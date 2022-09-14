Глава ВОЗ дал прогноз, когда завершится пандемия коронавируса

«На прошлой неделе число зафиксированных смертей от COVID-19 стало наименьшим с марта 2020 г. Мы еще не были в лучшем положении, чтобы покончить с пандемией. Мы еще не достигли этой цели, но конец уже близок», — рассказал он.

По словам Гебрейесуса, если страны ослабят усилия по борьбе с коронавирусом, то в ближайшее время могут появиться больше мутаций коронавируса и смертей. Для успешного завершения пандемии необходимо сейчас всем странам обеспечить максимальную вакцинацию уязвимых групп населения и повсеместное тестирование, а также обеспечить открытую коммуникацию медицинских властей и населения.