Директор и худрук театра «Приют комедианта» Виктор Минков — о том, как 27 лет управлять театром от приглашения артистов до утверждения плана продаж

Об информационном детоксе

Я отключаю телефон в 11 вечера и включаю его в 8 утра, без исключений. Знаете знаменитую историю про то, как Форд собрал директоров филиалов по всему миру? Однажды он на месяц вызвал их для проведения различных тренингов и обучений. Тех, без кого дела шли хорошо, он оставил, а тех, без кого процессы остановились — уволил. Дело должно быть устроено так, чтобы и в отсутствие руководителя машина работала. У меня такая команда, благодаря которой можно позволить себе быть ночью не на связи, и мир не перевернется.

О пользе делегирования

Я руководитель, который передает полномочия. И не считаю, что мне следует знать все: наоборот, не нужно вмешиваться в какие-то вещи абсолютно. Первая причина такого решения — я доверяю человеку выполнение задачи, а значит, он чувствует свою ценность, вторая причина (она же первая) — мне не нужно все знать.

Некоторых блоков работы я практически не касаюсь. Маркетингом и продажами ведает мой первый зам. Я только согласовываю цены на билеты и большие затраты по рекламным кампаниям. За постановочную часть отвечает наш технический директор. После того, как я утвердил название, пригласил режиссера и принял декорационное оформление, она решает остальные вопросы, например, где будут шиться костюмы или изготавливаться реквизит. В хозяйственно-ремонтной сфере я определяю вектор работ с подачи заместителя по хозяйственной части, а дальше он находит поставщиков, подрядчиков и проводит конкурсные процедуры. И так по каждому направлению — делегирую, но спрашиваю за это, безусловно. Мои сотрудники понимают, что с одной стороны — они свободны в принятии решении в своем поле деятельности, а с другой — на них лежит большая ответственность. В то же время успех их работы — это их успех. Я считаю обязательным хвалить, мотивировать и поддерживать.