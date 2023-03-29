Дышите спокойно: что такое ингаляционный наркоз и кому он подходит — объясняет анестезиолог-реаниматолог

Ингаляционная анестезия, то есть введение пациента в сон через вдыхание им специальных препаратов, – изученная процедура, часто применяемая на практике. Однако недавнее происшествие, в результате которого пациентка по предварительным (!) данным погибла от патологического перегревания организма, вызванного этим наркозом, породило волну домыслов о его надежности. Почему же для одних такая анестезия проходит благополучно, а для других она чрезвычайно опасна? Что необходимо знать о себе и о клинике, чтобы свести риски к минимуму и быть спокойным? Объясняет заслуженный врач Москвы, анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ «НПЦ специализированной медицинской помощи детям ДЗМ» Владимир Станиславович Кочкин.
Группы риска
В первую и основную группу риска попадают люди, которым по генетической линии передалось редкое, но серьезное и жизнеугрожающее заболевание – злокачественная гипертермия (то самое патологическое перегревание организма). Оно прослеживается из поколения в поколение, наследуется с почти стопроцентной вероятностью и не щадит ни мужчин, ни женщин. Человек может вообще не подозревать об этой болезни, пока не подвергнется воздействию ингаляционной анестезии. Тут-то мутировавший ген и «оживится» - в ответ на введение в организм так называемых препаратов-триггеров. И выдаст либо полный и яркий, либо неполный и смазанный набор симптомов: скованность мышц и стремительно растущую температуру, зашкаливающий пульс и учащенное дыхание. Так что злокачественная гипертермия – генетика, запускаемая фармацевтикой.
Вторая группа риска – люди, у которых есть врожденные, возможно, наследственные проблемы с мышцами и различные патологии нервной системы. Как правило, они бессимптомно не протекают, о них люди знают. Так вот все эти нейропатии, миопатии и любые нейромышечные заболевания могут привести к возникновению злокачественной гипертермии.
Третья группа риска – представители мужского пола. Просто потому, что заболевание в первую очередь «бьет» по мышцам, разрушает их. А у мужчин и мальчиков мышечной массы, как правило, больше, потому и реакции более масштабные.
И четвертая группа риска – дети. По причинам чисто медико-социальным: ингаляционная анестезия – это мировой «детский» стандарт. Взрослым можно предложить альтернативы, а для малышей их не так много.
Игра на опережение
Что делать, если ингаляционная анестезия нужна? Как принять верное решение? Обязательно следовать четкому алгоритму.
- Выяснить у родных, есть ли хоть в какой-то родовой ветви смерти от наркоза или негативные реакции на ингаляционный наркоз.
- Сделать генетический тест, чтобы понять, имеется ли у вас или у родственника, нуждающегося в анестезии, тот самый мутировавший ген. Кроме генетического скрининга есть еще специфический галотан-кофеиновый тест, при необходимости будет назначен и он.
- Подробно обсудить с врачом анестезиологом-реаниматологом все имеющиеся «но», если они имеются. И, прежде чем подписать информированное согласие, выслушать мнение доктора.
- Если врач считает возможным проведение ингаляционной анестезии, поинтересоваться, есть ли в клинике препарат для лечения криза злокачественной гипертермии, снижающий летальность с 80% до 5%. Только получив всю эту информацию, стоит принимать решение.
Мотивированный отказ
Отказ от ингаляционной анестезии может поступить сразу от двух сторон: и от врача или клиники, и от самого пациента. Чем при отказе может руководствоваться доктор? Большими рисками. В этом случае он должен объяснить свои сомнения и предложить альтернативу. Особенно это важно, если речь идет о маленьком пациенте. Дело в том, что для малышей риск огромного стресса при внутримышечном или внутривенном введении анестетиков зачастую гораздо выше, чем риск возникновения злокачественной гипертермии. Поэтому аргументы врача должны быть очень весомыми.
Что может послужить причиной отказа от ингаляционной анестезии с вашей, «пациентской» стороны? Во-первых, принадлежность к группам риска, которая по каким-то причинам игнорируется врачом. И во-вторых – отсутствие в клинике препарата для лечения криза, даже если вы вроде бы к возникновению злокачественной гипертермии не склонны. Препарат необходим обязательно (!), потому что порой болезнь проявляется совершенно неожиданно и в самой опасной, молниеносной форме. Потому «орудие борьбы» с ней должно быть всегда наготове.
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