побаиваюсь, что беременность наступит, мне спокойнее время от времени проходить обследования, посещать врачей, по сути создавать видимость того, что мы занимаемся этой проблемой, но я как-то знаю, что ничего не получится скорее всего.

  • Какое у вас желание решить проблему бесплодия?

а) в целом хотелось бы, но без фанатизма

б) я активно решаю проблему — прохожу обследования, пытаюсь разобраться в проблеме, выполняю рекомендации врачей

в) я просто мечтаю скорее забеременеть: делаю тесты на овуляцию, считаю дни, живу половой жизнью только для зачатия, думаю об этом постоянно

г) если честно, мне все равно, возможно, я даже не хочу, чтобы наступила беременность

Если на большинство вопросов вы отвечаете «а» — все нормально, ваш путь к репродуктологу, возможно, проблема вашего бесплодия в тех тонких нюансах, которые проявляются только в процессе создания эмбриона и при его подсадке.

Если периодически отвечаете «б», не говоря уже об «в» и «г», вам обязательно надо идти к репродуктивному психологу и разбираться с этими проблемами . Кстати, план визита у вас уже есть — он четко сформулирован в ответах, которые вы выбрали. Все эти ситуации, описанные в ответах б, в, г могут быть самостоятельными причинами бесплодия . Однако надо не забывать, что проблема может быть сочетанной, то есть может быть и, к примеру, плохая спермограмма, и психогенный фактор, поэтому одно не исключает другого, и в такой ситуации надо объединять репродуктолога и психолога.

Редакция напоминает, что все медицинские услуги имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление об услуге и необходимости ее получения.

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