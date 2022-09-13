В России разработали назальную вакцину против гриппа и COVID-19

«У нас в институте начались клинические исследования вакцинного препарата на основе вируса гриппа против COVID-19. То есть это средство, которое будет защищать и защищает от COVID-19, но дополнительной изюминкой является то, что этот препарат еще защищает от гриппа», — приводит «Интерфакс» слова директора НИИ Дмитрия Лиознова.

В настоящее время в НИИ гриппа работают над обоснованием эффективности новой вакцины против коронавируса. Следующим этапом исследования станет проверка на эффективность против гриппозной инфекции. «Вакцина для интраназального применения, и надеемся, что в следующем году она уже будет доступна для всех», — отметил директор НИИ.

Напомним, ранее в Петербурге стартовала вакцинация против гриппа. В прививочных кабинетах поликлиник доступна как вакцина от коронавирусной инфекции, так и от гриппа. Привиться ими можно как в один день, так и раздельно: как отмечают в Комитете по здравоохранению, в последнем случае между двумя прививками необходим интервал в один месяц.