Дети из Петербурга с протезами рук могут пройти бесплатную реабилитацию

Бесплатная реабилитация предназначена для детей от 3 до 13 лет. Очные занятия будут проходить в Петербурге и еще нескольких городах России.

«Академия киберлюдей» — это проект производителя и разработчика протезов «Моторика» и одной из платформ образовательных проектов. Академию уже прошли 85 кибергероев, как называют их организаторы проекта, и они ежедневно пользуются протезами, не испытывая дискомфорта. Дети с особенностями нуждаются в квалифицированной медицинской помощи, психологической поддержке и помощи в социализации. Помимо обеспечения ребенка протезом необходимо научить пользоваться им в повседневной жизни», — говорят организаторы проекта.

Подать заявку на участие можно здесь.