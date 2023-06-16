Релакс-раскраска, дневник эмоций и танцы! 9 классных мобильных приложений против стресса и паники

MyColorful

Цифровая книжка-раскраска с терапевтическим эффектом

iOS, Android

Бесплатно, включает премиум-подписку с бесплатным периодом 7 дней (потом 499 рублей в неделю, 849 рублей в месяц или 5090 рублей в год)

Здесь есть широкий выбор: от простых узоров до сложных рисунков с различными темами, такими как животные, цветы, пейзажи, мандалы, арабески и знаки зодиака. Новые картинки добавляются каждую неделю. Проявляйте творческий подход и успокаивайте расшалившиеся нервы.

Happify

«Преодолейте негативные мысли, стресс и жизненные проблемы!»

iOS, Android

Бесплатно, включает премиум-подписку

Приложение предлагает упражнения и игры, разработанные ведущими учеными и экспертами в области позитивной психологии. В нем используется метод геймификации (внедрение игровых форм в неигровой контекст), чтобы сделать действия веселыми и увлекательными. Пользователи зарабатывают баллы и получают вознаграждения за выполнение задач, а трекер прогресса помогает следить за своими достижениями. Цель — помочь людям выработать положительные привычки, улучшить свое эмоциональное благополучие и начать вести более счастливую и полноценную жизнь. Недостаток — русский язык отсутствует.

Loóna

«Скажи спокойной ночи мчащимся мыслям и погрузись в сон»

iOS, Android

Бесплатно, включает премиум-подписку с бесплатным периодом 7 дней (потом 299,17 рублей в месяц или 3590 рублей в год)

Один из главных плюсов программы — возможность создавать персонализированные звуковые ландшафты на основе собственных предпочтений. Можно выбирать из библиотеки успокаивающие звуки, такие как дождь, океанские волны и белый шум, и смешивать их вместе, чтобы создать уникальный саундтрек. Трекер отслеживает продолжительность и качество сна каждую ночь, а функция интеллектуального будильника синхронизирует ваши данные, чтобы разбудить в оптимальное время. В приложении также есть различные медитации для расслабления.

Just Dance Now

Танцы — это отличный вид упражнений для перезагрузки эмоционального состояния

iOS, Android

Бесплатно, включает премиум-подписку (459 рублей в месяц, 799 рублей за три месяца, 1950 рублей в год)

Легендарная игра доступна не только обладателям плейстейшен. Мобильное приложение подключается к экрану телевизора, планшета или компьютера, а после телефон отслеживает движения, когда вы танцуете под любимые поп, рок, хип-хоп (и другие!) треки. Каждый день доступна одна бесплатная песня, либо можно приобрести подписку и танцевать без ограничений. Отбрасывайте плохие мысли и веселитесь!