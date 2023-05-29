Как отказаться от курения? Вот 5 советов от онколога

В России в 2019 году было зарегистрировано более 60 тысяч первичных случаев рака легкого, около 47 тысяч среди мужчин и чуть больше 13 тысяч среди женщин. В Петербурге в этом же году было выявлено больше 2 тысяч случаев, из них 1 470 среди мужчин и 766 среди женщин. По данным Минздрава на начало 2023 года, распространенность курения в России снижается: если в 2009 году она составляла 39%, то к настоящему времени уже около 21%.

Тем не менее, рак легкого все еще остается одним из самых опасных видов онкологии: по данным международного проекта GLOBOCAN-2020, в мире ежегодно диагностируют более 2,2 миллиона новых случаев рака легкого и от него умирает около 1,8 миллиона человек. В преддверии Всемирного дня без табака, который ежегодно проходит 31 мая, врач-онколог Андрей Нефедов рассказал «Собака.ru» о раке легких и поделился главными советами по отказу от курения.