Не надо стесняться! Объясняем, кому нужен проктолог и как выбрать хорошего врача

«Во всем, что связано с нашим телом и здоровьем, нет ничего стыдного!» — говорим мы. И обсуждаем вместе с проктологом Q Clinic Романом Соркиным, почему врачей его специальности неправильно относить к тем-кого-нельзя-называть, с какими проблемами обращаются к ним (а с какими — к ним и гастроэнтерологам) и на что обратить внимание при поиске «своего» доктора. Спойлер: ученая степень и стаж ни о чем не говорят, а вот умение пользоваться аноскопом весьма показательно.
Почему о проктологах говорят шепотом?
Так повелось, что в нашей стране вопросы тела (и уж тем более отходы его жизнедеятельности) не принято обсуждать в приличном обществе, это, якобы, считается моветоном. Возможно, все идет из детства: в определенном возрасте ребенок активно шутит на «туалетную» тему, а родители, краснея, требуют это прекратить. Так малыш уясняет, что определенная часть организма (и связанные с ней процессы) — сама по себе постыдна и порицаема как предмет для разговора. У мальчиков и мужчин еще накладывает отпечаток некоторый тюремный фольклор.
Из-за отсутствия адекватной информации многие люди понятия не имеют, что делает с пациентами доктор, и дают волю своей фантазии. А некоторые и вовсе предпочитают стесняться и страдать годами, ища решение на форумах и у сомнительных «специалистов» в Интернете.
Так кто же такой проктолог?
Врач-проктолог (или колопроктолог) — это специалист, который помогает людям решать проблемы со здоровьем заднего прохода и области вокруг него.
Проктолог лечит следующие заболевания и патологии:
- геморрой;
- анальную трещину;
- свищи в области заднего прохода;
- острый парапроктит;
- инфекции, передающиеся половым путем и квартирующиеся на слизистой прямой кишки;
- кондиломы в анальном канале и вокруг него;
- полипы анального канала;
- воспалительные заболевания толстой кишки (язвенный колит и болезнь Крона) — в данном случае проктолог работает вместе с гастроэнтерологом.
Иногда, в более широком смысле, врач еще занимается хирургическим лечением разных заболеваний толстой кишки, в том числе онкологических.
Когда нужно срочно обратиться к проктологу?
Есть несколько ситуаций, когда медлить с визитом к врачу нельзя.
- При выделении крови из заднего прохода после дефекации. Это может быть причиной не только геморроя или анальной трещины, но и кровоточащего полипа толстой кишки или уже даже рака. Самостоятельно провести дифференциальную диагностику практически невозможно, а время может быть упущено.
- При выраженных болях в области заднего прохода и повышении температуры тела. Стоит даже задуматься о том, чтобы вызвать «Скорую помощь». Это может говорить о наличии острого парапроктита — гнойника в клетчатке вокруг анального канала и иногда прямой кишки.
- При «застревании» или даже «пропаже» секс-игрушек в заднем проходе. Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем выше шанс достать игрушку тем же путем, которым она туда попала.
Как выбрать хорошего проктолога?
На самом деле, оценить профессиональные навыки заранее очень сложно, но есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание, чтобы понять, хотите ли вы попасть на прием к конкретному врачу.
- Специализация врача. Лучше, чтобы это был доктор, который занимается одной сферой, а не хирург-проктолог-флеболог-эндоскопист. Конечно, бывают исключения, но все же узкие специалисты часто оказываются лучше. Кстати, ученая степень и стаж работы, совсем не гарантируют, что вы попадете к грамотному врачу.
- Отзывы пациентов. Не панацея (!), но заслуживающие доверия мнения можно учесть.
- Блог врача в социальной сети. Там вы можете почитать, как доктор пишет, посмотреть, как он общается и определить тревожные сигналы еще до приема.
Есть и моменты, которые должны вас насторожить на самом приеме. Во-первых, полноценный осмотр включает в себя осмотр перианальной области, пальцевой осмотр прямой кишки и осмотр анального канала специальным инструментом — аноскопом. Если какой-то из этих пунктов игнорируется на первичном приеме — это не очень хорошо. Во-вторых, исключено агрессивное навязывание каких-то манипуляций или операций с предложением сделать их прямо сейчас, и, возможно, в кредит. В проктологии не так много по-настоящему экстренных ситуаций (при которых требуется госпитализация!): в большинстве случаев вы можете принять решение в спокойной домашней обстановке или после получения «второго мнения» у другого специалиста. На приеме смотрите, как врач с вами разговаривает, как он отвечает на ваши вопросы, и оценивайте в целом, насколько комфортно вам с этим доктором.
Редакция напоминает, что данный материал не может использоваться для самодиагностики. Только консультация специалиста дает представление о диагнозе, медицинской процедуре и необходимости ее получения.
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