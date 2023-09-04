Вот 7 главных «осенних» прививок — и все, что про них нужно знать

Вакцинироваться или нет — вот, в чем вопрос! Выяснили, к разговорам о каких прививках (и почему) стоит хотя бы прислушаться в начале нового сезона — проконсультировала нас врач-инфекционист, ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.
Существует ли на самом деле «осенняя» вакцинация?
Мне самой интересно узнать, откуда родился миф, что именно осенью надо прививаться, и к этому процессу необходимо специально готовиться. Конечно, как инфекционист — я за вакцинацию обеими руками, но прививаться все-таки надо не по сезону, а в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Специальной подготовки вакцинация не требует. Перед процедурой человека всегда осматривает доктор, этого достаточно, чтобы выявить противопоказания или установить необходимость медицинского отвода для проведения вакцинации. Сдавать перед прививкой общий анализ крови и мочи (а некоторые люди еще добавляют в этот список С-реактивный белок!) нет необходимости.
Как ни крути, именно вакцинация — самый безопасный, эффективный и изученный метод профилактики опасных инфекционных заболевания. К сожалению, медицинские реалии таковы, что формирование естественного иммунитета, который появился после перенесенного — заболевания — это слишком дорогая цена для здоровья человека (вспомните, как в этом году из-за вспышек кори закрывались крупнейшие ВУЗы!).
Если ваши прививки закончились в школе и больше этот вопрос для не поднимался — это не очень хорошо. Каждые 10 лет взрослые люди должны ревакцинироваться против дифтерии и столбняка. Почему? Потому что это смертельные инфекции и, кстати, против столбняка лекарства до сих пор нет. Так же всем весьма рекомендуется ежегодная вакцинация от гриппа. И о ней, как об «осенней» прививке надо поговорить в первую очередь.
От гриппа
К сожалению, ежегодно мы сталкиваемся со случаями тяжелого течения, с осложнениями этой вирусной инфекции у людей, которые были не привиты, а самостоятельно их иммунная система так и не смогла справится с инфекцией — это проявлялось тяжелым течением заболевания, развитием осложнений. И, конечно, в особой группе риска по развитию осложнений и тяжелому течению — дети раннего возраста, особенно уязвимы малыши с 6 месяцев до 9-10 лет. В этом возрасте антитела, полученные от матери, начинают снижаться, и если не привить от гриппа, то малыш окажется беззащитным перед заболеванием. Кстати, не все знают, но если ребенок ранее никогда не был привит от гриппа, по правилам он должен получить 2 дозы вакцины от гриппа до начала эпидемического сезона гриппа.
Кампания по вакцинации против гриппа традиционно стартует в начале осени, когда еще достаточно невысокая циркуляция других «сезонных» респираторных вирусов и есть достаточно времени, чтобы клетки нашего иммунитета познакомились с антигенами вирусов гриппа и были готовы к встрече с вирусом. Но, к сожалению, иммунитет, который формируется после перенесенных респираторных вирусных инфекций, и грипп в том числе — отличается тем, что он относительно «нестойкий», его хватает на один эпидемический сезон. Поэтому вакцинацию от гриппа и рекомендуют делать ежегодно. Хочу отметить, что и антигенный состав вакцины от гриппа меняется ежегодно — в соответствии с рекомендациями ВОЗ, в зависимости от особенностей циркулирующих штаммов.
Обязательно должны быть вакцинированы (поскольку у них выше вероятность заражения и тяжелого протекания болезни):
- дети старше 6 месяцев;
- беременные;
- взрослые старше 60 лет;
- люди с сердечными, аутоиммунными заболеваниями, диабетом, ожирением, ВИЧ.
Кстати, утверждение, что прививку от гриппа можно делать только осенью, а зимой уже поздно — не верно. Лучше получить сформированный иммунный ответ зимой, чем встретить эпидемию гриппа вообще без подготовки. Еще одной из интересных особенностей вируса гриппа можно назвать то, что в странах тропического климата для гриппа нет сезонности, в отличие, например, от России — где пик этого заболевания начинается зимой. В странах тропического пояса вирус циркулирует круглогодично. Поэтому, мы вполне можем подхватить грипп в отпуске, в любое время года.
От новой коронавирусной инфекции
Этот вирус, который в прямом смысле разделил жизнь планеты на до и после, — пока никуда не исчез с респираторной повестки, а также не исключено и появление новых штаммов. Именно благодаря COVID-19 в нашем лексиконе появилась новая формулировка — «постковидный синдром». Это те симптомы ухудшения самочувствия, которые появляются после перенесенного заболевания:
- Нарушение терморегуляции. Чаще сохраняется субфебрильная температура – около 37°C (впрочем, симптомы постковида могут проявляться и понижением температуры тела – ниже 36°C);
- Боли в мышцах и суставах; головная боль, не связанная с изменением артериального давления или температурой;
- Выпадение волос и появление высыпаний на коже. Сыпь может напоминать аллергическую крапивницу или васкулит;
- Расстройства желудочно-кишечного тракта: чередование запоров и диарей, не связанных с изменением питания;
- Тахикардия, повышение артериального давления, нарушение сердечного ритма, головокружения, «мелькание мушек перед глазами» (наблюдаются у людей, ранее не страдавших сердечно-сосудистыми заболеваниями!)
- Зафиксированы случаи повышения уровней холестерина и глюкозы в крови, а также печеночных ферментов;
- При физических нагрузках, даже привычных или незначительных, возникает одышка
Окончательные причины формирования постковидного синдрома, конечно, еще только изучаются. Но сегодня ряд научных публикаций подтверждает – у тех, кто не привит, постковидный синдром развивается чаще, чем у тех, кто был не вакцинирован против новой коронавирусной инфекции. Кстати, еще с 2021 года разрешено вакцинироваться в один день и от гриппа, и против COVID-19.
От кори
Раньше об этой инфекции мы вспоминали, только делая прививки в детстве. Ну, или не делая. И именно снижение количества вакцинированных против кори и привело к ежегодным вспышкам этого заболевания.
Корь можно назвать одной из самой заразной вирусной инфекцией, контагиозность заболевания составляет не менее 90% — это означает, что каждый заболевший может инфицировать 9 из 10 человек. Поэтому ничего удивительного, что в случае выявления заболевшего учебные учреждения и компании незамедлительно уходят на дистант — как мы наблюдали в этом году.
Вакцинация проводится в плановом порядке в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, который регламентирует сроки введения препаратов и предусматривает плановую вакцинацию всего населения в возрасте до 35 лет и взрослого населения от 36 до 55 лет из отдельных групп риска (ранее не привитых и не болевших корью). Детям прививка делается в возрасте 1 года и в 6 лет. Если вакцинация не была проведена вовремя или отсутствуют сведения о прививках против кори, то она проводится взрослым также в 2 этапа с промежутком в 3 месяца. Взрослые, привитые однократно, должны быть привиты второй раз.
От ротавирусной инфекции
Вообще, если говорить о прививках, которые не включены в национальный календарь, то, родителям малышей уже с двухмесячного возраста стоит озаботится этим и обсудить с врачом вариант такой вакцинации. Почему в столь раннем возрасте? Дело в том, что ротавирусная инфекция — является одной из самых распространенных причин, вызывающих рвоту, диарею и тяжелое обезвоживание. Именно ротавирус является виновником как минимум 30-50% госпитализаций в стационар и необходимости проведения инфузионного лечения (введения специальных растворов внутривенно). И, конечно, наиболее опасен ротавирус для малышей младше 1 года. Вакцина вводится трехкратно, интервал между дозами должен составлять не менее 4 недель, а первую дозу ребенок должен получить в возрасте от 6 до 12 недель.
От клещевого энцефалита
Еще одна «осенняя» прививка. Вот уж точно, готовь телегу зимой. И, если территория Москвы считается безопасной, не эндемичной зоной по этому заболеванию, то уже в Московской области, в Дмитровском и Талдомском районе регистрируют наличие клещей, инфицированных вирусом энцефалита, которые присосавшись могут заразить человека. Кстати, чем севернее, тем циркуляция вируса больше. В Санкт-Петербурге 6 из 18 административных территорий являются эндемичными — это Колпинский, Красносельский, Курортный, Петродворцовый, Приморский, Пушкинский районы, а в Ленинградской области — риск инфицирования есть на всех 17 территориях. Карелия и Алтай, Крым и Татарстан, Забайкалье и Приморский край так же являются территориями эндемичными по клещевому энцефалиту. Кстати, клещевой энцефалит распространен не только на территории России, заболевание распространено по всему континенту Евразия. Случаи инфицирования есть в Германии, Австрии, Франции, Чехии, Венгрии, Польше, Словакии и на Британских островах. В азиатском регионе — северные провинции Китая, а также в Монголии и Японии — тоже есть достаточно высокий риск заражения.
Поэтому любителям путешествий о профилактике стоит задуматься заранее, и лучше осенью. Дело в том, что для классической схемы профилактики от клещевого вирусного энцефалита, то есть, чтобы сформировался полноценный иммунитет, вакцина вводится трехкратно с интервалом от одного до нескольких месяцев. Это зависит от вида вакцины. Если необходимо срочно выехать на территорию, эндемичную по клещевому энцефалиту, врач может порекомендовать экстренную схему вакцинации. В этом случае вакцина вводится с интервалом в 14 дней.
Лекарственных препаратов с доказанной эффективностью, которые могли бы повлиять на исход заболевания, к сожалению, нет. Поэтому инфицирование клещевым энцефалитом – это в прямом смысле русская рулетка. Справится ваш иммунитет с вирусом или нет, предсказать, как будет развиваться заболевание — невозможно. Благоприятное течение может проходить бессимптомно, или напоминать респираторную инфекцию: с головной болью, повышением температуры, болью в мышцах и суставах, общим недомоганием. Тяжелые формы характеризуются поражением нервной системы, с развитием параличей. Возможен и летальный исход (самая высокая смертность от клещевого вирусного энцефалита на Дальнем Востоке может достигать 25%). Это связано не только с большим распространением инфицированных клещей, но и с особенностями циркулирующих генотипов вирусов.
От вируса папилломы человека (ВПЧ)
Вакцинация против ВПЧ (основной причины рака шейки матки у женщин), позволяет достичь наилучшего эффекта, если ее проводят до начала половой жизни. В связи с этим ВОЗ рекомендует вакцинировать девочек в возрасте от 9 до 14 лет. Важно, что вакцинация против ВПЧ не отменяет необходимости прохождения регулярного цервикального скрининга.
Впрочем, прививка от ВПЧ актуальна не только для женщин. Поскольку инфицирование этим вирусом может приводить к развитию рака полового члена, аногенитальной области, а также рака головы и шеи.
Рак могут вызвать только типы ВПЧ высокого онкогенного риска, способные трансформировать нормальную эпителиальную клетку в раковую. Более 80% случаев рака шейки матки вызваны 16, 18 и 45 типами ВПЧ, которые являются наиболее опасными. Причина остальных 20% случаев —31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68 типы. ВПЧ 6 и 11 типа не вызывают рак, а являются причиной доброкачественных генитальных бородавок — остроконечных кондилом.
Обнаружение ВПЧ не означает обязательного развития заболевания, но требует наблюдения.
От менингококка
С детства мы слышали, что надо обязательно носить шапку — как же еще защититься от менингита? Да и в этом году новости были пугающие — неоднократные вспышки заболевания на складах крупных маркетплейсов.
Но, от бактерии, поскольку именно бактерия Neisseria meningitidis является виновником заболевания, шапка не поможет. А вот эффективная вакцина разработана и успешно применяется. Менингококковая инфекция — одно из тяжелейших заболеваний, которое может привести к летальному исходу в течение нескольких часов, особенно в случае неправильной диагностики и, соответственно, неверного лечения. По цифрам, которые приводит Министерство здравоохранения, до 20% пациентов с менингококковым менингитом умирает, а каждый пятый рискует остаться инвалидом в результате осложнений. Передача возбудителя происходит воздушно-капельным путем — при разговоре, кашле, чихании. В особой группе риска по восприимчивости к инфекции находятся дети раннего возраста, поскольку их иммунная система еще не до конца сформирована.
Где почитать про то, как формировать иммунитет?
Иммунитет не надо формировать, он формируется и развивается без нашего участия, тут скорее задача – не мешать иммунитету. А чтобы стало понятнее, как он работает, могу порекомендовать книгу Михаэля и Регины Хаух «Иммунитет. Все о нашем супероргане, работа которого не видна». Она содержательна и написана доступным любому человеку языком.
Из-за чего могут возникнуть осложнения? В каком состоянии нельзя делать никакие прививки?
Скажем несколько слов о противопоказаниях разного типа.
Абсолютные противопоказания — обстоятельства, когда вакцинацию нельзя проводить ни в каком случае. Кстати, на самом деле, истинных противопоказаний к введению вакцины очень мало.
Для всех вакцин — это развитие сильная реакции (температура выше 40 oС, отек на месте инъекции диаметром более 8 см), Гиперчувствительность к любому компоненту вакцины. Это выражается в тяжелых системных аллергических реакциях, и серьезные осложнения на предыдущее введение вакцин.
Для живых вакцин (то есть для тех, где используется ослабленный живой вирус) в перечень противопоказаний входит еще и состояние иммунодефицита на фоне заболеваний (ВИЧ, рак), либо иммуносупрессивное состояние на фоне приема лекарственных препаратов (иммуносупресоров), злокачественные новообразования и беременность.
! Но проводить вакцинацию инактивированными вакцинами, в которых нет живых вирусных частиц, в таких случаях возможно.
Временные противопоказания — те случаи, когда в настоящий момент вакцинироваться нельзя. Например, температура, ОРВИ, кишечная инфекция. Но когда все придет в норму — вакцинироваться можно и нужно. Именно по этой причине, человека перед прививкой всегда обязательно осматривает врач, измеряет температуру и опрашивает, как прошла предыдущая вакцинация.
Индивидуальные противопоказания для любой вакцины необходимо обсуждать с врачом в каждом конкретном случае. Именно вопросы о причинах для временных медицинских отводов на фоне соматических состояний, таких как анемия, неврологические заболевания, аллергические проявления и прочие, решаются исключительно специалистами. Например, вакцину против ротавируса нельзя проводить при инвагинации кишечника (это комбинированный вид кишечной непроходимости) и врожденных пороках ЖКТ.
На что нужно обязательно обратить внимание? Какие красные флаги есть у вакцинации?
В большинстве случаев, вакцинация переносится людьми хорошо. «Красные флаги» (когда необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь) – это температура от 40 С и выше, нарушение сознания, судороги, нарушение дыхания, генерализованная сыпь, боль в животе.
В России, как и в других странах существует регламентирующий документ «Методические рекомендации по выявлению, расследованию и профилактике побочных проявлений после иммунизации», в котором четко прописаны реакции и тактика действий. И врачи, связанные с вакцинацией, конечно, с ним знакомы.
Какие прививки создают пожизненный иммунитет, а какие нужно обновить?
Для многих очевидно, что детство — это период насыщенной вакцинации, но забывают о том, что прививки также нужны и взрослым людям.
На эффективность вакцинации влияют исходные характеристики вакцины и индивидуальная восприимчивость человека. Соответственно, и продолжительность вакцинальной защиты у каждого человека может отличаться, но со временем концентрация защитных антител все равно снижается. Конечно, существуют общие, средние сроки. Например, для гепатита В защитный титр сохраняется 20 лет, у дифтерии и столбняка 10 лет, коклюша — 5-7 лет.
Как поддерживать иммунитет не только прививками?
Наша иммунная система – это уникальный механизм, который работает и защищает наш организм каждую секунду, и поверьте, с началом осени нет необходимости как-то специально его поддерживать. Я не знаю, в какой момент в лексиконе появилась формулировка «поддержать-простимулировать-поднять иммунитет». Иммунитет – не телефон, чтобы вы его уронили, а потом подняли. С точки зрения науки –это некорректно и неправильно.
Конечно, существуют первичные иммунодефицитные состояния, когда иммунитет не работает так, как было задумано природой. Но это очень серьезная патология, к счастью, распространенность первичных иммунодефицитов достаточно небольшая, да и развиваются они в результате серьезных генетических нарушений. И проявляются эти состояния отнюдь не насморком 3-4 раза в год. И, конечно, безрецептурными иммуномодуляторами такие заболевания не лечатся. К слову, их эффективность в больших исследованиях не доказана.
Многим скучно слушать про здоровый образ жизни, но именно помогает организму функционировать исправно. Поэтому все-таки напомню, что ЗОЖ включает в себя:
- Регулярные прогулки на свежем воздухе;
- Закаливание;
- Проветривание помещений и поддержание там прохладной температуры и достаточной влажности;
- Нормальный восьмичасовой сон;
- Полноценное питание с регулярным употреблением свежих овощей, фруктов, зелени, белков;
- Профилактический прием витамина D (после консультации с врачом!) – он рекомендован детям и взрослым практически всеми мировыми клиническими рекомендациями, в том числе и российскими.
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление об услуге и необходимости ее получения.
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