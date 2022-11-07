Врачи клиники СПбГУ создали мобильное приложение для пациентов с мочекаменной болезнью

Как отмечает Нариман Гаджиев, мочекаменная болезнь — это высокорецидивное заболевание. Часто в течение пяти лет после операции у 50% (и в течение десяти лет у 80%) пациентов болезнь может проявиться снова: «Это связано с тем, что, пройдя курс лечения, пациенты зачастую возвращаются к привычному образу жизни: не соблюдают диету и не выполняют предписания врача».

С помощью приложения пациенты смогут рассчитать риск развития рецидива заболевания и, исходя из этого, получить индивидуальные рекомендации по профилактике. Пользователь сможет вести дневник воды, ведь, как рассказал Нариман Гаджиев, соблюдение питьевого режима может снизить риск повторения заболевания на 50-60%.

Также в приложение можно вносить информацию о потребляемой еде с расчетом калорийности и содержания белков, цитратов и других веществ. Правильная оценка рациона поможет улучшить метаболизм и избежать образования камней и прогрессирования заболевания.

«Stone MD расскажет об уровне кислотности (pH) — это важно для пациентов, растворяющих камни. Пользователю также доступен календарь с датами установки или удаления стента — чтобы не забыть вовремя посетить врача и предотвратить риск развития осложнений», — рассказал Гаджиев.

Приложение доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay.