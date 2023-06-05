Как Питер Скотт-Морган, ученый c «болезнью Хокинга», стал первым в мире человеком-киборгом, чтобы продлить свою жизнь

Питер Скотт-Морган — британский учёный и исследователь искусственного интеллекта. Получил докторскую степень (PhD) в области компьютерных наук в Имперском колледже Лондона. В 1984 году написал свою первую книгу «Робототехническая революция», в которой доказывал, что конвергенция (сближение) человеческой жизни и машинных технологий неизбежна.

Роковой диагноз

В 2017 году у Питера Скотта-Моргана была обнаружена болезнь двигательных нейронов (БДН), тяжелейшее неврологическое состояние, поражающее нервы, которые отвечают за движение мышц. БДН приводит к прогрессирующей мышечной слабости, снижению двигательной активности и потере подвижности, затруднениям речи и дыхания. Этот недуг также называется «болезнью Хокинга», поскольку самый известный человек, которому был поставлен этот диагноз, — выдающийся физик-теоретик, космолог и астрофизик Стивен Хокинг (скончался от БДН в 2018 году).

По прогнозу врачей Питеру оставалось жить не более двух лет. Учитывая типичное течение болезни, ожидалось, что большую часть этого времени он будет ощущать себя «запертым» в своем теле. Это означало, что Питер постепенно и необратимо утратит способность ходить, говорить и есть, в то время как его умственные способности продолжат функционировать. Столкнувшись с диагнозом, Питер Скотт-Морган не смирился и решил применить нестандартный подход к борьбе с прогрессирующим заболеванием: он объединил свое тело и технологии для того, чтобы компенсировать утраченные естественные функции — автоматическими.