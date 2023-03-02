Суперскоростное облучение, искусственный костный мозг, модификация клеточной ДНК: самые важные исследования в сфере борьбы с раком

Флеш-терапия — молниеносный протонный удар по злокачественным клеткам

Лучевая терапия с использованием фотонов — один из главных способов лечения в онкологии. Но иногда опухоль располагается очень близко к жизненно важным органам, которые облучать опасно. Тогда прибегают к протонной терапии, которая характеризуется так называемым пиком Брэгга: наибольшую дозу облучения получают не поверхностные ткани, а мишень — глубоко залегающая опухоль. Но при доставке летальной дозы к раковым клеткам часть ее достается окружающим нормальным тканям, что может серьезно повлиять на здоровье и качество жизни пациента.

Вот почему огромный резонанс получила флеш-терапия, при которой вся терапевтическая доза облучения подводится к опухоли за доли секунды, а не за 20–30 сеансов по нескольку минут, как при обычной лучевой терапии.

Флэш-лучевая терапия позволяет доставлять дозу облучения примерно в 400 раз быстрее, чем стандартная лучевая терапия. За счет сокращения времени на пути облучения к опухоли им повреждается меньше здоровых тканей. В результате мы получаем тот же противопухолевый эффект, но со значительно меньшим количеством осложнений. Безусловно, нужны дальнейшие разработки, например, возникает вопрос: а как комбинировать эту лучевую терапию с химиотерапией, что сейчас является достаточно стандартном подходом?