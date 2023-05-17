Apple представила функцию Live Speech для пользователей с проблемами речи

С помощью функции Live Speech, доступной на iPhone, iPad и Mac пока только на английском языке, пользователи могут набирать слова, чтобы они были произнесены вслух во время телефонных звонков и звонков FaceTime, а также при личном общении. Пользователи также могут сохранять часто используемые фразы, чтобы быстро подхватить их во время оживленной беседы.

Как отмечают в Apple, Live Speech была разработана для «поддержки миллионов людей по всему миру, которые не могут говорить или со временем потеряли дар речи» — например, тех, у кого недавно был диагностирован боковой амиотрофический склероз (ALS) или другие заболевания, которые могут постепенно влиять на способность говорить.

Компания гарантирует конфиденциальность и безопасность информации, заявляя, что не собирает голосовые данные, а все вычисления производятся локально на устройстве.

«В конце концов, самое важное — это возможность общаться с друзьями и семьей. Если вы можете сказать им, что любите их, голосом, похожим на ваш, это имеет значение для всего мира, а возможность создать свой синтетический голос на iPhone всего за 15 минут — это необыкновенно», — отмечает Филипп Грин, член правления и защитник ALS в некоммерческой организации Team Gleason, который столкнулся со значительными изменениями своего голоса после того, как в 2018 году ему был поставлен диагноз амиотрофический склероз.