Гид по ДНК-тестам: какой поможет подобрать вид спорта, похудеть и не заболеть?

Что такое и для чего нужны ДНК-тесты

Исследование генома (генетический тест) помогает анализировать определенные фрагменты нашего генетического кода, выявлять в нем неполадки и предполагать, дадут ли они о себе знать в определенной перспективе. С каждым днем ДНК-тесты набирают популярность во всем мире, и это не удивительно. Ведь расшифровка информации, которая скрыта в генах отвечает на множество вопросов, а именно, позволяет:

Выявить этническую принадлежность человека: узнать, откуда могли быть его предки, а также установить связи с дальними родственниками;

Установить отцовство или подтвердить биологическое родство;

Оценить возможность развития того или иного заболевания (например, сахарного диабета, ожирения, гипертонической болезни). Зная свою генетику, а также риски для здоровья, можно начать профилактические меры для того, чтобы заболевание не развилось, или чтобы максимально отсрочить его наступление;

Проанализировать реакцию человека на определенные лекарства;

Выявить генетические мутации родителей, которые потенциально могут передаться их детям;

Получить информацию о генетических характеристиках человека, например, цвете глаз, волос или определенных физических черт.

В чем отличие современных ДНК-тестов

Выделим самые важные аспекты для большой аудитории. И первым из них станет доступность таких исследований. Сейчас мы можем заказать набор для проведения теста в домашних условиях онлайн с помощью пары щелчков мышкой.

Широкий спектр опций. Люди могут выбирать множество тестов в зависимости от их потребностей и интересов. Например, генетическое исследование родословной, оценку рисков для здоровья, скрининг перед зачатием, фармакогеномное тестирование. Важно отметить, что с расширением линейки генетических панелей и развитием технологий обработки биоматериала стоимость исследований заметно снизилась — 15-20 лет никто и представить не мог, что, например, комплексный генетический анализ нескольких десятков (!) генов будет доступен практически любому человеку.

Высокая надежность и безопасность. Современные технологии позволяют выделить генетический материал, например, из клеток слизистой внутренней поверхности щеки: абсолютно безболезненно, неинвазивно и всего за пару минут.

Возможность провести расшифровку генетического кода. Это позволяет узнать информацию о редких или специфических генных мутациях. Сейчас у нас есть возможность получить «ключ» к нашему геному — начиная от персонализации в подборе дозы лекарств, заканчивая оценкой рисков различных заболеваний. Эти знания помогают специалистам подобрать оптимальную терапию или максимально отсрочить / предотвратить развитие болезни.

Предоставление подробных и удобных форм отчетов, анализов данных. Сейчас каждый может самостоятельно «прочитать» результаты генетических тестов, для этого не нужно обладать специфическими знаниями, поскольку отчеты написаны максимально простым языком с элементами инфографики и множеством пояснений.

Важность ДНК-тестов при похудении

С помощью генетического исследования можно узнать персональную информацию о генетических предрасположенностях человека к снижению и удержанию веса, особенностях обмена веществ и усвоения организмом нутриентов. Подобный помогает подобрать оптимальную стратегию управления весом в зависимости от конкретной задачи. Например, похудеть или, наоборот, набрать вес.