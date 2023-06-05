Как Питер Скотт-Морган, ученый c «болезнью Хокинга», стал первым в мире человеком-киборгом, чтобы продлить свою жизнь

Рассказываем о футуристе-робототехнике, который заменил свои утраченные жизненные функции — машинными механизмами, и о его вкладе в будущее людей с ограниченными возможностями.
Роковой диагноз
В 2017 году у Питера Скотта-Моргана была обнаружена болезнь двигательных нейронов (БДН), тяжелейшее неврологическое состояние, поражающее нервы, которые отвечают за движение мышц. БДН приводит к прогрессирующей мышечной слабости, снижению двигательной активности и потере подвижности, затруднениям речи и дыхания. Этот недуг также называется «болезнью Хокинга», поскольку самый известный человек, которому был поставлен этот диагноз, — выдающийся физик-теоретик, космолог и астрофизик Стивен Хокинг (скончался от БДН в 2018 году).
По прогнозу врачей Питеру оставалось жить не более двух лет. Учитывая типичное течение болезни, ожидалось, что большую часть этого времени он будет ощущать себя «запертым» в своем теле. Это означало, что Питер постепенно и необратимо утратит способность ходить, говорить и есть, в то время как его умственные способности продолжат функционировать. Столкнувшись с диагнозом, Питер Скотт-Морган не смирился и решил применить нестандартный подход к борьбе с прогрессирующим заболеванием: он объединил свое тело и технологии для того, чтобы компенсировать утраченные естественные функции — автоматическими.
Путь становления киборгом
Болезнь, как и прогнозировали врачи, отбирала у Питера все возможности, связанные с движением: в том числе способность организма принимать пищу и перерабатывать ее. Поэтому трубка для кормления была вставлена ученому прямо в желудок. Аналогичным образом были применены катетер и калоприемник. Эти устройства помогали Скотту-Моргану справляться с базовыми потребностями и сохранять свою независимость. Чтобы слюна не попадала в легкие, врачи провели ему ларингэктомию (операцию по удалению гортань). Перед этим Питер записал около 20 000 слов, чтобы сохранить звук своего голоса для будущего использования. Затем он прошел лазерную коррекцию зрения, чтобы управлять компьютером с помощью взгляда: например, камеры отслеживали движение зрачков, когда Питер печатал слова на экране, а затем предложения воспроизводились через динамики с его записанным голосом. Также для него был создан реалистичный аватар (виртуальная модель лица) для трансляции мимики и эмоций, поскольку работоспособность его лицевых мышц постепенно ухудшалась. А для перемещения Питер использовал специально разработанную коляску-«экзоскелет», которая позволяла быстро преодолевать дистанции, стоять и даже лежать. Свой новый образ жизни он называл «концом Питера 1.0 и началом Питера 2.0».
Решение Питера Скотта-Моргана представляло собой личное стремление переосмыслить, что значит быть человеком с ограниченными возможностями и при этом, не чувствовать себя таковым благодаря технологиям. Он называл себя «первым в мире киборгом».
«Мне посчастливилось быть прототипом и неочеловеком, ранним экспериментальным примером того, как человечество может совершить огромный скачок в наше будущее», — рассказывал Скотт-Морган.
Борьба за жизнь
По мере развития БДН состояние Питера все же ухудшалось: через некоторое время он уже не мог закрывать веки, из-за этого его глаза пересохли, и он больше не мог управлять компьютером с помощью зрения. Диагноз оказался непреодолимым даже для человека-киборга. Питер Скотт-Морган ушёл из жизни после пятилетней борьбы с болезнью в июне 2022 года в возрасте 64 лет.
Будущее Скотта-Моргана
Фонд имени ученого The Scott-Morgan Foundation был создан им с целью использования искусственного интеллекта и робототехники для улучшения жизни тех, кто борется с БДН или другими тяжелыми заболеваниями. Девиз организации: «каждый имеет право на процветание». Cреди основных разработок Фонда, выполненных совместно с компаниями DXC Technology, Lenovo, Intel, CereProc и другими:
- Программа создания и управления аватарами, позволяющими общаться в видеозвонках и на публичных выступлениях;
- «Роботизированный экзоскелет, улучшающий жизнь» — раскладная коляска, позволяющая человеку передвигаться и менять свое положение в пространстве.
Несмотря на смерть основателя, Фонд продолжает работу по созданию нового будущего для людей с ограниченными возможностями. Кроме развития технологий, его специалисты также занимаются популярной просветительской работой: рассказывают о возможностях компенсации утраченных функций организма благодаря медицине и робототехнике.
Текст: Сабина Мирина
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