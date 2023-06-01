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Здоровье

Медтех наступает! Компания Casana создала «умное» сиденье для унитаза — оно измеряет частоту сердечных сокращений и насыщение крови кислородом!

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Программа девайса HeartSeat использует функцию мониторинга частоты сердечных сокращений (ЧСС) и оксигенации крови с помощью специальных встроенных в сиденье датчиков и переносит полученные результаты в облако. Оценка показателей происходит во время каждого применения устройства — однако постоянно (и непрерывно!) это делать нельзя. Даже несмотря на то, что аккумулятор не требует подзарядки несколько лет. 

Устройство подходит для использования людьми старше 22 лет в весовой категории от 40 до 158 кг и их врачами, которые также имеют доступ к приложению. Более того — девайс сам будет предупреждать пациента и доктора о том, что показатели вышли за пределы нормы. Стартап уже одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). В планах разработчика — добавить к имеющимся возможностям гаджета еще и проверку артериального давления, сердечного выбора и ЭКГ.

Доктор Джордж Бакрис, директор Центра комплексного лечения гипертонии в Калифорнийском университете в Чикаго и член Научно-медицинского консультативного совета Casana, прокомментировал получение разрешения FDA так: «По мере того, как медицина перемещается из кабинета врача в дом, точный домашний мониторинг медицинских параметров становится все более важным».

HeartSeat — далеко не первый среди подобных гаджетов. Вот другие примеры «умных» туалетных устройств, которые уже есть или скоро появятся на рынке.

  • Израильский стартап Olive Diagnostics занимается созданием девайса для проведения общего анализа мочи (ОАМ), онкоскрининга и проверки на мочекаменную болезнь.
  • Пекинская компания Geometry Healthtech выпустила на рынок смарт-унитаз с функциями ОАМ и ЭКГ.
  • Французский производитель Withingsс также изучает качества мочи по 100 биомаркерам и готовится выпустить мини-лабораторию U-Scan.
  • Японcкие компании Toto и Panasonic создали унитазы, измеряющие биохимические структурные материалы мочи и стула — сахар и белок, а также индекс массы тела.

Редакция напоминает, что все медицинские услуги имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление о медицинской услуге и необходимости ее получения.

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