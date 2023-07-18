Петербуржцы стали первыми в рейтинге по уровню тревожности среди россиян

Как следует из исследования аналитиков hh.ru совместно с экспертами Alter, по сравнению с прошлым годом больше половины петербуржцев (55%) почувствовали значительный рост тревожности. И лишь 5% респондентов были абсолютно спокойны.

Среди регионов самый высокий показатель тревожности у жителей Петербурга (17% респондентов). А самым спокойным регионом оказались Челябинская область (80%) и Красноярский край (75%).

Как показал опрос, каждый третий петербуржец (29%) свое эмоциональное состояние на 3 из 5 баллов. Каждый пятый (20%) на двойку, еще 20% поставили своему эмоциональному фону низший бал (1).

«При этом несмотря на такие не самые позитивные данные по сравнению с 2021 годом доля тех, кто оценивает свое эмоциональное состояние как хорошее в регионе выросла на 7%, а доля тех, кто оценивает свое состояние на двойку, наоборот, сократилась на 6%», — отмечает руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

Среди самых тревожных профессий в списке оказались: представители сферы маркетинга, рекламы, пиара, консалтинга, управления персоналом, ИТ-сферы и стратегии.