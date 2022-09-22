«Это совсем не весело!» Что такое токсичный позитив и как он рушит наши отношения и здоровье?

Выбор момента

Мы часто прибегаем к позитивности, когда искренне хотим поднять кому-нибудь настроение. Кажется, что, если сказать правильные слова, боль исчезнет. А еще мы эгоистично надеемся, что эти слова освободят нас от обсуждения тяжелой темы и избавят от тягостного чувства, которое возникает, когда мы общаемся с тем, кто страдает. Что уж кривить душой, не просто быть рядом с человеком, который плачет, горюет или находится в отчаянии. Сразу хочется, чтобы ему полегчало

К сожалению, если действовать с наскока, нас ждет разочарование по всем фронтам. Человеку, которого мы утешаем, может показаться, что его затыкают и стыдят. А мы, в свою очередь, почувствуем себя бесполезными и отвергнутыми. Именно поэтому нужно правильно выбрать момент. Перед тем как начать убеждать кого-то посмотреть на ситуацию позитивнее, важно понять следующее.