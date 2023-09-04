Вот 7 главных «осенних» прививок — и все, что про них нужно знать

Существует ли на самом деле «осенняя» вакцинация?

Мне самой интересно узнать, откуда родился миф, что именно осенью надо прививаться, и к этому процессу необходимо специально готовиться. Конечно, как инфекционист — я за вакцинацию обеими руками, но прививаться все-таки надо не по сезону, а в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Специальной подготовки вакцинация не требует. Перед процедурой человека всегда осматривает доктор, этого достаточно, чтобы выявить противопоказания или установить необходимость медицинского отвода для проведения вакцинации. Сдавать перед прививкой общий анализ крови и мочи (а некоторые люди еще добавляют в этот список С-реактивный белок!) нет необходимости.

Как ни крути, именно вакцинация — самый безопасный, эффективный и изученный метод профилактики опасных инфекционных заболевания. К сожалению, медицинские реалии таковы, что формирование естественного иммунитета, который появился после перенесенного — заболевания — это слишком дорогая цена для здоровья человека (вспомните, как в этом году из-за вспышек кори закрывались крупнейшие ВУЗы!).

Если ваши прививки закончились в школе и больше этот вопрос для не поднимался — это не очень хорошо. Каждые 10 лет взрослые люди должны ревакцинироваться против дифтерии и столбняка. Почему? Потому что это смертельные инфекции и, кстати, против столбняка лекарства до сих пор нет. Так же всем весьма рекомендуется ежегодная вакцинация от гриппа. И о ней, как об «осенней» прививке надо поговорить в первую очередь.

От гриппа

К сожалению, ежегодно мы сталкиваемся со случаями тяжелого течения, с осложнениями этой вирусной инфекции у людей, которые были не привиты, а самостоятельно их иммунная система так и не смогла справится с инфекцией — это проявлялось тяжелым течением заболевания, развитием осложнений. И, конечно, в особой группе риска по развитию осложнений и тяжелому течению — дети раннего возраста, особенно уязвимы малыши с 6 месяцев до 9-10 лет. В этом возрасте антитела, полученные от матери, начинают снижаться, и если не привить от гриппа, то малыш окажется беззащитным перед заболеванием. Кстати, не все знают, но если ребенок ранее никогда не был привит от гриппа, по правилам он должен получить 2 дозы вакцины от гриппа до начала эпидемического сезона гриппа.

Кампания по вакцинации против гриппа традиционно стартует в начале осени, когда еще достаточно невысокая циркуляция других «сезонных» респираторных вирусов и есть достаточно времени, чтобы клетки нашего иммунитета познакомились с антигенами вирусов гриппа и были готовы к встрече с вирусом. Но, к сожалению, иммунитет, который формируется после перенесенных респираторных вирусных инфекций, и грипп в том числе — отличается тем, что он относительно «нестойкий», его хватает на один эпидемический сезон. Поэтому вакцинацию от гриппа и рекомендуют делать ежегодно. Хочу отметить, что и антигенный состав вакцины от гриппа меняется ежегодно — в соответствии с рекомендациями ВОЗ, в зависимости от особенностей циркулирующих штаммов.

По данным ВОЗ, в наступающем эпидемическом сезоне 2023/24 в нашем северном полушарии наряду с вирусами гриппа А и B продолжит циркулировать штамм пандемического «свиного» гриппа, отличающийся наиболее тяжелым течением. И, поэтому, антигены против «свиного гриппа» включены в состав вакцин, актуальных для предстоящего эпидемического сезона!

Обязательно должны быть вакцинированы (поскольку у них выше вероятность заражения и тяжелого протекания болезни):

дети старше 6 месяцев;

беременные;

взрослые старше 60 лет;

люди с сердечными, аутоиммунными заболеваниями, диабетом, ожирением, ВИЧ.

Кстати, утверждение, что прививку от гриппа можно делать только осенью, а зимой уже поздно — не верно. Лучше получить сформированный иммунный ответ зимой, чем встретить эпидемию гриппа вообще без подготовки. Еще одной из интересных особенностей вируса гриппа можно назвать то, что в странах тропического климата для гриппа нет сезонности, в отличие, например, от России — где пик этого заболевания начинается зимой. В странах тропического пояса вирус циркулирует круглогодично. Поэтому, мы вполне можем подхватить грипп в отпуске, в любое время года.

От новой коронавирусной инфекции

Этот вирус, который в прямом смысле разделил жизнь планеты на до и после, — пока никуда не исчез с респираторной повестки, а также не исключено и появление новых штаммов. Именно благодаря COVID-19 в нашем лексиконе появилась новая формулировка — «постковидный синдром». Это те симптомы ухудшения самочувствия, которые появляются после перенесенного заболевания:

Нарушение терморегуляции. Чаще сохраняется субфебрильная температура – около 37°C (впрочем, симптомы постковида могут проявляться и понижением температуры тела – ниже 36°C);

Боли в мышцах и суставах; головная боль, не связанная с изменением артериального давления или температурой;

Выпадение волос и появление высыпаний на коже. Сыпь может напоминать аллергическую крапивницу или васкулит;

Расстройства желудочно-кишечного тракта: чередование запоров и диарей, не связанных с изменением питания;

Тахикардия, повышение артериального давления, нарушение сердечного ритма, головокружения, «мелькание мушек перед глазами» (наблюдаются у людей, ранее не страдавших сердечно-сосудистыми заболеваниями!)

Зафиксированы случаи повышения уровней холестерина и глюкозы в крови, а также печеночных ферментов;

При физических нагрузках, даже привычных или незначительных, возникает одышка

Окончательные причины формирования постковидного синдрома, конечно, еще только изучаются. Но сегодня ряд научных публикаций подтверждает – у тех, кто не привит, постковидный синдром развивается чаще, чем у тех, кто был не вакцинирован против новой коронавирусной инфекции. Кстати, еще с 2021 года разрешено вакцинироваться в один день и от гриппа, и против COVID-19.

От кори

Раньше об этой инфекции мы вспоминали, только делая прививки в детстве. Ну, или не делая. И именно снижение количества вакцинированных против кори и привело к ежегодным вспышкам этого заболевания.

Корь можно назвать одной из самой заразной вирусной инфекцией, контагиозность заболевания составляет не менее 90% — это означает, что каждый заболевший может инфицировать 9 из 10 человек. Поэтому ничего удивительного, что в случае выявления заболевшего учебные учреждения и компании незамедлительно уходят на дистант — как мы наблюдали в этом году.

До появления характерной «коревой» сыпи болезнь проходит как обычная респираторная инфекция — общее недомогание, подъем температуры до 40ºС, головная боль, насморк и сухой кашель, возможен конъюнктивит со светобоязнью, отечность век.

Вакцинация проводится в плановом порядке в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, который регламентирует сроки введения препаратов и предусматривает плановую вакцинацию всего населения в возрасте до 35 лет и взрослого населения от 36 до 55 лет из отдельных групп риска (ранее не привитых и не болевших корью). Детям прививка делается в возрасте 1 года и в 6 лет. Если вакцинация не была проведена вовремя или отсутствуют сведения о прививках против кори, то она проводится взрослым также в 2 этапа с промежутком в 3 месяца. Взрослые, привитые однократно, должны быть привиты второй раз.

От ротавирусной инфекции

Вообще, если говорить о прививках, которые не включены в национальный календарь, то, родителям малышей уже с двухмесячного возраста стоит озаботится этим и обсудить с врачом вариант такой вакцинации. Почему в столь раннем возрасте? Дело в том, что ротавирусная инфекция — является одной из самых распространенных причин, вызывающих рвоту, диарею и тяжелое обезвоживание. Именно ротавирус является виновником как минимум 30-50% госпитализаций в стационар и необходимости проведения инфузионного лечения (введения специальных растворов внутривенно). И, конечно, наиболее опасен ротавирус для малышей младше 1 года. Вакцина вводится трехкратно, интервал между дозами должен составлять не менее 4 недель, а первую дозу ребенок должен получить в возрасте от 6 до 12 недель.