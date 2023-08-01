Гид по ДНК-тестам: какой поможет подобрать вид спорта, похудеть и не заболеть?

Знать свой ДНК-код — значит, найти ключ к здоровью. Как с помощью генетического тестирования предупредить диабет, какие наследственные факторы отвечают за любовь к сладкому и почему спортивная генетика развивается семимильными шагами — рассказала Вероника Байкова, врач-биохимик, практикующий нутрициолог и health-коуч Клиники здорового метаболизма CGM Clinic.
Что такое и для чего нужны ДНК-тесты
Исследование генома (генетический тест) помогает анализировать определенные фрагменты нашего генетического кода, выявлять в нем неполадки и предполагать, дадут ли они о себе знать в определенной перспективе. С каждым днем ДНК-тесты набирают популярность во всем мире, и это не удивительно. Ведь расшифровка информации, которая скрыта в генах отвечает на множество вопросов, а именно, позволяет:
- Выявить этническую принадлежность человека: узнать, откуда могли быть его предки, а также установить связи с дальними родственниками;
- Установить отцовство или подтвердить биологическое родство;
- Оценить возможность развития того или иного заболевания (например, сахарного диабета, ожирения, гипертонической болезни). Зная свою генетику, а также риски для здоровья, можно начать профилактические меры для того, чтобы заболевание не развилось, или чтобы максимально отсрочить его наступление;
- Проанализировать реакцию человека на определенные лекарства;
- Выявить генетические мутации родителей, которые потенциально могут передаться их детям;
- Получить информацию о генетических характеристиках человека, например, цвете глаз, волос или определенных физических черт.
В чем отличие современных ДНК-тестов
Выделим самые важные аспекты для большой аудитории. И первым из них станет доступность таких исследований. Сейчас мы можем заказать набор для проведения теста в домашних условиях онлайн с помощью пары щелчков мышкой.
Широкий спектр опций. Люди могут выбирать множество тестов в зависимости от их потребностей и интересов. Например, генетическое исследование родословной, оценку рисков для здоровья, скрининг перед зачатием, фармакогеномное тестирование. Важно отметить, что с расширением линейки генетических панелей и развитием технологий обработки биоматериала стоимость исследований заметно снизилась — 15-20 лет никто и представить не мог, что, например, комплексный генетический анализ нескольких десятков (!) генов будет доступен практически любому человеку.
Высокая надежность и безопасность. Современные технологии позволяют выделить генетический материал, например, из клеток слизистой внутренней поверхности щеки: абсолютно безболезненно, неинвазивно и всего за пару минут.
Возможность провести расшифровку генетического кода. Это позволяет узнать информацию о редких или специфических генных мутациях. Сейчас у нас есть возможность получить «ключ» к нашему геному — начиная от персонализации в подборе дозы лекарств, заканчивая оценкой рисков различных заболеваний. Эти знания помогают специалистам подобрать оптимальную терапию или максимально отсрочить / предотвратить развитие болезни.
Предоставление подробных и удобных форм отчетов, анализов данных. Сейчас каждый может самостоятельно «прочитать» результаты генетических тестов, для этого не нужно обладать специфическими знаниями, поскольку отчеты написаны максимально простым языком с элементами инфографики и множеством пояснений.
Важность ДНК-тестов при похудении
С помощью генетического исследования можно узнать персональную информацию о генетических предрасположенностях человека к снижению и удержанию веса, особенностях обмена веществ и усвоения организмом нутриентов. Подобный помогает подобрать оптимальную стратегию управления весом в зависимости от конкретной задачи. Например, похудеть или, наоборот, набрать вес.
Стройность и знание генетики — какая связь
Вот на какие (самые главные!) вопросы для выстраивания диеты отвечают ДНК-тесты.
Как быстро вы испытываете чувство насыщения при приеме пищи
Изучение гена FTO (fat mass and obesity-associated gene) помогает понять, каким образом организм обрабатывает и использует энергию. Интересно то, что вариации этого гена связаны с повышенным риском ожирения. Люди с определенными типами FTO могут иметь замедленное чувство насыщения после приема пищи и слабую способность контролировать аппетит, а значит, иметь склонность к перееданию и ожирению. Правильно подобранный рацион, режим питания и уровень физической нагрузки достоверно снижает реализацию данных рисков.
Также важно знать, как работают ген MC4R, который играет роль в регуляции аппетита и насыщения, и некоторые варианты гена MC4R, связанные с повышенным аппетитом и склонностью к ожирению.
Насколько вы усваиваете основные макронутриенты: белки, жиры и углеводы, и если ли риски хронических заболеваний
Определенные виды гена TCF7L2 влияют на способность организма обрабатывать и использовать углеводы и связаны с повышенным риском развития диабета второго типа. Знание таких генетических особенностей позволяет более эффективно учитывать в рационе допустимые углеводы, учитывая индивидуальные потребности и риски. Ген APOA2 связан с обработкой жиров в организме и некоторые его варианты отвечают за повышенную склонность к ожирению при высоком потреблении насыщенных жиров.
Вероятность развития атеросклероза сосудов тоже генетически детерминирована в нашем организме. Один человек может питаться преимущественно жирной пищей, но при этом уровень триглицеридов и «плохого» холестерина в крови будет вполне приемлемым, а у другого человека при таком же меню – показатели будут высокими. Всему виной полиморфизмы в генах APOA5 и APOE.
Подходит ли вам вегетарианская диета и как подстраховать себя, если вы решили не есть мясо
Здесь генетика отвечает на вопрос — есть ли у конкретного вегетарианца риски развития дефицитов минералов и витаминов. В случае полиморфизмов ряда генов (в частности, MTHFR, MTRR, MTR) у человека могут развиться витаминодефицитные состояния, и как следствие, такие заболевания как остеопороз, анемия. Зная данные особенности можно заранее позаботиться о профилактике.
Как улучшить эффективность тренировок, зная свою генетику
Новое и очень перспективное направление — спортивная генетика изучает, как определенные гены и их вариации влияют на спортивные способности: выносливость, силу, скорость набора мышечной массы. Для профессиональных спортсменов эти данные позволяют скорректировать интенсивность, продолжительность тренировок, подобрать план питания и стратегию профилактики травм. А для любителей — подобрать тот вид спорта, который будет максимально полезен и приятен.
Например, ген ACTN3 связан с типом мышечных волокон, которые преобладают у человека. Некоторые люди имеют более высокую производительность в аэробных упражнениях, а другие — в силовых тренировках. Зная свои генетические особенности в этом аспекте, можно адаптировать свою физическую активность и тренировочную программу, чтобы достичь наилучших результатов в тренировках.
Существует и ген ACE, который отвечает за выносливость. Важно понимать, что если вариация этого гена предоставляет человеку низкую выносливость, то вместо, допустим, марафонского бега, необходимо подумать о занятиях иным видом спорта с акцентом на скорость и силу, например, бокс.
Важно ли знать генетику, чтобы быть стройным
Коплексы тестов ДНК могут указывать на генетические вариации, связанные с пищевой чувствительностью или непереносимостью, например, непереносимость лактозы или чувствительность к глютену. Выявление и устранение триггерных продуктов улучшает здоровье пищеварительной системы и общее самочувствие, потенциально способствуя усилиям по снижению веса.
Например, полиморфизм в гене LCT приводит к недостаточному расщеплению лактозы специальным ферментом (лактазой), и как результат — лактоза не расщепляется в тонком кишечнике, попадает в толстый кишечник, где под действием микробиоты (бактерий, живущих в просвете кишечника) разлагается с образованием молочной кислоты и газов, что приводит к вздутию, отекам и размножению патогенной микрофлоры, развитию воспаления.
Такие гены, как SLC2A2 и SLC2A5, отвечают за способность организма воспринимать сладкие вкусы. Люди с определенными вариантами этих генов могут быть более или менее чувствительными к сладостям — отсюда возникает склонность к перееданию и чрезмерному потреблению сахара.
Тесты ДНК могут выявить генетические факторы, связанные с поведением, мотивацией и реакцией на определенные изменения образа жизни. Эта информация помогает людям понять свои поведенческие реакции и разработать индивидуальные стратегии для долгосрочного изменения поведения, способствуя устойчивым результатам для потери лишнего веса. Те знания, которые люди могут получить из результатов ДНК тестов, помогут переосмыслить свое мышление, установить реалистичные ожидания и найти мотивацию для преодоления трудностей. Важно помнить, что помимо генетики огромный вклад в здоровье вносит образ жизни человека. Поэтому, зная свои генетические предрасположенности, с помощью грамотных специалистов вполне реально управлять своим здоровьем и не допустить развития большого количества заболеваний.
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