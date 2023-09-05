Города биохакеров, смарт-спальни, метаболомика: вот новые медицинские тренды, тесты и теории, на которые нужно обратить внимание!

Чем популярнее становится ЗОЖ, тем больше появляется новых предложений и исследований, каждое из которых обещает обернуть возраст вспять или хотя бы улучшить самочувствие. Юлия Ходос, интегративный нутрициолог, основатель платформы Nutrify и превентивного центра Etion Preventive — об актуальных научных веяниях, которые действительно стоит взять на вооружение, чтобы жить долго и счастливо.
Тепличные условия проживания, большое количество помогающих гаджетов и бытовой техники, езда в автомобилях — все это привело к снижению адаптационных возможностей организма. Но чем выше число проблем со здоровьем, тем больше в разработке инструментов, способных их решить или своевременно выявить.
Метаболомика
Анализ, который изучает своеобразные «отпечатки» обменных процессов, протекающих в организме. С помощью него можно увидеть тенденцию развития заболевания ещё до того, как появились симптомы и изменения в стандартных анализах, а еще — оценить реальную биохимическую картину организма.
Если сравнить метаболомику со слежкой за домом, то как известно — она часто начинается с чего? С мусорного бака! Именно по отходам можно многое сказать о жизнедеятельности проживающих в доме людей. Предположить их пол, возраст, отношение к здоровью и образу жизни. Метаболомика — анализирует след всего того, что происходит в нашем доме — в организме.
Метаболомика первая позволила увидеть сразу после родов врожденные нарушения метаболизма (НБО): фенилкетонурию и метилмалоновую ацидурию — сегодня эти тесты делает практически каждый роддом. При выявлении таких заболеваний из рациона ребенка исключается определенная аминокислота, и он переводится полностью на питание специальными смесями, что предупредить развитие патологии. Основные факторы, которые она позволяет оценить (наиболее актуальные в наших реалиях):
- Избыточный бактериальный рост: дрожжей и грибков (Candida);
- Наличие воспаления, митохондриальной дисфункции (сниженного уровня энергии), нарушений углеводного обмена, коллагена, функций щитовидной железы, репродуктивной функции, сердечно-сосудистых заболеваний;
- Потенциал синтеза или дефицита витаминов (например, группы В).
Обнаружение скрытых воспалений
Сегодня нам известно, что многие воспаления внутри организма не проявляются в виде высокой температуры или высыпаний на коже, однако могут ощутимо сказываться на самочувствии, — человек не видит очевидных симптомов и продолжает жить с воспалительным процессом внутри. Чаще всего такие «скрытые» воспаления связаны с:
- Высоким индексом массы тела, висцеральным жиром;
- Высоким уровнем сахара в крови, периодом менопаузы, проблемами в ротовой полости (например, пародонтозом);
- Пищевой непереносимостью (человек не знает, что какую-то пищу ему есть нельзя и не придерживается диеты).
Людям, страдающим аллергией, диабетом, дерматитом, а также тем, у кого выявил воспаления общий анализ крови, обязательно стоит посмотреть в сторону скрытых воспалений. О диагностике стоит задуматься и женщинам в менопаузе, всем, кто практикует кето-диету, людям с высоким уровнем ферритина в крови.
Сегодня существуют тесты на определение всех видов воспалений, с целью диагностики того, что скрыто, — например, врач может прописать анализы крови на С-реактивный белок, фибриноген, ФНО (фактор некроза опухоли), СОЭ (скорость оседания эритроцитов), ГГТ (фермет печени желчевыводящих путей), интерлейкины 1/6/8, гомоцистеин, Омега-3 индекс.
Со скрытыми воспалениями можно и нужно бороться с помощью изменения диеты и образа жизни, что позволит лучше себя чувствовать, избавиться от тумана в голове, а в перспективе — даже продлить жизнь. Вот самые распространенные проявления скрытых воспалений и способы диагностики и лечения.
- Возникновение продуктов гликации — AGE-продуктов
AGE-продукты появляются, когда белок и сахар соединяются в неразрывные сшивки, образуют грубые субстанции, которые как бы налипают на ткани организма и вызывают воспаления. Ярче всего мы наблюдаем этот процесс на коже — в виде морщин, увядания, снижения тонуса (многие ученые считают, что наше тело можно сравнить с процессом томления в печи при низкой температур!)
Но кожа — не единственное, на что влияют AGE-продукты. Они концентрируются в хрусталике глаза, кровеносных сосудах, мочевом пузыре, хрящах — это ускоряет старение организма, а так же вызывает остеопороз (разрушение костных структур). Хорошая новость в том, что можно сокращать рост AGE-продуктов в организме за счет коррекции диеты и включения в рацион некоторых добавок. Перспективные вещества и методы для подавления или разрушения таких сшивок:
- Аминогуанидин. Воздействует на сшивки в артериальных стенках и в коллагене, чаще всего вызванные нарушениями углеводного обмена (диабетом);
- Метформин. Он известен прежде всего, как сенсибилизатор рецепторов инсулина, нормализующий уровень сахара в крови;
- Витамин В1 (бенфотиамин). Блокирует основные пути гипергликемического повреждения (сахарами) и предотвращает ретинопатию (изменения сосудов клетчатки глаза);
- L-карнитин. Снижает гликирующий эффект в коже, улучшает сердечную функцию (предотвращая разрушение коллагена и, как следствие, мышечной ткани), снижает общее воспаление в организме.
- Неусвоение жиров
Еще одна причина появления воспаления. Симптомы, по которым можно заподозрить, что у вас не усваиваются жиры:
- Сухая кожа — все время хочется намазаться кремом, трескается кожа на губах, локтях и пятках,
- Сбитый менструальный цикл — вплоть до полного исчезновения месячных,
- Снижение памяти и когнитивных способностей.
Когда жиры в организме не усваиваются, то перестают усваиваться и жирорастворимые витамины, например D, E. Получается, что мы не можем получить эти витамины через пищу или добавки. Этой проблемой занимаются эндокринологи и нутрициологи — помогают наладить работу желчного пузыря и печени. Для устранения проблемы в рационе временно снижается потребление жиров, чтобы не подливать масла в огонь воспаления.
! Некоторые специалисты часто назначают препараты Омега-3 или примулы вечерней, но это неверная технология. Как правило, применяется такая стратегия — сначала устранить очаг воспаления, а потом назначить Омегу-3, которая создаст эффект замещения ненасыщенных жирных кислот на насыщенные. Также важно внедрить в жизнь двигательную активность.
Коррекция углеводного обмена
На 2 недели устанавливается система постоянного мониторинга уровня глюкозы в крови. На предплечье крепится датчик Freestyle Libre — и человек живет с ним, принимает душ, спит, занимается спортом. И в течение этих 14 дней пациент и врач работают в непрерывной связке, вместе выстраивая режим дня и физической активности, планируя каждый прием пищи: первый рассказывает о самочувствии, а второй — находит корреляцию с питанием.
Такая коррекция может быть очень полезна для людей с диабетом первого и второго типа, беременных, страдающих бессонницей и испытывающих постоянный упадок сил, а также она пригодится тем, кому очень сложно удержаться от перекусов.
Работа с микробиомом
Если кратко, то микробиом — это сообщество микроорганизмов или совокупность генов микроорганизмов, населяющих слизистые организма и кожу. Все мы привыкли пить пребиотики после отравления и / или приема антибиотиков, но на этом работа с микробиомом не ограничивается, и появляются новые способы поддержания здоровья с помощью полезных бактерий.
- ДНК-тестирование микробиома (16-s секвенирование)
Генетические анализы, которые позволяют людям выявить биоразнообразие микробиома, проанализировать его и получить персональные рекомендации по улучшению своего здоровья на основе результатов.
- Аутопробиотики
При включении в рацион пробиотиков в моменте показатели микробиома улучшаются, но употребление внешних бактерий не дает гарантий, что они приживутся в непривычных, возможно, недостаточно комфортных для них условиях. Поэтому ученые in vitro научились получать персональный пробиотик или аутопробиотик, который подходит конкретному человеку и приживается с высокой вероятностью.
Идея заключается в том, что микробиом каждого индивидуален, и поэтому универсальный подход к добавкам пробиотиков не может быть эффективным для всех. Анализируя микробиом человека, специалисты определяют, какие штаммы бактерий отсутствуют или находятся в малом количестве, и создают персонализированную пробиотическую добавку, нацеленную на восполнение нужных бактерий.
- Продукты для сохранения микробиома
Многие компании разрабатывают эко-препараты по уходу за кожей, полостью рта и даже бытовые чистящие средства, которые поддерживают здоровье микробиома благодаря отсутствию агрессивных химических веществ, способных нарушить баланс микроорганизмов на коже или в окружающей среде.
Изучение сна
Основным методом исследования сна человека является полисомнография (ПСГ). Это метод регистрации показателей жизнедеятельности во время сна. Обычно ПСГ проводится во время ночного отдыха, то есть фиксируется деятельность организма пока человек спит. Для этого с помощью специальных датчиков, прикрепленных к телу, регистрируется ряд показателей. Наиболее важными из них являются следующие:
- Запись электрической активности мозга;
- Запись движений глаз;
- Запись напряжения мышц (чаще подбородочных);
- Поток выдыхаемого воздуха из рта и ноздрей;
- Дыхательные движения груди и живота;
- Шум дыхания (храп);
- Уровень насыщения крови кислородом;
- Положение тела в постели;
- Число сердечных сокращений.
ПСГ позволяет ответить на 2 основных вопроса:
- Соответствуют ли показатели сна человека норме?
- Какие проблемы встречаются во время сна и могут быть причиной его нарушения? Например, апноэ, мышечные подергивания, эпилептические разряды
Кроме ПСГ есть и другие исследования, направленные, например, на оценку и выявление причин дневной сонливости. Множественный тест латенции сна используется для ее количественной оценки. В течение дня человека 5 раз укладывают спать с наложенными датчиками. А для анализа причин появления желания поспать на работе — нужно исследование обменных процессов организма по качественным и количественным колебаниям определенных метаболитов в биологических образцах, например, по накоплению или уменьшению эндогенных веществ, связанных с недостатком сна. Если человек не принимает определенные лекарства (нейролептики, транквилизаторы), то причиной сонливости может быть недостаток глюкозы, дефицит энергии в организме — и это можно узнать по анализу уровня органических кислот и нейротрансмиттеров в организме.
Часто подобные тесты используются, например, при допуске водителей к дальним поездкам — с целью предотвращения рисков и обеспечения безопасности дорожного движения.
«Умные» спальни и капсулы
Интерьерное решение, основная цель которого, — дать всем нам, перегруженным информацией и шумом, погрузиться в правильную с биологической точки зрения атмосферу для полного отдыха. Спальни и капсулы обычно включают в себя такие функции, как:
- Контроль температуры и влажности воздуха;
- Звуконепроницаемость внешних раздражителей. При этом могут быть включены звуки белого шума, дикой природы, подаваемые на внутренние динамики;
- «Естественный» будильник, который считывает показатели с гаджетов, осуществляющих мониторинг сна, и будит легкой вибрацией в наиболее удачный момент времени.
И, конечно, спать там нужно только на ортопедическом матрасе с соответствующими одеялом и подушкой.
Тематические лагеря для взрослых и города биохакеров
Йога-туры, серф- и фитнес-лагеря духовные туры в сакральные места — поездки туда направлены на оздоровление тела и духа в среде мотивированных единомышленников. Как правило, в таких местах у отдыхающих есть режим, организованы наиболее подходящее питание и тренировки под уровень каждого участника. Это дает возможность приобрети полезные привычки и прокачать интересные скиллы, которые можно забрать с собой в повседневную жизнь.
Этот тренд пошел дальше и на волне его популярности появилось совершенно новое уникальное направление — города биохакеров. Например, Zuzalu — первое в своем роде городское сообщество в Черногории. 200 жителей, объединённых общим желанием учиться, творить, жить дольше и здоровее. Там проводится множество мероприятий на такие темы, как синтетическая биология, технологии для продления жизни, замедление старения, борьба с вызовами XXI века и многое другое. В городах биохакеров приверженцы ЗОЖ живут по 2-3 месяца: работают, слушают мастер-классы, вовлекаются в комьюнити. Это более осознанное и глубокое погружение в новую рутину, чем лагерь.
Превентивная медицина
Превентивная медицина — это раздел современной медицины, направленный на сохранение здоровья и долголетия за счет предупреждения развития заболеваний. К превентивной медицине можно отнести практически все пункты из этой статьи, так как все они нацелены на предупреждение проблем, а не на разрешение их последствий.
Сегодня превентивная медицина становится все более популярна, появляются целые клиники (превентивные центры). Если в обычную больницу человек обращается, когда у него уже что-то болит, то в превентивный центр — приходит с запросом на будущее: продлить период активного здорового долголетия, предупредить развитие наследственных заболеваний, повысить когнитивную или физическую активность, улучшить самочувствие. Вот, что, в частности, могут предоставить превент-клиники:
- Инновации, гаджеты и современные методики
Особенно это важно в контексте доступа к узким специалистам и технологиям, о которых в конкретном городе или стране мало, кто слышал. Например организовать коррекцию углеводного обмена, важную для людей с диабетом, в России пока не так просто — технология новая, еще не получившая широкое распространение.
- Чек-апы по направлениям
Целевая диагностика здоровья, ориентированная на конкретный вид деятельности, например, спорт, которым человек хотел бы заниматься или уже занимается профессионально. Точно так же ее можно провести в разрезе наследственного или возрастного заболевания — определить диабет или профиль щитовидной железы. По результатам тестирования врач создаст индивидуальные рекомендации по питанию, приему витаминов и нагрузкам, подходящим в конкретном кейсе.
- Адаптация к меняющейся географии
Одно из популярных направлений сегодня — медицинское сопровождение в длительных командировках и в эмиграции. Ведь каждая страна — это новый климат и температурный режим, иной часовой пояс, другая продуктовая корзина. Организм нуждается в адаптации — как в случае переезда, так и в случае возвращения домой.
- Медицинский туризм
Человек летит на роды, детокс-программу, плановую операцию или даже эвакуацию в другую страну.
Новые научные теории о пользе спорта
Все мы знаем, как важна регулярная физическая активность, но в последнее время появляется все больше научных объяснений того, на что именно она влияет (помимо красоты тела и силы духа!). Вот несколько новых теорий о полезности физической нагрузки, которые точно убедят вас внедрить свою жизнь активность, хотя бы в виде регулярной ходьбы.
- Омоложение теломер
Если сравнить молекулу ДНК со шнурком, то теломеры — это наконечники, защищающие ДНК. Теломеры сокращаются вследствие хронического воспаления, и это приводит к генетическим поломкам и мутациям. Эффективно противостоят пагубному процессу регулярные мышечные нагрузки. Тренировки позитивно влияют на активность теломеразы (фермента, защищающего теломеры от сокращения) и длину самих теломер.
- Подпитка митохондрий
Митохондрии — это энергетическая фабрика клеток. Представьте ребенка любого возраста: от грудничка, который во всю осваивает новые движения, хождение и изучает окружающий мир, до подростка, которому не сидится на месте во время урока. Он весь день бегает, играет, что-то делает. Это яркое проявление нормальной работы митохондрий. Но с возрастом нам с вами все больше хочется присесть и прилечь.
Физические упражнения снижают окислительное повреждение ДНК и нормализуют процесс выработки энергии митохондриями. А сидячий образ жизни ведет к митохондриальной дисфункции, то есть постоянному ощущению усталости.
- Профилактика возрастной потери мышечной массы и запоров
Увеличение силы мышц снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Особенно это полезно знать спортсменам, беременным, и тем, у кого имеются протрузии и грыжи, пожилым людям. Также двигательной активностью поддерживается здоровая плотность самой костной ткани.
А профилактика запоров осуществляется за счет качественной работы перистальтики (сокращения стенок кишечника), которая обеспечивается любым систематическим спортом (той же утренней гимнастикой). Это означает, что организм своевременно выводит токсины из организма, облегчая и без того высокую нагрузку.
- Коррекция чувствительности к инсулину и активность АРМК
Движение поддерживает выработку АРМК — фермента, способствующего сжиганию глюкозы и жиров для выработки энергии. Эта молекула также стимулирует создание новых митохондрий и защищает организм от чрезмерного роста клеток (в том числе злокачественных). А еще физическая активность отвечает за снижение уровня глюкозы в крови, нормализует состояние кожи, мышечной, хрящевой и костной ткани, органов, зрительной функции. Умеренно занимайтесь спортом и будьте здоровы!
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