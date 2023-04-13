Не надо стесняться! Объясняем, кому нужен проктолог и как выбрать хорошего врача

Как выбрать хорошего проктолога?

На самом деле, оценить профессиональные навыки заранее очень сложно, но есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание, чтобы понять, хотите ли вы попасть на прием к конкретному врачу.

Специализация врача. Лучше, чтобы это был доктор, который занимается одной сферой, а не хирург-проктолог-флеболог-эндоскопист. Конечно, бывают исключения, но все же узкие специалисты часто оказываются лучше. Кстати, ученая степень и стаж работы, совсем не гарантируют, что вы попадете к грамотному врачу. Отзывы пациентов. Не панацея (!), но заслуживающие доверия мнения можно учесть. Блог врача в социальной сети. Там вы можете почитать, как доктор пишет, посмотреть, как он общается и определить тревожные сигналы еще до приема.

Есть и моменты, которые должны вас насторожить на самом приеме. Во-первых, полноценный осмотр включает в себя осмотр перианальной области, пальцевой осмотр прямой кишки и осмотр анального канала специальным инструментом — аноскопом. Если какой-то из этих пунктов игнорируется на первичном приеме — это не очень хорошо. Во-вторых, исключено агрессивное навязывание каких-то манипуляций или операций с предложением сделать их прямо сейчас, и, возможно, в кредит. В проктологии не так много по-настоящему экстренных ситуаций (при которых требуется госпитализация!): в большинстве случаев вы можете принять решение в спокойной домашней обстановке или после получения «второго мнения» у другого специалиста. На приеме смотрите, как врач с вами разговаривает, как он отвечает на ваши вопросы, и оценивайте в целом, насколько комфортно вам с этим доктором.

Лайфхак, как «отложить» встречу с проктологом, если жалоб нет. Обратите внимание на свой стул, он должен быть мягким и регулярным, от 3 раз в день до 3 раз в неделю. Во время дефекации ноги надо расположить таким образом, чтобы колени оказались выше таза (можно использовать специальную подставку). Это более физиологичная поза, которая сделает процесс комфортнее. Чаще кушайте клетчатку, гуляйте, ведите активный образ жизни (запишитесь в бассейн!) и не сидите на унитазе слишком долго. Работает не в 100% случаев, но достаточно часто, чтобы рекомендовать эти практики.

Редакция напоминает, что данный материал не может использоваться для самодиагностики. Только консультация специалиста дает представление о диагнозе, медицинской процедуре и необходимости ее получения.