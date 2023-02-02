Аспирант ИТМО разработал протез-тренажер для реабилитации после инсульта

Прототип устройства пока предназначен только для тренировки мышц и суставов рук, но в будущем разработку можно адаптировать и под другие части тела. Также в протез пообещали добавить систему удаленного мониторинга.

С ее помощью врач сможет отслеживать процесс реабилитации, пояснил профессор факультета программной инженерии и компьютерной техники ИТМО Игорь Бессмертный. Он также добавил, что цена тренажера «точно будет в несколько раз ниже, чем у аналогов», пишет «Сноб» со ссылкой на пресс-службу университета ИТМО.

«Я не понаслышке знаю, с какими трудностями сталкиваются люди с нарушениями двигательной активности. В детстве мне пришлось много заниматься физическими упражнениями, чтобы восстановить правильную работу мышц и суставов из-за ДЦП», — рассказал автор проекта Артем Меинов.

Тренировка начинается с того, что пациенту фиксируют протез на руке и устанавливают начальное положение. После этого задается конечная точка, то есть максимальный угол движения руки, который не вредит пациенту. Угол и скорость повышаются постепенно, как это происходит при выполнении силовых упражнений. Все необходимые параметры устанавливает и корректирует реабилитолог. Одной полной зарядки протеза-тренажера хватает на 30-40 минут или на одно полноценное занятие.