Медтех наступает! Компания Casana создала «умное» сиденье для унитаза — оно измеряет частоту сердечных сокращений и насыщение крови кислородом!

Устройство подходит для использования людьми старше 22 лет в весовой категории от 40 до 158 кг и их врачами, которые также имеют доступ к приложению. Более того — девайс сам будет предупреждать пациента и доктора о том, что показатели вышли за пределы нормы. Стартап уже одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). В планах разработчика — добавить к имеющимся возможностям гаджета еще и проверку артериального давления, сердечного выбора и ЭКГ.

Доктор Джордж Бакрис, директор Центра комплексного лечения гипертонии в Калифорнийском университете в Чикаго и член Научно-медицинского консультативного совета Casana, прокомментировал получение разрешения FDA так: «По мере того, как медицина перемещается из кабинета врача в дом, точный домашний мониторинг медицинских параметров становится все более важным».

HeartSeat — далеко не первый среди подобных гаджетов. Вот другие примеры «умных» туалетных устройств, которые уже есть или скоро появятся на рынке. Израильский стартап Olive Diagnostics занимается созданием девайса для проведения общего анализа мочи (ОАМ), онкоскрининга и проверки на мочекаменную болезнь.

Пекинская компания Geometry Healthtech выпустила на рынок смарт-унитаз с функциями ОАМ и ЭКГ.

Французский производитель Withingsс также изучает качества мочи по 100 биомаркерам и готовится выпустить мини-лабораторию U-Scan.

Японcкие компании Toto и Panasonic создали унитазы, измеряющие биохимические структурные материалы мочи и стула — сахар и белок, а также индекс массы тела.

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