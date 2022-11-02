Петербургские изобретатели создали технологию для диагностики болезни Паркинсона

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», 23-летний программист и изобретатель из Петербурга Федор Кондратенко еще в юности собрал браслет, который мог указать на болезнь Паркинсона. Позднее он вместе с командой разработчиков решили заменить браслет на нейросеть.

«Мы сделали первый прототип браслета. Успешно его испытали. Он показал свою клиническую эффективность. После этого мы продолжили вместе с командой это все совершенствовать. Где-то два года назад мы пришли к тому, что браслет неудобен», — рассказал научный сотрудник Высшей школы теоретической механики и математической физики СПбПУ Федор Кондратенко.

С помощью компьютерной программы и нейросети через видеокамеру считываются движения пациента, а все отклонения от нормы фиксируются и на их основе выдается результат. Кроме того, с помощью изобретения можно выявить не только болезнь Паркинсона, но и уловить другие нарушения в организме.

Сейчас изобретатели продолжают улучшать проект. Сейчас систему тестируют в клиниках Владивостока. С ее помощью уже удалось правильно выявить болезнь Паркинсона у более чем 20 человек.