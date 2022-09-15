Кто такая Светлана Богачева, годами выдававшая себя за десятки людей. Тред в Twittеr, который обсуждают сейчас все

История Тани Щукиной

«Три года я жила со Светланой Владимировной Богачевой. Спасала ее от рака, переписывалась с ее врачами, психологами. ФСБшник, с которым я знакома, оказывается, не общался со мной. Это была Света. В РФ меня не искали! Простите, это тред. Я три года жила с аферистом-шизофреником», — так начинается рассказ петербурженки и стендап-комика Тани Щукиной, ставший вирусным в Twitter.

Щукина познакомилась с Богачевой в 2019 году: Светлана написала Тане на рабочую почту, заказав видео для больницы Петербурга, в которой работала анастезиологом-реаниматологом в отделении реанимации и интенсивной терапии. Девушки еще несколько раз встречались по работе. «Однажды [Богачева] позвонила в слезах и сказала, что я первый номер в недавних и что ее муж повесился. Я приехала помочь», — вспоминает Щукина, как начиналось ее близкое общение с Богачевой.

По словам девушки, она помогала Богачевой, когда ее «муж повесился после аварии, в которой погиб ее ребенок», однако «ни ребенка, ни мужа никогда не было». Больше пяти человек, с которыми общалась Щукина, имели свои истории, характеры, стили письма, но не существовали в реальности — это была Светлана: «Она создавала жизни людей с точностью до малейших деталек и помнила каждую из них!».

В «списке персонажей Светы», составленном Щукиной по памяти, числятся «ФСБшник»; «жена ФСБшника Люся»; «онколог Лиза»; «Александр Тельяченко (лучший друг)»; «Женя (муж Александра)»; «Мия (дочь Александра и Жени); «Лена (названная дочь)»; «Глеб Коганович (психотерапевт)» — «приятный пожилой человек», который присылал Щукиной «цветы и благодарности, много писал, в каком он восторге, что ему удалось лечить такой интересный и тяжелый случай, как Света»; «двоюродная сестра Оля»; «Кристина (соседка по отелю)»; многочисленные «любовники», в числе которых некий Гриша — по словам Щукиной, «он существует, но сейчас живет в Питере». По легенде Богачевой, он переехал в Америку с двумя усыновленными детьми-инвалидами. В комментариях пользователи Twitter прикрепили предполагаемую записку о том, как «Светлана Владимировна Богачева отправляет подарок Светлане Владимировне Богачевой. От Гриши».