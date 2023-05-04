Аллергикам — соляные пещеры, а всем уставшим — солнечные ванны! Узнали, как и для чего строить «маршрут здоровья» в санатории

В городском, рабочем и цифровом шуме легко забыть о важности чувствовать себя в гармонии со своим умом и телом (и просто — в порядке!). Как выбрать программу лечебного отдыха, чтобы отключиться, расслабиться, вернуться в ресурсное состояние или восстановиться после болезни — рассказал управляющий термальным хилинг-комплексом Green Flow Lakhta Park Артем Павлов.
Что такое «маршрут здоровья»?
Индивидуальные программы или «маршруты здоровья» — это комплекс рекомендаций врача по посещению оздоровительного комплекса, который разрабатывается с учетом ограничения по времени и количеству процедур и преследует конкретные задачи: восстановиться после перенесенного заболевания или травмы, улучшить работу органов, нормализовать обмен веществ. При этом важно понимать, что хилинг-специалисты не занимаются как таковым медикаментозным и немедикаментозным лечением заболеваний. Например, если у человека застойные явления в грудной клетке, ему рекомендуется посещение теплых купелей и соляных пещер, чтобы улучшить кровообращение в бронхолегочной системе. Если необходимо похудеть — подбираются процедуры, которые раскачивают метаболические процессы в организме, улучшают движение лимфотоков. В маршруты здоровья входят разные процедуры — от плавания в бассейне и посещения терм до обертывания и массажа, а также рекомендации по питанию от врача-диетолога.
Как построить «маршрут»?
Перед созданием программы врач проводит консультацию с гостем, в процессе которой последний формулирует свою цель (это может быть и обычный отдых и достижение психоэмоционального равновесия после тяжелого периода в жизни). Доктор по чек-листу проводит опрос о наличии хронических заболеваний, определяет противопоказания. Специфические анализы могут запрашиваться только в том случае, если человек недавно перенес какие-то серьезные заболевания (например, пневмонию) или операцию, у него самого или у врача есть сомнения в допустимости тех или иных процедур и физических нагрузок.
1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции.
2. Заболевания, передающиеся половым путем.
3. Хронические заболевания в стадии обострения.
4. Бактерионосительство инфекционных заболеваний.
5. Заразные болезни глаз и кожи.
6. Паразитарные заболевания.
7. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки I и II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов.
8. Туберкулез любой локализации в активной стадии (для санаторно-курортных организаций нетуберкулезного профиля).
9. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-курортным лечением).
10. Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе проведения химиотерапии.
11. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению.
12. Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций не психоневрологического профиля).
13. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих.
14. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.
15. Кахексия любого происхождения.
16. Неизлечимые прогрессирующие заболевания и состояния, требующие оказания паллиативной медицинской помощи.
Возрастные ограничения
«Маршруты здоровья» универсальны и подходят как детям, так и пациентам в возрасте, важно учитывать только индивидуальные особенности человека. Если в анамнезе есть варикозное расширение вен или проблемы с сердцем и сосудами, то врач учтет, что человеку нельзя злоупотреблять контрастными и тепловыми процедурами, чтобы не перегрузить затронутые болезнью органы. То же самое и с детьми — при наличии заболеваний врач установит ограничения по посещению комплекса.
Совет — как восстановиться перед летом
Усталость после зимы (и весны с перепадами температуры, пыли и настроения), длительное ожидание отпуска: вот причины состояния вне ресурса и способы их устранения.
- Дефицит витамина D
Для жителей средней полосы особенно полезна и эффективна дополнительная инсоляция, так как именно здесь распространена низкая обеспеченность витамином D. Можно рекомендовать маршрут с солнечными ваннами. С помощью специального оборудования (симулятора солнца) воспроизводятся лучи настоящего Солнца, что «перезагружает» иммунную систему, подобно естественному свету. В организме активируется выработка витамина D, улучшается общее самочувствие. В отличие от традиционных соляриев симулятор не оказывает вредного воздействия на клетки кожи и не разрушает главный белок соединительной ткани (кожи, костей, сухожилий и др.) — коллаген.
- Бессонница, тревожность
Можно уделить внимание минеральному обертыванию морскими водорослями и грязью средиземного моря. Это восполнит минеральный дефицит, насытит организм магнием, кальцием, йодом, и будет способствовать выравниванию эмоционального фона.
- Сезонная аллергия
В таком случае специалисты предлагают посещать помещения с повышенной влажностью, например, хаммам или соляную пещеру. Созданная там атмосфера прекрасно подходит для аллергиков и для людей с бронхолегочными заболеваниями, например, перенесшим ковид. Помещение пещеры со средней температурой 38-40 °C оборудовано специальными небулайзерами — установками, которые ультразвуком разбивают соляной раствор до состояния взвешенных частиц и пара. Попадая глубоко в бронхи, мельчайшие дисперсии соли притягивают к себе воду и мощно промывают дыхательную систему организма, усиливая приток крови и метаболизм.
Важно отметить, что современные технологии помогают избегать большого количества скоплений аллергенов. Вода в бассейнах очищается с помощью трехступенчатой системы очистки, а дно и стенки бассейна изготавливаются из нержавеющей стали, что делает воду намного чище, чем в обычной квартире или традиционных бассейнах, где бактериальная флора скапливается в плитке и затирке.
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