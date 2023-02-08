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Здоровье

Сеть клиник «Скандинавия» открывает отделение на Ленинском проспекте

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В «Южном» отделении уже работает поликлиническая часть и готовится открытие госпиталя.

Фото предоставлено пресс-службой "Скандинавии"

В поликлиническом отделении проводятся консультации и диагностика по следующим направлениям:

  • гинекология;
  • неврология и массаж;
  • терапия;
  • гастроэнтерология;
  • хирургия;
  • проктология;
  • психиатрия;
  • эндоскопия;
  • травматология;
  • нейрохирургия;
  • диагностика (УЗИ, КТ, рентген).

Также планируются расширенные приемы пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника.

Кроме того, до конца года откроется стационар, где будут проводиться операции по травматологии, ортопедии, хирургии и нейрохирургии. Для госпиталя уже готово новейшее оборудование: С-дуга, операционная стойка и стол для спинальной нейрохирургии, медицинский кислородный концентратор, силовое оборудование, инструменты для нейрохирургии, оборудование для лучевой диагностики.

Ольга Васильева

генеральный директор сети клиник «Скандинавия» и «Скандинавия АВА-ПЕТЕР»

«Мы продолжаем активно расширяться, несмотря на непростую экономическую ситуацию. На текущий момент никаких критических изменений в планы развития не внесено. „Южное“ отделение — это аналог нашего флагманского проекта, отделения „Северное“. Новое отделение рассчитано на 50 000 визитов в год, а учитывая мощности нашего нового стационара, мы сможем проводить порядка 15 тысяч операций на двух площадках ежегодно».

В новом отделении лечение будет доступно в том числе в рамках обязательного (ОМС) и добровольного медицинского страхования (ДМС).

Ленинский проспект, 168, корп. 4
+7 (812) 565-97-84

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