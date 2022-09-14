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Глава ВОЗ дал прогноз, когда завершится пандемия коронавируса

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Согласно данным по распространению COVID-19 в мире, завершение пандемии близко как никогда прежде. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге, пишет РИА Новости.

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«На прошлой неделе число зафиксированных смертей от COVID-19 стало наименьшим с марта 2020 г. Мы еще не были в лучшем положении, чтобы покончить с пандемией. Мы еще не достигли этой цели, но конец уже близок», — рассказал он.

По словам Гебрейесуса, если страны ослабят усилия по борьбе с коронавирусом, то в ближайшее время могут появиться больше мутаций коронавируса и смертей. Для успешного завершения пандемии необходимо сейчас всем странам обеспечить максимальную вакцинацию уязвимых групп населения и повсеместное тестирование, а также обеспечить открытую коммуникацию медицинских властей и населения.

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