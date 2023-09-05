«Отключить» клетки ВИЧ, поменять цвет глаз, стать супергероем: что можно и нельзя сделать с помощью геномного редактирования?

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Вы знали, что бактерии научили людей редактировать геном? И многое, о чем мы писали до этого и будем обсуждать в этой главе, заслуга бактерий. Звучит невероятно, но так и есть.

Технологии геномного редактирования — это группа технологий, которые дают ученым возможность изменять ДНК организма. Эти технологии позволяют добавлять, удалять или изменять генетический материал в определенных местах генома.

Ученые разработали несколько методов для редактирования генома. Самый известный сегодня метод — CRISPR/Cas9. Его позаимствовали из естественной системы редактирования генома бактерий. Бактерии захватывают фрагменты ДНК от вторгающихся вирусов и используют их для создания сегментов ДНК, известных как массивы CRISPR.

Массивы CRISPR позволяют бактериям «запоминать» вирусы. Если вирусы атакуют снова, бактерии производят сегменты РНК из массивов CRISPR для нацеливания на ДНК вирусов. Затем бактерии используют Cas9 или аналогичный фермент, чтобы разрезать ДНК, что отключает вирус. Система CRISPR/Cas9 работает аналогичным образом в лаборатории. Исследователи создают небольшой фрагмент РНК с короткой «направляющей» последовательностью, которая прикрепляется к определенной последовательности-мишени ДНК в геноме. РНК также связывается с ферментом Cas9. Как и у бактерий, модифицированная РНК используется для распознавания последовательности ДНК, а фермент Cas9 разрезает ДНК в целевом месте. После того как ДНК разрезана, исследователи используют собственный механизм восстановления ДНК клетки, чтобы добавлять или удалять фрагменты генетического материала или вносить изменения в ДНК.

Технология геномного редактирования представляет большой интерес для профилактики и лечения заболеваний человека. В настоящее время большинство исследований по редактированию генома проводится для понимания болезней с использованием моделей клеток и животных. Ученые все еще работают над тем, чтобы определить, является ли этот подход безопасным и эффективным применительно к людям. Он изучается в исследованиях по широкому кругу заболеваний, включая такие моногенные расстройства, как муковисцидоз, гемофилия и серповидноклеточная анемия. В перспективе рассматривается лечение и профилактика более сложных заболеваний: рака, болезней сердца, психических заболеваний и инфекции ВИЧ.

Этические проблемы возникают, когда редактирование генома с использованием таких технологий, как CRISPR/Cas9, используется для изменения генома человека. Большинство изменений, которые вносятся при редактировании генома, ограничены соматическими клетками, отличными от яйцеклеток и сперматозоидов. Эти изменения затрагивают только определенные ткани и не передаются из поколения в поколение. Однако изменения, внесенные в гены в яйцеклетках, сперматозоидах или в генах эмбриона, могут передаться будущим поколениям. Редактирование клеток зародышевой линии и генома эмбриона поднимает ряд этических проблем, включая вопрос о том, допустимо ли использовать эту технологию для улучшения нормальных человеческих качеств (таких как рост или интеллект). Исходя из этических соображений и требований безопасности, редактирование геномных клеток и эмбрионального генома в настоящее время запрещено во многих странах.

Отредактировать геном и избавиться от всех болезней

В 2018 году, когда родился мой блог, я стала еще больше интересоваться технологией CRISPR/Cas9 и лечением различных заболеваний с ее помощью. До 2016 года технологию CRISPR/Cas9 испытывали для лечения бета-талассемии на эмбрионах. А в 2018 году произошло то, что потрясло всех, не только генетиков и биологов, но и людей, далеких от науки.

В Китае с помощью ЭКО на свет появились близнецы Лулу и Нана. Что в них необычного? Это первые в мире генетически модифицированные дети. Китайский ученый Цзянькуй Хэ рассказал о рождении первых в мире детей из генетически отредактированных эмбрионов. По словам ученого, родились близняшки, у которых он хотел создать устойчивость к заражению ВИЧ. В своем эксперименте он пытался изменить ген CCR5, который кодирует белок, позволяющий ВИЧ проникнуть в клетку, используя метод редактирования CRISPR/Cas9. Он хотел создать у младенцев иммунитет к ВИЧ, носителем которого был их отец. Мать при этом была здорова. Всего ученому удалось отредактировать 16 из 22 эмбрионов, 11 из которых использовались в шести попытках, — одна закончилась беременностью и родами .

По словам Хэ, у одной из девочек отредактированы обе копии нужного гена, а у второй — одна копия, свидетельств повреждения других генов он не нашел. Хэ Цзянькуя и двоих его коллег признали виновными в том, что они нарушили китайское законодательство и умышленно, «в погоне за славой» нарушили порядок проведения медицинских процедур, хотя я думаю, что вряд ли они думали о «славе». Хэ приговорили к трем годам тюрьмы и назначили штраф.

До сих пор этот случай обсуждают повсюду. Эта тема будоражит ум. Только представьте, что геном человека можно отредактировать. Сразу в голове возникает целый ряд мыслей о супергероях, сверхспособностях и людях-мутантах. Но в реальности все намного прозаичнее. Мутация в одном и даже в двух генах не превратит человека в супергероя, а лишь изменит какое-то определенное свойство, за которое отвечает этот ген.

Что творят с ВИЧ?

До недавнего времени у человека, который заразился вирусом иммунодефицита, был лишь один вариант терапии — всю жизнь принимать антиретровирусные препараты, чтобы сдержать инфекцию. В 2017 году Лэй Сюй (Lei Xu) из Центра исследований стволовых клеток Пекинского университета и его коллеги провели клиническое исследование, чтобы попробовать создать устойчивость к ВИЧ в клетках крови с помощью CRISPR/Cas9.

Исследователи взаимодействовали с 27-летним пациентом, у которого кроме ВИЧ-инфекции диагностировали еще и Т-клеточную лейкемию. По плану его должны были лечить лучевой терапией, которая убивает существенную часть клеток крови, и пересадка кроветворных клеток ему понадобилась бы в любом случае. Ученые решили совместить лечение с экспериментальной процедурой: после облучения они ввели больному уже отредактированные клетки донора с мутацией в гене CCR5. В этот момент антиретровирусную терапию пришлось прервать, чтобы можно было оценить результат эксперимента.

CRISPR-модифицированные клетки прижились в организме и не вызвали острого отторжения. Через 19 месяцев клетки с мутацией в гене CCR5 все еще можно было найти в крови пациента, причем не только Т-лимфоциты, но и другие клетки крови. Это значит, что отредактированные кроветворные клетки работают полноценно и производят разные типы клеток, у которых мутация сохраняется.

Тем не менее окончательно отредактировать кроветворение пациента не удалось. Среди всех клеток, забранных учеными у пациента для редактирования, внести изменения в геном получилось лишь у 17,8%. После возвращения в организм новые клетки начали конкурировать со старыми за заселение красного костного мозга. И в течение всего времени наблюдения они составляли лишь 5–8% от общей кроветворной популяции. Сделать пациента устойчивым к вирусу не удалось: после отмены ретровирусной терапии количество вирусной РНК в крови начало расти, и ему пришлось снова назначить лечение, чтобы инфекция не прогрессировала.

Вместе с тем авторы работы отмечают, что у их исследования есть и позитивный результат. Этот эксперимент сегодня является самым долгим наблюдением за CRISPR-отредактированными клетками в организме человека, и оно показывает, что такие клетки могут быть безопасны. Ученые не обнаружили в клетках никаких незапланированных изменений (следов нецелевого редактирования генома). Клетки также не превратились и в опухолевые, о чем предупреждали некоторые ученые в 2018 году. Таким образом, китайское исследование показало, что CRISPR-модифицированные клетки можно использовать в терапевтических целях без риска для пациента.

Мутация CCR5Δ32 делает Т-клетки человека устойчивыми к заражению ВИЧ. Пересадка костного мозга от донора с мутацией может спасти больного от инфекции, как это было в случае с «берлинским пациентом», а потом с «лондонским», «пациентом города Надежды» и, возможно, «дюссельдорфским». Однако в Европе носителей этой мутации всего несколько процентов от населения, и подобрать полностью совместимого донора довольно сложно. А в некоторых странах (например, в Китае), где носителей практически нет, это и вовсе превращается в невыполнимую задачу.

Еще в 2007 году выяснилось, что есть путь избавления от ВИЧ — приобрести устойчивость вместе с чужими лимфоцитами. Пациенту по имени Тимоти Рэй Браун, которого знают как «берлинского пациента», пересадили кроветворные стволовые клетки от донора с мутацией CCR5Δ32, а через три года оказалось, что ВИЧ в организме Брауна больше нет. В 2020 году Браун умер от лейкемии. В марте 2019 года врачи сообщили, что еще один пациент, вероятно, повторил судьбу Тимоти Брауна: его окрестили «лондонским пациентом». Врачи не обнаружили следов ВИЧ в организме пациента в течение более 30 месяцев после пересадки костного мозга. В том же году исследователи сообщили о третьем, «дюссельдорфском», пациенте с ВИЧ и ремиссией после пересадки костного мозга. В начале 2022 года жительница Нью-Йорка вылечилась от ВИЧ после трансплантации стволовых клеток из пуповинной крови, которая не требует полного генетического совпадения, но имеет мутацию в гене CCR5. Как и у предыдущих пациентов, помимо ВИЧ врачи нашли у нее миеловидный лейкоз, иначе — рак кроветворных клеток костного мозга.

Лекарство, способное полностью удалить ВИЧ из организма, не существует: сегодня можно снизить его концентрацию в клетках человека до минимума и обеспечить полноценную жизнь на антиретровирусных препаратах.