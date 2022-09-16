Как распознать эмоциональное насилие? Вот 10 явных признаков

Близкие отношения редко бывают насильственными с самого начала. Напротив — зачастую тот, кто совершает насилие, сперва очень внимателен и заботлив. Вот только заботливое отношение тоже может быть формой контроля. Особенно если этой заботы становится чересчур много. Как распознать эмоциональный абьюз, рассказала терапевт Тереза Комито в своей книге «Так можно: выйти из отношений, которые причиняют боль», которая вышла в издательстве «Есть смысл».
Контроль
Контроль — важнейший инструмент в насильственных отношениях. Все тактики и признаки насилия, описанные в этой главе, связаны с желанием агрессора сохранить над вами контроль. Вначале он может делать это посредством внимания, защиты, заботы. На этой стадии он полностью вами очарован и максимально идеализирует вас, может произносить фразы вроде «Ты та, которую я искал», «Ты моя единственная навеки». Все эти заявления заставляют поверить ему и усыпляют бдительность.
Но внутри абьюзивных отношений подобное поведение зачастую направлено на то, чтобы контролировать все аспекты вашей жизни. Абьюзивный партнер начинает различать вашу естественность, идеальный образ, который он себе придумал, отступает, и вследствие этого у него усиливается тревога и появляется страх потерять свой «идеальный объект», поэтому он часто отслеживает, куда вы направляетесь и где находитесь, настаивает на том, чтобы вы всегда оставались на связи, решает за вас, с кем вам можно видеться, а с кем нельзя, что можно надеть, а что нет и так далее. При этом он может быть агрессивным и требовательным, а может облечь свои требования в форму «полезных советов». Требования часто могут быть сопряжены с критикой, и не исключено, что со временем вы заметите, что неповиновение «советам» приводит к неприятным последствиям.
Обзывательства
Обзывательства — вербальные оскорбления, направленные на то, чтобы победить в споре, принизить вас, ударить по вашей самоценности , — могут быть неочевидными и маскироваться под игривые шутки. Например, шутка задела ваши чувства, вы сообщаете об этом, а в ответ слышите: «какие мы нежные», «пошутить нельзя, что ли», «да ты все не так поняла», «на обиженных воду возят» и т. д. Цель обзывательств — унизить и обесценить собеседника. Если в споре вашу личность постоянно растаптывают, часто прибегая к высказываниям с «никогда» и «постоянно», будьте уверены — это все происходит из-за желания контролировать, доминировать и надломить вас.
Вот пример такого высказывания: «Ты постоянно забываешь о моих просьбах! Мозгов нет, или проблема в другом?».
Крики
Как известно, крик — это повышение тона, но манипулятор использует крик как мощный инструмент систематического запугивания. Пострадавшей ничего не остается, кроме как уступить агрессору, который криком навязывает свою волю. Повышение голоса сильно пугает, изнуряет, доводит до исступления и лишает сил и возможностей спорить и как-либо сопротивляться. Со временем такое поведение подрывает моральные силы и чувство собственного достоинства.
Газлайтинг
Газлайтинг — о котором так много говорят в последние годы — это явление, в названии которого содержится отсылка к пьесе «Газовый свет» (англ. «Gas Light») 1930-х годов, в которой супруг пытается свести жену в могилу, навязывая ей мысль, что она сошла с ума. Вот некоторые из абьюзивных стратегий газлайтинга:
- Абьюзер утаивает информацию или недоговаривает, не считает нужным ставить в известность.
- Искажает факты в угоду себе.
- Шутками и сарказмом обесценивает опыт и чувства
- партнерши.
- Отрицает и принижает реакции и переживания партнерши.
- Ведет себя так, будто он или партнерша не говорили того, что в действительности было сказано , — или делает вид, что ряда событий не происходило.
Газлайтинг вынуждает человека сомневаться в собственных чувствах и восприятии реальности. Часто потерпевшей приходится слышать следующее:
- «Я этого не говорил».
- «Ты мне этого не рассказывала».
- «Такого не было».
- «Уверена, что тебе это не приснилось?»
- «Ты слишком чувствительная».
Изоляция
Абьюзер воспринимает ваше общение с друзьями и родственниками как угрозу вашим отношениям и может предпринимать попытки его ограничить. Начаться это может с критики или обесценивания ваших отношений с друзьями и родственниками. Например, он заявляет, что ваши близкие плохо к вам относятся или пользуются вами — или что они крадут время, которое вы могли бы провести рядом с ним. В этих рассуждениях может содержаться доля правды, которая повлияет на вас или смутит. Если в прошлом вы посвящали партнера в некоторые сложности в общении с кем-то из родственников, а теперь собираетесь с этим родственником пообщаться, манипулятор тут же может напомнить вам о былых трудностях.
Угрозы
Угроза — это высказанное намерение причинить вам вред или боль — или же лишить вас чего-то. Это манипулятивный способ принуждения, строящийся на потенциальном насилии.
Страх исполнения угрозы становится мощным мотиватором, благодаря которому свидетель насилия старается исправить ситуацию и подстроиться под эмоционального насильника. Подобные высказывания — все они взяты из рассказов людей, которые в реальности пережили абьюзивные отношения, — подстегивают страх, который давно в вас живет:
- «Я убью себя».
- «Я убью тебя».
- «Если не будешь рядом со мной, больше никому
- не достанешься».
- «Я заберу детей».
- «Я сдам тебя миграционной службе».
- «Я все расскажу твоей родне».
- «Я разрушу твою жизнь»
- «Я оставлю тебя без гроша в кармане».
- «Я тебе изменю».
- «Я никогда тебя не отпущу».
- «Не пора ли тебе распрощаться с этой должностью?»
Наказание
Наказание — это реакция абьюзера на любое ущемление, отказ или отторжение. Оно может проявляться в форме мести или принуждения. Агрессор причиняет партнерше боль, чтобы с ней поквитаться, и заставляет ее изменить свое поведение. Таким образом он сбрасывает свой стресс и бессилие от невозможности полностью подчинить ее. Чем больше партнерша не повинуется агрессору, тем серьезнее его наказания.
Отвержение
Отвержением можно назвать любое действие, отрицающее ваши потребности и положительные стороны. Вы и ваши достижения становитесь неважными и незаметными, партнер делает из вас обузу в своей жизни, демонстрирует усталость и не проявляет интереса. Отвержение может включать в себя отрицание проявлений любви, внимания, привязанности.
Таким образом абьюзер стремится опорочить, обесценить вас, ваше достоинство и ваш вклад в отношения, в том числе то, что вы готовы ему дать, как бы навязывая тем самым мысль о том, что вы не нужны и не желанны.
Пренебрежение
Пренебрежение — это такое поведение, при котором человек как бы случайно и непреднамеренно лишает вас внимания и привязанности, в результате чего вы уже не можете удовлетворить свою эмоциональную потребность в принятии, любви и близости. Партнер может забыть выполнить вашу просьбу (например, зайти в аптеку по дороге домой), не учитывать ваших особенностей и желаний (подарить что-то ненужное вместо того, что вы просили), срывать договоренности (отменить встречу в последнюю минуту). Бывают и такие странные вещи, когда у жены много лет аллергия на рыбу, а муж продолжает праздновать день рождения в рыбном ресторане. Выражаться пренебрежение может также в безалаберном и в безответственном поведении, игнорировании, проявлении интереса партнера к другим девушкам на ваших глазах, особенно если вы обозначали, что вам это не нравится, прекращении контактов с вами(забыл написать, был занят, пропал на неделю/месяц, был в командировке).
Экономическое насилие
Экономическое насилие строится на ограничении доступа к средствам, сокрытии финансовой информации, установлении полного контроля за деньгами — зачастую такая модель напоминает «детско-родительскую». Помимо прочего, абьюзер будет стараться удерживать партнершу дома, не позволит выходить на работу и иметь собственный заработок. Нередко в таких отношениях женщина не знает, сколько зарабатывает ее партнер, а чтобы получить какие-то деньги, вынуждена постоянно их выпрашивать, обосновывать причину
или предоставлять чеки о расходах. В случае, если у нее есть свой заработок, партнер может полностью забирать его себе.
Последствия эмоционального насилия
Эмоциональный абьюз чреват долговременными последствиями, причем не только эмоциональными, но и физиологическими. Порой потерпевшей сложно связать опыт насилия с физическими симптомами. Такие чувства, как стыд, смятение и страх, только усложняют распознание последствий. Длительное психологическое насилие приводит к повышенной утомляемости, слабости и усталости, могут появиться проблемы с давлением, приступы тахикардии или внезапные нарушения дыхания (одышка, ощущение нехватки кислорода). Помимо расстройств сна (бессонница, кошмары) могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом, тошнота, расстройства стула и даже частые мочеиспускания — все они являются симптомами невротических нарушений организма под воздействием постоянного стресса в насильственных отношениях.
Тревога
В животном мире тревога является важным механизмом выживания, она возникает как реакция на опасность и подготавливает организм к действию: бежать или сражаться («бей, беги, замри»). Физиологически в организме происходит выброс адреналина, который и готовит организм к последующей нагрузке. Человек при признаках угрозы тоже попадает в эмоциональное переживание опасности, и на физиологическом уровне организм получает коктейль стрессовых гормонов. Если психологическое насилие повторяется регулярно и часто, то тревога перерастает в хроническое состояние бессилия, человека охватывает чувство надвигающейся катастрофы, ужас изнутри даже в состояниях очевидного покоя.
Хронические боли
Мы знаем, что между психологическим насилием, травмой и хронической болью есть взаимосвязь. Точные причины до конца не установлены. Но постоянный стресс действует на гуморальную регуляцию, то есть изменяет уровень гормонов в организме. По сути, тело человека под воздействием постоянного стресса живет в хронической мобилизации, опасности и не умеет расслабляться даже ночью — все это влияет на изнашиваемость организма, которая чревата обострением прошлых заболеваний или приобретением новых.
Последние исследования в области травмы указывают на прямую связь травматических переживаний с необъяснимыми телесными реакциями, в том числе острыми хроническими болями неопределенного происхождения.
Природный механизм «бей, беги, замри» высвобождает гормоны стресса и подавляет иммунную систему. Гиперактивация гормонов стресса мешает регуляции иммунной системы и вызывает множественные воспаления в организме, что может привести к различным заболеваниям и хронической боли.
Вина
Те, кому пришлось выживать в психологическом насилии, часто подвержены чувству вины. Партнер-абьюзер может обвинить вас в любых своих бедах, в том числе и в насилии, которое он же к вам применяет. Возникает так называемое невротическое, или, как говорят, токсичное чувство вины, когда объективно женщина не виновата и не может взять на себя ответственность за то, в чем ее обвиняют, но вынуждена поверить в свою виноватость и принять эту вину на себя. Хроническое чувство вины может приводить к таким симптомам, как бессонница, потеря аппетита, подавленность, постоянные сожаления. Оно очень схоже с депрессией, и клиническая депрессия зачастую является результатом вины как огромной невыносимой ноши, которую потерпевшие берут на себя, и мнимой ответственности перед партнером-абьюзером.
Бессонница
Постоянное психологическое давление оказывает сильное влияние на качество сна. Вы можете трудно засыпать: долго ворочаетесь, прокручиваете в голове события из прошлого по кругу. Или у вас нарушается глубокий сон: вы либо часто просыпаетесь в одно и то же время, либо просыпаетесь рано и больше уже не можете уснуть. Хронический стресс и эмоциональное насилие приводят нервную систему к перевозбуждению — так организм реагирует на постоянную угрозу. Возбуждение подает сигнал об опасности в мозг — следовательно, все тело в тонусе, расслабиться невозможно, и заснуть становится еще труднее. Недостаток сна чреват долгосрочными последствиями, он накапливается в хроническую усталость. Нервная система, не имея качественного отдыха, может резко реагировать на ежедневные внешние сигналы. На те простые вещи дома, на работе, в отношениях с другими людьми, на которые раньше у вас были силы, сил больше не будет. Поэтому забота о себе и гигиена сна чрезвычайно важны для восстановления.
Социальная изоляция
Социальная изоляция может повлиять на вашу самооценку, вызвать чувство вины, помимо прочих симптомов физического и эмоционального толка. Вы тратите много внутреннего ресурса на восстановление собственных сил, на проживание сильных чувств боли, обиды, несправедливости, все это очень изнуряет, вынуждает вас изолироваться от друзей и семьи. В остром состоянии вас могут занимать только проблемы отношений с партнером, но об этом может быть еще и стыдно говорить с другими. Таким образом, как бы защищая себя, мы отсекаем себя от сторонних мнений, а заодно и от эмоциональной поддержки близких людей. Из-за того, что у них больше нет к нам доступа, они не могут заметить, что с нами происходит, не могут оценить наше стрессовое состояние и, соответственно, вовремя помочь и поддержать.
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