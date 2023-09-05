Города биохакеров, смарт-спальни, метаболомика: вот новые медицинские тренды, тесты и теории, на которые нужно обратить внимание!

Тепличные условия проживания, большое количество помогающих гаджетов и бытовой техники, езда в автомобилях — все это привело к снижению адаптационных возможностей организма. Но чем выше число проблем со здоровьем, тем больше в разработке инструментов, способных их решить или своевременно выявить.

Метаболомика

Анализ, который изучает своеобразные «отпечатки» обменных процессов, протекающих в организме. С помощью него можно увидеть тенденцию развития заболевания ещё до того, как появились симптомы и изменения в стандартных анализах, а еще — оценить реальную биохимическую картину организма.

Если сравнить метаболомику со слежкой за домом, то как известно — она часто начинается с чего? С мусорного бака! Именно по отходам можно многое сказать о жизнедеятельности проживающих в доме людей. Предположить их пол, возраст, отношение к здоровью и образу жизни. Метаболомика — анализирует след всего того, что происходит в нашем доме — в организме.

Метаболомика первая позволила увидеть сразу после родов врожденные нарушения метаболизма (НБО): фенилкетонурию и метилмалоновую ацидурию — сегодня эти тесты делает практически каждый роддом. При выявлении таких заболеваний из рациона ребенка исключается определенная аминокислота, и он переводится полностью на питание специальными смесями, что предупредить развитие патологии. Основные факторы, которые она позволяет оценить (наиболее актуальные в наших реалиях):

Избыточный бактериальный рост: дрожжей и грибков (Candida);

Наличие воспаления, митохондриальной дисфункции (сниженного уровня энергии), нарушений углеводного обмена, коллагена, функций щитовидной железы, репродуктивной функции, сердечно-сосудистых заболеваний;

Потенциал синтеза или дефицита витаминов (например, группы В).

Обнаружение скрытых воспалений

Сегодня нам известно, что многие воспаления внутри организма не проявляются в виде высокой температуры или высыпаний на коже, однако могут ощутимо сказываться на самочувствии, — человек не видит очевидных симптомов и продолжает жить с воспалительным процессом внутри. Чаще всего такие «скрытые» воспаления связаны с:

Высоким индексом массы тела, висцеральным жиром; Высоким уровнем сахара в крови, периодом менопаузы, проблемами в ротовой полости (например, пародонтозом); Пищевой непереносимостью (человек не знает, что какую-то пищу ему есть нельзя и не придерживается диеты).

Людям, страдающим аллергией, диабетом, дерматитом, а также тем, у кого выявил воспаления общий анализ крови, обязательно стоит посмотреть в сторону скрытых воспалений. О диагностике стоит задуматься и женщинам в менопаузе, всем, кто практикует кето-диету, людям с высоким уровнем ферритина в крови.

Сегодня существуют тесты на определение всех видов воспалений, с целью диагностики того, что скрыто, — например, врач может прописать анализы крови на С-реактивный белок, фибриноген, ФНО (фактор некроза опухоли), СОЭ (скорость оседания эритроцитов), ГГТ (фермет печени желчевыводящих путей), интерлейкины 1/6/8, гомоцистеин, Омега-3 индекс.

Со скрытыми воспалениями можно и нужно бороться с помощью изменения диеты и образа жизни, что позволит лучше себя чувствовать, избавиться от тумана в голове, а в перспективе — даже продлить жизнь. Вот самые распространенные проявления скрытых воспалений и способы диагностики и лечения.

Возникновение продуктов гликации — AGE-продуктов

AGE-продукты появляются, когда белок и сахар соединяются в неразрывные сшивки, образуют грубые субстанции, которые как бы налипают на ткани организма и вызывают воспаления. Ярче всего мы наблюдаем этот процесс на коже — в виде морщин, увядания, снижения тонуса (многие ученые считают, что наше тело можно сравнить с процессом томления в печи при низкой температур!)

Но кожа — не единственное, на что влияют AGE-продукты. Они концентрируются в хрусталике глаза, кровеносных сосудах, мочевом пузыре, хрящах — это ускоряет старение организма, а так же вызывает остеопороз (разрушение костных структур). Хорошая новость в том, что можно сокращать рост AGE-продуктов в организме за счет коррекции диеты и включения в рацион некоторых добавок. Перспективные вещества и методы для подавления или разрушения таких сшивок:

Аминогуанидин. Воздействует на сшивки в артериальных стенках и в коллагене, чаще всего вызванные нарушениями углеводного обмена (диабетом);

Метформин. Он известен прежде всего, как сенсибилизатор рецепторов инсулина, нормализующий уровень сахара в крови;

Витамин В1 (бенфотиамин). Блокирует основные пути гипергликемического повреждения (сахарами) и предотвращает ретинопатию (изменения сосудов клетчатки глаза);

L-карнитин. Снижает гликирующий эффект в коже, улучшает сердечную функцию (предотвращая разрушение коллагена и, как следствие, мышечной ткани), снижает общее воспаление в организме.

Для тех, кто предпочитает идти к долголетию исключительно при помощи сбалансированного питания, подходит низкогликемическая диета (не путать с низкоуглеводной и кето-диетами). Употребляйте длинные, сложные углеводы и следите за тем, чтобы у вас было как можно больше двигательной активности в течение дня. Практикуйте разгрузочные дни и избегайте пищи с прожаренной корочкой.

Неусвоение жиров

Еще одна причина появления воспаления. Симптомы, по которым можно заподозрить, что у вас не усваиваются жиры:

Сухая кожа — все время хочется намазаться кремом, трескается кожа на губах, локтях и пятках, Сбитый менструальный цикл — вплоть до полного исчезновения месячных, Снижение памяти и когнитивных способностей.

Когда жиры в организме не усваиваются, то перестают усваиваться и жирорастворимые витамины, например D, E. Получается, что мы не можем получить эти витамины через пищу или добавки. Этой проблемой занимаются эндокринологи и нутрициологи — помогают наладить работу желчного пузыря и печени. Для устранения проблемы в рационе временно снижается потребление жиров, чтобы не подливать масла в огонь воспаления.

! Некоторые специалисты часто назначают препараты Омега-3 или примулы вечерней, но это неверная технология. Как правило, применяется такая стратегия — сначала устранить очаг воспаления, а потом назначить Омегу-3, которая создаст эффект замещения ненасыщенных жирных кислот на насыщенные. Также важно внедрить в жизнь двигательную активность.