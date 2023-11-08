Что помогает забеременеть? Врач-гинеколог — о работе с психосоматикой, ключевых анализах и «правильных» днях для зачатия

Как беременеть?

Беременность не обязательно случается в результате полового акта, направленного на введение спермы в половые пути женщины в определенные дни цикла. Формула беременности кажется на первый взгляд довольно простой, но надо признать, что сложение всех элементов к беременности приводит не всегда.

Я умышленно ухожу от подробного описания медицинских и физиологических аспектов беременности, так как на опыте убедился, что нет ничего лучше для этого процесса, чем просто правильная беседа с женщиной или парой. Как только в сознании женщины формируется зачаток плана «я начинаю беременеть», в организме начинают происходить процессы, часто направленные против основной цели. Как же абсурдно звучат рекомендации по беременности, вот, к примеру, если у вас матка отклонена «кзади», после полового акта надо вставать «березкой» или подкладывать под ягодицы подушку и не вставать до утра. Вспомните, еще раз, что, как правило, беременность, которая потом оказывается нежелательной, так как она нежданная, возникает от половых актов, случившихся не в комфортных условиях супружеской кровати, а совсем наоборот.

Безусловно, надо отметить, что, учитывая короткий срок жизни яйцеклетки (всего 48 часов), половой акт ближе к середине цикла имеет больше шансов стать результативным. Чем больше времени проходит после момента овуляции, тем шанс холостого выстрела возрастает, но это совсем не означает, что надо всю энергию, питаемую вашим желанием стать матерью, вкладывать в пару половых актов в нужные дни.

Я, наоборот, всегда советую превратить период беременности не в целенаправленное мероприятие или проект, а начать вносить разнообразие в половую жизнь, сосредоточиться на том, как доставить друг другу больше удовольствия. Помогает этому важный и довольно вдохновляющий посыл — я объясняю, что после наступления беременности секса в жизни будет становиться все меньше и меньше, а на какое-то время он может прекратиться вовсе (по медицинским показаниям). После родов часто бывает не до секса, в том прекрасном и беззаботном виде, который можно реализовать сейчас, поэтому, говорю я, любите друг друга сейчас так, как будто это последняя возможность получить все удовольствие от секса перед длительным воздержанием .

И тут, опомнившись от нахлынувших фантазий, меня часто спрашивают: «А если ничего не получится, что делать? Мне и лет вон уже сколько, и вокруг все подружки давно родили, да и родственники уже давят. У двух моих знакомых тоже вот ничего не предпринимали, а потом оказалось, что они совсем не смогут забеременеть».

Согласен, вопрос логичен, и тогда надо просто договориться, что, если беременность не наступает более одного года для женщины младше 30 лет и 6 месяцев, для женщины старше 30 лет, надо начать проводить углубленное обследование, а до этого момента смысла никакого нет. Эти сроки взяты не из головы, и у них нет никакой условности, просто на самом деле диагноз «бесплодие» ставится только в случае, если беременность не наступает в течение одного года при наличии регулярной половой жизни.

А что такое регулярная половая жизнь — тут может быть много субъективных оценок. Для кого-то регулярность — это 1 раз в неделю, но зато постоянно, а для другой пары каждый день. В целом репродуктологи считают, что достаточно иметь 3 половых акта в неделю, чтобы можно было назвать такую половую жизнь регулярной. Если же не получается держать такой ритм из месяца в месяц и сил хватает на несколько половых актов на выходных, тогда все же стоит обозначить заранее ту неделю, когда у вас по плану должна быть овуляция, и сконцентрировать силы именно на ней.

Так как именно женщины следят за менструальным циклом, ради всего святого, не сообщайте своим мужчинам, что у вас «близится овуляция» и на этой неделе надо поднапрячься. Для большинства мужчин, как бы они ни хотели детей, это очень грустно звучит, поэтому просто как-то особенно соблазняете его именно тогда, когда надо, способов вы, думаю, придумаете множество, да и сами отвлекитесь именно на эффект соблазнения и последующий секс, а не на шпионскую операцию по ловле желанных сперматозоидов.

Все, что я описал выше касательно подсчета даты овуляции, имеет значение только для тех пар, у которых половая жизнь довольно нерегулярная. Если же три раза в неделю получается — не заморачивайтесь на этот счет и любите друг друга, помня, что впереди вас могут ждать большие паузы в этом увлекательном занятии.

Важнейший на мой взгляд вопрос — можно ли употреблять алкоголь во время планирования беременности? И тут, пусть на меня ополчится вся медицинская общественность, я напишу — я даже рекомендую, но немного. Наверное, ничто так быстро не повышает настроение дам, как пара глотков шампанского, дающих соответствующую легкость, правильную степень расслабленности и блеск в глазах — как раз именно то состояние, которое как раз и подходит для хорошего чувственного секса, результатом которого может быть беременность. Намного хуже беременеть в усталом, грустном и зажатом состоянии, когда все мысли о беременности и работе и совсем нет правильного азарта. Доза же алкоголя в виде половины бокала шампанского или вина не оказывает никакого отрицательного воздействия на яйцеклетки и сперматозоиды, поэтому, как говорил Парацельс, «все яд, имеет значение доза».

Конечно, я не призываю пить алкоголь ежедневно и тем более дополнять этот процесс курением и «прочими излишествами», но для блеска глаз даже полезно, и это я пишу особенно для тех барышень, которые подчас превращают свой организм в стерильную лабораторию, избегая всех возможных интоксикаций в попытке создать идеальные условия для зачатия.

Отдельно мне хотелось посоветовать не паниковать в случае, если вы забеременели и вдруг вспомнили, что в этом цикле у вас был корпоратив, свадьба подруги, и вам лечили зуб, и во всех этих мероприятиях вы были несдержанны, а стоматолог прописывал вам прием антибиотика. С самой высокой долей вероятности на эмбрион все эти «излишества» не повлияли. Есть довольно небольшой перечень лекарственных препаратов (рутинно их назначают крайне редко), заболеваний и внешних химических и физических воздействий, которые имеют доказанный тератогенный эффект (то есть могут приводить к порокам развития), и среди них нет алкоголя в умеренных дозах и пары сигарет с подружкой на крыльце.

И еще немного о беременности. Вот есть у нее одна особенность — наступать преимущественно в тех ситуациях, когда ее не жду. Не знаю, как это объяснить с научной точки зрения, но никогда не бывает полной уверенности, что беременность случится, ни у пары, ни у доктора, помогавшего процессу зачатия. Всегда до последнего есть сомнения в том, что чудо случилось . Это важное знание, которое поможет вам в процессе беременности. Не ждите беременности, не делайте тесты на овуляцию и не считайте дни, не думайте о зачатии в процессе полового акта и, конечно, не ждите задержки месячных. Как я писал выше, просто любите друг друга, и все.