Спать и высыпаться — реально! Вот 7 главных фактов от доктора медицины сна

Плохой сон негативно влияет на качество всей (!) жизни

Сон нужен нам для восстановления. Представьте, что в головном мозге есть мастерская наподобие автосервиса, только вместо механиков там работают нейроны и различные структуры нервной системы, отвечающие за ремонт конкретных отделов или функций нашего тела. Во время сна восстанавливаются такие когнитивные функции, как концентрация, внимание и память. Во сне происходит консолидация знаний. Нормализуются и эмоциональные функции: управление эмоциями, восприятие реальности, формирование положительного мышления, реакция на стресс. Идет работа над такими биологическими и физиологическими процессами, как регенерация нейронов, нейропластичность, выведение из головного мозга токсических веществ.

Вот почему некачественный сон сильно вредит здоровью: организм не восстанавливается в полной мере, проблемы накапливаются. На психологическом уровне это влечет за собой сложности с концентрацией, дефицит внимания, нарушения памяти, сложности с определением приоритетов на работе или в учебе, прокрастинацию. На эмоциональном — раздражительность, перепады настроения, апатию, негативные мысли, ощущение перегруженности проблемами. На социальном — ссоры с партнером, детьми, родителями, коллегами, изоляцию от людей, снижение терпимости. Плохой сон также может привести к избыточному весу или ожирению, заболеваниям сердечно-сосудистой системы, тревожности, депрессии, деменции.

Сон будущей ночи начинает формироваться с утра

Головному мозгу нужно бодрствовать от 16 до 18 часов в день — тогда в организме накопится давление сна, то есть потребность в нем. Вечером вы почувствуете сонливость и сможете расслабиться, когда ляжете в кровать. Как бы ни прошла ночь, всегда вставайте в одно и то же время. Если четко следовать этому правилу, постепенно время засыпания также станет стабильным.

Если у вашего рабочего дня нет четких границ или нет каких-либо обязательных утренних дел, нужно просто выбрать произвольный момент, в который вы могли бы вставать большинство дней. В остальные дни следует оставить допустимое окно в 30 минут. В выходные желательно не смещать это время пробуждения более чем на час, чтобы избежать эффектов задержки фазы, то есть не засыпать в итоге позже, чем надо.

Часто люди пытаются компенсировать бессонную ночь более долгим сном с утра, потому что это помогает наконец отдохнуть. Однако это обманчивый способ, которого лучше избегать.

Хороший прием — планировать на утро дела, которые заставят подняться с кровати. Еще лучше, если эти дела будут приятными.

Можно также заводить будильник, оставляя его за пределами спальни, чтобы для его выключения нужно было встать. Тогда вероятность того, что вы снова ляжете и уснете, снизится.