Дышите спокойно: что такое ингаляционный наркоз и кому он подходит — объясняет анестезиолог-реаниматолог

Группы риска

В первую и основную группу риска попадают люди, которым по генетической линии передалось редкое, но серьезное и жизнеугрожающее заболевание – злокачественная гипертермия (то самое патологическое перегревание организма). Оно прослеживается из поколения в поколение, наследуется с почти стопроцентной вероятностью и не щадит ни мужчин, ни женщин. Человек может вообще не подозревать об этой болезни, пока не подвергнется воздействию ингаляционной анестезии. Тут-то мутировавший ген и «оживится» - в ответ на введение в организм так называемых препаратов-триггеров. И выдаст либо полный и яркий, либо неполный и смазанный набор симптомов: скованность мышц и стремительно растущую температуру, зашкаливающий пульс и учащенное дыхание. Так что злокачественная гипертермия – генетика, запускаемая фармацевтикой.

Вторая группа риска – люди, у которых есть врожденные, возможно, наследственные проблемы с мышцами и различные патологии нервной системы. Как правило, они бессимптомно не протекают, о них люди знают. Так вот все эти нейропатии, миопатии и любые нейромышечные заболевания могут привести к возникновению злокачественной гипертермии.

Третья группа риска – представители мужского пола. Просто потому, что заболевание в первую очередь «бьет» по мышцам, разрушает их. А у мужчин и мальчиков мышечной массы, как правило, больше, потому и реакции более масштабные.

И четвертая группа риска – дети. По причинам чисто медико-социальным: ингаляционная анестезия – это мировой «детский» стандарт. Взрослым можно предложить альтернативы, а для малышей их не так много.