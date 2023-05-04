Аллергикам — соляные пещеры, а всем уставшим — солнечные ванны! Узнали, как и для чего строить «маршрут здоровья» в санатории

Что такое «маршрут здоровья»?

Индивидуальные программы или «маршруты здоровья» — это комплекс рекомендаций врача по посещению оздоровительного комплекса, который разрабатывается с учетом ограничения по времени и количеству процедур и преследует конкретные задачи: восстановиться после перенесенного заболевания или травмы, улучшить работу органов, нормализовать обмен веществ. При этом важно понимать, что хилинг-специалисты не занимаются как таковым медикаментозным и немедикаментозным лечением заболеваний. Например, если у человека застойные явления в грудной клетке, ему рекомендуется посещение теплых купелей и соляных пещер, чтобы улучшить кровообращение в бронхолегочной системе. Если необходимо похудеть — подбираются процедуры, которые раскачивают метаболические процессы в организме, улучшают движение лимфотоков. В маршруты здоровья входят разные процедуры — от плавания в бассейне и посещения терм до обертывания и массажа, а также рекомендации по питанию от врача-диетолога.

Как построить «маршрут»?

Перед созданием программы врач проводит консультацию с гостем, в процессе которой последний формулирует свою цель (это может быть и обычный отдых и достижение психоэмоционального равновесия после тяжелого периода в жизни). Доктор по чек-листу проводит опрос о наличии хронических заболеваний, определяет противопоказания. Специфические анализы могут запрашиваться только в том случае, если человек недавно перенес какие-то серьезные заболевания (например, пневмонию) или операцию, у него самого или у врача есть сомнения в допустимости тех или иных процедур и физических нагрузок.