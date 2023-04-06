Фонд AdVita в честь своего 21 дня рождения запустил сбор средств на помощь людям с онкологией

Большинство подопечных фонда AdVita — люди с онкологическими заболеваниями крови Основной метод лечения — химиотерапия. Но бывают особо тяжелые случаи, когда спасти человека может только трансплантация костного мозга. Это сложная медицинская процедура, которая проводится далеко не в каждой клинике, таких меньше 30 по всей стране. Одним из ведущих центров является НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой в Петербурге.

И хотя сама по себе трансплантация оплачивается государством по квоте, пациенту нужно оплатить расходы, связанные с подготовкой и обследованием потенциального донора. Если донор найден в российском регистре, это стоит от 310 до 450 тысяч рублей. Возможность самостоятельно справиться с этими расходами есть далеко не у всех. Ежегодно фонд AdVita помогает в оплате обследований доноров костного мозга для 50-70 человек. Узнать подробности и поддержать подопечных фонда можно по ссылке.

«Приоритетом нашей работы является всемерная поддержка пациентов, нуждающихся в трансплантации костного мозга, и петербургских клиник, которые эти трансплантации проводят для пациентов со всей России. В таких трансплантациях нуждается ежегодно порядка 10 тысяч пациентов, для многих из которых это единственный шанс не только остаться живым, но и полностью излечиться. Реально в России таких трансплантаций проводится раз в 5 меньше, чем надо, и работы тут непочатый край. Прямо сейчас нам необходимо оплатить поиск доноров для 24 (!) пациентов, большинство из этих людей не может ждать. Поэтому мы объявляем срочный сбор 9 миллионов рублей на эти цели», — исполнительный директор фонда AdVita Павел Гринберг.