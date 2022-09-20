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Ученые выяснили, что люди смотрят порно в качестве экзистенциального спасения от скуки

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Психологи из Лимерикского Университета нашли связь между постоянным просмотром порно и скукой, ощущением бессмысленности существования, отсутствием жизненных целей и желанием спрятаться от неприятных эмоций, сообщается в журнале Personality and Individual differences.

Shutterstock.com

Ученые провели опрос среди 179 человек в возрасте от 18 до 66 лет, в том числе 104 мужчины и 75 женщин, 143 добровольца были гетеросексуалами. В анкетах респонденты отмечали частоту просмотра порно, оценивали утверждения о подверженности скуке и отсутствию цели в жизни, а также выбирали причины просмотра фильмов для взрослых: возбуждение, развлечение и так далее.

На основании ответов ученые пришли к выводу, что просмотр порнографии — один из способов избегать негативных эмоций, связанных с потерей себя или невозможностью определить смысл жизни. Этот глубинный конфликт проявляется в виде скуки.

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