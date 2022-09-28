Фонд семьи Тиньковых запустил портал для пациентов с раком крови и их близких

Также Фонд семьи Тиньковых провел опрос, посвященный раку крови. Согласно результатам, 78% опрошенных людей знают, что такое рак крови, при этом только 23% знают, что делать, если их близкому поставили такой диагноз. 31% осторожно отметили, что думают, что знают, что следует делать в такой ситуации. 15% признались, что не знают, что нужно делать, и еще 23% отметили, что не уверены. 7% признались, что вообще никогда не думали об этом.

39% респондентов отметили, что думают, что знают, как поддержать близкого, которому был поставлен тяжелый диагноз, тогда как 22% не знают о необходимых способах поддержки и помощи. 8% написали, что разберутся, когда столкнутся с этой ситуацией, и еще 31% ответили, что будут искать информацию о способах поддержки близких и родственников с тяжелым диагнозом.

16% не знают или не уверены, что знают о способах лечения рака. 48% опрошенных указали, что знают только о некоторых видах лечения рака. 21% респондентов не знают или не уверены, что знают о способах лечения рака крови. 39% сказали, что знают только о некоторых методах лечения рака крови.

65% респондентов считают, что в первую очередь людям с раком крови нужна психологическая поддержка. 61% опрошенных назвали самой важной медицинскую помощь. 28% считают, что первой должна быть поддержка информационная, и еще 23% сказали, что важнее всего поддержка финансовая.

В случае заболевания 86% опрошенных в качестве источника информации будут использовать консультации врача, а 71% воспользуются сайтами профильных организаций и фондов. 58% будут искать информацию в интернете, а 15% спросят своих друзей и знакомых. При этом самым достоверным источником информации респонденты считают лечащего врача (91%). На втором месте — сайты профильных организаций и фондов (78%). 30% назвали интернет источником информации о заболеваниях, которому можно доверять. Для 14% таким источником информации стали друзья и знакомые.

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