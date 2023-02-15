В Нормальном месте впервые пройдет фестиваль о ментальном и физическом здоровье

Организаторы фестиваля ставят перед собой задачу дать гостям информацию о профилактике различных заболеваний и создать открытый диалог о том, что происходит с нашим телом. Посетить мероприятие можно бесплатно, но нужно зарегистрироваться по ссылке.

Программа фестиваля:

14:00 «ВИЧ: как защитить себя?», Наталья Заманская, координатор проектов фонда Е.В.А.

«ВИЧ: как защитить себя?», Наталья Заманская, координатор проектов фонда Е.В.А. 15:00 «Психическое здоровье: мифы и реальность»: открытый диалог с психиатром-наркологом Евгением Рысиным и психиатром-психотерапевтом Светланой Новиковой (клиника «Лазарет»).

«Психическое здоровье: мифы и реальность»: открытый диалог с психиатром-наркологом Евгением Рысиным и психиатром-психотерапевтом Светланой Новиковой (клиника «Лазарет»). 16:00 «Женское здоровье: все о мнимых чекапах и красных флажках», Юлия Железнякова, акушер-гинеколог, врач УЗИ W Clinic.

«Женское здоровье: все о мнимых чекапах и красных флажках», Юлия Железнякова, акушер-гинеколог, врач УЗИ W Clinic. 17:00 «Рассеянный склероз: и как с ним жить», Абрамова Мария, врач-невролог Городского центра рассеянного склероза.

«Рассеянный склероз: и как с ним жить», Абрамова Мария, врач-невролог Городского центра рассеянного склероза. 17:30 «Нормально о здоровье — 2023: инвестиции, доступные каждому», интерактивная лекция-диалог о здоровье как бизнес-проекте, сближении пациентов и врачей и культуре заботы о здоровье. Главный врач сети клиник «Дела сердечные», кардиолог, терапевт, гастроэнтеролог, врач высшей категории Александр Сонин.

«Нормально о здоровье — 2023: инвестиции, доступные каждому», интерактивная лекция-диалог о здоровье как бизнес-проекте, сближении пациентов и врачей и культуре заботы о здоровье. Главный врач сети клиник «Дела сердечные», кардиолог, терапевт, гастроэнтеролог, врач высшей категории Александр Сонин. 18:00 «Как непрожитое горе влияет на здоровье», специалисты фонда «Словом и делом».

«Как непрожитое горе влияет на здоровье», специалисты фонда «Словом и делом». 19:00 «Когда обращаться к психиатру и как понять, что мне нужна помощь?», Никита Залевский, врач-психиатр клиники Open Mind.

«Когда обращаться к психиатру и как понять, что мне нужна помощь?», Никита Залевский, врач-психиатр клиники Open Mind. 20:00 «Просто и доступно о связи физического и метального здоровья», лекция по здоровому питанию от Михайловой Анны, эксперта-нутрициолога, разработчика продуктов питания для здорового образа жизни, технолога молочных продуктов.

«Просто и доступно о связи физического и метального здоровья», лекция по здоровому питанию от Михайловой Анны, эксперта-нутрициолога, разработчика продуктов питания для здорового образа жизни, технолога молочных продуктов. 21:00 «Нормальный кулинарный мастер-класс» по рецептам Михайловой Анны.

Зал двигательной активности:

15:00 мастер-класс «Практики расслабления», Ксения Захарова, соматический практик.

мастер-класс «Практики расслабления», Ксения Захарова, соматический практик. 16:00 интерактивное занятие по методике Плейстик.

интерактивное занятие по методике Плейстик. 17:00 «Память и внимание, как запоминать больше и чувствовать себя лучше», Елена Миронова, сертифицированный специалист в области мнемотехники.

Арт-резиденция «Перспективы»:

18:00 группа поддержки для родственников людей с психическими расстройствами от АНО «Партнерство равных».

Графическая мастерская:

14:00 — 17:00 бесплатное тестирование на ВИЧ от фонда Гуманитарное действие.

Фестиваль «Нормально о здоровье» пройдет 18 февраля с 14:00 до 21:00 в Нормальном месте на Кожевенной линии, 34А.