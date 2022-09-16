Как распознать эмоциональное насилие? Вот 10 явных признаков

Контроль

Контроль — важнейший инструмент в насильственных отношениях. Все тактики и признаки насилия, описанные в этой главе, связаны с желанием агрессора сохранить над вами контроль. Вначале он может делать это посредством внимания, защиты, заботы. На этой стадии он полностью вами очарован и максимально идеализирует вас, может произносить фразы вроде «Ты та, которую я искал», «Ты моя единственная навеки». Все эти заявления заставляют поверить ему и усыпляют бдительность.

Но внутри абьюзивных отношений подобное поведение зачастую направлено на то, чтобы контролировать все аспекты вашей жизни. Абьюзивный партнер начинает различать вашу естественность, идеальный образ, который он себе придумал, отступает, и вследствие этого у него усиливается тревога и появляется страх потерять свой «идеальный объект», поэтому он часто отслеживает, куда вы направляетесь и где находитесь, настаивает на том, чтобы вы всегда оставались на связи, решает за вас, с кем вам можно видеться, а с кем нельзя, что можно надеть, а что нет и так далее. При этом он может быть агрессивным и требовательным, а может облечь свои требования в форму «полезных советов». Требования часто могут быть сопряжены с критикой, и не исключено, что со временем вы заметите, что неповиновение «советам» приводит к неприятным последствиям.