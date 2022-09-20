Ученые выяснили, что люди смотрят порно в качестве экзистенциального спасения от скуки

Ученые провели опрос среди 179 человек в возрасте от 18 до 66 лет, в том числе 104 мужчины и 75 женщин, 143 добровольца были гетеросексуалами. В анкетах респонденты отмечали частоту просмотра порно, оценивали утверждения о подверженности скуке и отсутствию цели в жизни, а также выбирали причины просмотра фильмов для взрослых: возбуждение, развлечение и так далее.

На основании ответов ученые пришли к выводу, что просмотр порнографии — один из способов избегать негативных эмоций, связанных с потерей себя или невозможностью определить смысл жизни. Этот глубинный конфликт проявляется в виде скуки.