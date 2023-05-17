Apple представила функцию Live Speech для пользователей с проблемами речи

Они могут создать 15-минутную запись своего голоса, чтобы впоследствии использовать для озвучки сообщений — и даже личных разговоров.
С помощью функции Live Speech, доступной на iPhone, iPad и Mac пока только на английском языке, пользователи могут набирать слова, чтобы они были произнесены вслух во время телефонных звонков и звонков FaceTime, а также при личном общении. Пользователи также могут сохранять часто используемые фразы, чтобы быстро подхватить их во время оживленной беседы.
Как отмечают в Apple, Live Speech была разработана для «поддержки миллионов людей по всему миру, которые не могут говорить или со временем потеряли дар речи» — например, тех, у кого недавно был диагностирован боковой амиотрофический склероз (ALS) или другие заболевания, которые могут постепенно влиять на способность говорить.
Компания гарантирует конфиденциальность и безопасность информации, заявляя, что не собирает голосовые данные, а все вычисления производятся локально на устройстве.
«В конце концов, самое важное — это возможность общаться с друзьями и семьей. Если вы можете сказать им, что любите их, голосом, похожим на ваш, это имеет значение для всего мира, а возможность создать свой синтетический голос на iPhone всего за 15 минут — это необыкновенно», — отмечает Филипп Грин, член правления и защитник ALS в некоммерческой организации Team Gleason, который столкнулся со значительными изменениями своего голоса после того, как в 2018 году ему был поставлен диагноз амиотрофический склероз.
Что еще представила Apple?
- Assistive Access для пользователей с когнитивными нарушениями. Функция предлагает четкий интерфейс с контрастными кнопками и крупными текстовыми надписями, а также инструменты, помогающие доверенным лицам пользователей адаптировать работу с приложением для конкретного человека, которого они поддерживают. Например, для пользователей, предпочитающих визуальное общение, в «Сообщениях» есть клавиатура только для эмодзи и возможность записать видеосообщение, чтобы поделиться им с близкими.
- Point and Speak для слепых и слабовидящих пользователей. Функции облегчают взаимодействие с физическими объектами, имеющими несколько текстовых надписей. Например, при использовании бытовой техники, такой как микроволновая печь, функция Point and Speak объединяет данные с камеры, сканера LiDAR и машинного обучения на устройстве, чтобы озвучить текст на каждой кнопке, когда пользователь проводит пальцем по клавиатуре.
- Глухие и слабослышащие пользователи могут подключать слуховые аппараты Made for iPhone непосредственно к Mac и настраивать их для комфортного восприятия.
- Для пользователей со слабым зрением размер текста теперь легче регулировать в таких приложениях на Mac, как Finder, «Сообщения», «Почта», «Календарь» и «Заметки».
- Пользователи, чувствительные к быстрой анимации, могут автоматически приостанавливать изображения с движущимися элементами в «Сообщениях» и Safari.
- Функция Voice Control добавляет фонетические предложения для редактирования текста, чтобы пользователи, набирающие текст голосом, могли выбрать нужное слово из нескольких, которые могут звучать одинаково.
- Пользователи с ограниченными физическими и двигательными возможностями, использующие Switch Control, могут превратить любой переключатель в виртуальный игровой контроллер, чтобы играть в любимые игры на iPhone и iPad.
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