Релакс-раскраска, дневник эмоций и танцы! 9 классных мобильных приложений против стресса и паники

Наши телефоны существуют не только для соцсетей и переписок по работе или учебе, которые часто испытывают последние нервные клетки (студенты на сессии и выпускники на ЕГЭ — держитесь!). Как устроить «эмоциональную разгрузку» с гаджетом в руках при помощи нейросети и позитивной игровой психологии? «Собака.ru» разобралась в этом вопросе.
MyColorful
Цифровая книжка-раскраска с терапевтическим эффектом
iOS, Android
Бесплатно, включает премиум-подписку с бесплатным периодом 7 дней (потом 499 рублей в неделю, 849 рублей в месяц или 5090 рублей в год)
Здесь есть широкий выбор: от простых узоров до сложных рисунков с различными темами, такими как животные, цветы, пейзажи, мандалы, арабески и знаки зодиака. Новые картинки добавляются каждую неделю. Проявляйте творческий подход и успокаивайте расшалившиеся нервы.
Happify
«Преодолейте негативные мысли, стресс и жизненные проблемы!»
iOS, Android
Бесплатно, включает премиум-подписку
Приложение предлагает упражнения и игры, разработанные ведущими учеными и экспертами в области позитивной психологии. В нем используется метод геймификации (внедрение игровых форм в неигровой контекст), чтобы сделать действия веселыми и увлекательными. Пользователи зарабатывают баллы и получают вознаграждения за выполнение задач, а трекер прогресса помогает следить за своими достижениями. Цель — помочь людям выработать положительные привычки, улучшить свое эмоциональное благополучие и начать вести более счастливую и полноценную жизнь. Недостаток — русский язык отсутствует.
Loóna
«Скажи спокойной ночи мчащимся мыслям и погрузись в сон»
iOS, Android
Бесплатно, включает премиум-подписку с бесплатным периодом 7 дней (потом 299,17 рублей в месяц или 3590 рублей в год)
Один из главных плюсов программы — возможность создавать персонализированные звуковые ландшафты на основе собственных предпочтений. Можно выбирать из библиотеки успокаивающие звуки, такие как дождь, океанские волны и белый шум, и смешивать их вместе, чтобы создать уникальный саундтрек. Трекер отслеживает продолжительность и качество сна каждую ночь, а функция интеллектуального будильника синхронизирует ваши данные, чтобы разбудить в оптимальное время. В приложении также есть различные медитации для расслабления.
Just Dance Now
Танцы — это отличный вид упражнений для перезагрузки эмоционального состояния
iOS, Android
Бесплатно, включает премиум-подписку (459 рублей в месяц, 799 рублей за три месяца, 1950 рублей в год)
Легендарная игра доступна не только обладателям плейстейшен. Мобильное приложение подключается к экрану телевизора, планшета или компьютера, а после телефон отслеживает движения, когда вы танцуете под любимые поп, рок, хип-хоп (и другие!) треки. Каждый день доступна одна бесплатная песня, либо можно приобрести подписку и танцевать без ограничений. Отбрасывайте плохие мысли и веселитесь!
Prosto
«Медитация — это Prosto»
iOS, Android
Бесплатный пробный период 7 дней, потом подписка 379 рублей в месяц или 1050 рублей за полгода
Приложение для медитации от блогера и популяризатора ЗОЖ, йоги, правильного питания и экологичности во всем — Ирены Понарошку предлагает пользователям практики для снижения тревоги, улучшения концентрации и сна в пошаговых аудио-инструкциях. Курсы озвучены голосами Юры Борисова, Равшаны Курковой, Дарьи Мельниковой, Никиты Ефремова. Приложение отслеживает прогресс и присылает ежедневные напоминания, помогающие выработать привычку. Для удобства уроки разделены на блоки:
Основы: работа с дыханием и телом.
Сон: ритуалы для безмятежного и ресурсного сна.
Стресс: снятие напряжения в теле и сознании.
Работа: улучшение концентрации и продуктивности.
Счастье: изучение природы внутреннего счастья.
Ten Percent Happier
«Делайте то, что действительно нужно, чтобы стать счастливее»
iOS, Android
Бесплатный пробный период 7 дней, потом 6790 рублей в год
Приложение с удобным и понятным интерфейсом разработано Дэном Харрисом, ведущим ABC News, который обратился к медитации после приступа паники в прямом эфире. Он также является автором книги «Медитация для скептиков. На 10 процентов счастливее» (название как у приложения). Медитации проходят под руководством опытных учителей, есть курсы и мини-сериалы, охватывающие ряд тем, таких как снижение стресса, самосострадание и сон. Еще одно преимущество — упор на научные исследования и практики. Приложение содержит интервью с экспертами в области медитации, статьи и сообщения в блогах, в которых есть идеи и практические советы по интеграции осознанности в повседневную жизнь.
Mintalitea
Полезное приложение для психического здоровья, помогающее улучшить свое эмоциональное состояние
iOS, Android
Бесплатно, включает премиум-подписку с бесплатным периодом 7 дней (потом 269 рублей месяц или 2390 рублей год)
Алгоритм использует метод когнитивно-поведенческой терапии для выявления негативных моделей мышления и включает в себя практику благодарности, чтобы способствовать позитивному настрою в обычной жизни. Ставите цели и ежедневно делаете небольшие шаги для их достижения. Функция дневника позволяет записывать мысли и эмоции, распознавать закономерности и отслеживать прогресс. Приложение помогает сформировать оптимистичный взгляд на жизнь.
Анти-депрессия
Приложение для борьбы с депрессией созданное российскими врачами
iOS, Android
Бесплатно, включает встроенные покупки
Программа основана на когнитивно-поведенческой терапии, в разработке принимали участие специалисты МГУ, ВШЭ, МГИМО в области психотерапии депрессии. Виртуальный психолог (чат-бот) Макс проводит диагностику здоровья, обучает навыкам самопомощи и дает задания в рамках микро-сессий по 10-15 минут. Также доступны дневники мыслей, благодарности, аудио-гиды медитации, расслабления, позитивного мышления.
Daily Yoga
Йога — интересный способ снять напряжение и расслабиться.
iOS, Android
Бесплатный пробный период 7 дней, потом 4990 рублей в год
Тут есть занятия йогой, управляемые медитации и дыхательные упражнения, которые помогают привести мысли в порядок и уменьшить стресс. Продолжительность ежедневных занятий варьируется от 5 до 70 минут, что позволяет легко вписать йогу в плотный график. Еще один бонус — функция сообщества. Пользователи могут присоединяться к группам, делиться опытом и получать поддержку от других людей.
Текст: Сабина Мирина
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