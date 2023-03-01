Директор и худрук театра «Приют комедианта» Виктор Минков — о том, как 27 лет управлять театром от приглашения артистов до утверждения плана продаж

Во главе «Приюта комедианта» Виктор Минков находится уже 27 лет: за это время коллектив театра успел дважды перестроить здание на Садовой, дать десятки премьер с участием выдающихся российских и зарубежных режиссеров и актеров и сделать так, чтобы все работало, как часы. Для нашей рубрики «Как все успевать» Виктор Михайлович рассказал, почему он спокойно отключает телефон каждый день, как распределяет полномочия и в чем его секрет создания сильной команды.
О задачах и планах художественного руководителя
Мое дело — две вещи. Первая — сформировать репертуар, то есть утвердить новые постановки, и, поскольку мы работаем без постоянной труппы, пригласить режиссеров и артистов, вторая — определить нашу стратегию и привлечь в театр финансирование. Я в этом плане перфекционист и максималист: все должно быть отлично, мы должны быть лучшими.
График мероприятий, встреч, переговоров и премьер у нас, друзей и коллег расписывается далеко вперед, но стабильно вечером я анализирую, что мне нужно сделать завтра, а что уже назначено заранее, и строю планы на грядущий день. Никакие специальные приложения для этого не требуются, достаточно календаря на смартфоне.
Об информационном детоксе
Я отключаю телефон в 11 вечера и включаю его в 8 утра, без исключений. Знаете знаменитую историю про то, как Форд собрал директоров филиалов по всему миру? Однажды он на месяц вызвал их для проведения различных тренингов и обучений. Тех, без кого дела шли хорошо, он оставил, а тех, без кого процессы остановились — уволил. Дело должно быть устроено так, чтобы и в отсутствие руководителя машина работала. У меня такая команда, благодаря которой можно позволить себе быть ночью не на связи, и мир не перевернется.
О пользе делегирования
Я руководитель, который передает полномочия. И не считаю, что мне следует знать все: наоборот, не нужно вмешиваться в какие-то вещи абсолютно. Первая причина такого решения — я доверяю человеку выполнение задачи, а значит, он чувствует свою ценность, вторая причина (она же первая) — мне не нужно все знать.
Некоторых блоков работы я практически не касаюсь. Маркетингом и продажами ведает мой первый зам. Я только согласовываю цены на билеты и большие затраты по рекламным кампаниям. За постановочную часть отвечает наш технический директор. После того, как я утвердил название, пригласил режиссера и принял декорационное оформление, она решает остальные вопросы, например, где будут шиться костюмы или изготавливаться реквизит. В хозяйственно-ремонтной сфере я определяю вектор работ с подачи заместителя по хозяйственной части, а дальше он находит поставщиков, подрядчиков и проводит конкурсные процедуры. И так по каждому направлению — делегирую, но спрашиваю за это, безусловно. Мои сотрудники понимают, что с одной стороны — они свободны в принятии решении в своем поле деятельности, а с другой — на них лежит большая ответственность. В то же время успех их работы — это их успех. Я считаю обязательным хвалить, мотивировать и поддерживать.
Об организации работы и форс-мажорах
Человек — это звучит гордо! Поэтому главный принцип создания эффективной системы — уважение к человеку, с которым работаешь. Мне абсолютно не важно, кто передо мной: заместитель директора, уборщица или монтировщик сцены. В каждом нужно найти то хорошее, за что его можно уважать и ценить, это непреложно. Нет никакой разницы ни в социальном положении, ни в национальности. Нужен тот, с кем комфортно профессионально и по-человечески.
Если что-то пошло не по плану (а такое бывает), я буду помогать это исправлять. Для меня важна одна вещь — неравнодушие. Не могу видеть людей с холодными глазами, людей, которые безразличны к своему делу, но готов бесконечно поддерживать человека, который горит и служит театру. Пусть что-то не получается, мы вместе будем с этим разбираться. Моя дверь всегда открыта, я готов выслушать любого и по любым вопросам. Сейчас в театре занято 142 артиста и 75 штатных сотрудников — с удовольствием приму каждого, поговорю с ним, в том числе на личные темы.
Об источниках энергии
Меня заряжает общение с приятными людьми, а если накопилась усталость, то можно побыть дома в одиночестве, покайфовать, полежать. Очень люблю играть в нарды на телефоне или компьютере — это полный релакс. Мой ежедневный ритуал — прогулка. Стараюсь проходить не меньше 5-6 километров в день при том, что я за рулем. Эта привычка появилась с начала пандемии, когда я стал каждое утро ходить пешком от дома до офиса. Даже шучу, что первую половину дня работаю директором в офисе на Лабутина, а вторую — худруком в театре на Садовой. В выходные обязательно стараюсь съездить за город, на Финский залив. Пройтись, подышать свежим воздухом, насладиться тишиной и покоем.
О доме, который не спит
В силу специфики нашей работы, театр никогда не засыпает. Закончился спектакль, и вот уже замечательные ребята — монтировщики разбирают декорации, грузят их в машины, отвозят на склад, берут декорации для следующего спектакля, привозят их в театр и начинают готовить сцену заново. Утром на работу выходят светоцех и звукоцех, костюмеры, реквизиторы, гримеры, а потом подходят и артисты. Своеобразный «тихий час» бывает, когда спектакли стоят блоками: одна постановка идет несколько дней подряд, и соответственно некоторая часть подготовки (например, упомянутый монтаж) приходится только на первый день, а дальше не повторяется. Так в режиме нон-стоп 24 на 7 мы живем в театре и не устаем.
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