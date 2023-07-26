Продажи антидепрессантов выросли почти на 40% в Петербурге

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитику DSM Group, за первое полугодие в аптеках Петербурга купили 1,928 млн упаковок лекарств. Самый большой прирост показали продажи антидепрессантов — на 39% до 509 790 упаковок.

Следом в рейтинге идут анксиолитиков (транквилизаторов), которые в отличие от антидепрессантов используют для краткосрочной помощи при тревожных расстройствах. Их стали покупать на 27% чаще, чем годом ранее. После — нейролептики (подавляют нервную деятельность, используются при психозе) — на 24%. А вот продажа снотворных и седативных лекарств упали на 22%.

Петербуржцы с января по июнь потратили на лекарства для нервной системы 1,278 млрд рублей — на 22% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Средняя стоимость пачки выросла на 3%. Самый значительный рост цены был у антидепрессантов — на 8% или на 70 рублей до 975 рублей за пачку, а вот в стоимости потеряли снотворные и седативные — на 28%. В остальных категориях изменение цен было незначительным.

Эксперты считают, что резкое увеличение спроса связано с несколькими факторами. В том числе с новостной повесткой и с процессом перелицензирования некоторых препаратов в начале года, который мог привести к временным перебоям поставок.