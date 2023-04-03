Как определить свой тип мозга (а заодно — скрытые таланты)? Отвечает нейронаука

Поиск закономерностей

Любопытно, что большинство людей не относятся к типу В, то есть к типу, который одинаково хорош и в эмпатии, и в систематизации, хотя можно было бы ожидать, что это оптимальный тип мозга. Так почему к этой категории относится лишь треть населения? Отчасти это отражает то, как мы статистически обозначили типы мозга, чтобы показать нам разные процентили в популяции: люди типа В определяются как люди, попадающие между 35-м и 65-м процентилями. Однако тот факт, что большая часть населения (две трети) «специализируется» на эмпатии (тип Е) или систематизации (тип S), может также указывать на то, что эти типы мозга развивались под давлением естественного отбора и некоторые преимущества для выживания давала специализация мозга. Это могло иметь смысл, если сопереживающие люди хорошо адаптировались к одной среде (в мире людей, интуитивно зная, что другие могут думать или чувствовать), а систематизаторы — к другой (в мире объектов, определяя, как что работает).

А почему лишь небольшая часть населения, около 3%, гиперсистематизаторы (тип гипер-S)? Если, как я утверждаю, способность к гиперсистематизации предрасполагает к изобретательству, разве не логично, что естественный отбор должен был благоприятствовать людям с таким типом мозга? Разве их не должно быть намного больше?

Опять же прозаическая статистическая причина, по которой относительно мало людей относится к типу гипер-S, заключается в том, что мы определили этот тип мозга как тот, что попадает в 2,5 процентиля. Однако это может отражать также давление негативного отбора на людей с таким типом мозга. Вероятно, этот образ мышления не только дает удивительные преимущества в обнаружении закономерностей «если-и-тогда», но и имеет определенные недостатки, а именно трудности в социализации. Это вполне ожидаемо, в случае если настройка механизмов эмпатии и систематизации представляет собой игру с нулевой суммой. То есть чем лучше настроен один, тем хуже настройка другого. Мы еще вернемся к этому вопросу и рассмотрим свидетельства взаимовлияния этих двух механизмов мозга.

Давайте получше приглядимся к гиперсистематизаторам, которые, согласно моей теории, играют главную роль в истории человеческих изобретений, поскольку они безостановочно систематизируют. Мы можем предположить, что на протяжении последних 70000-100 000 лет гиперсистематизаторы были теми людьми, которые могли создать новый музыкальный инструмент (например, флейту), открыть новый продукт (например, рис), развить новый полезный навык (например, навигацию по звездам) или создать новый инструмент (например, акведук). Мы можем сделать это предположение, потому что, когда мы смотрим на современных изобретателей, то видим, что многие из них обладают чертами гиперсистематизаторов. Обладают ли гиперсистематизаторы таким же складом ума, что и аутичные люди? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны вернуться к британскому исследованию типов мозга. В нем приняло участие беспрецедентно большое количество аутичных людей — более 36000. Мы обнаружили, что непропорционально большое число аутичных людей имело типы мозга S или гипер-S. Действительно, 62% аутичных мужчин входили в одну из этих двух групп, что выше, чем среднестатистические 44% с такими типами мозга. У 50% аутичных женщин был обнаружен один из этих двух типов мозга, что в два раза чаще, чем обычно среди женщин (27%). Полученные результаты согласуются с идеей, что у аутичного и гиперсистематизирущего мышления есть что-то общее.