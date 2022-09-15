Кто такая Светлана Богачева, годами выдававшая себя за десятки людей. Тред в Twittеr, который обсуждают сейчас все

Если вы заходили в Twitter в последние дни, то скорее всего видели в ленте только одно — Светлану Владимировну Богачеву. «Русский Билли Миллиган» из вирусного треда годами выдавала себя за десятки других людей: психолога, онколога, сотрудника Федеральной службы безопасности и многочисленных любовников. Пересказываем историю стендап-комика из Петербурга Тани Щукиной, которая на протяжении трех лет жила с «безликой Светланой», личный опыт других людей, знакомых с ней, и вместе с психиатром Антоном Костиным разбираемся в различиях шизофрении и психопатии.
«Making a Bogacheva» — отсылка к детективному сериалу Netflix, который в оригинале называется «Making a Murderer». Фото: Таня Щукина / @tanchaizer
История Тани Щукиной
«Три года я жила со Светланой Владимировной Богачевой. Спасала ее от рака, переписывалась с ее врачами, психологами. ФСБшник, с которым я знакома, оказывается, не общался со мной. Это была Света. В РФ меня не искали! Простите, это тред. Я три года жила с аферистом-шизофреником», — так начинается рассказ петербурженки и стендап-комика Тани Щукиной, ставший вирусным в Twitter.
Щукина познакомилась с Богачевой в 2019 году: Светлана написала Тане на рабочую почту, заказав видео для больницы Петербурга, в которой работала анастезиологом-реаниматологом в отделении реанимации и интенсивной терапии. Девушки еще несколько раз встречались по работе. «Однажды [Богачева] позвонила в слезах и сказала, что я первый номер в недавних и что ее муж повесился. Я приехала помочь», — вспоминает Щукина, как начиналось ее близкое общение с Богачевой.
По словам девушки, она помогала Богачевой, когда ее «муж повесился после аварии, в которой погиб ее ребенок», однако «ни ребенка, ни мужа никогда не было». Больше пяти человек, с которыми общалась Щукина, имели свои истории, характеры, стили письма, но не существовали в реальности — это была Светлана: «Она создавала жизни людей с точностью до малейших деталек и помнила каждую из них!».
В «списке персонажей Светы», составленном Щукиной по памяти, числятся «ФСБшник»; «жена ФСБшника Люся»; «онколог Лиза»; «Александр Тельяченко (лучший друг)»; «Женя (муж Александра)»; «Мия (дочь Александра и Жени); «Лена (названная дочь)»; «Глеб Коганович (психотерапевт)» — «приятный пожилой человек», который присылал Щукиной «цветы и благодарности, много писал, в каком он восторге, что ему удалось лечить такой интересный и тяжелый случай, как Света»; «двоюродная сестра Оля»; «Кристина (соседка по отелю)»; многочисленные «любовники», в числе которых некий Гриша — по словам Щукиной, «он существует, но сейчас живет в Питере». По легенде Богачевой, он переехал в Америку с двумя усыновленными детьми-инвалидами. В комментариях пользователи Twitter прикрепили предполагаемую записку о том, как «Светлана Владимировна Богачева отправляет подарок Светлане Владимировне Богачевой. От Гриши».
Мне было ее [Богачеву] жаль. Умная, интересная женщина с кошмарной судьбой. Она сказала, что психотерапевт согласен ее взять, только если с ней кто-то будет жить, чтобы она с собой ничего не сделала. Я согласилась на месяц. Мне написал ее врач. Глеб Коганович. Его тоже не существует. Света выдумала девушку Лену — сироту, которую она «спасла». Лена не хотела со мной видеться, потому что ей было страшно и стыдно за наркотики и сиротство. Она якобы была наркоманкой. И я ее очень поддерживала. Потом она умерла. Этот персонаж тоже Светлана Богачева. Этих персонажей было более десяти человек. Учитывая, что я заботилась о Свете круглосуточно, эти призраки стали моим окружением. Некоторых людей я встречала в реале. Люсю, ее коллегу, и мужа Люси Яна. Он ФСБшник. Потом они писали. Мы общались пару лет. Оказалось, писала Света.
Я жила три года в тотальной лжи. Спасала того, кто в этом не нуждался. Оплакивала смерти людей, которых не существовало. Общалась с одним ****** [сраным] Сплитом. Надо отдать ей должное — она гениальна в своем ******* [поведении]. Очень начитанна, любила обсудить Лобачевского, историю, литературу. Она легко находила общий язык вообще со всеми! Никто не мог подумать даже ничего такого. Кроме одного человека — моей матери. Она и сказала мне присмотреться. Я начала проверять факты. Давила на нее, кричала. […] Наконец я позвонила онкологу Светы, а та не успела вырубить звук. Зазвонил Светин телефон. Она, видимо, совсем запуталась в номерах и сим-картах. Большинству персонажей дозвониться было нереально, и я клянусь — она придумывала этому адекватные причины. Тут отпираться было уже невозможно. Я села и исподтишка врубила камеру, на которой вы можете видеть ее признание.
«Being Svetlana Vladimirobna Bogacheva» — отсылка к фильму «Быть Джоном Малковичем», режиссерскому дебюту Спайка Джонза 1999 года. Фото: Таня Щукина / @tanchaizer
На видео, опубликованных Щукиной, записано, по ее словам, признание Богачевой. На вопрос, контролирует ли она свое поведение, Светлана отвечает: «Нет, за создание внешней фабулы, переписки, у меня отвечает отдельное. […] Есть отдельная хрень, которая все это придумывает, есть отдельная хрень, которая отвечает за эти переписки, за создание этой внешней фабулы. [Эти личности] разные совсем. Они не похожи друг на друга. У них никогда не было имени, но они разные». За все время общения с Богачевой происходило множество событий, однако одним из самых серьезных стала ее «онкология». Чтобы убедить Щукину в реальности болезни, Светлана имитировала припадки, переломы, некрозы и вздутые вены, вливая в них спирт и хлорид кальция. А выпадение волос после химиотерамии, если верить ее видеопризнанию, — следствие использования крема для депиляции.
История Екатерины Борзовой
После того, как история Тани Щукиной стала вирусной в Twitter, подписчики вспомнили, что уже знают практически аналогичную про Светлану Богачеву. В 2017 году во ВКонтакте ею поделилась Екатерина Борзова. Девушка рассказала, что ее общение с Богачевой началось еще в начальных классах школы. «Светлана была умной девочкой, хорошо училась, но часто болела. Периодически она рассказывала забавные фантастические истории «из своей жизни», но особо они не смущали», — так начала свой рассказ Борзова.
По словам Борзовой, которая дружила с Богачевой «все школьные годы» и продолжила общение с ней в институте, «удивительные истории Светлана продолжала рассказывать, но они становились все более зловещими». Так, на первом курсе Богачева «жутко и в подробностях» рассказывала, что ее отец окончательно сошел с ума, издевался над бабушкой и ей самой, после чего был помещен в больницу для умалишенных, где впоследствии умер. Однако уже позже стало известно, что отец, по словам Борзовой, «жив, здоров и дееспособен».
Екатерина Борзова — о своем общении со Светланой Богачевой:
Если повспоминать, историй было очень много, но в памяти всплывают, конечно, самые жуткие из них. Ее отношения с противоположным полом всегда напоминали действия из фильма или сериала, а вживую ее молодых людей я никогда не видела. Однажды Светлана приехала ко мне и рассказала, как ее молодой человек, коллега, приворожил страшным ритуалом, и теперь она будет либо с ним всю жизнь, либо умрет. Она долго искала выход из сложившейся ситуации, и бабка, к которой она обратилась за помощью, нашла. По словам Светланы, нужно было проткнуть себе руку, мягкие ткани между большим и указательным пальцами, ржавым ножом и поехать к тому человеку. Так Светлана и поступила, обколов руку лидокаином, воткнула нож и уехала. Все это происходило у меня на кухне, о ужас! Шрам небольшой, но остался.
Позже, вспоминает Борзова, Богачева «стала переодически занимать деньги на свое лечение, рассказывая про рак, химиотерамию и так далее». Взаймы ей дали мама Богачевой, родители их общих друзей: «Все крайне сочувствовали бедной девушке». Средства якобы уходили на «многочисленные операции, дорогостоящие препараты, платные консультации специалистов» — Богачева «лечилась, потом выходила на работу, работала в три смены, отдавала, потом занимала опять; суммы становились все больше». В общей сложности, по словам Борзовой, дружба с Богачевой обошлась ей «в высокую цену: такие суммы люди берут по ипотеке на 14 лет».
Уже тогда, в 2017 году, в комментариях под постом Екатерины Борзовой во ВКонтакте собрались и другие люди, знакомые со Светланой Богачевой. «Мда. Светлана в своем репертуаре. Пару раз просила в долг 30 000, рассказывая при этом небылицы. Естественно, не поверила, денег не дала. Маму хоронила, сама умирала, перенесла множество операций. Этого, конечно, тоже не было. Однажды имела наглость прийти ко мне на работу и попросить 12 000 на операцию, которую ей якобы назначили на следующий день. Естественно, никакой операции не было. Да и денег она не получила», — писала девушка по имени Дарья.
Дмитрий отмечал: «Очень все похоже на правду. Света мне аналогичные истории рассказывала. Волосы дыбом. С 2005 года я в курсе ее несуществующих проблем. Я лично посылал ей деньги на похороны ее мамы. А когда она якобы была в Израиле, то сломала ногу, страховки не было. Опять пришлось помочь. Кстати, ее не выпускали в аэропорту из-за неоплаченных штрафов ГИБДД. Тоже послал денег. А сегодня я узнал, что, со слов Светы, я давно повесился. Пойду налью виски».
Молодой человек по имени Егор так описывал знакомство со Светланой: «Так же как и большинство присутствующих, я сопереживал ей в ее "болезнях" и помогал деньгами. Мне она деньги вернула (не спрашивайте, почему, я сам задаюсь этим вопросом) — за исключением 5 тысяч, которые она не отдала моей супруге. Но относительно тех сумм, что она должна другим, я не буду даже развивать эту тему». Он выразил свое неверие в то, что у Богачевой «какое-то расстройство или что там говорили ее родственники», назвав девушку «аферисткой, которой удалось разыграть очень долгую многоходовочку, сыграв на дружеских чувствах близких».
В Twitter активно отреагировали на историю Светланы Владимировны Богачевой. Пользователь «Hyperhyprochondriac» написал путеводитель по «удивительному миру Светланы Богачевой», назвав его «Доктор Светлана: в Мультивселенной Безумия». «Хотел полноценного руководства по лору мира, с иллюстрацией, книжным оформлением и всем этим во, но в одиночку делать не могу. Желающие помочь приветствуются», — поделился он. Девушка под ником «kanzerkanz» сделала «тест на персонажей из вселенной Светланы Богачевой».
Издательство АСТ предложило Тане Щукиной написать книгу о том, как она «жила три года со Светланой Владимировной Богачевой и ее личностями». Позже аналогичное предложение поступило и от издательства «Эксмо».
В интервью медиа Светлана Богачева признавалась, что не боится наказания, потому что ей «больше нечего терять». Сейчас она собирается найти работу, чтобы получать психиатрическую помочь и отдавать долги — по подсчетам девушки, в общей сложности она должна около двух миллионов рублей.
«У меня в моменте всегда было ощущение, что эти деньги я им отдам, обязательно что-нибудь придумаю, выкручусь, как-нибудь заработаю. Никогда не было ощущения, что деньги у них я беру безвозвратно и навсегда. Чаще всего я действительно возвращала деньги, просто это доходило до такого количества, что его уже невозможно было вернуть адекватно. Сложно сказать, жалела ли я людей, у которых брала деньги. Я искренне хорошо к ним относилась», — призналась Богачева.
Позже, уже дав несколько интервью, Богачева позвонила спецкору «Холода». «Виктория, мне нужна психиатрическая помощь. Меня несет, у меня в голове уже миллиард этих конструкций. Я не знаю, как себя останавливать. Я не знаю, что мне делать», — сказала она.
Похожее сообщение она отправила и самой Тане Щукиной: «В голове эти конструкции громоздятся в геометрической прогрессии. Я сдерживаюсь из последних сил. Я должна попасть в больницу. Иначе это не закончится. Я не знаю, как это остановить».
Чем шизофрения отличается от психопатии? Объясняет Антон Костин — психиатр, психотерапевт, нарколог и руководитель Ассоциации Когнитивно-Бихевиоральных Терапевтов в Санкт-Петербурге
Шизофрения, или расстройства шизофренического спектра — это спектр расстройств, объединенный общими группами признаков, которые могут иметь довольно разнообразное течение. Эти симптомы делятся на позитивные — когда появляется что-то новое, несвойственное человеку без заболевания, — это галлюцинации (те самые «голоса в голове»), бред (например, бред преследования), конфабуляции (ложные воспоминания о том, чего никогда не было), ощущения, что мысли человека могут читать другие люди или человек сам может читать чужие мысли, психические автоматизмы (ощущение, что мной или моими мыслями кто-то управляет). Нередко речь и мысли человека становятся весьма дезорганизованными, несвязными, очень расплывчатыми и непонятными.
Вторая группа симптомов называется негативными — какие-то явления психической жизни человека как бы теряются, постепенно исчезают, на их месте образуется апато-абулический дефект. Нарастают дефицит эмоций — человек становится равнодушным, ничем не интересующимся, безразличным (апатичным), — и дефицит волевого компонента (абулия), когда человек будто бы теряет силы и активность на какую-либо деятельность.
Как мы видим, поведение этой женщины мало укладывается в картину шизофрении. Поэтому поговорим о «психопатии». Для этого важно разобраться в терминологии, так как это слово имеет несколько значений.
Традиционно в России под термином психопатия понимается классификация «конституциональных психопатий», разработанная Петром Борисовичем Ганнушкиным в первой половине ХХ века (эпилептоидная, параноидная, шизоидная, истерическая, и другие, психопатии). Под этим термином понимались проявления характера личности, которые достигают крайних проявлений и дезадаптируют эту личность. В настоящее время более корректным и общеупотребимым термином является «расстройство личности». Этот термин употребляется в МКБ 10 и 11 пересмотра, а так же в DSM-5 («номенклатура» психических расстройств, использующаяся в США с 2013 года, — прим. ред.). В англоязычной литературе термин «психопатия» используется как синоним диссоциального расстройства личности.
О расстройстве личности мы говорим, когда черты характера становятся настолько выраженными, яркими, негибкими, проявляющимися во всех сферах жизни, что приводят к дезадаптации человека, негативным последствиям. Я буду говорить о расстройствах личности в соответствии с DSM-5.
В этой классификации расстройства личности разделяют на 3 кластера расстройств личности:
- Кластер А: странное, необычное или эксцентричное поведение мысли, идеи — параноидное, шизоидное, шизотипическое.
- Кластер Б: неустойчивое, непредсказуемое поведение со склонностью к манипулированию эмоциями других людей, проблемами с эмпатией — антисоциальное, пограничное, гистерионное (истерическое), нарциссическое.
- Кластер С: проявления связанные с тревогой, беспокойством, страхом — уклоняющееся (тревожное), зависимое, ананкастное (обсессивно-компульсивное).
При весьма разнообразных проявлениях, расстройства личности, как правило, имеют общие симптомы. Проблемы с самоидентификацией — видение себя и мнение о себе могут очень сильно меняться в зависимости от ситуации и окружения. Так же могут меняться цели, ценности человека с расстройством личности. Проблемы с построением отношений — люди крайне тяжело выстраивают стабильные, крепкие отношения, часто могут быть бесчувственными, отчужденными, с низкой эмпатией.
Сделав тысячу необходимых оговорок о том, что мы знаем человека только по обрывочным данным и заочное диагностирование — это не окей, попробуем порассуждать. Нет никаких признаков, указывающих, что это шизофрения; нет ни галлюцинаций, ни эмоционально-волевого (апато-абулического) снижения.
Зато мы можем наблюдать, как человек умело и виртуозно выстраивал свою жизнь, придумывая великое количество несуществующих ситуаций, личностей и прочего для того, чтобы получать внимание, финансы, решение бытовых проблем. Человек беззастенчиво втягивал в свою жизнь посторонних людей, филигранно манипулируя их эмоциями.
Исходя из этих данных я бы осторожно предположил, что мы имеем дело с довольно тяжелым расстройством личности. Лично мне здесь видятся черты как антисоциального, так и гистерионного расстройства. Но, безусловно, окончательную диагностику можно провести только на приеме у специалиста.
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