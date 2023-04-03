Как определить свой тип мозга (а заодно — скрытые таланты)? Отвечает нейронаука

Благотворители и меценаты, как правило, склонны к эмпатии, а системное мышление и любовь к точным наукам — это удел изобретателей и людей с аутизмом! В честь Всемирного дня распространения информации об этом заболевании (2 апреля) и постоянной борьбы с эйблизмом (прим. ред. дискриминацией по признаку инвалидности) публикуем отрывок из книги «Искатели закономерностей: Как аутизм способствует человеческой изобретательности» Саймона Барон-Коэна от издательства «Альпина нон-фикшн», в которой автор исследует особенности разных типов мозга и мышления в контексте развития цивилизации.
Эмпатия и систематизирование
«Британское исследование типов мозга» (UK Brain Types Study) было важной попыткой собрать данные о 600 000 человек с точки зрения их эмпатии и систематизации. В этом огромном исследовании, первом в своем роде, мы попросили людей заполнить краткие версии двух анкет: «Коэффициент систематизирования» (Systemizing Quotient - SQ) и «Коэффициент эмпатии» (Empathy Quotient - EQ).
Первый тест призван оценить уровень вашего интереса к системам: их разнообразие включает чтение карт, музыку, вязание, правила грамматики, устройство велосипеда, кулинарию, медицину, генеалогию, расписание поездов и общественное здравоохранение. Все эти системы следуют правилам «если-и-тогда». Если вы набрали высокие баллы при выполнении теста на систематизацию, вы принадлежите к категории людей, которые уделяют много внимания деталям, таким как тексты, напечатанные мелким шрифтом в юридических контрактах, инструкции к вашему компьютеру или мотору автомобиля. Вы также можете быть коллекционером предметов нишевой категории, таких как монеты, марки или бабочки, и вы, вероятно, любите составлять списки вроде десятки ваших любимых песен или фильмов (хотя бы в голове). Те, кто демонстрирует высокие значения на кривой нормального распределения систематизации, - это как раз те, кто активно стремится изобретать, и мы можем предположить, что на протяжении всей человеческой эволюции они всегда этим занимались.
В свою очередь, тест на эмпатию оценивает, насколько легко вам представить себе, что думает или чувствует другой человек. Как мы обсуждали в предыдущей главе, когнитивная эмпатия — это способность представить себе другой разум, в частности то, какими могут быть убеждения, знания, желания, восприятие и чувства другого человека, животного или любого другого существа (даже бога). Эта способность позволяет людям осуществлять гибкий обман, гибкую коммуникацию, обучать, сотрудничать на основе общих убеждений, в том числе и духовных. Эти два показателя, коэффициент систематизирования и коэффициент эмпатии, связаны с двумя революционными механизмами, появившимися в ходе эволюции человеческого мозга.
5 типов мозга
Первое, что мы обнаружили по результатам британского исследования типов мозга, — это то, что и способность к эмпатии, и способность к систематизации среди населения отражает колоколообразная кривая нормального распределения. Все мы находимся где-то на этих кривых. Кривая говорит нам о том, что речь идет не о наличии или отсутствии этих характеристик, а о некоем континууме. Кривая нормального распределения может также указывать на то, что признак отчасти может быть полигенным (то есть на него влияют сотни или тысячи генов). Без сомнения, социальное научение также играет роль в формировании эмпатии и систематизирования, но кривая нормального распределения подсказывает нам, что мы должны искать также возможные множественные генетические факторы, лежащие в основе этих процессов.
Затем мы рассмотрели пять различных типов мозга. Первая группа состояла из людей, которые одинаково хорошо умели и сочувствовать, и систематизировать. Мы назвали их «тип B» (balanced), сбалансированный. Вторую группу составили люди с высоким уровнем эмпатии и слабой способностью систематизировать. Мы назвали их «тип Е», поскольку они склонны от природы к эмпатии, но меньше интересуются систематизацией и тем, как что устроено. В третью группу вошли люди с противоположными характеристиками — высокой степенью систематизации и слабой эмпатией. Мы назвали эту группу «тип S» (systemize), поскольку ее представители от природы склонны систематизировать и меньше - сочувствовать. Наконец, мы рассмотрели два типа мозга с крайней степенью проявлений: тип гипер-Е, к которому относятся люди, обладающие сверхвысоким уровнем эмпатии, но со способностью систематизировать ниже среднего; тип гипер-S — это те, кто исключительно успешен в систематизации, но в эмпатии проявляет себя хуже среднестатистического человека. Джона и Ал, которыми мы познакомились в главе 1, оба относятся к типу гипер-S.
Эти пять типов мозга являются примерами нейроразнообразия — разновидностей мозга, которые мы наблюдаем в любом школьном классе или на любом рабочем месте, подобно многообразию цветов и животных в природе. Ни один тип не лучше и не хуже других, просто они разные, и каждый из них эволюционировал так, чтобы процветать в различных условиях. К какому типу принадлежите вы, зависит от настроек механизмов эмпатии и систематизации, которые, в свою очередь, определяют ваше «местоположение» на колоколообразных кривых эмпатии и систематизации. Чтобы вы лучше представили себе типы мозга, которые определяются различиями в уровнях эмпатии и систематизации, давайте разберем каждый из них немного подробнее.
ТИП Е
К этому типу относятся люди, более склонные к сопереживанию, нежели к систематизации. Эту группу составляет около трети населения, и такой тип мозга встречается у женщин приблизительно в два раза чаще (40%), чем у мужчин (24%). Людям с типом мозга Е очень легко общаться с людьми, беззаботно болтать, замечать динамику в отношениях, им легко понять, что чувствуют другие, и они тяготеют скорее к профессиям, связанным с заботой, таким как консультирование или благотворительность. В отличие от тех, кто относится к типу гипер-Е, они не склонны постоянно переживать, успевая уделять время и себе, и другим. Если говорить о систематизации, люди с типом мозга Е могут увидеть новые закономерности, если им укажут на них, однако само собой им это не дается. При необходимости они способны использовать технологии, но их это не увлекает. Если им показать какую-то функцию в устройстве, они могут следовать данным им указаниям, но, если забудут, как действовать, или если потребуется разобраться в этом вопросе самостоятельно, они будут испытывать трудности. Технологии они используют на базовом уровне и не совершенствуются в этом. Они с радостью познакомятся к какой-то системой или простым устройством, если те могут упростить их жизнь, однако освоение более сложных технологий для них проблема. И наоборот, проявление эмпатии у них интуитивное.
ТИП В
Представители типа В не демонстрируют различий в своих способностях сочувствовать и систематизировать, поэтому их называют «сбалансированными». Они составляют примерно треть населения и среди них есть как мужчины (31% всех мужчин), так и женщины (30% всех женщин). Им одинаково легко (или одинаково трудно) даются эмпатия и систематизация. Они одинаково хороши и в общении, и в использовании технологий.
ТИП S
Зеркальная противоположность типа Е — люди типа S, которые лучше проявляют себя в систематизации, чем в эмпатии. В эту группу входит другая треть населения. Тип S встречается почти вдвое чаще среди мужчин, чем среди женщин (40% мужчин и 26% женщин). Они успешно ориентируются в системах и видят закономерности в их работе. Им не нужна инструкция, чтобы методом проб и ошибок быстро и уверенно разобраться с каким-либо устройством. Они готовы рискнуть и проверить, что к чему. Это те люди, которые первыми вызываются попробовать что-то починить в случае поломки, будь то в классе или на рабочем месте, на шашлыках или в походе. Люди типа S охотно учат других пользоваться технологиями. Они могут не быть изобретателями, но их полезно иметь под рукой. Они тяготеют к точным наукам, музыке, архитектуре и другим аналитическим областям (право, лингвистика, бухгалтерский учет, философия, корректура), а также к ремеслам, спорту, природе (включая садоводство) и к кулинарии. Все эти виды деятельности предполагают главным образом поиск закономерностей «если- и-тогда». Представители типа S предпочитают работать в таких условиях, где они могут анализировать последствия изменения того или иного параметра, например в лабораториях, ремонтных мастерских, в творческих студиях, в бизнесе, на кухнях или в садах. Некоторые даже применяют свой тип мышления «если-и-тогда» к сочинению фантастических романов или драм со сложным сюжетом либо для выстраивания версии по делу или выступления в суде. В повседневной жизни люди типа S предпочитают не заниматься несколькими делами сразу. Они любят системы, поэтому их жизнь подчинена заведенному порядку. Они не любят участвовать в беседе, когда разговаривают несколько человек. Что касается эмпатии, худо-бедно они на нее способны, но для них это скорее усилие, нежели естественное проявление, приносящее радость.
ТИП ГИПЕР-Е
Люди с этим типом мозга — ярко выраженные эмпаты, но в систематизации отстают от среднего уровня. Представители типа гипер-Е встречаются редко и при этом чаще среди женщин (3%), чем среди мужчин (1%). Эти люди гиперэмпатичны. Они сопереживают легко и непринужденно, поскольку их механизм эмпатии настроен сверхчувствительно. Они быстро предугадывают, что кто-то почувствует или подумает, и знают, что сказать, а о чем лучше умолчать. Они без труда болтают со всеми, даже когда участников разговора много. Гиперэмпаты быстрее остальных замечают, если кто-то испытывает неловкость или расстроен, и всегда заранее продумывают, кого и чем можно порадовать. Они поддерживают общение с друзьями, поскольку всегда замечают изменения в жизни других людей. Однако если говорить о систематизации, они почти не замечают закономерностей. Они предоставляют возможность другим людям управлять технологиями вместо них, поскольку их механизм систематизации настроен достаточно плохо. Если у них появляется новое устройство, они могут достать его из коробки, освоить одну или две базовые функции, но редко станут экспериментировать, изучая его возможности. Они могут замечать простые закономерности (например, таблицы умножения или поговорки, помогающие легче запомнить количество дней в том или ином месяце), но им трудно понять более сложные алгоритмы. В школе обычно они избегают та- ких предметов, как математика. Поскольку их ум не ищет повторяющиеся закономерности, если происходит что-то неожиданное, они с легкостью «меняют тему». Их это просто не беспокоит. Для них естественно беспрерывное проявление эмпатии.
ТИП ГИПЕР-S
Другой крайностью являются люди, которые, подобно Джоне и Алу, очень сильны в систематизации, но слабее среднестатистического человека в эмпатии. Как и в случае с типом гипер-Е, этот тип мозга редок среди населения. Тип гипер-S — его зеркальное отражение, так как вдвое чаще встречается среди мужчин (4%), чем среди женщин (2%). Это гиперсистематизаторы, их мозг запрограммирован на постоянный поиск закономерностей, и в эту группу входят аутичные люди. Представители этой категории могут замечать такие, например, сложные закономерности: если в високосном году дни данного месяца выпадают на определенные дни недели и вы рассмотрите этот период через 28 лет, тогда дни этого месяца попадут на те же дни недели, что и за 28 лет до этого. Или, скажем, они могут выбрать себе в качестве хобби изучение колоколов (кампанология), поскольку оно подразумевает математические закономерности. Выявление подобных закономерностей в системе может означать, что тот, кто принадлежит к типу гипер-S, способен сразу сказать, с каким днем недели совпадает та или иная дата в будущем или прошлом. Таких людей называют «календарными калькуляторами», что является формой савантизма. О савантизме мы говорим, когда человек не просто владеет каким-то навыком принципиально лучше, чем другими, но и превосходит в этой области большинство людей. (По некоторым оценкам, савантизм встречается в одном случае на миллион среди населения в целом, но при этом у каждого двухсотого аутичного человека?) Таким образом, савантизм наиболее распространен среди аутичных людей и аутичные люди с наибольшей вероятностью принадлежат к типам S или гипер-S. И тип гиперсистематизатора имеет непосредственное отношение к аутизму. Люди типа гипер-S хорошо умеют замечать отклонения и неисправности в системе, проверять ошибки и решать проблемы для повышения эффективности работы системы. Что касается их социальных навыков, по причине слабо развитой эмпатии такие люди часто слишком прямолинейны в общении, выпаливают то, что думают или что у них на уме, не обязательно учитывая то, какой эффект произведут их слова, не «подслащая пилюлю», при этом они могут не видеть ничего плохого в том, что или как они говорят, отстаивая сам факт. Им сложно заводить друзей и поддерживать дружбу, и их трудности с пониманием других людей могут сделать их объектом эксплуатации: они просто не видят ловушку, в которую попадают. Вдобавок они рискуют впасть в депрессию, чувствуя, что их избегают, несмотря на неоднократные попытки приспособиться к другим людям и общаться с ними. В большинстве случаев такие люди предпочитают проводить время в своей собственной компании.
Поиск закономерностей
Любопытно, что большинство людей не относятся к типу В, то есть к типу, который одинаково хорош и в эмпатии, и в систематизации, хотя можно было бы ожидать, что это оптимальный тип мозга. Так почему к этой категории относится лишь треть населения? Отчасти это отражает то, как мы статистически обозначили типы мозга, чтобы показать нам разные процентили в популяции: люди типа В определяются как люди, попадающие между 35-м и 65-м процентилями. Однако тот факт, что большая часть населения (две трети) «специализируется» на эмпатии (тип Е) или систематизации (тип S), может также указывать на то, что эти типы мозга развивались под давлением естественного отбора и некоторые преимущества для выживания давала специализация мозга. Это могло иметь смысл, если сопереживающие люди хорошо адаптировались к одной среде (в мире людей, интуитивно зная, что другие могут думать или чувствовать), а систематизаторы — к другой (в мире объектов, определяя, как что работает).
А почему лишь небольшая часть населения, около 3%, гиперсистематизаторы (тип гипер-S)? Если, как я утверждаю, способность к гиперсистематизации предрасполагает к изобретательству, разве не логично, что естественный отбор должен был благоприятствовать людям с таким типом мозга? Разве их не должно быть намного больше?
Опять же прозаическая статистическая причина, по которой относительно мало людей относится к типу гипер-S, заключается в том, что мы определили этот тип мозга как тот, что попадает в 2,5 процентиля. Однако это может отражать также давление негативного отбора на людей с таким типом мозга. Вероятно, этот образ мышления не только дает удивительные преимущества в обнаружении закономерностей «если-и-тогда», но и имеет определенные недостатки, а именно трудности в социализации. Это вполне ожидаемо, в случае если настройка механизмов эмпатии и систематизации представляет собой игру с нулевой суммой. То есть чем лучше настроен один, тем хуже настройка другого. Мы еще вернемся к этому вопросу и рассмотрим свидетельства взаимовлияния этих двух механизмов мозга.
Давайте получше приглядимся к гиперсистематизаторам, которые, согласно моей теории, играют главную роль в истории человеческих изобретений, поскольку они безостановочно систематизируют. Мы можем предположить, что на протяжении последних 70000-100 000 лет гиперсистематизаторы были теми людьми, которые могли создать новый музыкальный инструмент (например, флейту), открыть новый продукт (например, рис), развить новый полезный навык (например, навигацию по звездам) или создать новый инструмент (например, акведук). Мы можем сделать это предположение, потому что, когда мы смотрим на современных изобретателей, то видим, что многие из них обладают чертами гиперсистематизаторов. Обладают ли гиперсистематизаторы таким же складом ума, что и аутичные люди? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны вернуться к британскому исследованию типов мозга. В нем приняло участие беспрецедентно большое количество аутичных людей — более 36000. Мы обнаружили, что непропорционально большое число аутичных людей имело типы мозга S или гипер-S. Действительно, 62% аутичных мужчин входили в одну из этих двух групп, что выше, чем среднестатистические 44% с такими типами мозга. У 50% аутичных женщин был обнаружен один из этих двух типов мозга, что в два раза чаще, чем обычно среди женщин (27%). Полученные результаты согласуются с идеей, что у аутичного и гиперсистематизирущего мышления есть что-то общее.
К слову сказать, эти результаты не противоречат и другой идее, согласно которой аутичные люди имеют более «маскулинизированный» профиль, то есть у них чаще встречаются типы мозга S и гипер-S, наиболее распространенные среди мужчин, и систематизация у них более развита, чем эмпатия. Вы можете отчетливо видеть этот сдвиг на их показателе D, который определяет разницу между эмпатией и систематизацией у того или иного человека.
Еще одно свидетельство того, что аутичные люди и гиперсистематизаторы обладают схожим типом мышления, было получено в рамках исследования, в котором мы дали аутичным подросткам тест на техническое мышление, в ходе которого они должны были разобраться, как работает новая система. Изначально тест был разработан для выявления взрослых, способных учиться инженерному делу. По результатам этих тестов аутичные подростки стабильно превосходили обычных
В поддержку этой идеи существуют и другие данные. Психолог Лоран Моттрон с помощью теста на невербальное зрительное мышление обнаружил, что аутичные люди способны на 40% быстрее обычных людей обнаружить закономерности и при этом у них отмечается большая активность визуальных областей мозга. Исследование, проведенное в Кремниевой долине в 2013 г., показало, что точные науки в университете изучает больше студентов-аутистов, чем представителей любой другой группы с ограниченными возможностями, что опять-таки свидетельствует о преобладании у аутичных людей гиперсистематизирующего мышления. Это было продемонстрировано еще в 1972 г. психологом Ютой Фрит в рамках ее открытия превосходства аутичных детей в распознавании закономерностей, даже у детей с нарушением обучаемости.
Второй вопрос состоит в следующем: обладают ли систематизаторы (люди с типом мозга S) и гиперсистематизаторы (те, кто относится к типу гипер-S) большим количеством аутичных черт? В рамках исследования аутичных черт, проведенного в Кембриджском университете, мы попросили более 1000 студентов пройти тест на коэффициент аутистического спектра (AQ). Согласно этому тесту, аутичные черты присущи всем, однако у некоторых из нас их больше, а аутичные люди демонстрируют самые высокие показатели. Мы обнаружили, что студенты, изучающие точные науки, имели больше аутичных черт, чем студенты-гуманитарии. Мы также определили, что студенты-математики с большей вероятностью имели диагноз «аутизм», чем те, кто изучал гуманитарные науки!
Чтобы собрать больше данных, мы провели расширенное исследование (Big AQ Study), в рамках которого по всему миру прошли тест около полумиллиона человек, тогда это было крупнейшее исследование аутичных черт на планете. Разумеется, мы обнаружили, что наибольшие баллы получили люди с естественнонаучным и техническим образованием по сравнению с представителями других профессий. Мы также подтвердили это в британском исследовании типов мозга, в котором на этот раз приняло участие 600000 человек. Люди, работающие в точных науках, не только с большей вероятностью обладали типом мозга S или гипер-S в сравнении с занятыми в других областях, но они демонстрировали и более высокие баллы по тесту AQ. В британском исследовании типов мозга мы также обнаружили, что люди типа S или гипер-S имеют более высокий балл AQ. Мы попали в самое яблочко. Аутичные люди и увлеченные систематизаторы обладают схожим типом мышления.
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