Как отказаться от курения? Вот 5 советов от онколога

В России в 2019 году было зарегистрировано более 60 тысяч первичных случаев рака легкого, около 47 тысяч среди мужчин и чуть больше 13 тысяч среди женщин. В Петербурге в этом же году было выявлено больше 2 тысяч случаев, из них 1 470 среди мужчин и 766 среди женщин. По данным Минздрава на начало 2023 года, распространенность курения в России снижается: если в 2009 году она составляла 39%, то к настоящему времени уже около 21%.
Тем не менее, рак легкого все еще остается одним из самых опасных видов онкологии: по данным международного проекта GLOBOCAN-2020, в мире ежегодно диагностируют более 2,2 миллиона новых случаев рака легкого и от него умирает около 1,8 миллиона человек. В преддверии Всемирного дня без табака, который ежегодно проходит 31 мая, врач-онколог Андрей Нефедов рассказал «Собака.ru» о раке легких и поделился главными советами по отказу от курения.
«Важно понимать, что в большинстве случаев причина развития рака легкого — табакокурение как активное, так и пассивное. Доказано, что табачный дым отравляет организм и вызывает рак легкого. Таким эффектом обладают не только сигареты, но и никотиносодержащие устройства, например, вейпы, электронные сигареты и другие. Поэтому самое правильное, что можно сделать, чтобы позаботиться о себе и своем здоровье — отказаться от курения навсегда», — рассказывает Нефедов.
По словам врача, отказ от курения не всегда проходит легко, поэтому для облегчения этого процесса есть несколько действенных советов:
- Примите решение отказаться от курения. Это самый важный шаг: договоритесь с собой и поймите, почему вы хотите бросить курить (это может быть неприятный запах, забота о себе и своем здоровье, большие финансовые затраты). Обозначьте для себя мотивацию и при каждой тяге возвращайтесь к решению, которое вы приняли внутри себя.
- Сокращайте потребление постепенно. Многим людям помогает поступательное сокращение количества выкуриваемых сигарет/затяжек в вейпе в день. Установите цель и план выкуриваемых сигарет на каждую неделю и/или месяц и уменьшайте это количество в удобном для вас формате.
- Попросите ваше окружение о поддержке. Расскажите близким о своем желании отказаться от сигарет и скажите, как наиболее комфортно они могли бы вам помочь (это может быть мягкое напоминание каждый раз, когда вам захочется покурить или разговор о вашей мотивации). Это и правда может сыграть значительную роль в достижении успеха.
- Обратитесь за помощью к специалисту. Нет ничего стыдного или страшного в том, чтобы обратиться к наркологу и психологу для решения проблемы. Никотин вырабатывает стойкую зависимость, избавиться от которой в одиночку иногда просто невозможно. Помощь специалиста в этом вопросе поможет вам выработать наиболее эффективную для вас стратегию. Кстати, в России есть бесплатная горячая линия для помощи в отказе от табака. Получить постоянную поддержку и консультации можно по телефону.
- Замените прежние ритуалы. Курение зачастую — это не только про зависимость, но и про привычки. Чтобы облегчить процесс отмены никотина замените курение питьем воды (можно с лимоном или мятой) через трубочку, делайте дыхательные упражнения (например, 3-3-5 на 3 счет вдох, на 3 — задержка и на 5 — выдох, такой вид дыхания полностью имитирует процесс курения и успокаивает нервную систему без вреда для организма). Замените привычку курить после еды на что-то другое, например, на прогулку или чашку чая.
Нефедов отмечает, что это только часть рекомендаций для отказа от курения. «Но если человек решает оставить привычку, то он должен тщательнее заботиться о своем здоровье. У курильщиков со стажем больше 20 лет риски развития рака легкого высоки. Именно поэтому им важно проходить скрининг для этого вида онкологии. Сделать это можно бесплатно – на базе Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии при Минздраве России работает программа скрининга рака легкого. Во время исследования используют низкодозную компьютерную томографию, которая позволяет выявить даже самые маленькие опухоли, не заметные при флюорографии. А чем раньше удастся выявить рак легкого и провести операцию пациенту, тем больше вероятность спасти его и продлить жизнь», — резюмировал врач-онколог.
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