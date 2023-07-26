18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

Продажи антидепрессантов выросли почти на 40% в Петербурге

Поделиться:

Вместе с этим на 19% подскочили продажи препаратов для нервной системы. Сюда, помимо антидепрессантов, входят также и нейролептики, и транквилизаторы.

Shutterstock.com

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитику DSM Group, за первое полугодие в аптеках Петербурга купили 1,928 млн упаковок лекарств. Самый большой прирост показали продажи антидепрессантов — на 39% до 509 790 упаковок.

Следом в рейтинге идут анксиолитиков (транквилизаторов), которые в отличие от антидепрессантов используют для краткосрочной помощи при тревожных расстройствах. Их стали покупать на 27% чаще, чем годом ранее. После — нейролептики (подавляют нервную деятельность, используются при психозе) — на 24%. А вот продажа снотворных и седативных лекарств упали на 22%.

Петербуржцы с января по июнь потратили на лекарства для нервной системы 1,278 млрд рублей — на 22% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Средняя стоимость пачки выросла на 3%. Самый значительный рост цены был у антидепрессантов — на 8% или на 70 рублей до 975 рублей за пачку, а вот в стоимости потеряли снотворные и седативные — на 28%. В остальных категориях изменение цен было незначительным.

Эксперты считают, что резкое увеличение спроса связано с несколькими факторами. В том числе с новостной повесткой и с процессом перелицензирования некоторых препаратов в начале года, который мог привести к временным перебоям поставок.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: