Сеть клиник «Скандинавия» открывает отделение на Ленинском проспекте

В «Южном» отделении уже работает поликлиническая часть и готовится открытие госпиталя.
В поликлиническом отделении проводятся консультации и диагностика по следующим направлениям:
- гинекология;
- неврология и массаж;
- терапия;
- гастроэнтерология;
- хирургия;
- проктология;
- психиатрия;
- эндоскопия;
- травматология;
- нейрохирургия;
- диагностика (УЗИ, КТ, рентген).
Также планируются расширенные приемы пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника.
Кроме того, до конца года откроется стационар, где будут проводиться операции по травматологии, ортопедии, хирургии и нейрохирургии. Для госпиталя уже готово новейшее оборудование: С-дуга, операционная стойка и стол для спинальной нейрохирургии, медицинский кислородный концентратор, силовое оборудование, инструменты для нейрохирургии, оборудование для лучевой диагностики.
Ольга Васильева
генеральный директор сети клиник «Скандинавия» и «Скандинавия АВА-ПЕТЕР»
«Мы продолжаем активно расширяться, несмотря на непростую экономическую ситуацию. На текущий момент никаких критических изменений в планы развития не внесено. „Южное“ отделение — это аналог нашего флагманского проекта, отделения „Северное“. Новое отделение рассчитано на 50 000 визитов в год, а учитывая мощности нашего нового стационара, мы сможем проводить порядка 15 тысяч операций на двух площадках ежегодно».
В новом отделении лечение будет доступно в том числе в рамках обязательного (ОМС) и добровольного медицинского страхования (ДМС).
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