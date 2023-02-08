Сеть клиник «Скандинавия» открывает отделение на Ленинском проспекте

В поликлиническом отделении проводятся консультации и диагностика по следующим направлениям:

гинекология;

неврология и массаж;

терапия;

гастроэнтерология;

хирургия;

проктология;

психиатрия;

эндоскопия;

травматология;

нейрохирургия;

диагностика (УЗИ, КТ, рентген).

Также планируются расширенные приемы пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника.

Кроме того, до конца года откроется стационар, где будут проводиться операции по травматологии, ортопедии, хирургии и нейрохирургии. Для госпиталя уже готово новейшее оборудование: С-дуга, операционная стойка и стол для спинальной нейрохирургии, медицинский кислородный концентратор, силовое оборудование, инструменты для нейрохирургии, оборудование для лучевой диагностики.